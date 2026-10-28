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354 episodes
- ❤️本集主題：陪孩子走進AI時代—AI時代的工具使用與親子教育
❤️主持人：傅宓慧/龍星國小圖書館閱讀推動教師
❤️與談者：陳香吟/新北市光華國小進修部主任
❤️本集重點：
✅如何看待孩子使用AI工具學習？
✅ 不同年齡層的孩子，使用AI有哪些提醒？
✅ 面對假訊息與深偽技術，如何引導孩子辨識及保護自己？
✅ AI時代，如何陪伴孩子培養面對未來的能力？
【資源分享】
1.影片《個資風暴：劍橋分析事件》、《楚門的世界》
2.書籍：《我愛偷窺：集體愛上偷窺與被偷窺的時代》；作者：霍爾．尼茲維奇(立緒，2012)
3. 《偷窺文化》：https://www.youtube.com/watch?v=xZ6-HaDkJrk
(依據《我愛偷窺：集體愛上偷窺與被偷窺的時代》作者霍爾．尼茲維奇，實際參與生活轉播，驗證人們為何越來越渴望上鏡頭。)
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- 小桃家幸福+Podcast
❤️收聽連結：https://reurl.cc/NN7jmQ
❤️本集主題：家人固執己見，照顧者該怎麼辦？
❤️主持人：黃之盈諮商心理師
❤️與談者：胡廷岳/減藥藥師
❤️本集重點：
1.當信仰遇上健康，如何怎麼陪家人找到適合的醫療？香灰水的阿嬤的故事
2.家人為什麼不願意改變？從「病人動機」理解
3.從示弱開始，重新建立家人的合作關係
4.現在照顧家人，其實也是在照顧未來的自己
❤️主持人臉書：https://reurl.cc/V2mxpQ
❤️來賓臉書：https://reurl.cc/8YXeNM
❤️本集書單：《吃藥之後，然後呢？》、《健康到最後》
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- 小桃家幸福+Podcast
❤️收聽連結：https://reurl.cc/zlMzjN
❤️本集主題：孩子的想像力，是送給未來的超能力
❤️主持人：劉中薇作家
❤️與談者：盧建彰/導演
❤️本集重點：
1.得來不易的生育歷程，如願以償的生命禮物
2.一場美麗的誤會，開啟父女共同創作、一起說故事的旅程
3.陪孩子亂想與說故事，讓想像力成為面對挫折的力量
4.如何在求學與生活中找到樂趣，探索真正讓自己開心的事
❤️主持人臉書：https://reurl.cc/dq6x5z
❤️來賓臉書：https://reurl.cc/jVWNLM
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About 小桃家幸福+
【小桃家幸福+】由桃園市政府家庭教育中心製播，每一集邀請不同來賓聊聊家庭裡的大小事，也有溫馨的家庭小故事，是一個適合大小朋友共同聆聽的頻道！ ⭐⭐⭐115年週更節目 ⭐⭐⭐ ❤️第一週(三)、(六)【小志的親職圖鑑】分享各式教養話題，搞定家庭親職大小事。 🌟 https://open.firstory.me/playlists/clqbo6r9q056a01qk2huf49ak ❤️第二週(三)、(六)【社會情緒家庭共學】以 SEL 五大核心能力為架構，提供實用的親子對話工具、家庭情緒練習。 🌟 https://open.firstory.me/playlists/cmj9mtpfw002l01uy83wic2ge ❤️第三週(三)【聊親密談關係】針對不同關係議題進行對話分享，讓我們在關係中勇敢闖關。 🌟 https://open.firstory.me/playlists/clqbo5la90n4i01wgf48n0q1v ❤️第三週(六)【好好生活】一起聊家庭、工作與生活的平衡，找到屬於你的好好生活方式。 🌟 https://open.firstory.me/playlists/cmjhw3c0x001c011k11x88c0n ❤️第四週(三)【讀力新時代】分享各式圖書資源、閱讀策略及數位媒體的資訊判讀技巧，鼓勵親子一起共讀，培養新時代的多元閱讀力與思辨力！ 🌟 https://open.firstory.me/playlists/cmjb62fdy000a01whgjgp7qqu ❤️第四週(六)【青春不踩雷】邀請本市國高中學生錄製，討論志向、學習、戀愛、社群及家人關係等議題。 🌟 https://open.firstory.me/playlists/cm0apoum302v801z65cmb5aft ⭐⭐⭐特輯系列節目⭐⭐⭐ ❤️【家庭情緒教養】透過案例與情境，陪伴家長梳理自己和孩子情緒。 🌟 https://open.firstory.me/playlists/clllnft3f009401w71tde29d2 ❤️【故事讀心術】透過故事認識孩子的內在，陪伴孩子認識世界。 🌟 https://open.firstory.me/playlists/clqboapd905e101tid671bgsb ❤️【暖心會客室】來自不同的族群、背景與家庭型態，一起進入這個溫暖的會客室，讓理解與陪伴發生，共6集。 🌟 https://open.firstory.me/playlists/cmcx23trh02en01tu8ull83d6 ❤️【下一站幸福】如何應對離婚帶來對自身與家庭的影響，透過AI導讀文章讓我們關注成長與愛的智慧，在新的家庭型態中找尋定位，本系列共5集。 🌟 https://open.firstory.me/playlists/cmd6p57ga00d401tr5wyrcuk6 ❤️【小桃家說故事】由桃園市家庭教育輔導團學校師生共同錄製，透過家庭教育小故事，學習關懷家人，營造互動共好的家庭環境。 🌟 https://open.firstory.me/playlists/clb1jqdmr00id01z9cb3xd897 ❤️【現代親密關係字典】由大學生佳怡擔任主持人，與來賓聊聊跟愛情有關的新詞彙，探討現代人面臨的情感挑戰，破解各種關係中的關鍵詞與迷思，共計6集。 🌟 https://reurl.cc/jy5EbD ❤️【為愛閱讀陪伴幸福】主題書單介紹，安排一段與書本相處的好時光，共計18集。 🌟 https://open.firstory.me/playlists/clhhc8xlj01ya01uzevfvhhg4 ❤️【HELLO!新鮮人】分享孩子上幼兒園、小學、國中各階段，在學習、適應上可能遇到的各種挑戰，共計8集。 🌟 https://open.firstory.me/playlists/clhpzfg22078a01uz5cy449up ❤️【安心上學】邀請在第一線與孩子們工作的校長、輔導老師、心理師及社工，和我們分享如何幫助孩子安心上學，共計6集。 🌟 https://open.firstory.me/playlists/cldwgqwpx0mfo01t4dnpx6p9k ❤️【校長！我有問題】邀請桃園市的校長們來跟我們聊聊孩子3C使用、想當網紅、交朋友等各項議題，共計18集。 🌟 https://open.firstory.me/playlists/clb1jss5w00ih01z9039w0zw3 ------------------------------------------------------------------------------------ ❤️若您對更多親子溝通、子女教養、家人相處等議題或課程有興趣的話，歡迎加入我們 👇加入FB粉絲專頁 https://www.facebook.com/tycfamily 👇加入LINE好友 https://page.line.me/764xlpec?openQrModal=true 👇我們的資源與服務 https://sites.google.com/view/tyfec/%E9%A6%96%E9%A0%81 Powered by Firstory HostingPodcast website
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