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30 episodes
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About The Arthur Podcast
Arthur Read is back and starting his own podcast! Listen in as he shares his favorite adventures with, DW, Buster and all their friends from around Elwood City. The Arthur Podcast is produced by GBH Kids and distributed by PBS KIDS and PRX.Podcast website
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The Arthur Podcast
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