¿Los gatos son malvados? ¿Están tramando un complot para apoderarse del mundo? ¿O simplemente son incomprendidos? Mikel María Delgado, científica y experta en gatos, nos explicará cómo la domesticación de perros y gatos cambió la imagen que hoy tenemos de nuestras mascotas y cómo los científicos de todas las edades pueden estudiar las preferencias de los gatos. Además, compartirá algunos consejos sobre qué hacer y qué no hacer con los gatos, para que aprendamos a ser mejores amigos de nuestros compañeros gatunos.
Para obtener más información en inglés sobre Mikel y sobre la ciencia felina, visita nuestro sitio web sciencepodcastforkids.com, donde encontrarás recursos, vídeos y mucho más.
Esta es una adaptación al español de Tumble Science Podcast for Kids producido por Shake It Easy Media y Tumble Media. Para más episodios en español, no olvides visitar tumbleenespanol.com, Youtube y todas las plataformas de audio.
¿Tienes una pregunta científica, una idea o incluso una canción? ¡Envíanosla a:** [email protected]
