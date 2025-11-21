Open app
Tumble en Español

Tumble Media
Kids & FamilyEducation for Kids
Tumble en Español
Latest episode

31 episodes

  • Tumble en Español

    Tumble en Español Presenta: Cuentásticos

    11/20/2025 | 21 mins.
    ¡Hoy tenemos una propuesta llena de imaginación para ti! Desde Tumble en Español queremos invitarte a descubrir un podcast amigo que te va a encantar: se llama Cuentásticos. En Cuentásticos no exploran el mundo real como aquí en Tumble... ¡ellos inventan mundos fantásticos! Sus historias están llenas de humor, aventuras, mucha imaginación… y están inspiradas en ideas de niñas y niños como tú. Esta semana, te traemos un episodio muy especial: "El país de la locura", un episodio lleno de aventura que es la continuación de uno de nuestros episodios favoritos de la primera temporada de Cuentásticos, llamado "El país del aburrimiento".  Si te gustan las historias para disfrutar en familia, entonces no te pierdas esta. Y si te quedas con ganas de más, puedes seguir escuchando sus dos temporadas en cualquier plataforma de audio o en YouTube.
  • Tumble en Español

    ¿Cómo funciona la visión?

    11/13/2025 | 22 mins.
    ¿Cómo funciona la visión? Eso es lo que Junie quiere saber. Y, ¿es posible crear visión para personas que no ven? Nos sumergimos en los misterios de la vista con Lucas Nadolskis, un científico que se quedó ciego a los cinco años. Lucas está estudiando cómo funciona la visión en el cerebro para saber si es posible ver sin usar los ojos. ¿Te interesa? Escúchanos y descubre los misterios de la ciencia de la visión.

    Esta es una adaptación al español de Tumble Science Podcast for Kids producido por Shake It Easy Media y Tumble Media. Para más episodios en español, no olvides visitar tumbleenespanol.com, Youtube y todas las plataformas de audio.

    ¿Tienes una pregunta científica, una idea o incluso una canción? ¡Envíanosla a:** [email protected]**

    Este material se basa en un trabajo financiado por la National Science Foundation con la subvención número 2148711 - Engaging Blind, Visually Impaired, and Sighted Students in STEM with Storytelling through Podcasts.
  • Tumble en Español

    ¿Por qué hay calma en el ojo del huracán?

    11/06/2025 | 18 mins.
    ¿Por qué el centro de una tormenta tan furiosa es tan... tranquilo? Lydia, una oyente de Tumble, quiere saber qué ocurre realmente en el ojo de un huracán. Para averiguarlo, vamos a volar directamente hacia la tormenta, literalmente, con la meteoróloga Shirley Murillo. ¡Shirley es una “cazadora de huracanes” en la vida real que vuela en un avión especialmente equipado para recopilar datos desde el interior del propio huracán! Descubre cómo se forman los huracanes, lo que mantiene tranquilo el centro de la tormenta y qué aprendió Shirley mientras volaba a través del huracán Katrina, una de las tormentas más impactantes de la historia de Estados Unidos. ¡Abróchate el cinturón, que será un viaje salvaje!

    Esta es una adaptación al español de Tumble Science Podcast for Kids producido por Shake It Easy Media y Tumble Media. Para más episodios en español, no olvides visitar tumbleenespanol.com, Youtube y todas las plataformas de audio.

    ¿Tienes una pregunta científica, una idea o incluso una canción? ¡Envíanosla a: [email protected]
  • Tumble en Español

    ¿Los Gatos Son Malvados?

    10/30/2025 | 19 mins.
    ¿Los gatos son malvados? ¿Están tramando un complot para apoderarse del mundo? ¿O simplemente son incomprendidos? Mikel María Delgado, científica y experta en gatos, nos explicará cómo la domesticación de perros y gatos cambió la imagen que hoy tenemos de nuestras mascotas y cómo los científicos de todas las edades pueden estudiar las preferencias de los gatos. Además, compartirá algunos consejos sobre qué hacer y qué no hacer con los gatos, para que aprendamos a ser mejores amigos de nuestros compañeros gatunos.

    Para obtener más información en inglés sobre Mikel y sobre la ciencia felina, visita nuestro sitio web sciencepodcastforkids.com, donde encontrarás recursos, vídeos y mucho más.

    Esta es una adaptación al español de Tumble Science Podcast for Kids producido por Shake It Easy Media y Tumble Media. Para más episodios en español, no olvides visitar tumbleenespanol.com, Youtube y todas las plataformas de audio.

    ¿Tienes una pregunta científica, una idea o incluso una canción? ¡Envíanosla a:** [email protected]**
  • Tumble en Español

    ¿Cómo se siente estar en el espacio?

    10/23/2025 | 17 mins.
    ¿Qué se siente al estar en el espacio? Eso es lo que Elijah quiere saber. Así que vamos a despegar en un vuelo de gravedad cero para averiguarlo. Nuestra invitada Sheri Wells-Jensen, una científica ciega, nos cuenta cómo está abriendo el camino para que las personas con discapacidades puedan ir al espacio.

    Esta es una adaptación al español de Tumble Science Podcast for Kids producido por Shake It Easy Media y Tumble Media. Para más episodios en español, no olvides visitar tumbleenespanol.com, Youtube y todas las plataformas de audio.

    ¿Tienes una pregunta científica, una idea o incluso una canción? ¡Envíanosla a:[email protected]!

    Este material se basa en un trabajo financiado por la National Science Foundation con la subvención nº 2148711 - Engaging Blind, Visually Impaired, and Sighted Students in STEM with Storytelling through Podcasts.

About Tumble en Español

¿Te has preguntado por qué hacemos caca? ¿O qué pasaría si la Luna desapareciera? Tumble en Español es una versión en tu idioma de Tumble, el podcast para toda la familia sobre descubrimientos científicos. Usando preguntas de niños como punto de partida, acompaña a Nuria y Alvaro en este viaje por la curiosidad. Disponible en tu plataforma favorita de podcasts y en sciencepodcastforkids.com. Suscríbete y no te pierdas ni un episodio. Una coproducción de Tumble Media y Shake it Easy Media.
