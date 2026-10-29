一篇6000 字的妈妈文学，一场3000w 的彩礼纠纷，“捞女”又成了全网对于女性的判词。这期从孙宇晨与景甜的舆论风波出发，聊聊中国彩礼的缘起、某些男士的代入，以及“捞女”这个词，为什么总能成为审判女性的枷锁？

本期在聊

孙宇晨在回应里说，自己的“关灯声”无意惊扰景女士。可在这扇门关上之前，他已经写下六千字的《我的女友景甜》，讲了十九年的白月光、求婚和三千万元转账，也公开了足以影响一位女明星职业生涯的私密指控。

我们先把能确认的公开信息摆在面上。孙宇晨写了什么，景甜是怎样回应的，法院受理又意味着什么。再顺着孙割做过的荒诞事迹，从巴菲特午餐和天价香蕉，看看孙宇晨怎样经营自己的公众形象，又怎样把一段亲密关系变成流量素材的。

评论区也可见众生相。有人喊“张继科的天亮了”，有人声讨“景甜是捞女”。恋爱中，男人花钱追求白月光，常被理解成痴情；可一旦感情破裂，那笔钱立刻化身为悬在女性头顶的达摩克利斯之剑——只要你拿了钱，只要你没有满足我的预期，你就是“捞女”，就是“婚姻诈骗”。那什么是“捞女”？那这里到底存在怎样的道德双标呢？这期节目会带给你答案。

🕐 Show Notes

Part 1: 白月光、三千万元与一场公开审判

00:07 全网都在热议的“孙宇晨景甜事件”，大家究竟在讨论什么？

01:28 《我的女友景甜》写了什么：19年白月光、求婚与3000w

03:33 孙宇晨口中的“ 3000w彩礼”和5000w美元，他为何要借Claude表态？

04:33 孙割最新回应之“关灯声惊扰景女士”，小作文里令人作呕的文字

05:06 分手后公开亲密细节，维权的边界应该在哪里？

08:47 曾颖的犀利吐槽：“给景甜的 3000w 是：千万要开心，千万要幸福，千万要平安”

09:58 从一个地库到一锅椰子鸡，孙宇晨旧事里的金钱观

11:25 巴菲特午餐、天价香蕉：他是如何操纵大众注意力的？

14:51 景甜公开回应后，这场纠纷目前走到了哪一步？

17:24 前任、旧同事与“区块链病人”：孙宇晨的公众形象如何

Part 2: 为什么“捞女”总是最省事的判词？

21:46 “不想给彩礼”的男性，为什么在评论区集体狂欢？

22:52 同一场纠纷，男女看到的为什么像是两个故事？

24:35 从孙宇晨景甜风波，走进中国彩礼的现实处境

26:40 彩礼能不能退？2024 年司法解释怎样判断“目的性赠与”？

28:10 一张床、一包糖、三转一响：彩礼如何走到今天

29:56 彩礼是女性保障，还是另一种对女性的定价？

31:45 什么才算“捞女”：情感诈骗与标签滥用之间差了多远

32:21 《捞女游戏》改名《情感反诈模拟器》，它击中了谁的焦虑？

34:43 山西大同订婚强奸案：给过彩礼，也没有买到性同意

Part 3: 婚姻可以选择，离开也需要能力

35:38 女明星也会有财务压力：景甜的收入、团队与职业风险

37:28 费孝通《生育制度》：婚姻为什么从来不只关乎爱情

39:00 当婚姻不再是人生必选项，我们还需要靠它获得安全吗？

39:40 《陈鲁豫慢谈》章小蕙说“婚姻要早去早回”，她后来靠什么养活自己？

41:38 章小蕙：“这双手虽小，但这双手赚的都是我的”

43:05 巨富治不好一个人内心的匮乏

43:33 劳东燕谈女性的事业：女孩儿们，请学会训练自己遮风挡雨的能力

44:48 留给女孩们的话：看清真相，也保留爱与被爱的底气

✨Highlights：

有钱并没有办法掩盖一个人骨子里的那些匮乏。

我图你的美色、年轻和生育能力，被叫作纯情；你图我的金钱和生活保障，就被叫成低劣、下流和捞女。凭什么会这样？

捞女这个词的实际使用门槛，好像已经低到：女性在一段关系里接受过任何形式的经济给付。

婚姻和亲密关系从来都不是非常纯粹的精神连接，里面本身就有物质和社会考量。如果我们承认这一点，凭什么只有女性考量经济条件时需要被指控？

女性有权说不、有权反抗，却被置换成了女性在用法律要挟男性。

婚姻不是一个必需品。

巨富并不能治愈任何本质上的寂寞和缺失。

没有人能够一辈子为你遮风挡雨，除了你自己。

本期核心概念

彩礼与“目的性赠与”

2024 年施行的涉彩礼纠纷司法解释，将彩礼放回缔结婚姻这一具体目的中判断。双方是否登记结婚、共同生活多久、彩礼数额和使用情况，都会影响法院是否支持返还以及返还比例。法院受理一项诉求，不等于已经认可一方对款项性质的描述。



“捞女”与情感诈骗

以感情为工具，主动欺骗他人获取财物，当然可能构成需要追究的行为。但接受礼物、让伴侣请客或提出彩礼，本身无法证明欺骗。一个原本应当描述具体行为的词，如果被用来概括所有在关系中谈钱的女性，它就失去了辨别问题的能力，只剩下羞辱。



彩礼与性同意

山西大同订婚强奸案再次说明，订婚、共同筹备婚礼和给付彩礼，都不会自动生成性同意。财产纠纷可以依法另行解决，女性在任何一段关系里都有说“不”的权利。



婚姻中的退出能力

《生育制度》提醒我们，婚姻背后还有财产、抚育和社会秩序。对今天的女性来说，工作的意义也包括保留选择：想留下时有协商的底气，想离开时有承担生活的能力。



本期提到：

书籍与作品

《这世界既残酷也温柔》｜孙宇晨

《基层女性》｜王慧玲

《生育制度》｜费孝通

《情感反诈模拟器》｜原名《捞女游戏》

人物与事件

孙宇晨公开长文《我的女友景甜》及双方后续回应

曾颖、马佳佳、章小蕙、劳东燕

最高人民法院涉彩礼纠纷司法解释

山西大同订婚强奸案

BGM（找亮点👀）

《北京欢迎你》

《I Love You 3000》

相关资料：

看看新闻 KNEWS：孙宇晨再发文回应与景甜纠纷

https://www.sina.cn/news/detail/5337213928736208.html

最高人民法院：涉彩礼纠纷案件司法解释

https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/423442.html

最高人民法院：大同订婚强奸案二审裁定

https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/498231.html

留给听友的问题

如果物质确实是亲密关系的一部分，你觉得什么样的行为才应该被叫作“捞女”？接受礼物、收彩礼，还是从一开始就以欺骗为目的？

欢迎在评论区留下你的判断。也欢迎把这期节目分享给那个最近和你一起吃瓜的朋友。

标题里的“你那杯3000w”来自网络梗“你那杯 13”。孙宇晨一方将涉案三千余万元主张为彩礼并请求返还，款项性质及相关事实仍待法院审理。案件被受理，不代表法院已经认定景甜负有三千万元债务。

本期对公开人物的讨论，依据当事人公开文本、公开回应与媒体报道。节目着重分析公开叙事和舆论现象，不对任何人作医学或心理诊断。部分关系细节及转账目的仍有争议，请勿将任何一方的单方面讲述视为法院认定的事实。

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