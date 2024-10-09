Ep118｜《再见爱人》，我们都是带着家庭创伤出来祸害社会的

【本期简介】我们常说“你眼里的别人才是你”，所以相信《再见爱人》之所以能唤起广泛讨论，一定有一部分原因是大家在嘉宾的身上或多或少看见了自己的影子，我们也是。杨子的“爹”，麦琳的“作”，留几手的散财和欺骗，让我们无语、生气，并和其伴侣共情。但是下定义太简单，贴标签太容易，而生活本质却是复杂的。所以我们才要讨论和分析，从事件中抽丝剥茧，用自己的视角和经验“夸夸其谈”。然而没有人完美无瑕，也无人全知全能，所以还是要展现一下求生欲：所有言论仅代表个人观点，不构成任何结论。毕竟，我们都是带着不管是大家庭还是小家庭的创伤和劣根性出来祸害社会的。00:05:06 本季《再见爱人》你最想吐槽的人是谁？00:06:48 面对杨子：人在最无语的时候真的会笑。00:13:10 杨子是一个全能自恋只会哭闹的巨婴。00:17:16 杨子的好为人师终于有受众了，姥爷竟然还从他身上学到了一个道理！？00:23:37 在这六个人中你带入谁了？00:25:25 对于年轻的黄圣依来说，杨子是一个好选择吗？00:31:32 你的伴侣把你的钱赔光了，你能原谅他吗？00:38:04 欺骗和钱在婚姻关系中是两件事。00:40:29 情感关系不是说断就断，只有对方做出的行为mean to 伤害我，才是我最不能接受的。00:43:11 对于情感不能说断就断的人来说，可以在经济上先自保。00:48:53 自我牺牲带来的自我感动让人毛骨悚然。00:51:45 麦琳身上带着东亚父母的影子。00:54:44 麦琳有很多问题，但现在的结果是她和李行亮的共谋。01:01:42 麦琳不能代表所有家庭主妇。01:06:03 麦琳和杨子的本质是相同的，都是自我价值缺失的体现。01:10:00 麦琳的“坏”是毫不遮掩人性的阴暗面。01:22:37 每个人都是带着不管是大家庭还是小家庭的创伤和劣根性出来祸害社会的。所以人活一个主观，但也别太主观。01:25:47 亲密关系的本质是友谊，而友谊是给予对方快乐之总和。【本期陪伴】超强输出@姥爷（有数据可查，输出比例高达45%）绝对辅助@Yoyo金句输出担当@依侬共情能力者@猪侨感谢可复美-重组胶原蛋白敷料赞助本期节目。可复美的这款械字号敷料核心成分是重组胶原蛋白。他们背后的公司是全球重组胶原蛋白的领导者巨子生物，其重组胶原蛋白产量最大、种类最多，获得专利授权也最早。如果你有夏天暴晒、连续出差后的爆痘闭口问题，皮肤易敏感或者经常做医美项目，都可以选择可复美-重组胶原蛋白敷料进行急救修护。大家可以在淘宝“可复美旗舰店”下单购买。【宁浪别野是什么？】首先它是一个实体的大别墅。四个平均年龄35岁的女性好友在万宁合租了个大house。我们不定期的逃离城市来到这座海边乌托邦，在这里冲浪、读书、聊天、玩儿音乐。同时它还是一档播客，是四位主播无论身在何处，都希望每周能和大家分享故事的地方。最后它更是每个所有女生的云宿舍，大家有任何故事、观点、建议，无论多羞耻、奇葩、不合时宜，都可以在这里分享和诉说。宁浪别野是每一个女生可以完全放松下来做自己的安全堡垒。+微信nlby-666 联系小助理进听友群，入住我们的女生宿舍，一起共享WiFi吧！