Silicon Carne, un peu de picante dans un monde de Tech !

Le Pentagone admet officiellement ne plus savoir ce qui viole ses espaces aériens. Après des décennies de réponses rassurantes, ballons météo, oiseaux, satellites, quelque chose a basculé : ces objets sont réels, ils défient les capacités militaires américaines, et personne dans la chaîne de commandement ne sait qui les envoie.



Est-ce la Chine qui teste ses limites avec une technologie de rupture ? Ou faut-il admettre quelque chose de plus difficile encore ? Un missile tiré sur un orbe au Yémen. Des triangles filmés en infrarouge par le FBI. Un ex-officier du renseignement qui témoigne sous serment de restes biologiques non humains. Et la NASA qui vient d'avouer avoir caché ses archives pendant soixante-dix ans.



La vraie question n'est pas si on y croit. C'est pourquoi on cache encore.



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⏱️ DANS CET ÉPISODE :

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00:00 — Sommaire

03:22 — Ces objets qui violent les espaces aériens américains

05:50 — Le Pentagone avoue enfin ne pas savoir

07:33 — Trump et les OVNIS : manœuvre politique ou urgence réelle ?

09:03 — [Sponsor] : Granola, automatisez vos notes de réunion !

10:49 — Ces triangles que le FBI filme et ne comprend pas

12:47 — Quand la CIA ignorait ses propres programmes secrets

14:43 — Champs de bataille et sites nucléaires : toujours les mêmes observations

17:24 — Un missile américain tiré sur un orbe au Yémen

20:48 — La NASA a menti des décennies sur ses propres archives

22:05 — Et si c'était la Chine qui menait le jeu ?

24:26 — Aliens ou retard technologique : le dilemme américain

26:26 — La Chine traque les PAN avec son IA militaire

28:10 — Drones civils : comment distinguer le bruit du signal

30:13 — David Grusch sous serment : des corps non humains récupérés

32:41 — Disclosure : grands témoignages, zéro preuve physique



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