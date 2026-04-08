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The Arthur Podcast

GBH & PBS Kids
Kids & FamilyStories for Kids
The Arthur Podcast
Latest episode

30 episodes

  • The Arthur Podcast

    Bleep!

    02/12/2026 | 13 mins.
    D.W. overhears a mysterious word at a store and is determined to find out what it means! But blurting out the BLEEP! word in front of her parents might be more trouble than it’s worth!
  • The Arthur Podcast

    Buster Baxter, Cat Saver

    02/05/2026 | 14 mins.
    When a cat gets stuck in a tree, Buster Baxter saves the day! (Well, actually, the cat just wanted a taste of Buster’s Rocky Trout ice cream). The story of Buster’s “heroics” quickly spins out of control, and Arthur, for one, is sick of it!
  • The Arthur Podcast

    What Scared Sue Ellen

    01/29/2026 | 13 mins.
    Sue Ellen says she’s not afraid of anything…that is until she hears a creepy howling noise in the woods. Arthur, Binky, and Buster join her on a mission to discover what’s behind the mysterious howls!
  • The Arthur Podcast

    Arthur Writes a Story

    01/22/2026 | 14 mins.
    Arthur has to write a story for a school assignment, but he’s convinced that his ordinary life is just too boring. How can he possibly make the tale of how he got his dog Pal exciting? Maybe a few dancing elephants in outer space will do the trick!
  • The Arthur Podcast

    Lost Library Book

    01/15/2026 | 15 mins.
    Arthur is the first to take out the newest Scare-Your-Pants-Off book from the library. But when it’s time to return it, the book has mysteriously vanished! Arthur and Binky team up to track down the missing book.
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About The Arthur Podcast
Arthur Read is back and starting his own podcast! Listen in as he shares his favorite adventures with, DW, Buster and all their friends from around Elwood City. The Arthur Podcast is produced by GBH Kids and distributed by PBS KIDS and PRX.
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Kids & FamilyStories for Kids

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