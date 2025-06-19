69. 头回当爸不容易，你是小聋瞎还是超级奶爸？

头回当妈的我们，聊聊头回当爸的酸甜苦辣！从宝宝出生到成长过程中的点滴，每一步都充满挑战与爱。你是否也好奇，作为新手爸妈，如何在育儿路上找到平衡？哪些行动真正体现了爱？本期也是我们送给各位爸爸的新手关爱成长指南！祝大家父亲节快乐！02:05 守护一生的爱——父亲节特辑带你感受初为爸爸的酸甜苦辣07:33 年轻时的经济基础：成为父母后的奋斗目标15:10 爱的考验：新生儿护理黄Sir棒棒的！22:44 父爱与挑战：新手爸爸面临的身体、心理和社会角色的挑战30:18 家庭分工：共同照顾孩子带来的幸福与交流37:55 如何建立与孩子更深层的连接？信任爸爸，鼓励他们亲力亲为！45:29 为爸爸们提供支持与指导：建立家庭的平衡与和谐53:04 家庭挑战：父亲在育儿过程中的角色和作用01:00:37 父亲的角色：给孩子提供安全感和激发创造力的力量01:08:12 父亲的期待与孩子的压力：亲子关系中的张力平衡之道01:15:51 重新思考与父亲的争吵：育儿旅程中的误解与智慧01:23:25 爸爸的参与：激活育儿大脑网络，新手爸爸的TIPS总结帮新手爸爸激活育儿大脑网络，帮新手爸妈们更和谐生活的tips:1- 爸爸们要主动承担起育儿责任。与孩子互动越多，分泌催产素越多，越能胜任。The more you do, The better you do.2- 遇到困难事绝对正常的，并不意味着你做得不好。这是一个过程，你会越来越熟练，越来越自信，孩子也会越来越配合。寻求帮助是智慧，不是软弱。3- 尊重不同风格的育儿方式：爸爸不是“第二个妈妈”，也不是“妈妈的助手”，他是独立的与妈妈同等重要的照护者。4- 妈妈们避免陷入“全能妈妈”的陷阱，大包大揽会让你怨气满腹，埋下情绪爆雷，丝毫不利于家庭和睦。要主动邀请爸爸“参与”，自己可以适当缺席，take a day off！去做个三小时的spa，或者逛街散步一天，回家的时候你会发现，没你人家玩儿的也很好，双赢。5- 真诚友好礼貌沟通：以让家庭更幸福为目的，以爱为主旋律地沟通。少用反问句和祈使句。这句我写在备忘录里，时刻提醒自己不要passive aggressive6- 观察自己的情绪，不做激素的奴隶。不说让自己后悔的话7- 爸爸们不仅仅是战友、孩子的爸爸，他们首先是我们的爱人、朋友，他们也需要我们的关爱。充满爱意的拥抱，深情的亲吻，一句发自内心的赞赏，都是爱情的滋养。家里的顶梁柱，也需要柔情的灌溉。音乐：Father and son By Cat Stevens——————————————————————小宇宙/喜马拉雅/苹果播客No.1育儿播客《头回当妈》三位主播：喘妹，Emma, 猫姐在罗马小红书/微博：头回当妈微信加听友群：kittylixy (备注：头回当妈播客听友)