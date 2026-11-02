Skip to content
Radio Logo
PodcastsLeisure马尔克斯的朋友
Listen to this podcast in the app for free:
马尔克斯的朋友
radio.net
Sleep timer
Save favorites
Download for free in the App Store

马尔克斯的朋友

lemon袁袁
Leisure
马尔克斯的朋友
Latest episode

8 episodes

  • 马尔克斯的朋友

    07.四月见闻与思考

    04/28/2026 | 38 mins.
    这是一期闲聊节目，聊了四月的见闻与思考。本来想尽可能多一点内容，结果只讲了一本书、两部电影，以及去上海出差的感受。
    最近支气管炎刚刚痊愈，声音还有些沙哑，希望大家见谅～

    本期内容包括👇
    00:19 一个喜欢交流的摄像头
    01:55 《有毒的人》，一本坏人识别手册
    06:09 暗黑人格者，会这样制造有毒氛围
    09:19 分辨谎言的方式
    13:36 与有毒的人，如何和平共处
    17:44 不要让他们把世界变得自私冷漠
    20:42 《早间主播》和《我，许可》
    27:44 十几年后，荡然无存的奔跑美感
    33:05 在上海和在长沙

    BGM：
    The Seasons：April—Snow Drop

    👧在哪里还可以看到主播
    小红书：lemon袁袁
    公众号：lemon袁袁
    B站：lemon袁袁
    想进听友群的朋友可添加微信：lemonyy2026（备注：播客）
    如果对播客有什么感想，或者咨询合作可以发邮件到：
    lemonyuanyuan1993@163.com
    📻本节目收听方式：
    苹果播客｜ 小宇宙｜QQ音乐｜网易云音乐｜喜马拉雅｜Spotify

    在小宇宙查看该单集文稿
  • 马尔克斯的朋友

    06.为什么我们渴望自由，又害怕自由？

    04/16/2026 | 47 mins.
    自由一直以来都是一个正面词汇。我们谈起它就像谈起美好的理想，总是充满向往。可事实是，现代生活中，人们也许并不像自己想象的那样爱好自由，甚至我们还总是逃避它，为什么会这样？带着这个疑问，我读了《逃避自由》。
    本期节目由这本书聊起，试图为现代社会中我们自己也不知道为何升起的焦虑，恐惧，渺小感，找到一个解释。也许这些解释并不对，但依然是我们认识自己过程中的一种积极行动。
    这本书提醒我——成熟的人生，是停止逃避自己，在充分认识自我的基础上，主动学习和选择如何自由地活着。
    而 「CPB钻光日夜霜」，正是将这份“主动”延伸到护肤中。它以日夜分时抗老理念，实现白天主动进攻抗老，防晒抗氧化，夜间开启全维抗老模式，根源直补胶原，一夜醒来肌肤弹嫩焕白。一早一晚，顺应环境与肌肤的真实需求，让抗老成为一件主动而自然的事，养出由内而外的好状态。
    愿这期节目和「CPB钻光日夜霜」一起帮助我们在纷繁复杂的世界中，主动选择，自由地活出年轻好状态。
    本期内容包括👇
    00:17 单人播客是一场荒原跋涉
    03:13 何为良好生活？答案为什么不能太具体
    07:45 面对自由，人们总是叶公好龙
    12:45 那天，第一次发现自己的存在
    15:23 当我们想和世界相连
    19:30 朋友们，我们配得上休息
    25:06 我这么做，是因为我想这么做
    34:38 如果感觉自己在枯萎，试试这样做
    38:25 假性自我极有可能被误会成真自我
    43:08 认识自己，是幸福的根本要求之一
    👧在哪里还可以看到主播
    小红书：lemon袁袁
    公众号：lemon袁袁
    B站：lemon袁袁
    想进听友群的朋友可添加微信：lemonyy2026（备注：播客）
    如果对播客有什么感想，或者咨询合作可以发邮件到：
    lemonyuanyuan1993@163.com
    📻本节目收听方式：
    苹果播客｜ 小宇宙｜QQ音乐｜网易云音乐｜喜马拉雅｜Spotify

    在小宇宙查看该单集文稿
  • 马尔克斯的朋友

    05.和切切聊天：当生活停滞，我们如何保持感受力？

    03/05/2026 | 1h 12 mins.
    🎙️本期节目由中国高端美妆品牌毛戈平赞助播出
    内容包括👇：
    02:06 最近生活中有意思的事（切切版）
    05:42 最近生活中有意思的事（袁袁版）
    08:28 能看到他人，怎么会看不到自己？
    12:10 无人在意的地方，momo们也在创作
    15:40 我不要是个原材料，我要我的东西更像我
    19:54 电影本来就是生活呀
    24:32 别让恐惧扼杀创造力
    29:06 休息，也是一种做准备的方式
    34:36 人生不是什么东西都要有意义
    39:01 有些美，并不否定原来的存在
    42:05 善弈者，通盘无妙手
    49:02 文学，一种生活的疫苗
    1:00:24 内容做得好不好，你自己不知道吗？
    1:08:07 挤不出水了，不代表你不是一块好海绵
    BGM：
    The Seasons：March—Song of the Lark
    今天惊蛰，每到这一天，人们会说「春雷响，万物长」。我们总以为春雷是万物复苏的开始，但其实雷响之前，大地已经解冻，万物正在生发。于是在2026年的这个惊蛰，我们看到了一个动人的翻转，MAOGEPING说：
    「万物长，春雷响」，春天就在你里面，总有一天会被听见。
    一个是尊重时间的品牌，一个是相信时间的演员，在同样的节奏里相遇。MAOGEPING和张小斐契合的诠释，也是品牌“美本自在”理念的体现。品牌相信每个人的独特，是美的源头，美本就生长在每一个人的自我之中，并希望以长期、稳定、循序的修护，陪伴每个她抵达自我之美。
    美本自在，生长自在。
    欢迎大家前往官方微信「毛戈平MGP」，官方小红书账号「毛戈平MGP」观看毛戈平2026惊蛰短片，和张小斐一起，看见春雷之前的生长。
    👧在哪里还可以看到主播
    小红书：lemon袁袁
    公众号：lemon袁袁
    B站：lemon袁袁
    想进听友群的朋友可添加微信：lemonyy2026（备注：播客）
    如果对播客有什么感想，或者咨询合作可以发邮件到：
    lemonyuanyuan1993@163.com
    📻本节目收听方式：
    苹果播客｜ 小宇宙｜QQ音乐｜网易云音乐｜喜马拉雅｜Spotify

    在小宇宙查看该单集文稿
  • 马尔克斯的朋友

    04.上海十年求职记（下）

    02/08/2026 | 44 mins.
    本期内容包括👇：
    00:21 笑果的三轮面试
    05:58 来得早，不如来得巧
    10:40 妈妈，我的文章有人阅读啦
    16:09 两个灿烂的夏天
    23:59 梦醒时分，悲伤来袭
    27:00 最后的面试
    31:47 我怎么不会工作了？
    37:20 做播客的故事
    41:55 工作心得总结：对于痛苦，完全不耐受
    BGM：
    The Seasons：February- Carnival
    当时的一些图片：
    更多图片，欢迎移步小红书。
    👧在哪里还可以看到主播
    小红书：lemon袁袁
    公众号：lemon袁袁
    B站：lemon袁袁
    想进听友群的朋友可添加微信：lemonyy2026（备注：播客）
    如果对播客有什么感想，或者咨询合作可以发邮件到：
    lemonyuanyuan1993@163.com
    📻本节目收听方式：
    苹果播客｜ 小宇宙｜QQ音乐｜网易云音乐｜喜马拉雅｜Spotify
    都可以收听啦

    在小宇宙查看该单集文稿
  • 马尔克斯的朋友

    03.上海十年求职记（上）

    01/29/2026 | 48 mins.
    本期内容包括👇：
    01:15 在我不知道的地方，正在发生很重要的事
    04:09 面试机会要自己争取
    10:36 最大的愿望：和小绿一起逛南京东路
    15:25 好事会轮到我吗？会！
    21:05 第一次见明星，心里想的居然是这个
    24:48 从傍晚到凌晨的写稿时光
    28:30 想啥来啥，找工作前要许愿！
    34:13 升职加薪大事件
    39:38 我谈论的东西，和我消费得起的东西是不一样的
    44:28 黑木华又去上班了，但我没班上了
    BGM：
    The Seasons：January（At the Fire Side）
    当时的一些图片：
    更多图片，欢迎移步小红书。
    👧在哪里还可以看到主播
    小红书：lemon袁袁
    公众号：lemon袁袁
    B站：lemon袁袁
    如果对播客有什么感想，或者咨询合作可以发邮件到：
    lemonyuanyuan1993@163.com
    📻本节目收听方式：
    苹果播客｜ 小宇宙｜QQ音乐｜网易云音乐｜喜马拉雅｜Spotify
    都可以收听啦

    在小宇宙查看该单集文稿
More Leisure podcasts
Trending Leisure podcasts
About 马尔克斯的朋友
这里是袁袁的播客。 刚工作那几年我胆小怯懦，一想到自己是作为独立个体面对整个世界，就从心底感到不可思议。为了给自己壮胆，每当面对傲慢，嚣张，对我不屑一顾的人们，我就在心里说，“我的朋友是马尔克斯，你算老几？” 很多年过去了，我对自己的存在已经有些确定。但当我又一次要独自面对新世界时，我还是想到了这句话。马尔克斯是我高中时代就喜欢的作家，至今我仍对他充满敬意。希望在独自上路时，他依然可以为我壮胆。 这是一档探讨何为良好生活的播客。在这里，我会聊些大众流行文化、文学、哲学、生活感悟，偶尔也会请人来聊些有趣话题。希望你们喜欢。 收听愉快。
Podcast website
Leisure

Listen to 马尔克斯的朋友, The Carpool with Kelly and Lizz and many other podcasts from around the world with the radio.net app

Get the free radio.net app

  • Stations and podcasts to bookmark
  • Stream via Wi-Fi or Bluetooth
  • Supports Carplay & Android Auto
  • Many other app features
Open app
Company
Legal
Service
Apps
Social
USA
v8.26.1 | © 2007-2026 radio.de GmbH
Built: 10/29/2026 - 4:51:10 PM
A company fromMADSACK