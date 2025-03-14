Vol 33-年终复盘 | 一个卷王的2024年，生活拼命给我耳瓜子，而我想还它一个枣!

这是一期临时起意的节目，2024年过去了，我还是得和它好好告别，说声再见。人生不急的，2025年农历新年前，我们都可以好好对2024年做复盘（听友们，可以一起哦）！本期时间线：1、回顾2024年目标03:49 放弃没有意义的定量目标06:00 人生，有时候需要冲锋，有时候需要保存实力08:22 我想做一个一直向前走的人2、2024年最突破（非常感谢播客）10:26 给自己建立一个成长系统，比知识系统更重要，这是系统的系统11:58 曾多次想不做播客，但因想到了为何出发13:58 强的人不是说没有任何恐惧，而是能携带着恐惧继续上路3、2024年最大外挂（自己做自己的教练）14:27 分离出一个他者视角，在很多地方我受益良多15:18 在转换身份的过程中，你会完成从知到行再到融会贯通全过程4、2024年最大改变（和爸妈的关系+感受细小幸福）18:48 家人成了我精神上最大的一块充电宝20:44 我改掉了舍近求远的习惯5、2024年我对自己认知升级（从建造者到修理工）22:14 放弃要么“1”要么“0”的想法24:11 不应该去盯问题，而且去看目标24:42 所有的太累太苦，都皆因方法不对6、2024年我的心力工具箱升级了（动力、专注、休息、转念和小确幸）31:01 让现在的自己不舒服。就是让未来的自己舒服32:05 能给自己找乐子就是一种本事32:41 希望“松月”能成为你趁手可用的工具7、2024年养成的好习惯（随地大小哲学）34:58 一年长了10斤肌肉，我给自己穿上了铁盔甲8、聊聊一人公司37:54 这是一段我从未有过的人生体验：我更加清楚我是谁、我要成为谁、我能怎么成为9、2024年有什么遗憾吗39:22 我现在只会狠狠使用生命，但还不能充分享受生命10、2025年关键词39:36 想拥有更强大的心力、拒绝惯性、能时刻重启、增加生命的丰富体验、拥有一张不做清单………提到的书、B站冥想视频（范李猿）、文章：1、《一人企业》，[美]保罗·贾维斯2、B站冥想视频-范李猿《20分钟躺平冥想，速效休息》：www.bilibili.com3、B站冥想视频-范李猿《15分钟助眠冥想，进入深度睡眠》：www.bilibili.com4、「野生读书会」2025年共读书单：mp.weixin.qq.com5、松月2024年学习总结：mp.weixin.qq.com………👩‍👩‍👧‍👦加入《一把卷尺》听友群（若满200人，可从「野生运营社区」公众号，输入“播客”关键词，获取最新群二维码）👩‍👩‍👧‍👦关注「野生运营社区」公众号，输入“播客”关键词，获取最新群二维码………往期推荐：Vol 31-你的情绪急救箱｜年底恢复情绪能量，你可以做的8件小事Vol 21-人生的进退之间 | 拥有一身体育之魂，你能挺过每个难熬的人生赛段！Vol 19-人生C位 | 拥有强大的输出能力，你就会有自己的舞台啊！………片头/片尾曲：张信哲-心情卡片………欢迎加入松月的付费社区：1、野生运营-知识星球（聚焦运营、增长、产品和商业化的知识分享）2、野生读书会-知识星球（聚焦个人成长，每月组织1~2本共读）