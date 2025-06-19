应听友留言，我们来聊一聊当孩子发脾气、“不听话”、满地打滚的时候，我们该怎么办。我们结合个人经历与书籍《看见孩子》中的理念，强调了理解和共情的重要性。育儿并非易事，面对孩子的情绪，父母如何更好地沟通和连接是关键。希望通过这次讨论，让更多新手爸妈感受到共鸣与支持。02:02 发现孩子内心的需求：共情与耐心是养育的关键06:57 亲密关系的五年黄金期：重视孩子成长过程中的陪伴与交流13:56 妈妈的生气与孩子的害怕：一个母亲的过激行为背后的复杂心理20:57 宝宝不听话？学会耐心与理解，培养良好沟通方式！27:54 找到情绪的源头：探索抑郁、焦虑等负面情绪背后的原因34:56 孩子的不安与情绪表达：如何用稳定的情绪面对孩子的情绪爆发？41:54 孩子的哭声背后：了解孩子的需求与情绪表达48:54 给孩子情绪呼吸的机会：为何暂停键是情绪管理的好方法？55:53 孩子的温柔表达：当错误被接受，共情与支持的力量01:02:51 给予支持：父母如何应对孩子的情绪冲突01:09:53 寻找自己的信念模式：工作与家庭的平衡之道01:16:50 拥抱不完美，真实地活着——父母如何面对生活中的挑战音乐：Don't worry Be happy by Bobby McFerrin——————————————————————小宇宙/喜马拉雅/苹果播客No.1育儿播客《头回当妈》三位主播：喘妹，Emma, 猫姐在罗马小红书/微博：头回当妈微信加听友群：2020-2022年出生的宝宝加听友群：kittylixy2023-2025年出生的宝宝加听友群：BecomingMoms备注：头回当妈听友
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69. 头回当爸不容易，你是小聋瞎还是超级奶爸？
头回当妈的我们，聊聊头回当爸的酸甜苦辣！从宝宝出生到成长过程中的点滴，每一步都充满挑战与爱。你是否也好奇，作为新手爸妈，如何在育儿路上找到平衡？哪些行动真正体现了爱？本期也是我们送给各位爸爸的新手关爱成长指南！祝大家父亲节快乐！02:05 守护一生的爱——父亲节特辑带你感受初为爸爸的酸甜苦辣07:33 年轻时的经济基础：成为父母后的奋斗目标15:10 爱的考验：新生儿护理黄Sir棒棒的！22:44 父爱与挑战：新手爸爸面临的身体、心理和社会角色的挑战30:18 家庭分工：共同照顾孩子带来的幸福与交流37:55 如何建立与孩子更深层的连接？信任爸爸，鼓励他们亲力亲为！45:29 为爸爸们提供支持与指导：建立家庭的平衡与和谐53:04 家庭挑战：父亲在育儿过程中的角色和作用01:00:37 父亲的角色：给孩子提供安全感和激发创造力的力量01:08:12 父亲的期待与孩子的压力：亲子关系中的张力平衡之道01:15:51 重新思考与父亲的争吵：育儿旅程中的误解与智慧01:23:25 爸爸的参与：激活育儿大脑网络，新手爸爸的TIPS总结帮新手爸爸激活育儿大脑网络，帮新手爸妈们更和谐生活的tips:1- 爸爸们要主动承担起育儿责任。与孩子互动越多，分泌催产素越多，越能胜任。The more you do, The better you do.2- 遇到困难事绝对正常的，并不意味着你做得不好。这是一个过程，你会越来越熟练，越来越自信，孩子也会越来越配合。寻求帮助是智慧，不是软弱。3- 尊重不同风格的育儿方式：爸爸不是“第二个妈妈”，也不是“妈妈的助手”，他是独立的与妈妈同等重要的照护者。4- 妈妈们避免陷入“全能妈妈”的陷阱，大包大揽会让你怨气满腹，埋下情绪爆雷，丝毫不利于家庭和睦。要主动邀请爸爸“参与”，自己可以适当缺席，take a day off！去做个三小时的spa，或者逛街散步一天，回家的时候你会发现，没你人家玩儿的也很好，双赢。5- 真诚友好礼貌沟通：以让家庭更幸福为目的，以爱为主旋律地沟通。少用反问句和祈使句。这句我写在备忘录里，时刻提醒自己不要passive aggressive6- 观察自己的情绪，不做激素的奴隶。不说让自己后悔的话7- 爸爸们不仅仅是战友、孩子的爸爸，他们首先是我们的爱人、朋友，他们也需要我们的关爱。充满爱意的拥抱，深情的亲吻，一句发自内心的赞赏，都是爱情的滋养。家里的顶梁柱，也需要柔情的灌溉。音乐：Father and son By Cat Stevens——————————————————————小宇宙/喜马拉雅/苹果播客No.1育儿播客《头回当妈》三位主播：喘妹，Emma, 猫姐在罗马小红书/微博：头回当妈微信加听友群：kittylixy (备注：头回当妈播客听友)
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68. 带娃真的别看手机了！无效陪伴比不在场更可怕
本期我们探讨一下父母屏幕时间对亲子关系的影响。我们是否更关注孩子的屏幕使用，却忽视了自己的习惯？儿童发展专家提醒我们，父母的心不在焉比孩子的屏幕时间更值得警惕。尽管现代父母与孩子的相处时间比以往更多，但常常流于表面，造成情感上的疏远。三位主播分享个人经验，反思在陪伴孩子时分心的行为，鼓励真正的陪伴需要身在心在。00:02:01:屏幕时间失控？如何管理手机使用以提高生产力？00:05:56:注意！吃饭时把手机放在桌子上不再是礼貌行为？00:11:56:质量陪伴：为什么父母参加孩子活动时拍照重要过录视频？00:17:53:数字时代的育儿焦虑：对iOS十二和短视频的思考00:23:50:“带娃必备：如何在家中集中精力，远离手机干扰？”00:29:49:多巴胺释放：在孩子入睡后，娱乐休闲的屏幕时间成为父母的放松时光。00:35:47:智能手机的普及对儿童受伤风险的影响：一项美国电讯服务商的研究分析00:41:46:爱孩子，适当钓鱼执法！探讨如何引导孩子正确使用手机00:47:42:孩子的语言发展与父母的专注程度有关：一项经典研究的启示00:53:41:育儿之路：碎片化互动的价值与全情投入的平衡00:59:38:全情投入的高质量陪伴：孩子最需要的时候，家长最专注的时刻。01:05:36:孩子的快乐源泉：陪伴与全身心的投入音乐：Dancing in the dark By Bruce Springsteen——————————————————————小宇宙/喜马拉雅/苹果播客No.1育儿播客《头回当妈》三位主播：喘妹，Emma, 猫姐在罗马小红书/微博：头回当妈微信加听友群：kittylixy (备注：头回当妈播客听友)
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67. 🤯孩子过节别卷了！泥坑+发呆权💯｜童年不是成年预备役！
感谢维特健灵乌丝素对本期节目的赞助播出： 熬夜写稿、工作压力、中年人的脱发焦虑，我们懂。感谢“维特健灵 维新乌丝素”用30年香港药企的匠心，为中年人送上通过食补的方式，滋补肝肾——既能养身体，又能养头发的“防脱发保卫战”的暖心方案。《头回当妈》听友专属福利：点击领取618专属优惠券哦～↓ 57￥ubKvVOU6Y8Z￥ m.tb.cn MF937 乌丝素 Emma、喘妹和猫姐带你重回童年，聊聊儿童节的那些事儿。从拔根儿游戏到跳大绳儿，还有小时候爱玩的养蚕经历，一起找回那份纯真快乐。记得儿童节能吃自助餐的日子吗？那时的你，是不是也期待着穿上漂亮裙子？00:02:18:「童年回忆」儿童节：穿裙子、包粽子和朋友们的共同庆祝！00:05:46: 小时候最喜欢的游戏00:11:42:童年回忆：踢毽儿、跳大绳儿和偷抹口红00:17:33:儿童节文艺汇演，为了孩子还是为了家长们开心？00:23:25:生日，以孩子为中心庆祝，仪式感是给一家人的回忆00:35:08: 盘点让孩子最开心的10件事00:40:59:让孩子参与家务劳动，建立胜任感00:46:51:感受大自然的乐趣：雨中踩水坑00:52:42:《夏山学校》重新思考教育的可能性00:58:33: 《玩耍是最认真的学习Free To Learn》01:04:24: 信任型父母：一个13岁糖尿病孩子的独自跨国旅行01:08:45: 养头发就像养孩子，经验之谈头发得从内调音乐：Another Brick In The Wall By Pink Floyd——————————————————————小宇宙/喜马拉雅/苹果播客No.1育儿播客《头回当妈》三位主播：喘妹，Emma, 猫姐在罗马小红书/微博：头回当妈微信加听友群：kittylixy (备注：头回当妈播客听友)