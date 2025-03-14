第一次做听友Q&A，从听友群里收集了100多条问题，我从中筛选出提问频率最高的7条问题。我的个人邮箱，对你打开，如果你也有话想对我说，有什么烦恼，这里就是你的树洞：[email protected]
我会不定期的更新听友特辑，希望这类节目形式，能够让咱们都越来越好！……听友Q&A：问题1、松月一天如何安排？除了知识星球收入，还有其他收入构成吗？问题2、如何保持高能量状态，拥有较高行动力？如何应对职场倦怠？问题3、松月如何找到自己想做且擅长的事？问题4、我还算自律，但只要开始刷手机了，就会停不下来，请问怎么改掉这个坏习惯？问题5、是该顺应身体去休息，还是对抗惰性去工作，有时候心情低落就是不想干活，但是进度会落下，怎么平衡两者？问题6、我非常敏感，很在意别人的看法和评价，知道这样不对，但每次还是走不出来，请问要怎么应对？问题7、想知道现在优秀的松月是怎么养成的？……本期金句：03:17 我的五种时间：生存、赚钱、心流、变美和好玩时间09:46 为什么对个人来说，代运营是个烂业务13:24 我的优势探测器=一年一次MBTI+三年一次盖洛普15:39 感知到低能量状态，就提前主动选择躺平16:27 想大多数时候保持高能量，你要给自己找到几个外接充电宝17:52 找到让你进入心流的开关19:49 一定要放弃过度准备的想法，因为你永远都不会准备好20:32 人生遗憾肯定有，但人生后悔可以尽量避免，前提是你要先去做39:03 给自己建立一个外部评价过滤系统43:57 擅于用好“人生分段”工具，你可以既要又要还要……本期提到的书：王潇，《五种时间》罗伯特·弗里茨，《最小阻力之路》张晓萌/曹理达，《韧性》盖尔•盖泽尔 ，《复原力》邓亚萍，《心力》山田知生，《最强身心》张兰，《我的九条命》刘晓庆，《人生不怕从头再来》……👩👩👧👦加入《一把卷尺》听友群（若满200人，可从「野生运营社区」公众号，输入“播客”关键词，获取最新群二维码）👩👩👧👦关注「野生运营社区」公众号，输入“播客”关键词，获取最新群二维码………往期推荐：Vol 33-年终复盘 | 一个卷王的2024年，生活拼命给我耳瓜子，而我想还它一个枣!Vol 31-你的情绪急救箱｜年底恢复情绪能量，你可以做的8件小事Vol 17-职场通关宝典 | 找工作、会跳槽、找到终身职业……一路打怪升级，So easy!………片头/片尾曲：王菲-世界赠予我的………欢迎加入松月的付费社区：1、野生运营-知识星球（聚焦运营、增长、产品和商业化的知识分享）2、野生读书会-知识星球（聚焦个人成长，每月组织1~2本共读）