¡Hoy tenemos una propuesta llena de imaginación para ti! Desde Tumble en Español queremos invitarte a descubrir un podcast amigo que te va a encantar: se llama Cuentásticos. En Cuentásticos no exploran el mundo real como aquí en Tumble... ¡ellos inventan mundos fantásticos! Sus historias están llenas de humor, aventuras, mucha imaginación… y están inspiradas en ideas de niñas y niños como tú. Esta semana, te traemos un episodio muy especial: "El país de la locura", un episodio lleno de aventura que es la continuación de uno de nuestros episodios favoritos de la primera temporada de Cuentásticos, llamado "El país del aburrimiento". Si te gustan las historias para disfrutar en familia, entonces no te pierdas esta. Y si te quedas con ganas de más, puedes seguir escuchando sus dos temporadas en cualquier plataforma de audio o en YouTube.