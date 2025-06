感谢维特健灵乌丝素对本期节目的赞助播出: 熬夜写稿、工作压力、中年人的脱发焦虑,我们懂。感谢“维特健灵 维新乌丝素”用30年香港药企的匠心,为中年人送上通过食补的方式,滋补肝肾——既能养身体,又能养头发的“防脱发保卫战”的暖心方案。《头回当妈》听友专属福利:点击领取618专属优惠券哦~↓ 57¥ubKvVOU6Y8Z¥ m.tb.cn MF937 乌丝素 ​Emma、喘妹和猫姐带你重回童年,聊聊儿童节的那些事儿。从拔根儿游戏到跳大绳儿,还有小时候爱玩的养蚕经历,一起找回那份纯真快乐。记得儿童节能吃自助餐的日子吗?那时的你,是不是也期待着穿上漂亮裙子?00:02:18:「童年回忆」儿童节:穿裙子、包粽子和朋友们的共同庆祝!00:05:46: 小时候最喜欢的游戏00:11:42:童年回忆:踢毽儿、跳大绳儿和偷抹口红00:17:33:儿童节文艺汇演,为了孩子还是为了家长们开心?00:23:25:生日,以孩子为中心庆祝,仪式感是给一家人的回忆00:35:08: 盘点让孩子最开心的10件事00:40:59:让孩子参与家务劳动,建立胜任感00:46:51:感受大自然的乐趣:雨中踩水坑00:52:42:《夏山学校》重新思考教育的可能性00:58:33: 《玩耍是最认真的学习Free To Learn》01:04:24: 信任型父母:一个13岁糖尿病孩子的独自跨国旅行01:08:45: 养头发就像养孩子,经验之谈头发得从内调音乐:Another Brick In The Wall By Pink Floyd——————————————————————小宇宙/喜马拉雅/苹果播客No.1育儿播客《头回当妈》三位主播:喘妹,Emma, 猫姐在罗马小红书/微博:头回当妈微信加听友群:kittylixy (备注:头回当妈播客听友)

头回当妈的我们,聊聊头回当爸的酸甜苦辣!从宝宝出生到成长过程中的点滴,每一步都充满挑战与爱。你是否也好奇,作为新手爸妈,如何在育儿路上找到平衡?哪些行动真正体现了爱?本期也是我们送给各位爸爸的新手关爱成长指南!祝大家父亲节快乐!02:05 守护一生的爱——父亲节特辑带你感受初为爸爸的酸甜苦辣07:33 年轻时的经济基础:成为父母后的奋斗目标15:10 爱的考验:新生儿护理黄Sir棒棒的!22:44 父爱与挑战:新手爸爸面临的身体、心理和社会角色的挑战30:18 家庭分工:共同照顾孩子带来的幸福与交流37:55 如何建立与孩子更深层的连接?信任爸爸,鼓励他们亲力亲为!45:29 为爸爸们提供支持与指导:建立家庭的平衡与和谐53:04 家庭挑战:父亲在育儿过程中的角色和作用01:00:37 父亲的角色:给孩子提供安全感和激发创造力的力量01:08:12 父亲的期待与孩子的压力:亲子关系中的张力平衡之道01:15:51 重新思考与父亲的争吵:育儿旅程中的误解与智慧01:23:25 爸爸的参与:激活育儿大脑网络,新手爸爸的TIPS总结帮新手爸爸激活育儿大脑网络,帮新手爸妈们更和谐生活的tips:1- 爸爸们要主动承担起育儿责任。与孩子互动越多,分泌催产素越多,越能胜任。The more you do, The better you do.2- 遇到困难事绝对正常的,并不意味着你做得不好。这是一个过程,你会越来越熟练,越来越自信,孩子也会越来越配合。寻求帮助是智慧,不是软弱。3- 尊重不同风格的育儿方式:爸爸不是“第二个妈妈”,也不是“妈妈的助手”,他是独立的与妈妈同等重要的照护者。4- 妈妈们避免陷入“全能妈妈”的陷阱,大包大揽会让你怨气满腹,埋下情绪爆雷,丝毫不利于家庭和睦。要主动邀请爸爸“参与”,自己可以适当缺席,take a day off!去做个三小时的spa,或者逛街散步一天,回家的时候你会发现,没你人家玩儿的也很好,双赢。5- 真诚友好礼貌沟通:以让家庭更幸福为目的,以爱为主旋律地沟通。少用反问句和祈使句。这句我写在备忘录里,时刻提醒自己不要passive aggressive6- 观察自己的情绪,不做激素的奴隶。不说让自己后悔的话7- 爸爸们不仅仅是战友、孩子的爸爸,他们首先是我们的爱人、朋友,他们也需要我们的关爱。充满爱意的拥抱,深情的亲吻,一句发自内心的赞赏,都是爱情的滋养。家里的顶梁柱,也需要柔情的灌溉。音乐:Father and son By Cat Stevens——————————————————————小宇宙/喜马拉雅/苹果播客No.1育儿播客《头回当妈》三位主播:喘妹,Emma, 猫姐在罗马小红书/微博:头回当妈微信加听友群:kittylixy (备注:头回当妈播客听友)

