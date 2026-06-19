Bash & Mila: A Bilingual Kids Podcast (English & Spanish)

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Saturday Mornings with Bash & Mila – Crear (To Create)
A new Bilingual (Spanish/English) Saturday Morning episode where a trip to the farmers market turns into a weekend full of imagination, creativity, and big ideas.
At Bash and Mila’s house, every weekend begins with a weekend word, a simple idea that follows them through their day… and sometimes, the whole weekend.
This Saturday starts with a family visit to the farmers market.
Fresh pan dulce.
Colorful flower pots.
Handmade bags.
A guitar decorated with seashells.
Everywhere they look, Bash and Mila discover something new.
But as they wander through the market, they begin to notice something even more interesting...
Someone made all of it.
The sweet bread.
The flower pots.
The guitar.
The paintings.
The handmade creations lining every booth.
And suddenly, Bash and Mila start asking questions.
How does something get made?
Where do creations come from?
And can kids create things too?
Soon, they discover their new weekend word:
Crear (To Create)
What starts as a morning of exploring becomes a reminder that every invention, every piece of art, every recipe, and every creation begins with a simple idea.
✨ Plus: special shoutouts to listeners from New York, Connecticut, Seattle, Texas, Colombia, California, and beyond!
✨ Bilingual (English + Spanish) and perfect for ages 0–8+, this cozy Saturday Morning episode celebrates creativity, imagination, self-expression, and the joy of bringing ideas to life.
All voices are performed by real people (grown-ups & kids!). Post-production tools are used to enhance audio and add character voice effects.
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Saturday Mornings with Bash & Mila – Crear
Un nuevo episodio de sábado por la mañana donde una visita al mercado de agricultores se convierte en un fin de semana lleno de imaginación, creatividad y grandes ideas.
En la casa de Bash y Mila, cada fin de semana comienza con una palabra del fin de semana, una idea sencilla que los acompaña durante el día… y a veces, durante todo el fin de semana.
Este sábado comienza con una visita familiar al mercado de agricultores.
Pan dulce recién hecho.
Macetas coloridas.
Bolsas artesanales.
Una guitarra decorada con conchas marinas.
Por donde miran, Bash y Mila descubren algo nuevo.
Pero mientras recorren el mercado, empiezan a darse cuenta de algo aún más especial...
Alguien creó todo eso.
El pan dulce.
Las macetas.
La guitarra.
Las pinturas.
Todas las creaciones hechas a mano que llenan cada puesto.
Y de pronto, Bash y Mila comienzan a hacerse preguntas.
¿Cómo se crean las cosas?
¿De dónde vienen las ideas?
¿Y los niños también pueden crear?
Muy pronto descubren su nueva palabra del fin de semana:
¡Crear!
Lo que comienza como una mañana explorando el mercado se convierte en un recordatorio de que toda invención, obra de arte, receta o creación comenzó alguna vez como una simple idea.
✨ Además: saludos especiales para nuestros pequeños oyentes de Nueva York, Connecticut, Seattle, Texas, Colombia, California y muchos lugares más.
✨ Bilingüe (inglés + español) y perfecto para edades de 0–8+, este acogedor episodio de sábado por la mañana celebra la creatividad, la imaginación, la expresión personal y la alegría de convertir las ideas en realidad.
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