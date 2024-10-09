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宁浪别野
赵依侬
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欢迎来到宁浪别野，这里是城市浪人的海边乌托邦。四个阶段性逃离北京的大龄女生，在中国最嬉皮的浪人聚集地万宁合租了一个拥有270度大落地窗的大别野。我们想在这里拥有阳光自由、呼吸自由、冲浪自由、发呆自由、胡思乱想自由。我们的Wi-Fi 密码是：gosurf666，有缘来蹭网。主创：@fit4life 姥爷：“是一个安全感与...
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Ep120｜受了委屈只能忍着？如何获得“不讨好的勇气”？
【�️本期简介】依侬受到《不讨好的勇气》这部新剧的启发，提议聊一聊“讨好”这件事。她作为一个擅长感知弦外之音的人，总能有的放矢地讨好别人；姥爷天天念叨自己是个“讨好型人格”，讨人喜欢的功力不容小觑；而Yoyo则是在原则性问题上不怕“得罪”人，坚决捍卫内心秩序；猪侨就更是坚定说出”不讨好“。大家“讨好”的能力显而易见，讨好对象不同，角度各异。所以这期节目分享的故事都挺别致，欢迎收听～00:03:28 0分是最不讨好，10分是最讨好，你给自己的讨好打几分？00:07:44 如果你在一场活动上被要求评价你讨厌的同行你会怎么做？00:14:18 能听懂弦外之音好像让我更擅长讨好别人了？00:23:23 把话说到你心里是我的一点讨好小技巧。00:25:36 在原则性问题面前，那个试图讨好别人的我还能发挥作用吗？00:26:26 我怎么那么擅长“得罪”好朋友的男朋友？00:37:06 在讨好朋友和她男友之间，我选择讨好自己。00:39:29 领导在群里说话有没有必要排队“收到”？00:45:20 怎么我不讨好你的时候，你倒是挺主动来讨好我。00:48:24 “你不喜欢我，我还不喜欢你呢！”说起来简单，但我还是觉得你得喜欢我。00:53:40 关老师，全天下最不在意别人评价的人，你在听吗？01:00:03 有时候讨好我在乎的人可能也是违心的。01:03:11 不会讨好的人太怕对方总以为自己有弦外之音了！我想要我不就直接说了嘛！01:08:51 讨好型人格的通用语言是“给予”【�️本期陪伴】守护内心秩序的@Yoyo偏要讨人喜欢的@姥爷擅长感知弦外之音的@依侬不懂讨好的@猪侨【�《好东西》观影】�时间：11月30日（周六） 13:00-17:30�地点：北京 中影国际影城（天天中影Cinity店）�️《好东西》观影+播客录制【� 宁浪别野是什么？】首先它是一个实体的大别墅�。四个平均年龄35岁的女性好友��在万宁合租了个大house。我们不定期的逃离城市来到这座海边乌托邦，在这里冲浪�、读书�、聊天�、玩儿音乐���。同时它还是一档播客�️，是四位主播无论身在何处，都希望每周能和大家分享故事的地方。最后它更是每个所有女生的云宿舍�，大家有任何故事、观点、建议，无论多羞耻、奇葩、不合时宜，都可以在这里分享和诉说。宁浪别野是每一个女生可以完全放松下来做自己的安全堡垒。微信nlby-666 联系小助理进听友群，入住我们的女生宿舍，一起共享WiFi吧！
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Ep119｜偶尔走走下坡路，谷底或许是片旷野
【�️本期简介】Yoyo被腰伤困在床上长达两周，身体和精神都逐渐失去秩序，到了一个支棱不起来又不甘心躺平的低谷期。甚至由此引发“我的人生是不是要走下坡路了？”的关于中年危机的思考。所以这期节目就从Yoyo的低谷期出发，回溯每一个人的低谷和下坡路。结果不出所料，回头看发现痛苦都会过去。当时以为天塌了，我死了，其实峰回路转，还有一下段路出现在眼前。00:01:53 躺在床上两个星期，我的身体和精神都无所事事。00:11:35 我和伤病还没混熟，怎么和它和平共处？没事儿，会熟的，它一时半会儿走不了。00:17:51 低谷之前的高潮越辉煌，就越难忍受低谷期。00:18:54 衰老和伤病是让我们更清楚的认识自己的天花板和地板。00:21:05 强行支棱小tips：走出去、见朋友、戴隐形、不要穿宽松的家居裤。00:25:52 我的人生下坡路就这么来了吗？没事儿，下坡路好走！00:32:06 终于靠近好莱坞，但也许完不成电影梦，遗憾但接受。00:38:44 最低谷的时候李宗盛能唱哭我，结果现在成为你们嘲笑我的黑历史！00:46:20 银子面子都损失了，当时还以为天塌了。回头看也只不过是生活拐了弯儿走上下一段路。00:56:16 姥爷最近经历的迷茫期，其实是姥爷公的人生低谷。01:04:36 先跨越自己的迷茫混沌，再投入到关系中解决危机。谁能想到相处十几年的关系还能再回春呐！01:06:33 我们可以同时跨越很多高山，也许一段路的下坡之后是另一座山的上坡。【�️本期陪伴】被腰伤带入低谷期的@Yoyo刚走出情感危机的@姥爷常常走入低谷但健忘的@依侬被失恋回旋镖击中的@猪侨�饿了么【宁浪别野】专属福利�饿了么APP搜索专属口令【宁浪别野】后，在跳转页面领券下单，比正常外卖便宜6-10元。一天可以领三次，活动长期有效～�操作流程步骤1⃣：饿了么APP搜「宁浪别野」步骤2⃣：选店铺，领店铺券下单（注意要满足券的使用门槛哦~）步骤3⃣：下单时，若有其他饿了么红包或饿了么会员红包，能一起叠加抵用（下单能用店铺券和饿了么红包两个优惠！）【� 宁浪别野是什么？】首先它是一个实体的大别墅�。四个平均年龄35岁的女性好友��在万宁合租了个大house。我们不定期的逃离城市来到这座海边乌托邦，在这里冲浪�、读书�、聊天�、玩儿音乐���。同时它还是一档播客�️，是四位主播无论身在何处，都希望每周能和大家分享故事的地方。最后它更是每个所有女生的云宿舍�，大家有任何故事、观点、建议，无论多羞耻、奇葩、不合时宜，都可以在这里分享和诉说。宁浪别野是每一个女生可以完全放松下来做自己的安全堡垒。微信nlby-666 联系小助理进听友群，入住我们的女生宿舍，一起共享WiFi吧！
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Ep118｜《再见爱人》，我们都是带着家庭创伤出来祸害社会的
【本期简介】我们常说“你眼里的别人才是你”，所以相信《再见爱人》之所以能唤起广泛讨论，一定有一部分原因是大家在嘉宾的身上或多或少看见了自己的影子，我们也是。杨子的“爹”，麦琳的“作”，留几手的散财和欺骗，让我们无语、生气，并和其伴侣共情。但是下定义太简单，贴标签太容易，而生活本质却是复杂的。所以我们才要讨论和分析，从事件中抽丝剥茧，用自己的视角和经验“夸夸其谈”。然而没有人完美无瑕，也无人全知全能，所以还是要展现一下求生欲：所有言论仅代表个人观点，不构成任何结论。毕竟，我们都是带着不管是大家庭还是小家庭的创伤和劣根性出来祸害社会的。00:05:06 本季《再见爱人》你最想吐槽的人是谁？00:06:48 面对杨子：人在最无语的时候真的会笑。00:13:10 杨子是一个全能自恋只会哭闹的巨婴。00:17:16 杨子的好为人师终于有受众了，姥爷竟然还从他身上学到了一个道理！？00:23:37 在这六个人中你带入谁了？00:25:25 对于年轻的黄圣依来说，杨子是一个好选择吗？00:31:32 你的伴侣把你的钱赔光了，你能原谅他吗？00:38:04 欺骗和钱在婚姻关系中是两件事。00:40:29 情感关系不是说断就断，只有对方做出的行为mean to 伤害我，才是我最不能接受的。00:43:11 对于情感不能说断就断的人来说，可以在经济上先自保。00:48:53 自我牺牲带来的自我感动让人毛骨悚然。00:51:45 麦琳身上带着东亚父母的影子。00:54:44 麦琳有很多问题，但现在的结果是她和李行亮的共谋。01:01:42 麦琳不能代表所有家庭主妇。01:06:03 麦琳和杨子的本质是相同的，都是自我价值缺失的体现。01:10:00 麦琳的“坏”是毫不遮掩人性的阴暗面。01:22:37 每个人都是带着不管是大家庭还是小家庭的创伤和劣根性出来祸害社会的。所以人活一个主观，但也别太主观。01:25:47 亲密关系的本质是友谊，而友谊是给予对方快乐之总和。【本期陪伴】超强输出@姥爷（有数据可查，输出比例高达45%）绝对辅助@Yoyo金句输出担当@依侬共情能力者@猪侨感谢可复美-重组胶原蛋白敷料赞助本期节目。可复美的这款械字号敷料核心成分是重组胶原蛋白。他们背后的公司是全球重组胶原蛋白的领导者巨子生物，其重组胶原蛋白产量最大、种类最多，获得专利授权也最早。如果你有夏天暴晒、连续出差后的爆痘闭口问题，皮肤易敏感或者经常做医美项目，都可以选择可复美-重组胶原蛋白敷料进行急救修护。大家可以在淘宝“可复美旗舰店”下单购买。【宁浪别野是什么？】首先它是一个实体的大别墅。四个平均年龄35岁的女性好友在万宁合租了个大house。我们不定期的逃离城市来到这座海边乌托邦，在这里冲浪、读书、聊天、玩儿音乐。同时它还是一档播客，是四位主播无论身在何处，都希望每周能和大家分享故事的地方。最后它更是每个所有女生的云宿舍，大家有任何故事、观点、建议，无论多羞耻、奇葩、不合时宜，都可以在这里分享和诉说。宁浪别野是每一个女生可以完全放松下来做自己的安全堡垒。+微信nlby-666 联系小助理进听友群，入住我们的女生宿舍，一起共享WiFi吧！
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Ep117｜女性友谊：平等、独立又相互依赖的关系是如何形成的？
【本期简介】首先感谢大家在线上和线下支持我们的演唱会！这一次我们虽然遇到了伤病、台风、长途跋涉，但我们做到了！鸭脑壳作为刚刚成立还不到一年的乐队，我们终于完成了一次完整的演出。这一次又在线下见到很多热情的面包蟹，也收到了大家关于女性友谊的很多分享和困惑。所以本期节目我们从线下演出回顾开始，再次探讨女性友谊。我们想要既独立又依赖的友谊关系，这种关系该如何寻找，怎样维系？我们也在讨论中遇到新的困惑和新的解答。00:03:07 当所有不可能发生的倒霉事儿全都发生，顺利演出几乎无望。00:22:10 否极泰来！我们的演出竟然可以用成功来形容！00:30:08 众人拾柴火焰高！感谢所有对我们的演出提供支持的朋友们！00:37:55 女性友谊是既独立清醒，又相互依靠。00:47:21 我们之间也有矛盾，但面对矛盾我们也希望做到独立且相互成就。00:54:45 谢谢你们，即使我的加入让我们有了短板，你们也愿意接受我。01:00:57 在你没有注意到自己的情绪的时候，我已经替你注意到了。01:02:56 不理解但尊重，这不是玩笑，这点很重要！01:10:30 独立又互相依赖的女性友谊为何难寻？01:15:51 友谊就像攀岩，我可以勇往直前，前提是有你在后面兜底。01:18:56 给自己制造保护网，不要把重担压在一个人身上。【本期陪伴】鸭脑壳乐队成员键盘、副主唱@依侬吉他手、主唱@猪侨贝斯手@姥爷鼓手@Yoyo【特别鸣谢】1%防晒颗粒体验装乐纯巧克力牛奶Almanor 巴旦木奶小宇宙巧克力块超纤日记玉米脆零星计划贝果片暴肌独角兽鸡胸肉小酥条迷之面膜植愈力运动湿巾游赴苹果汁Apple Watch表带Surpine松野湃 帽子爱慕运动稳立方内衣套装GRAMICCI 羽绒马甲Magsafe皮革卡包安踏×中国国家地理 毛绒玩具Nobaday帽子NIKE鞋直白美学【演出现场】PS：感谢听众しずちゃん贡献录制素材【宁浪别野是什么？】首先它是一个实体的大别墅。四个平均年龄35岁的女性好友在万宁合租了个大house。我们不定期的逃离城市来到这座海边乌托邦，在这里冲浪、读书、聊天、玩儿音乐。同时它还是一档播客，是四位主播无论身在何处，都希望每周能和大家分享故事的地方。最后它更是每个所有女生的云宿舍，大家有任何故事、观点、建议，无论多羞耻、奇葩、不合时宜，都可以在这里分享和诉说。宁浪别野是每一个女生可以完全放松下来做自己的安全堡垒。+微信nlby-666 联系小助理进听友群，入住我们的女生宿舍，一起共享WiFi吧！
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Ep116｜野心不是贬义词，大胆展示，小心批判
11月2日宁浪别野上海见面会已经开启报名【本期简介】野心的关联词汇通常有“野心勃勃”、“狼子野心”，这些听起来似乎不是在一个褒义的语境下会出现的词汇。它好像被默认为是对一切世俗的欲望，所以我们面对自己的野心难以启齿，面对别人的野心惯于阴阳。但究其根本，到底是什么让我们对野心有这么大敌意的？本期节目，我们分享自己展现野心的时刻，或者把自己的野心暗戳戳藏在心里的内心活动。其实说出这些之后，我们抓到了心里的嫉妒，也找到了自己的野心。00:03:09 何为野心？00:13:42 Yoyo：“我最适合，我最有资格”，在竞选中这样的发言算是有野心吗？00:21:40 野心和配得感是反义词吗？00:24:11 姥爷：我不是没有野心，我只是不敢把野心宣之于口。00:33:07 依侬：我只不过顺势而为，哪算得上什么野心。00:41:16 想当导演和想当影后，看似异想天开痴人说梦，但这就是我们的野心。00:46:46 野心只代表世俗的欲望吗？反抗主流游戏是不是一种野心？00:51:08 世人都想要世人都不好意思宣之于口，我的野心抢了你的蛋糕吗？00:53:31 黄圣依：她有野心的时候眼里有光。【本期陪伴】想当导演的@依侬想让商务都来找我的@姥爷想反抗主流游戏规则的@Yoyo【上海见面会】时间：11月2日 19:00-20:30地点：上海CMG融媒影城三层8号厅鸭脑壳乐队演出及演后谈已经购票及想要参加见面会的面包蟹们请添加微信nlby-666 （备注上海见面会）联系小助理进听友群预约！【宁浪别野是什么？】首先它是一个实体的大别墅。四个平均年龄35岁的女性好友在万宁合租了个大house。我们不定期的逃离城市来到这座海边乌托邦，在这里冲浪、读书、聊天、玩儿音乐。同时它还是一档播客，是四位主播无论身在何处，都希望每周能和大家分享故事的地方。最后它更是每个所有女生的云宿舍，大家有任何故事、观点、建议，无论多羞耻、奇葩、不合时宜，都可以在这里分享和诉说。宁浪别野是每一个女生可以完全放松下来做自己的安全堡垒。+微信nlby-666 联系小助理进听友群，入住我们的女生宿舍，一起共享WiFi吧！
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欢迎来到宁浪别野，这里是城市浪人的海边乌托邦。四个阶段性逃离北京的大龄女生，在中国最嬉皮的浪人聚集地万宁合租了一个拥有270度大落地窗的大别野。我们想在这里拥有阳光自由、呼吸自由、冲浪自由、发呆自由、胡思乱想自由。我们的Wi-Fi 密码是：gosurf666，有缘来蹭网。主创：@fit4life 姥爷：“是一个安全感与自由，眼前的苟且与诗和远方并存的地方。”@Yoyo孙佳祺：“不确定的流动生活中，一个确定的心安之处。”@赵依侬_ ：“如果你有幸在年轻时尝试过‘浪人生活’，那么不管以后你去哪里，这里的生活都会跟着你一生一世。”@轻食堂猪侨：“去想去的地方，见想见的人，做想做的事。来跳伞吗？”
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Generated: 12/4/2024 - 3:35:23 AM