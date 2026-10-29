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55 episodes
- 你是否经历过反复减肥又反复复胖？你又是否不敢踏入健身房？我们平时吃的蛋白粉、肌酸，到底是不是智商税？减脂期间，大米饭还能不能正常炫？这期从听完孙宇晨和邵艾伦4个多小时的访谈之后的感想出发。我们想取其精华，吐槽其糟粕，也聊聊我们自己的减脂增肌经历、打替尔泊肽的真实体感，以及那些年在减肥路上踩过的坑。
⚠️若对前面的探讨访谈部分无兴趣，想听跟主题健身减脂相关的可直接移步至 30min
本期你将听到：
——女性越想瘦，为什么越需要练出肌肉？一份全面的女性运动饮食避坑指南（听到最后，有诸多健身饮食的心法）
—— 减肥针能让人 10 天掉 8 斤，但医生为什么不建议指标正常的人打？
—— 为什么掉肌肉=掉代谢=容易长胖？
—— 打过替尔泊肽🪡、吃过各种减肥酵素之后，主播为什么最终选了古法手搓——靠健身来增肌减脂？
Part 1｜孙宇晨 × 邵艾伦播客：取其精华，吐槽其糟粕
00:00 蛋白粉、肌酸、大米饭和空腹有氧：这期想回答哪些健身困惑？
00:39 你是否反复减肥又反复复胖？是否去健身房只做有氧不敢碰器械？
01:25 自驾看星星的路上听完了4小时播客，聊聊印象最深的部分
03:50 阿缺："这个邵艾伦和孙宇晨的播客只有一两个小时的有效内容，硬生生讲到了4个小时"
04:37 孙宇晨说练薄肌是为了健康？——“不，他就是跟张继科比男性自尊受损了”
05:52 值得借鉴的点：水草理论、再成功的人也有认知短板
07:42 “在座的大家谁不知道薄肌？大家难道不知道薄肌好看、健康吗？”——普通常识是如何被包装成一门学问的？
10:15 为什么越来越多的人把朴素真理包装成大词？这只是在给自己附魅……
Part 2｜减脂增肌的真实经历：减肥针到底要不要打？怎样看懂基础代谢？
31:41 从薄肌理论聊到真正的增肌减脂，减肥针到底建不建议打？
32:48 打了两针替尔泊肽：10天掉8斤，但副作用让我很难受
33:32 我的狗把冰箱打开了，药剂失活——在此郑重感谢我的狗
38:40 旱的旱死涝的涝死：易胖体质 vs 易瘦体质在基因上的天壤之别
44:37 为什么不建议吃欺骗餐？长1公斤脂肪需要7700大卡，吃一顿火锅会怎样？
48:09 Manner咖啡厅偶遇4位超瘦女生讨论整容、打减肥针👂
Part 3｜行动带来结果：给正在焦虑的你
50:15 肌肉的意义：让你八九十岁还能自己走路，也让你有体力上天入海
55:35 我的减肥弯路：SoSo棒、蓝莓酵素和减肥代餐
57:40 为什么 Icey 说自己是饥荒宝宝？基因决定下限，行动决定上限
59:27 为何最终选择古法手搓——听起来最笨，但可能是唯一的方法
1:00:15 健身是日常生活中为数不多能掌控的、练了就有正反馈的事，“重点不是越瘦越好，而是越强壮越好”
1:02:07 阿缺的建议：女孩们，依经济情况而定，如果你的经济情况还能够承受，那我会优先推荐你去找一个教练，如果是说你的经济情况不允许，你可以寻找健身搭子，或在网上去学习健身视频，开始锻炼
1:03:49 关于我们问教练：“会不会练着练着，就爱上这种肌肉撕裂带来的疼痛？”——“一定会的。”
【本期嘉宾】 阿缺（Icey的健身搭子）
【往期关联】 第51期：关于孙宇晨小作文事件的详细分析
【提到的资源】
基础代谢率（BMR）Mifflin-St Jeor公式（可发给 AI）：
女性 10W+6.25H-5A-161
男性 10W+6.25H-5A+5
( W = 体重（kg）; H = 身高（cm）; A= 年龄 )
本期概念与人物
孙学：孙宇晨关于认知、财富和选择的一套个人方法论；节目中取其可用之处，也讨论了个人神化的问题。
薄肌：邵艾伦近来反复倡导的精瘦、有一定肌肉线条的身材方向。
黄毛理论：不要因传统观念或他人的嘲笑停止行动。
SMV：Sexual Market Value，两性市场价值；本期讨论了把关系简化成“价值估算”带来的不适。
替尔泊肽：处方药，不是普通塑形产品。是否适合使用，需要正规医疗评估和随访。
逐水草而居：尽量保留人生的机动性，不要太早被高固定资产(房子车子)锁死。
健康信息说明
本期是两位普通健身者的个人经历与观点分享，不构成诊断、处方或个体化医疗及营养建议。替尔泊肽属于处方药；如果正在考虑药物减重，请到正规医疗机构评估适应证、禁忌证和后续管理，不要自行购买、加量或与其他减重药叠加使用。
如果喜欢这期节目，欢迎点赞、收藏、赞赏，也欢迎分享给你的亲友。我们下期见。
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- 20多岁像一场没有评分标准、却总怕答错的考试：休息会内疚，努力又怀疑方向。这一期，Icey从工作、关系和身体出发，聊一个反直觉的答案：你不必先把自己想明白或者有了目标，才有资格开始生活。
Part 1｜人生没有标准答案，我们为什么还在给自己打分？
00:07 休息时内疚，努力时怀疑：20多岁最累的可能不是事情太多
01:32 如果27岁的我见到20岁的自己，我不会劝她选对专业
03:06 为什么搜了几十种人生建议，反而更加迷茫？
04:19 你不需要先认识自己，才能开始生活
04:43 为什么明确的目标，反而可能缩窄人生的可能性？
06:47 20多岁是“大脑训练期”，但成长不等于催促自己
09:02 稀缺心态如何偷走注意力，让我们陷入反刍和内耗？
09:53 一段消耗人的室友关系：不是所有关系都需要努力维系
12:09 Unlearning、Being、Doing：如何卸下旧标准，重新建立判断
15:22 “Let Them”真正要放下的，是对于改变别人的执念
17:24 与其设定目标，不如建立系统
Part 2｜亲密关系里，怎样把选择权拿回来？
20:02 原生家庭、友情与爱情：亲密关系为什么最容易让人怀疑自己？
20:15 在充满冲突的家庭里长大，我曾经怎样看待自己
21:42 熬过那些时刻之后，我对“家”有了什么新的理解？
23:54 两种养育方式：父母给出的环境，会怎样影响一个人的自我探索？
25:17 谷爱凌：努力很重要，但方向常常被低估了
27:24 “我就是自己的项目”：如何接受有用的批评，而不否定自己
28:02 面对变化，我们究竟是在释放恐惧，还是努力躲开它？
30:03 欲望与现实发生冲突时，痛苦是怎样产生的？
31:24 一段关系让你反复问“该不该继续”，这个迟疑意味着什么？
32:26 如何通过阅读，建立一套不完全依赖外界的心智模型
33:23 幸福为什么是一种可以练习的能力？
35:20 减少生活中的“我应该”，才能听见“我真正想要什么”
Part 3｜20多岁真正值得积累的，或许是一副健康的身体
36:24 年轻不等于身体可以无限透支
36:52 心悸、报复性熬夜，以及工作留在身体里的痕迹
37:25 如何从饮食和肌肉量开始，为未来积累身体资产
38:48 冥想为什么总是从呼吸开始？
39:48 健身为何成了生活里少数“练了就有反馈”的事情
40:30 为什么一个月的努力，很难换来立竿见影的改变？
41:18 关于睡眠、训练和身体养护的一些个人实践
41:50 从一件小事开始：如何不再被每天的琐碎抽走能量？
本期提及📚：
《为什么伟大不能被计划》—— Kenneth O. Stanley、Joel Lehman
TED演讲《Why 30 Is Not the New 20》——临床心理学家 Meg Jay
The Let Them Theory —— Mel Robbins
《纳瓦尔宝典》
《认知觉醒》
《清醒地活》
播客 《On Purpose》 谷爱凌访谈
综艺《我家那闺女》张家齐母女舆情
元气脑锻炼 App
Highlights🌟
“20多岁最消耗人的，并不是事情做得太少，而是我们一边生活，一边不停地审判自己。”
“你不需要先彻底认识自己，才能开始生活。很多时候，是生活经验让你慢慢认识自己。”
“只要是在做自己真正想做的事情，就不算浪费时间。”
关于本期健康内容
节目中涉及的饮食、睡眠、冥想和运动内容，来自主播的个人经验与阅读整理，不构成医疗或营养建议。如果你正经历持续的身体不适、睡眠问题或心理困扰，请优先寻求专业支持。
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- 世界上不存在“鱼”这个分类，就像世界本无“好”与“坏”的分别。在混乱中找到秩序感是有必要的吗？从水族馆里的一夜、《鱼不存在》，聊到一位 AI 研究员的辞职。我们怎样保住怀疑、好奇心，以及不被分类定义的自由？
本期在聊
去年生日，在香港的水族馆住了一晚。第二天清晨拉开帐篷，蓝色的光落在身上，鲸鲨从头顶缓缓游过。那一刻，我觉得生命之树突然在面前盛放了。
后来，在从北京回来的飞机上读完《鱼不存在》，我才慢慢明白，打动我的也许不只是那些“鱼”，而是那么多无法被一个词概括的生命。人很需要秩序。我们列清单、给感受命名、把事物放进一个个类别里，好像这样就能让混乱变得可控。可类别有时是抓手，有时也会成为枷锁。
今天，AI正在替我们完成越来越多的判断。它告诉我们什么工作更有前途、什么技能会被淘汰，也能迅速给一段混乱的人生安上一个解释。答案太快、太流畅了。快到我们很容易忘记：一个东西被命名，并不代表它已经被理解。
这期节目想聊聊，当旧的秩序正在失效，新的答案又来得太迅速之时，我们怎么带着“不知道”继续生活。也许混乱不只会带来破坏。礼物、爱和新的入口，也在里面。
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Show notes
00:07 开场：在水族馆过夜，鲸鲨从帐篷上方游过
02:42 鱼为什么不存在？从一个反直觉的书名说起
03:16 AI正在替我们判断什么值得、什么有用
04:36 人为什么如此需要秩序？
07:14 命名的力量：NPD、原生家庭、回避型依恋……
08:37 大卫·斯塔尔·乔丹：用分类对抗混乱的人
11:11 坚持、积极错觉，以及非黑即白的危险
13:51 当“自己的尺度”变成“自然的尺度”
15:22 从生命阶梯走向优生学
17:41 杀死鱼类的仪式：牛、鲑鱼和肺鱼，谁才是异类？
20:48 人类为什么总想把自己放在生命阶梯的顶端
23:00 鱼不存在，大卫最珍视的秩序也不存在
25:44 AI时代，秩序开始狂奔
28:11 我的自我袒露：当AI成了第二大脑，又突然消失
30:01 旧秩序崩塌，未必是最糟糕的事情
31:19 “不合格者”：一个类别如何替暴力找到理由
32:44 安娜和玛丽：被分类遗漏的真实关系
34:59 蒲公英原则：价值取决于你站在哪里
37:36 作者爱上一个“不符合世俗标准”的人
42:30 美好的事情，也属于混乱的一部分
44:06 把人生当作无限游戏，但别把输赢变成人格
46:53 关于AI和未来，我真的不知道
48:12 五个小练习：看见类别之外的世界
50:45 回到那个水族馆的清晨：鱼不存在，但生命真实存在
Highlights🌟
那一刻，我觉得生命之树突然在我的面前盛放了。
我们可能以为自己害怕的是混乱，所以不断向外界寻求答案，去找AI讨要一个答案。
名字会给人一个抓手。一旦给这些事物命名，它就有了形状，仿佛可以被大众传递、讨论，拥有被理解的权利。
我觉得差别不在于他相信自己可以重建，而在于他后来相信，自己的尺度就是自然的尺度。
如果有一天这个工具消失了，或者朝着一个我无法掌控的方向狂奔了，那我自己还能做什么？
对于某些人来说，蒲公英不过是一株野草；但对于另一些人来说，它是药材，是颜料，是小孩的愿望。
美好的事情会来，不是因为你做对了什么，而是因为它们和破坏与失去一样，也是混乱的一部分。
有的事情，你当时以为是结局，后来才知道，它是游戏世界的入口。
节目里提到的书、作品与概念
《鱼不存在：关于生命、失去与世界隐秘秩序的传说》｜露露·米勒
《物种起源》｜查尔斯·达尔文
《寄生虫星球》｜卡尔·齐默
播客《纵横四海》关于《寄生虫星球》的节目
韩剧《现在不是出轨的问题》
电影《欢迎来到龙餐馆》
支序分类学（Cladistics）
积极错觉（Positive Illusions）
蒲公英原则（Dandelion Principle）
无限游戏（Infinite Game）
大卫·斯塔尔·乔丹、路易斯·阿加西、弗朗斯·德瓦尔
Jacob Coxon 辞去 Anthropic 研究员职位后，对AI竞赛与安全风险的公开警告
内容提示
本期谈到优生学、强制绝育、自杀念头及AI带来的生存风险。相关段落约从 15:22、25:44、31:19、41:36 开始，请按自己的状态选择收听。
留给你的问题
你曾经以为必须存在的那条“鱼”是什么？
后来放弃了吗？放弃之后，你又得到了什么？
欢迎在小宇宙评论区告诉我。
关键词
鱼不存在｜露露·米勒｜AI｜不确定性｜秩序｜分类｜人类中心主义｜优生学｜蒲公英原则｜无限游戏
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- 生日那天，我没有等到任何家里人的"生日快乐"。我以为自己早就不在乎了，却还是感到失望，然后脑子里另一个声音立刻跳出来审判我——你都多大了，怎么还在意这种事？你不是早就有心理预期了吗？
这期漫慢FM，从我的生日、离职三个多月未告知家人的经历出发，读 Joseph Nguyen 的英文书 《Don’t Believe Everything You Think》。书里有一句话像一支箭一样射中了我：痛苦是必选项，但折磨是自选项。 真正让我们夜不能寐的，从来不是那件已经发生的事，而是我们对它的反复咀嚼。
你将获得：后半段可以跟着尝试的方法——用 PAUSE 给情绪留一点空间，用 SPA 缩小让你拖延的任务，再用七天不评判挑战，观察自己最常相信的那些念头。
如果你也曾在深夜躺在床上，经历情绪的反扑，那么这期节目，就是说给你听的。
Part 1｜生日的失望：为什么我还在期待？
00:42 没有任何一位家人送上生日祝福，我还是失望了
02:11 父亲结石时的确认，与离职三个多月未告知家人
03:34 一件事如何在脑海里变成“不值得被记得”
04:17 本期英文书：Don’t Believe Everything You Think
06:17 为何在低认知家庭里连休息也带着罪恶感：家庭里的吃苦与挑剔
09:12 从《花儿与少年2》说起：付出为什么会变成怨气？
Part 2｜两支箭：事情结束了，为什么还会痛？
11:34 Pain 与 Suffering：疼痛和后续折磨的区分
13:30 “生活是缓慢受锤的”：我曾经的自我厌弃
13:44 朋友的校园霸凌经历：被伤害后，为什么先怀疑自己？
16:38 一艘空船的故事：我们如何解释眼前的碰撞
19:17 Thoughts vs. Thinking：一个念头，和对念头的二次加工
20:13 下雨、辞职、新爱好：三个生活场景里的内心小剧场
22:16 从被念头带走，到看见念头正在出现
Part 3｜目标达成以后，为什么还是觉得不够？
23:34 如何分辨直觉与胡思乱想？
24:37 Inspiration vs. Desperation：目标背后的两种驱动
26:19 为了证明自己重要而追求出名，会发生什么？
28:12 播客达到一万粉之后：开心过后，下一个目标呢？
29:00 Calling：是什么让我愿意持续做播客？
32:30 灵感像河流，反复的自我怀疑像一道坝
33:38 如果不缺钱、不害怕，也不需要认可，你想创造什么？
Part 4｜面对未知：我需要想清楚多远，才能出发？
35:00 他人的建议，为什么未必适合自己的处境？
35:54 AI 时代的 FOMO：一天没跟上，就会被淘汰吗？
36:40 直觉也可能带着恐惧：走进尚不熟悉的生活
38:37 面对未知的四个思考方向
39:54 专注 What：别在第一步之前，要求自己想通后面一百步
41:01 熟悉的痛苦与未知的可能，你会怎样选择？
Part 5｜把“道理我懂”变成一个小动作
41:52 浑水与流沙：先停下和念头的拉扯
43:42 PAUSE 五步法：暂停、提问、理解、默念、体验
47:38 SPA 最小可行行动：写一本书，先从打开文档开始
48:31 健身总想拖到明天？把任务缩小，再配一点喜欢的“小零食”
51:03 6个日常尝试：走路、认路、手写、亲近自然、规律睡眠与正念
53:23 我的作息调整：借早晨的私教课，让自己起床
54:59 用 Apple Watch 的呼吸与沉思功能，留出片刻停顿
Part 6｜7天不评判挑战：试着看见，不急着下结论
55:43 7天实验：观察念头、情绪和自动出现的评判
56:14 区分事实与评判：我知道的，和我补上的故事
56:35 像观察树木花草一样，给自己一点接纳
57:45 情绪升起时，留意脑海里正在发生什么
58:26 发现自己又陷进去，可以回到 PAUSE
58:47 收尾：从 SPA、PAUSE 到与恐惧相处
59:55 自由与超脱：不必完全掌控每一个念头
留下来的几句话
“你也并不需要把所有的苦难都解读成‘我有问题’。”
“那这个外部的数字又能够代表什么呢？”
“你并不需要知道所有的事情。”
“没有真正准备好的时候。”
“先做你当下可以达成的最小的行动就可以了。”
本期书籍与方法
主书：Don’t Believe Everything You Think: Why Your Thinking Is the Beginning & End of Suffering — Joseph Nguyen
延伸提及：《秘密》《魔力》— Rhonda Byrne；综艺《花儿与少年2》；Morris（X 平台博主）
PAUSE：Pause 暂停 → Ask 提问 → Understand 理解 → Say 默念 → Experience 体验。
SPA：Smallest Possible Action，最小可行行动。把“完成一个大目标”缩小为此刻可以开始的具体动作。
七天不评判挑战：分清事实与解释，观察自动出现的评判。走神或做不到时，也不必因此责怪自己。
🎵 BGM
片头《漫慢慢车停心岸》
片尾《雨后深呼吸》
💡一起做个小实验
如果你愿意，在评论区留下一句：最近，你最想放下的一个念头是什么？
也可以手写下本期你的 Take Away。试过七天不评判挑战后，欢迎回来分享：你发现了什么？哪些时候容易，哪些时候还是很难？
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欢迎关注主播Icey：小红书/即刻
节目社媒：抖音
欢迎在各大平台订阅漫慢 FM：苹果播客/豆瓣/ 网易云音乐/荔枝/喜马拉雅
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本期为读书分享与个人经验交流。书中的“不思考”可理解为减少反复纠缠，并不要求放弃判断或容忍伤害。口播提到的“情绪在90秒内消退”不宜作为普遍科学定论；情绪没有统一时限，持续困扰也不意味着你做得不够好。
📌 本期核心模型速查卡
🏹 两支箭
第一支箭（Pain）= 不可避免的事实 → 躲不开
第二支箭（Suffering）= 对事实的反复思考 → 可以选择放下
🧠 Thoughts vs. Thinking
Thoughts（想法）= 名词，自发的，像飘过的云 → 中性无害
Thinking（思考）= 动词，主动加工，像搅浑水 → 痛苦的来源
⏸️ PAUSE 模型（情绪已经卷上来时）
P = Pause → 暂停，做5次深呼吸
A = Ask → 问自己：这种思考有用吗？
U = Understand → 我有权放下这个念头
S = Say → 默念30秒："思考是痛苦的根源"
E = Experience → 不分析，只用身体感受情绪，等待90秒消退
🧩 SPA 模型（拖延迟迟不动时）
Smallest Possible Action = 最小可行行动
不问"怎么写完一本书"，只问"能不能先打开文档"
不问"怎么坚持健身"，只问"能不能先穿上鞋出门"
🌿 七天不评判挑战
① 区分事实与评判：只说"在下雨"，不说"我的一天毁了"
② 像看树一样看人：不贴好坏标签，只是观察
③ 负面情绪 = 信号灯：提醒你又在想太多了
④ 出现惯性评判时，启动 PAUSE 断路
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- 一篇6000 字的妈妈文学，一场3000w 的彩礼纠纷，“捞女”又成了全网对于女性的判词。这期从孙宇晨与景甜的舆论风波出发，聊聊中国彩礼的缘起、某些男士的代入，以及“捞女”这个词，为什么总能成为审判女性的枷锁？
本期在聊
孙宇晨在回应里说，自己的“关灯声”无意惊扰景女士。可在这扇门关上之前，他已经写下六千字的《我的女友景甜》，讲了十九年的白月光、求婚和三千万元转账，也公开了足以影响一位女明星职业生涯的私密指控。
我们先把能确认的公开信息摆在面上。孙宇晨写了什么，景甜是怎样回应的，法院受理又意味着什么。再顺着孙割做过的荒诞事迹，从巴菲特午餐和天价香蕉，看看孙宇晨怎样经营自己的公众形象，又怎样把一段亲密关系变成流量素材的。
评论区也可见众生相。有人喊“张继科的天亮了”，有人声讨“景甜是捞女”。恋爱中，男人花钱追求白月光，常被理解成痴情；可一旦感情破裂，那笔钱立刻化身为悬在女性头顶的达摩克利斯之剑——只要你拿了钱，只要你没有满足我的预期，你就是“捞女”，就是“婚姻诈骗”。那什么是“捞女”？那这里到底存在怎样的道德双标呢？这期节目会带给你答案。
🕐 Show Notes
Part 1: 白月光、三千万元与一场公开审判
00:07 全网都在热议的“孙宇晨景甜事件”，大家究竟在讨论什么？
01:28 《我的女友景甜》写了什么：19年白月光、求婚与3000w
03:33 孙宇晨口中的“ 3000w彩礼”和5000w美元，他为何要借Claude表态？
04:33 孙割最新回应之“关灯声惊扰景女士”，小作文里令人作呕的文字
05:06 分手后公开亲密细节，维权的边界应该在哪里？
08:47 曾颖的犀利吐槽：“给景甜的 3000w 是：千万要开心，千万要幸福，千万要平安”
09:58 从一个地库到一锅椰子鸡，孙宇晨旧事里的金钱观
11:25 巴菲特午餐、天价香蕉：他是如何操纵大众注意力的？
14:51 景甜公开回应后，这场纠纷目前走到了哪一步？
17:24 前任、旧同事与“区块链病人”：孙宇晨的公众形象如何
Part 2: 为什么“捞女”总是最省事的判词？
21:46 “不想给彩礼”的男性，为什么在评论区集体狂欢？
22:52 同一场纠纷，男女看到的为什么像是两个故事？
24:35 从孙宇晨景甜风波，走进中国彩礼的现实处境
26:40 彩礼能不能退？2024 年司法解释怎样判断“目的性赠与”？
28:10 一张床、一包糖、三转一响：彩礼如何走到今天
29:56 彩礼是女性保障，还是另一种对女性的定价？
31:45 什么才算“捞女”：情感诈骗与标签滥用之间差了多远
32:21 《捞女游戏》改名《情感反诈模拟器》，它击中了谁的焦虑？
34:43 山西大同订婚强奸案：给过彩礼，也没有买到性同意
Part 3: 婚姻可以选择，离开也需要能力
35:38 女明星也会有财务压力：景甜的收入、团队与职业风险
37:28 费孝通《生育制度》：婚姻为什么从来不只关乎爱情
39:00 当婚姻不再是人生必选项，我们还需要靠它获得安全吗？
39:40 《陈鲁豫慢谈》章小蕙说“婚姻要早去早回”，她后来靠什么养活自己？
41:38 章小蕙：“这双手虽小，但这双手赚的都是我的”
43:05 巨富治不好一个人内心的匮乏
43:33 劳东燕谈女性的事业：女孩儿们，请学会训练自己遮风挡雨的能力
44:48 留给女孩们的话：看清真相，也保留爱与被爱的底气
✨Highlights：
有钱并没有办法掩盖一个人骨子里的那些匮乏。
我图你的美色、年轻和生育能力，被叫作纯情；你图我的金钱和生活保障，就被叫成低劣、下流和捞女。凭什么会这样？
捞女这个词的实际使用门槛，好像已经低到：女性在一段关系里接受过任何形式的经济给付。
婚姻和亲密关系从来都不是非常纯粹的精神连接，里面本身就有物质和社会考量。如果我们承认这一点，凭什么只有女性考量经济条件时需要被指控？
女性有权说不、有权反抗，却被置换成了女性在用法律要挟男性。
婚姻不是一个必需品。
巨富并不能治愈任何本质上的寂寞和缺失。
没有人能够一辈子为你遮风挡雨，除了你自己。
本期核心概念
彩礼与“目的性赠与”
2024 年施行的涉彩礼纠纷司法解释，将彩礼放回缔结婚姻这一具体目的中判断。双方是否登记结婚、共同生活多久、彩礼数额和使用情况，都会影响法院是否支持返还以及返还比例。法院受理一项诉求，不等于已经认可一方对款项性质的描述。
“捞女”与情感诈骗
以感情为工具，主动欺骗他人获取财物，当然可能构成需要追究的行为。但接受礼物、让伴侣请客或提出彩礼，本身无法证明欺骗。一个原本应当描述具体行为的词，如果被用来概括所有在关系中谈钱的女性，它就失去了辨别问题的能力，只剩下羞辱。
彩礼与性同意
山西大同订婚强奸案再次说明，订婚、共同筹备婚礼和给付彩礼，都不会自动生成性同意。财产纠纷可以依法另行解决，女性在任何一段关系里都有说“不”的权利。
婚姻中的退出能力
《生育制度》提醒我们，婚姻背后还有财产、抚育和社会秩序。对今天的女性来说，工作的意义也包括保留选择：想留下时有协商的底气，想离开时有承担生活的能力。
本期提到：
书籍与作品
《这世界既残酷也温柔》｜孙宇晨
《基层女性》｜王慧玲
《生育制度》｜费孝通
《情感反诈模拟器》｜原名《捞女游戏》
人物与事件
孙宇晨公开长文《我的女友景甜》及双方后续回应
曾颖、马佳佳、章小蕙、劳东燕
最高人民法院涉彩礼纠纷司法解释
山西大同订婚强奸案
BGM（找亮点👀）
《北京欢迎你》
《I Love You 3000》
相关资料：
看看新闻 KNEWS：孙宇晨再发文回应与景甜纠纷
https://www.sina.cn/news/detail/5337213928736208.html
最高人民法院：涉彩礼纠纷案件司法解释
https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/423442.html
最高人民法院：大同订婚强奸案二审裁定
https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/498231.html
留给听友的问题
如果物质确实是亲密关系的一部分，你觉得什么样的行为才应该被叫作“捞女”？接受礼物、收彩礼，还是从一开始就以欺骗为目的？
欢迎在评论区留下你的判断。也欢迎把这期节目分享给那个最近和你一起吃瓜的朋友。
标题里的“你那杯3000w”来自网络梗“你那杯 13”。孙宇晨一方将涉案三千余万元主张为彩礼并请求返还，款项性质及相关事实仍待法院审理。案件被受理，不代表法院已经认定景甜负有三千万元债务。
本期对公开人物的讨论，依据当事人公开文本、公开回应与媒体报道。节目着重分析公开叙事和舆论现象，不对任何人作医学或心理诊断。部分关系细节及转账目的仍有争议，请勿将任何一方的单方面讲述视为法院认定的事实。
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