Listen to this podcast in the app for free:Download for free in the App Store
8 episodes
- 这是一期闲聊节目，聊了四月的见闻与思考。本来想尽可能多一点内容，结果只讲了一本书、两部电影，以及去上海出差的感受。
最近支气管炎刚刚痊愈，声音还有些沙哑，希望大家见谅～
本期内容包括👇
00:19 一个喜欢交流的摄像头
01:55 《有毒的人》，一本坏人识别手册
06:09 暗黑人格者，会这样制造有毒氛围
09:19 分辨谎言的方式
13:36 与有毒的人，如何和平共处
17:44 不要让他们把世界变得自私冷漠
20:42 《早间主播》和《我，许可》
27:44 十几年后，荡然无存的奔跑美感
33:05 在上海和在长沙
BGM：
The Seasons：April—Snow Drop
👧在哪里还可以看到主播
小红书：lemon袁袁
公众号：lemon袁袁
B站：lemon袁袁
想进听友群的朋友可添加微信：lemonyy2026（备注：播客）
如果对播客有什么感想，或者咨询合作可以发邮件到：
lemonyuanyuan1993@163.com
📻本节目收听方式：
苹果播客｜ 小宇宙｜QQ音乐｜网易云音乐｜喜马拉雅｜Spotify
在小宇宙查看该单集文稿
- 自由一直以来都是一个正面词汇。我们谈起它就像谈起美好的理想，总是充满向往。可事实是，现代生活中，人们也许并不像自己想象的那样爱好自由，甚至我们还总是逃避它，为什么会这样？带着这个疑问，我读了《逃避自由》。
本期节目由这本书聊起，试图为现代社会中我们自己也不知道为何升起的焦虑，恐惧，渺小感，找到一个解释。也许这些解释并不对，但依然是我们认识自己过程中的一种积极行动。
这本书提醒我——成熟的人生，是停止逃避自己，在充分认识自我的基础上，主动学习和选择如何自由地活着。
而 「CPB钻光日夜霜」，正是将这份“主动”延伸到护肤中。它以日夜分时抗老理念，实现白天主动进攻抗老，防晒抗氧化，夜间开启全维抗老模式，根源直补胶原，一夜醒来肌肤弹嫩焕白。一早一晚，顺应环境与肌肤的真实需求，让抗老成为一件主动而自然的事，养出由内而外的好状态。
愿这期节目和「CPB钻光日夜霜」一起帮助我们在纷繁复杂的世界中，主动选择，自由地活出年轻好状态。
本期内容包括👇
00:17 单人播客是一场荒原跋涉
03:13 何为良好生活？答案为什么不能太具体
07:45 面对自由，人们总是叶公好龙
12:45 那天，第一次发现自己的存在
15:23 当我们想和世界相连
19:30 朋友们，我们配得上休息
25:06 我这么做，是因为我想这么做
34:38 如果感觉自己在枯萎，试试这样做
38:25 假性自我极有可能被误会成真自我
43:08 认识自己，是幸福的根本要求之一
👧在哪里还可以看到主播
小红书：lemon袁袁
公众号：lemon袁袁
B站：lemon袁袁
想进听友群的朋友可添加微信：lemonyy2026（备注：播客）
如果对播客有什么感想，或者咨询合作可以发邮件到：
lemonyuanyuan1993@163.com
📻本节目收听方式：
苹果播客｜ 小宇宙｜QQ音乐｜网易云音乐｜喜马拉雅｜Spotify
在小宇宙查看该单集文稿
- 🎙️本期节目由中国高端美妆品牌毛戈平赞助播出
内容包括👇：
02:06 最近生活中有意思的事（切切版）
05:42 最近生活中有意思的事（袁袁版）
08:28 能看到他人，怎么会看不到自己？
12:10 无人在意的地方，momo们也在创作
15:40 我不要是个原材料，我要我的东西更像我
19:54 电影本来就是生活呀
24:32 别让恐惧扼杀创造力
29:06 休息，也是一种做准备的方式
34:36 人生不是什么东西都要有意义
39:01 有些美，并不否定原来的存在
42:05 善弈者，通盘无妙手
49:02 文学，一种生活的疫苗
1:00:24 内容做得好不好，你自己不知道吗？
1:08:07 挤不出水了，不代表你不是一块好海绵
BGM：
The Seasons：March—Song of the Lark
今天惊蛰，每到这一天，人们会说「春雷响，万物长」。我们总以为春雷是万物复苏的开始，但其实雷响之前，大地已经解冻，万物正在生发。于是在2026年的这个惊蛰，我们看到了一个动人的翻转，MAOGEPING说：
「万物长，春雷响」，春天就在你里面，总有一天会被听见。
一个是尊重时间的品牌，一个是相信时间的演员，在同样的节奏里相遇。MAOGEPING和张小斐契合的诠释，也是品牌“美本自在”理念的体现。品牌相信每个人的独特，是美的源头，美本就生长在每一个人的自我之中，并希望以长期、稳定、循序的修护，陪伴每个她抵达自我之美。
美本自在，生长自在。
欢迎大家前往官方微信「毛戈平MGP」，官方小红书账号「毛戈平MGP」观看毛戈平2026惊蛰短片，和张小斐一起，看见春雷之前的生长。
👧在哪里还可以看到主播
小红书：lemon袁袁
公众号：lemon袁袁
B站：lemon袁袁
想进听友群的朋友可添加微信：lemonyy2026（备注：播客）
如果对播客有什么感想，或者咨询合作可以发邮件到：
lemonyuanyuan1993@163.com
📻本节目收听方式：
苹果播客｜ 小宇宙｜QQ音乐｜网易云音乐｜喜马拉雅｜Spotify
在小宇宙查看该单集文稿
- 本期内容包括👇：
00:21 笑果的三轮面试
05:58 来得早，不如来得巧
10:40 妈妈，我的文章有人阅读啦
16:09 两个灿烂的夏天
23:59 梦醒时分，悲伤来袭
27:00 最后的面试
31:47 我怎么不会工作了？
37:20 做播客的故事
41:55 工作心得总结：对于痛苦，完全不耐受
BGM：
The Seasons：February- Carnival
当时的一些图片：
更多图片，欢迎移步小红书。
👧在哪里还可以看到主播
小红书：lemon袁袁
公众号：lemon袁袁
B站：lemon袁袁
想进听友群的朋友可添加微信：lemonyy2026（备注：播客）
如果对播客有什么感想，或者咨询合作可以发邮件到：
lemonyuanyuan1993@163.com
📻本节目收听方式：
苹果播客｜ 小宇宙｜QQ音乐｜网易云音乐｜喜马拉雅｜Spotify
都可以收听啦
在小宇宙查看该单集文稿
- 本期内容包括👇：
01:15 在我不知道的地方，正在发生很重要的事
04:09 面试机会要自己争取
10:36 最大的愿望：和小绿一起逛南京东路
15:25 好事会轮到我吗？会！
21:05 第一次见明星，心里想的居然是这个
24:48 从傍晚到凌晨的写稿时光
28:30 想啥来啥，找工作前要许愿！
34:13 升职加薪大事件
39:38 我谈论的东西，和我消费得起的东西是不一样的
44:28 黑木华又去上班了，但我没班上了
BGM：
The Seasons：January（At the Fire Side）
当时的一些图片：
更多图片，欢迎移步小红书。
👧在哪里还可以看到主播
小红书：lemon袁袁
公众号：lemon袁袁
B站：lemon袁袁
如果对播客有什么感想，或者咨询合作可以发邮件到：
lemonyuanyuan1993@163.com
📻本节目收听方式：
苹果播客｜ 小宇宙｜QQ音乐｜网易云音乐｜喜马拉雅｜Spotify
都可以收听啦
在小宇宙查看该单集文稿
More Leisure podcasts
Trending Leisure podcasts
About 马尔克斯的朋友
这里是袁袁的播客。 刚工作那几年我胆小怯懦，一想到自己是作为独立个体面对整个世界，就从心底感到不可思议。为了给自己壮胆，每当面对傲慢，嚣张，对我不屑一顾的人们，我就在心里说，“我的朋友是马尔克斯，你算老几？” 很多年过去了，我对自己的存在已经有些确定。但当我又一次要独自面对新世界时，我还是想到了这句话。马尔克斯是我高中时代就喜欢的作家，至今我仍对他充满敬意。希望在独自上路时，他依然可以为我壮胆。 这是一档探讨何为良好生活的播客。在这里，我会聊些大众流行文化、文学、哲学、生活感悟，偶尔也会请人来聊些有趣话题。希望你们喜欢。 收听愉快。Podcast website
Listen to 马尔克斯的朋友, The Carpool with Kelly and Lizz and many other podcasts from around the world with the radio.net app
Get the free radio.net app
- Stations and podcasts to bookmark
- Stream via Wi-Fi or Bluetooth
- Supports Carplay & Android Auto
- Many other app features
Get the free radio.net app
- Stations and podcasts to bookmark
- Stream via Wi-Fi or Bluetooth
- Supports Carplay & Android Auto
- Many other app features
马尔克斯的朋友
Scan code,
download the app,
start listening.
download the app,
start listening.