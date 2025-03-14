Powered by RND
Open app
PodcastsLeisure一把卷尺
Listen to 一把卷尺 in the App
Listen to 一把卷尺 in the App
(36,319)(250,152)
Save favorites
Alarm
Sleep timer
Download for free in the App StoreDownload for free in the Play Store

一把卷尺

Podcast 一把卷尺
是松月呀
「一把卷尺」，你的人生通关指南。 在我的播客里，我会聊读书、职场、情绪、生活、工具、观点、健康……从内到外，和你一起升级我们的人生操作系统，一起成为更厉害、更自洽、更温和的人，关键是这个自己，你自己很喜欢！ ………… 小红书：是松月呀 即刻：是松月呀 公众号：野生运营社区
LeisureReligion & SpiritualitySociety & Culture

Available Episodes

5 of 37
  • Vol 37-活成一个整体｜如何建立健康的自我激励系统，让一个个目标从想到并做到？
    做成一件事，不是靠咬牙坚持的自律，而是「由内到外」的自驱力。以下几种情况，说的是不是你：怎么都无法开始，总在拖延？做到一半，无法坚持到底？一件事可以干成，但就是没有动力去做（意义匮乏）？以前有干劲的目标，现在不能激励你了？这一期播客，希望听完的你，能：告别倦怠，不仅重新找到目标，重新找到做事和做人的意义感；并且找到目标到实现的有效路径，从而过上一种带劲的人生！……本期Highlight：05:51 最好的智慧套利=看经典的书+读先进的论文08:40 AI可以做你的司机，但AI无法帮你选择目的地13:05 工作和生活没必要做切割，它们应该互为助力，最终你是最终受益者14:40 好奇心是动力，执行力是杠杆，把自己活成一个系统是原则15:46 我们中的大多数人都有两个人生，我们正在活的和从来没有活过的17:22 自带鸡血的人，就是“干啥成啥”的圣体19:47 不是因为你状态好才感觉幸福，而是你感觉到幸福才状态好21:07 玄学是作用心理的一种科学，你可以借用它的力量，没有什么比“让你感觉好”更重要27:53 身体的肌肉，帮你对抗疾病和细菌；心理的肌肉，让你站起来去打一次次看似不可能赢的仗48:34 最高级的自律，是忘记自己在自律……本期提到书影音：《一生之敌》, 史蒂文·普莱斯菲尔德《福格行为模型》，B.J.福格《原则》，瑞·达利欧《真需求》，梁宁《AI未来进行式》，李开复/陈楸帆《巴拉吉预言》，埃里克·乔根森……👩‍👩‍👧‍👦加入《一把卷尺》听友群（若满200人，可从「野生运营社区」公众号，输入“播客”关键词，获取最新群二维码）👩‍👩‍👧‍👦关注「野生运营社区」公众号，输入“播客”关键词，获取最新群二维码………往期推荐：Vol 33-年终复盘 | 一个卷王的2024年，生活拼命给我耳瓜子，而我想还它一个枣!Vol 36-拥有强者心态 | 人生中这4个终极问题，看看这些高质量女性的解题思路！………片头/片尾曲：Bugoy Drilon - 《Nothing's Gonna Change My Love for You》………欢迎加入松月的付费社区：1、野生运营-知识星球（聚焦运营、增长、产品和商业化的知识分享）2、野生读书会-知识星球（聚焦个人成长，每月组织1~2本共读）
    --------  
    50:11
  • Vol 36-拥有强者心态 | 人生中这4个终极问题，看看这些高质量女性的解题思路！
    3月是女性的节日，一直很想用力夸一夸在我成长路上给我力量的女性们，这次赶上了！成长路上，每当我遇到困难 ，我会下意识向妈妈、向好朋友、向职场中的女前辈请教……让她们给我一些建议 ，我下一步该怎么走。她们永远有主意，她们始终有办法。随着年龄越来越大，我列出了4个我正在面对和挺抓耳挠腮的问题，它们分别是：1、人生到了中年，到底能不能重启？2、女人一定要结婚吗，如果一直单身下去会怎么样，老了真的会特别惨吗3、如何拥有持续不断的心力，有勇气和有能力面对生命中一切困难4、如何在他人和独处之间不内耗、不他耗……本期播客Highlight：05:08 用黄金圈（Why、How和What）拆解我想学习的人06:54 成功=技术×心力×资源12:07 只有按掉心中的社会时钟，你才能清晰听到自己的钟摆14:20 没人会在35岁突然丧失工作能力17:13 我和别人比可能晚了，但我走在自己的时区里22:04 这个时代，清醒比聪明重要的多33:01 下坡路是人生必须要走的一段路37:05 我的眼睛只放在我怎么打好迎面而来的这颗球上38:11 一个能把生活过从容自在的人，一定是一个对自己的需求诚实，并且能如实看到对方需求的人39:12 内耗和他耗的本质其实上是需求和能量错配……特别感谢本期节目出现的闪光女性们：松月的妈妈杨绛女士《暮色将至》作者戴安娜阿西尔邓亚萍女士梁宁老师……提到的书&心力书单&松月30岁生日复盘文章：1）提到的书邓亚萍《心力》吉野源三郎《你想活出怎样的人生》梁宁《真需求》，3月松月会组织共读，欢迎戳这里来报名。2）心力主题书单罗伯特·弗里茨，《最小阻力之路》张晓萌/曹理达，《坚韧》盖尔•盖泽尔 ，《复原力》山田知生《最强身心》张兰,《我的九条命》刘晓庆，《人生不怕从头再来》3）松月30岁生日复盘文章……👩‍👩‍👧‍👦加入《一把卷尺》听友群（若满200人，可从「野生运营社区」公众号，输入“播客”关键词，获取最新群二维码）👩‍👩‍👧‍👦关注「野生运营社区」公众号，输入“播客”关键词，获取最新群二维码………往期推荐：Vol 19-人生C位 | 拥有强大的输出能力，你就会有自己的舞台啊！Vol 21-人生的进退之间 | 拥有一身体育之魂，你能挺过每个难熬的人生赛段！Vol 35-好好爱自己 | 从《黄帝内经》聊起，春天如何养出生命力？………片头/片尾曲：Melodie Joy - 《你就是光》………欢迎加入松月的付费社区：1、野生运营-知识星球（聚焦运营、增长、产品和商业化的知识分享）2、野生读书会-知识星球（聚焦个人成长，每月组织1~2本共读）
    --------  
    47:54
  • Vol 35-好好爱自己 | 从《黄帝内经》聊起，春天如何养出生命力？
    春天是生发的季节，也是一年运筹帷幄的时候，所谓一年之计在于春！我也是读了《黄帝内经》才知道，有时候你无法做一件事，不是能力不足，而是能量不够。所谓“肝胆相照”，肝气升，胆气足，我们才有果断之力，才能勇敢做决定。春天是养肝的季节，更是好好爱自己的好时机。肝是情绪器官，现代人的各种“结节病症”归到底，都是气郁导致的坏能量堆积，从而无形变有形。这期节目，不仅有《黄帝内经》春天养生小知识，还会讲讲：春天能做什么滋养之事，和一些关爱自己的工具箱和心法。希望我们都能在这个春天，把自己好好养一遍。这期节目，也希望成为最早帮你打开春天的一档播客！……本期节目时间线：04:39 树给我的启示：向下扎根时不焦虑高度，抽新芽时不在意旧叶05:03 把自己当作一株植物，在春天重新生长一次10:32 在每一个节气，都能踏上大自然的节奏，就能成为一个走运的人14:47 2025（乙巳年）养生重点：养肺疏肝，兼顾健脾养心31:37 肝主木，脾属土，养肝的同时健脾（稳固水土），身体才不会“泥石流”32:10 现代人需要的不是“自律”，而是“自愈”34:13 “怒”伤己“愤”伤人，你属于哪种？36:23 这个春天40%留给养身，60%去养你的心44:38 现代人焦虑的根源，来自无法去除的“匮乏感”45:36 幸福公式：幸福＝财富/欲望，年轻时，提升财富，年老时，降低欲望，人会一直幸福……关于黄帝内经学习，推荐的书（加入松月读书会可扫末尾，「野生读书会」知识星球二维码）：1、《漫画黄帝内经》，马寅中2、《黄帝内经说什么》，徐文兵/梁冬3、《黄帝内经全集 全译图解版》，肖建喜4、《黄帝内经》，姚春鹏……提到的书：《园丁的一年》，卡雷尔·恰佩克《茶包小偏方，喝出大健康》，陈允斌……👩‍👩‍👧‍👦加入《一把卷尺》听友群（若满200人，可从「野生运营社区」公众号，输入“播客”关键词，获取最新群二维码）👩‍👩‍👧‍👦关注「野生运营社区」公众号，输入“播客”关键词，获取最新群二维码………往期推荐：Vol 8-黄帝内经不仅让我气血翻腾，还治好了我的内耗Vol 15-夏天是个特大号充电宝 | 用《黄帝内经》注入源源生命能量，要生如夏花啊！Vol 22-秋季养生全套思路 | 跟着《黄帝内经》照做，头发会长+皮肤会好+冬天少得病！Vol 29-冬读《黄帝内经》| 借天地封藏之力的大补养生，给2025生命力全满上！………片头/片尾曲：平井坚-瞳をとじて (轻闭双眼)………欢迎加入松月的付费社区：1、野生运营-知识星球（聚焦运营、增长、产品和商业化的知识分享）2、野生读书会-知识星球（聚焦个人成长，每月组织1~2本共读）
    --------  
    50:37
  • Vol 34-找回节后状态 | 如何保持高能量状态，拥有强执行力？（听友Q&A）
    第一次做听友Q&A，从听友群里收集了100多条问题，我从中筛选出提问频率最高的7条问题。我的个人邮箱，对你打开，如果你也有话想对我说，有什么烦恼，这里就是你的树洞：[email protected]我会不定期的更新听友特辑，希望这类节目形式，能够让咱们都越来越好！……听友Q&A：问题1、松月一天如何安排？除了知识星球收入，还有其他收入构成吗？问题2、如何保持高能量状态，拥有较高行动力？如何应对职场倦怠？问题3、松月如何找到自己想做且擅长的事？问题4、我还算自律，但只要开始刷手机了，就会停不下来，请问怎么改掉这个坏习惯？问题5、是该顺应身体去休息，还是对抗惰性去工作，有时候心情低落就是不想干活，但是进度会落下，怎么平衡两者？问题6、我非常敏感，很在意别人的看法和评价，知道这样不对，但每次还是走不出来，请问要怎么应对？问题7、想知道现在优秀的松月是怎么养成的？……本期金句：03:17 我的五种时间：生存、赚钱、心流、变美和好玩时间09:46 为什么对个人来说，代运营是个烂业务13:24 我的优势探测器=一年一次MBTI+三年一次盖洛普15:39 感知到低能量状态，就提前主动选择躺平16:27 想大多数时候保持高能量，你要给自己找到几个外接充电宝17:52 找到让你进入心流的开关19:49 一定要放弃过度准备的想法，因为你永远都不会准备好20:32 人生遗憾肯定有，但人生后悔可以尽量避免，前提是你要先去做39:03 给自己建立一个外部评价过滤系统43:57 擅于用好“人生分段”工具，你可以既要又要还要……本期提到的书：王潇，《五种时间》罗伯特·弗里茨，《最小阻力之路》张晓萌/曹理达，《韧性》盖尔•盖泽尔 ，《复原力》邓亚萍，《心力》山田知生，《最强身心》张兰，《我的九条命》刘晓庆，《人生不怕从头再来》……👩‍👩‍👧‍👦加入《一把卷尺》听友群（若满200人，可从「野生运营社区」公众号，输入“播客”关键词，获取最新群二维码）👩‍👩‍👧‍👦关注「野生运营社区」公众号，输入“播客”关键词，获取最新群二维码………往期推荐：Vol 33-年终复盘 | 一个卷王的2024年，生活拼命给我耳瓜子，而我想还它一个枣!Vol 31-你的情绪急救箱｜年底恢复情绪能量，你可以做的8件小事Vol 17-职场通关宝典 | 找工作、会跳槽、找到终身职业……一路打怪升级，So easy!………片头/片尾曲：王菲-世界赠予我的………欢迎加入松月的付费社区：1、野生运营-知识星球（聚焦运营、增长、产品和商业化的知识分享）2、野生读书会-知识星球（聚焦个人成长，每月组织1~2本共读）
    --------  
    47:25
  • Vol 33-年终复盘 | 一个卷王的2024年，生活拼命给我耳瓜子，而我想还它一个枣!
    这是一期临时起意的节目，2024年过去了，我还是得和它好好告别，说声再见。人生不急的，2025年农历新年前，我们都可以好好对2024年做复盘（听友们，可以一起哦）！本期时间线：1、回顾2024年目标03:49 放弃没有意义的定量目标06:00 人生，有时候需要冲锋，有时候需要保存实力08:22 我想做一个一直向前走的人2、2024年最突破（非常感谢播客）10:26 给自己建立一个成长系统，比知识系统更重要，这是系统的系统11:58 曾多次想不做播客，但因想到了为何出发13:58 强的人不是说没有任何恐惧，而是能携带着恐惧继续上路3、2024年最大外挂（自己做自己的教练）14:27 分离出一个他者视角，在很多地方我受益良多15:18 在转换身份的过程中，你会完成从知到行再到融会贯通全过程4、2024年最大改变（和爸妈的关系+感受细小幸福）18:48 家人成了我精神上最大的一块充电宝20:44 我改掉了舍近求远的习惯5、2024年我对自己认知升级（从建造者到修理工）22:14 放弃要么“1”要么“0”的想法24:11 不应该去盯问题，而且去看目标24:42 所有的太累太苦，都皆因方法不对6、2024年我的心力工具箱升级了（动力、专注、休息、转念和小确幸）31:01 让现在的自己不舒服。就是让未来的自己舒服32:05 能给自己找乐子就是一种本事32:41 希望“松月”能成为你趁手可用的工具7、2024年养成的好习惯（随地大小哲学）34:58 一年长了10斤肌肉，我给自己穿上了铁盔甲8、聊聊一人公司37:54 这是一段我从未有过的人生体验：我更加清楚我是谁、我要成为谁、我能怎么成为9、2024年有什么遗憾吗39:22 我现在只会狠狠使用生命，但还不能充分享受生命10、2025年关键词39:36 想拥有更强大的心力、拒绝惯性、能时刻重启、增加生命的丰富体验、拥有一张不做清单………提到的书、B站冥想视频（范李猿）、文章：1、《一人企业》，[美]保罗·贾维斯2、B站冥想视频-范李猿《20分钟躺平冥想，速效休息》：www.bilibili.com3、B站冥想视频-范李猿《15分钟助眠冥想，进入深度睡眠》：www.bilibili.com4、「野生读书会」2025年共读书单：mp.weixin.qq.com5、松月2024年学习总结：mp.weixin.qq.com………👩‍👩‍👧‍👦加入《一把卷尺》听友群（若满200人，可从「野生运营社区」公众号，输入“播客”关键词，获取最新群二维码）👩‍👩‍👧‍👦关注「野生运营社区」公众号，输入“播客”关键词，获取最新群二维码………往期推荐：Vol 31-你的情绪急救箱｜年底恢复情绪能量，你可以做的8件小事Vol 21-人生的进退之间 | 拥有一身体育之魂，你能挺过每个难熬的人生赛段！Vol 19-人生C位 | 拥有强大的输出能力，你就会有自己的舞台啊！………片头/片尾曲：张信哲-心情卡片………欢迎加入松月的付费社区：1、野生运营-知识星球（聚焦运营、增长、产品和商业化的知识分享）2、野生读书会-知识星球（聚焦个人成长，每月组织1~2本共读）
    --------  
    43:21

More Leisure podcasts

Trending Leisure podcasts

About 一把卷尺

「一把卷尺」，你的人生通关指南。 在我的播客里，我会聊读书、职场、情绪、生活、工具、观点、健康……从内到外，和你一起升级我们的人生操作系统，一起成为更厉害、更自洽、更温和的人，关键是这个自己，你自己很喜欢！ ………… 小红书：是松月呀 即刻：是松月呀 公众号：野生运营社区
Podcast website

Listen to 一把卷尺, Simple Farmhouse Life and many other podcasts from around the world with the radio.net app

Get the free radio.net app

  • Stations and podcasts to bookmark
  • Stream via Wi-Fi or Bluetooth
  • Supports Carplay & Android Auto
  • Many other app features
Open app
Company
Legal
Service
Apps
Social
Radio USA
v7.11.0 | © 2007-2025 radio.de GmbH
Generated: 3/19/2025 - 12:24:31 AM