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Bash & Mila: A Bilingual Kids Podcast (English & Spanish)
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Bash & Mila: A Bilingual Kids Podcast (English & Spanish)

Bash and Mila
EducationEducation for Kids
Bash & Mila: A Bilingual Kids Podcast (English & Spanish)
Latest episode

29 episodes

  • Bash & Mila: A Bilingual Kids Podcast (English & Spanish)

    Saturday Mornings with Bash & Mila – Crear (To Create)

    06/18/2026 | 9 mins.
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    Saturday Mornings with Bash & Mila – Crear (To Create)
    A new Bilingual (Spanish/English) Saturday Morning episode where a trip to the farmers market turns into a weekend full of imagination, creativity, and big ideas.
    At Bash and Mila’s house, every weekend begins with a weekend word, a simple idea that follows them through their day… and sometimes, the whole weekend.
    This Saturday starts with a family visit to the farmers market.
    Fresh pan dulce.
    Colorful flower pots.
    Handmade bags.
    A guitar decorated with seashells.
    Everywhere they look, Bash and Mila discover something new.
    But as they wander through the market, they begin to notice something even more interesting...
    Someone made all of it.
    The sweet bread.
    The flower pots.
    The guitar.
    The paintings.
    The handmade creations lining every booth.
    And suddenly, Bash and Mila start asking questions.
    How does something get made?
    Where do creations come from?
    And can kids create things too?
    Soon, they discover their new weekend word:
    Crear (To Create)
    What starts as a morning of exploring becomes a reminder that every invention, every piece of art, every recipe, and every creation begins with a simple idea.
    ✨ Plus: special shoutouts to listeners from New York, Connecticut, Seattle, Texas, Colombia, California, and beyond!
    ✨ Bilingual (English + Spanish) and perfect for ages 0–8+, this cozy Saturday Morning episode celebrates creativity, imagination, self-expression, and the joy of bringing ideas to life.
    All voices are performed by real people (grown-ups & kids!). Post-production tools are used to enhance audio and add character voice effects.

    --

    Saturday Mornings with Bash & Mila – Crear
    Un nuevo episodio de sábado por la mañana donde una visita al mercado de agricultores se convierte en un fin de semana lleno de imaginación, creatividad y grandes ideas.
    En la casa de Bash y Mila, cada fin de semana comienza con una palabra del fin de semana, una idea sencilla que los acompaña durante el día… y a veces, durante todo el fin de semana.
    Este sábado comienza con una visita familiar al mercado de agricultores.
    Pan dulce recién hecho.
    Macetas coloridas.
    Bolsas artesanales.
    Una guitarra decorada con conchas marinas.
    Por donde miran, Bash y Mila descubren algo nuevo.
    Pero mientras recorren el mercado, empiezan a darse cuenta de algo aún más especial...
    Alguien creó todo eso.
    El pan dulce.
    Las macetas.
    La guitarra.
    Las pinturas.
    Todas las creaciones hechas a mano que llenan cada puesto.
    Y de pronto, Bash y Mila comienzan a hacerse preguntas.
    ¿Cómo se crean las cosas?
    ¿De dónde vienen las ideas?
    ¿Y los niños también pueden crear?
    Muy pronto descubren su nueva palabra del fin de semana:
    ¡Crear!
    Lo que comienza como una mañana explorando el mercado se convierte en un recordatorio de que toda invención, obra de arte, receta o creación comenzó alguna vez como una simple idea.
    ✨ Además: saludos especiales para nuestros pequeños oyentes de Nueva York, Connecticut, Seattle, Texas, Colombia, California y muchos lugares más.
    ✨ Bilingüe (inglés + español) y perfecto para edades de 0–8+, este acogedor episodio de sábado por la mañana celebra la creatividad, la imaginación, la expresión personal y la alegría de convertir las ideas en realidad.
    🎧 Don’t forget to follow and leave a review if you loved the episode!
    Thanks for laughing, learning, and growing with us, we're so glad you're here.
    Connect with Bash & Mila
    📸 Instagram: @bashandmila
    🎵 TikTok: @bashandmila
    🌐 Website: www.bashandmila.com
  • Bash & Mila: A Bilingual Kids Podcast (English & Spanish)

    Saturday Morning Spanish with Bash & Mila - Observar (To Observe)

    05/25/2026 | 7 mins.
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    A new Saturday Morning episode where one simple neighborhood walk turns into a weekend full of noticing.
    At Bash and Mila’s house, every weekend begins with a weekend word, a simple idea that follows them through their day… and sometimes, the whole weekend.
    This Saturday starts with a family walk through the neighborhood and a game of Veo Veo (I Spy).
    Rojo.
    Bicicleta.
    Flores.
    Clue by clue, Bash and Mila search for tiny details hidden all around them...
    a bright red stop sign,
    the ringing of a tiny bike bell,
    the sweet smell of jasmine flowers drifting through the air.
    But somewhere along the walk, the game begins to change.
    Because the more they play…
    the more they start noticing.
    The sounds.
    The colors.
    The smells.
    The little things they normally walk right past.
    And soon, Bash and Mila discover their new weekend word:
    Observar (To Observe)
    What starts as a simple game of I Spy quickly turns into something bigger, 
    a reminder to slow down, look closely, and notice the world around you.
    ✨ Plus: special shoutouts to our little listeners from all over the world, including families who practiced the weekend word jugar this week through swimming days, dance parties, sunshine adventures, and even hatching butterflies at school.
    ✨ Bilingual (English + Spanish) and perfect for ages 0–8+, this cozy Saturday Morning episode celebrates mindfulness, curiosity, family connection, and finding magic in ordinary moments.
    *All voices are performed by real people (grown-ups & kids!). Post-production tools are used to enhance audio and add character voice effects.

    --
    Saturday Mornings with Bash & Mila - Observar (To Observe)
    Un nuevo episodio de sábado por la mañana donde una simple caminata por el vecindario se convierte en un fin de semana lleno de descubrimientos.
    En la casa de Bash y Mila, cada fin de semana comienza con una palabra del fin de semana, una idea sencilla que los acompaña durante el día… y a veces, durante todo el fin de semana.
    Este sábado comienza con una caminata familiar y un juego de Veo Veo.
    Rojo.
    Bicicleta.
    Flores.
    Pista por pista, Bash y Mila empiezan a notar pequeños detalles escondidos por todo el vecindario...
    una señal roja brillante,
    el sonido de una campanita de bicicleta,
    y el dulce aroma de las flores de jazmín en el aire.
    Pero mientras siguen jugando…
    algo empieza a cambiar.
    Porque cuanto más observan,
    más cosas comienzan a notar.
    Los sonidos.
    Los colores.
    Los olores.
    Las pequeñas cosas que normalmente pasarían desapercibidas.
    Y muy pronto, Bash y Mila descubren la nueva palabra del fin de semana:
    Observar.
    Lo que comienza como un simple juego de Veo Veo pronto se convierte en algo mucho más grande, un recordatorio para ir más despacio, mirar con atención y descubrir la magia que existe a nuestro alrededor.
    ✨ Además: saludos especiales para nuestros pequeños oyentes de diferentes partes del mundo, incluyendo familias que practicaron la palabra jugar con días de piscina, fiestas de baile, aventuras bajo el sol y hasta mariposas naciendo en la escuela.
    ✨ Bilingüe (inglés + español) y perfecto para edades de 0–8+, este acogedor episodio de sábado por la mañana celebra la curiosidad, la atención plena, la conexión familiar y la magia de los pequeños momentos cotidianos.
    🎧 Don’t forget to follow and leave a review if you loved the episode!
    Thanks for laughing, learning, and growing with us, we're so glad you're here.
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    📸 Instagram: @bashandmila
    🎵 TikTok: @bashandmila
    🌐 Website: www.bashandmila.com
  • Bash & Mila: A Bilingual Kids Podcast (English & Spanish)

    The Worry Bug - El Bichito Preocupado (Bilingual Kids Stories - English & Spanish)

    05/10/2026 | 12 mins.
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    Bash is brushing his teeth extra slowly this morning.
    Because today is dentist day.
    And while Bash knows the dentist is there to help… his worry bug keeps whispering lots of “what ifs.”
    What if the tools are loud again?
    What if it hurts?
    With Mom and Dad by their side, Bash and Mila begin learning something important about worry bugs:
    sometimes they’re just trying to protect us…
    but when we ask questions, learn what’s real, and make a little plan, those big worries can start to feel smaller.
    Along the way, Bash and Mila meet tiny tooth-cleaning tools, create silly names for their worry bugs, and discover that even nervous feelings can be talked through with love, curiosity, and a helping hand.
    By the end of the morning, Bash realizes something important:
    Being brave doesn’t always mean feeling fearless…
    sometimes it just means taking a deep breath and trying anyway.
    ✨ Bilingual (English + Spanish) and perfect for ages 0–8+, this heartfelt Bash & Mila episode gently explores childhood anxiety, dentist fears, and emotional resilience—helping little listeners understand that nervous feelings are normal, and that asking questions can help worry bugs feel a little quieter.

    *All voices are performed by real people (grown-ups & kids!). Post-production tools are used to enhance audio and add character voice effects.

    --

    El Bichito Preocupado
    Esta mañana, Bash se está cepillando los dientes muuuy despacio.
    Porque hoy es día de dentista.
    Y aunque Bash sabe que el dentista está ahí para ayudarlo… su bichito preocupado no deja de susurrarle muchos “¿y si…?”
    ¿Y si las herramientas vuelven a sonar fuerte?
    ¿Y si duele?
    Con mamá y papá a su lado, Bash y Mila empiezan a aprender algo importante sobre los bichitos preocupados:
    a veces solo están tratando de protegernos…
    pero cuando hacemos preguntas, descubrimos qué es verdad y hacemos un pequeño plan, los grandes miedos pueden empezar a sentirse más pequeños.
    En el camino, Bash y Mila conocen pequeñas herramientas para limpiar dientes, inventan nombres divertidos para sus bichitos preocupados y descubren que incluso los sentimientos nerviosos se pueden hablar con amor, curiosidad y una mano amiga.
    Al final de la mañana, Bash descubre algo importante:
    Ser valiente no siempre significa no sentir miedo…
    a veces solo significa respirar profundo e intentarlo de todos modos.
    ✨ Bilingüe (inglés y español) y perfecto para edades 0–8+, este tierno episodio de Bash y Mila explora la ansiedad infantil, el miedo al dentista y la resiliencia emocional, ayudando a los pequeños oyentes a entender que sentirse nervioso es normal y que hacer preguntas puede ayudar a que los bichitos preocupados se sientan más tranquilos.
    🎧 Don’t forget to follow and leave a review if you loved the episode!
    Thanks for laughing, learning, and growing with us, we're so glad you're here.
    Connect with Bash & Mila
    📸 Instagram: @bashandmila
    🎵 TikTok: @bashandmila
    🌐 Website: www.bashandmila.com
  • Bash & Mila: A Bilingual Kids Podcast (English & Spanish)

    Saturday Morning Spanish with Bash & Mila - Jugar (To Play)

    05/09/2026 | 7 mins.
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    A new Saturday morning episode where one simple word turns an ordinary morning into a weekend full of fun.
    At Bash and Mila's house, every weekend begins with a weekend word, a simple idea that follows them through their day… and sometimes, the whole weekend.
    This Saturday starts on the backyard patio with one of the family's favorite games:  
    a five-letter word puzzle where each guess brings them closer to the answer.
    Happy.  
    Together.  
    Sing.
    Letter by letter, clue by clue, Bash and Mila work together with Mom and Dad to figure out the mystery word.
    And when the final letters light up, Bash realizes something exciting…
    The weekend word is: Play (To Play)
    What starts as a simple word game quickly turns into a whole morning of imagination, laughter, and lava-filled adventures as the family discovers that playing isn't just about games…
    It's about being together.
    Running.  
    Laughing.  
    Imagining.  
    And turning ordinary mornings into memories.
    Because sometimes the best weekends begin with one simple question:
    What should we play next?
    ✨ Plus: special shoutouts to our little listeners from all over the world, including little ones who practiced "cuidar" this week by helping family members, caring for gardens, and spreading kindness in their communities.
    ✨ Bilingual (English + Spanish) and perfect for ages 0–8+, this cozy Saturday Morning episode celebrates family connection, imaginative play, teamwork, and the joy of simply having fun together.
    *All voices are performed by real people (grown-ups & kids!). Post-production tools are used to enhance audio and add character voice effects.
    🎧 Don’t forget to follow and leave a review if you loved the episode!
    Thanks for laughing, learning, and growing with us, we're so glad you're here.
    Connect with Bash & Mila
    📸 Instagram: @bashandmila
    🎵 TikTok: @bashandmila
    🌐 Website: www.bashandmila.com
  • Bash & Mila: A Bilingual Kids Podcast (English & Spanish)

    Saturday Morning Spanish with Bash & Mila — Cuidar (To Care)

    04/25/2026 | 5 mins.
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    Saturday Morning with Bash & Mila — Cuidar (To Care)
    A new Saturday morning episode where one simple idea turns into a whole weekend of intention.
    At Bash and Mila’s house, every weekend begins with a weekend word, a simple idea that follows them through their day… and sometimes, the whole weekend.
    This Saturday starts like many others...slow, warm, and full of little moments.
    As the family gathers around the table enjoying chocolate chip pancakes, Mila notices something new… Bash’s Earth Day painting from school.
    It sparks a memory.
    A conversation.
    And then… an idea.
    What if Earth Day didn’t have to end?
    What if it could last all weekend?
    Bash and Mila are curious.
    What does it really mean to help the Earth?
    And how can they do it in their own way?
    As the family talks it through, their weekend word begins to take shape…
    This week’s word? Cuidar (to care)
    A simple but powerful reminder that caring isn’t just a feeling…
    it’s something you do.
    Through watering plants, sharing with neighbors, and noticing what needs a little love, Bash and Mila discover that even small actions can make a big difference.
    Because taking care of the Earth…
    starts with taking care of what’s right in front of you.
    Note: Every Saturday morning episode includes special shoutouts to our little listeners. Be sure to listen all the way through… you might just hear your name.
    ✨ Bilingual (English + Spanish) and perfect for ages 0–8, this Bash & Mila episode explores responsibility, kindness, and connection through a gentle, everyday story families will want to return to each weekend.

    --

    Sábado por la mañana con Bash & Mila — Cuidar (To Care)
    Un nuevo episodio de sábado por la mañana donde una idea sencilla se convierte en todo un fin de semana con intención.
    En la casa de Bash y Mila, cada fin de semana comienza con una palabra del fin de semana, una idea simple que los acompaña durante su día… y a veces, durante todo el fin de semana.
    Este sábado comienza como muchos otros… tranquilo, cálido y lleno de pequeños momentos.
    Mientras la familia se reúne alrededor de la mesa disfrutando de hotcakes con chispas de chocolate, Mila nota algo nuevo… la pintura del Día de la Tierra que Bash hizo en la escuela.
    Eso despierta un recuerdo.
    Una conversación.
    Y luego… una idea.
    ¿Y si el Día de la Tierra no tuviera que terminar?
    ¿Y si pudiera durar todo el fin de semana?
    Bash y Mila sienten curiosidad.
    ¿Qué significa realmente ayudar a la Tierra?
     ¿Y cómo pueden hacerlo a su manera?
    Mientras la familia lo conversa, su palabra del fin de semana comienza a tomar forma…
    ¿La palabra de esta semana? Cuidar
    Un recordatorio simple pero poderoso de que cuidar no es solo un sentimiento…
     es algo que haces.
    Al regar las plantas, compartir con los vecinos y notar qué necesita un poco de atención, Bash y Mila descubren que incluso las acciones pequeñas pueden hacer una gran diferencia.
    Porque cuidar la Tierra…
     empieza por cuidar lo que tienes justo enfrente.
    Nota: Cada episodio de sábado por la mañana incluye saludos especiales para nuestros pequeños oyentes. Escucha hasta el final… ¡podrías escuchar tu nombre!
    🎧 Don’t forget to follow and leave a review if you loved the episode!
    Thanks for laughing, learning, and growing with us, we're so glad you're here.
    Connect with Bash & Mila
    📸 Instagram: @bashandmila
    🎵 TikTok: @bashandmila
    🌐 Website: www.bashandmila.com
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About Bash & Mila: A Bilingual Kids Podcast (English & Spanish)
A bilingual English/Spanish kids podcast where language becomes part of the adventure.Follow Bash & Mila, two fox siblings, as they explore the world through playful, story-driven adventure that naturally blend Spanish and English in a way that feels effortless, engaging, and real.Built on connection, imagination, and everyday moments, so language learning actually sticks.
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