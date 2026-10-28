小桃家幸福+Podcast ❤️收聽連結：https://reurl.cc/NN7jmQ ❤️本集主題：家人固執己見，照顧者該怎麼辦？ ❤️主持人：黃之盈諮商心理師 ❤️與談者：胡廷岳/減藥藥師 ❤️本集重點： 1.當信仰遇上健康，如何怎麼陪家人找到適合的醫療？香灰水的阿嬤的故事 2.家人為什麼不願意改變？從「病人動機」理解 3.從示弱開始，重新建立家人的合作關係 4.現在照顧家人，其實也是在照顧未來的自己 ❤️主持人臉書：https://reurl.cc/V2mxpQ ❤️來賓臉書：https://reurl.cc/8YXeNM ❤️本集書單：《吃藥之後，然後呢？》、《健康到最後》 Powered by Firstory Hosting

❤️本集主題：陪孩子走進AI時代—AI時代的工具使用與親子教育 ❤️主持人：傅宓慧/龍星國小圖書館閱讀推動教師 ❤️與談者：陳香吟/新北市光華國小進修部主任 ❤️本集重點： ✅如何看待孩子使用AI工具學習？ ✅ 不同年齡層的孩子，使用AI有哪些提醒？ ✅ 面對假訊息與深偽技術，如何引導孩子辨識及保護自己？ ✅ AI時代，如何陪伴孩子培養面對未來的能力？ 【資源分享】 1.影片《個資風暴：劍橋分析事件》、《楚門的世界》 2.書籍：《我愛偷窺：集體愛上偷窺與被偷窺的時代》；作者：霍爾．尼茲維奇(立緒，2012) 3. 《偷窺文化》：https://www.youtube.com/watch?v=xZ6-HaDkJrk (依據《我愛偷窺：集體愛上偷窺與被偷窺的時代》作者霍爾．尼茲維奇，實際參與生活轉播，驗證人們為何越來越渴望上鏡頭。) Powered by Firstory Hosting

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