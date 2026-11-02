🎙️本期节目由中国高端美妆品牌毛戈平赞助播出

内容包括👇：

02:06 最近生活中有意思的事（切切版）

05:42 最近生活中有意思的事（袁袁版）

08:28 能看到他人，怎么会看不到自己？

12:10 无人在意的地方，momo们也在创作

15:40 我不要是个原材料，我要我的东西更像我

19:54 电影本来就是生活呀

24:32 别让恐惧扼杀创造力

29:06 休息，也是一种做准备的方式

34:36 人生不是什么东西都要有意义

39:01 有些美，并不否定原来的存在

42:05 善弈者，通盘无妙手

49:02 文学，一种生活的疫苗

1:00:24 内容做得好不好，你自己不知道吗？

1:08:07 挤不出水了，不代表你不是一块好海绵

BGM：

The Seasons：March—Song of the Lark

今天惊蛰，每到这一天，人们会说「春雷响，万物长」。我们总以为春雷是万物复苏的开始，但其实雷响之前，大地已经解冻，万物正在生发。于是在2026年的这个惊蛰，我们看到了一个动人的翻转，MAOGEPING说：

「万物长，春雷响」，春天就在你里面，总有一天会被听见。

一个是尊重时间的品牌，一个是相信时间的演员，在同样的节奏里相遇。MAOGEPING和张小斐契合的诠释，也是品牌“美本自在”理念的体现。品牌相信每个人的独特，是美的源头，美本就生长在每一个人的自我之中，并希望以长期、稳定、循序的修护，陪伴每个她抵达自我之美。

美本自在，生长自在。

欢迎大家前往官方微信「毛戈平MGP」，官方小红书账号「毛戈平MGP」观看毛戈平2026惊蛰短片，和张小斐一起，看见春雷之前的生长。

👧在哪里还可以看到主播

小红书：lemon袁袁

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