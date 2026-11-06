Silicon Carne, un peu de picante dans un monde de Tech !

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356 episodes
- Le Pentagone admet officiellement ne plus savoir ce qui viole ses espaces aériens. Après des décennies de réponses rassurantes, ballons météo, oiseaux, satellites, quelque chose a basculé : ces objets sont réels, ils défient les capacités militaires américaines, et personne dans la chaîne de commandement ne sait qui les envoie.
Est-ce la Chine qui teste ses limites avec une technologie de rupture ? Ou faut-il admettre quelque chose de plus difficile encore ? Un missile tiré sur un orbe au Yémen. Des triangles filmés en infrarouge par le FBI. Un ex-officier du renseignement qui témoigne sous serment de restes biologiques non humains. Et la NASA qui vient d'avouer avoir caché ses archives pendant soixante-dix ans.
La vraie question n'est pas si on y croit. C'est pourquoi on cache encore.
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⏱️ DANS CET ÉPISODE :
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00:00 — Sommaire
03:22 — Ces objets qui violent les espaces aériens américains
05:50 — Le Pentagone avoue enfin ne pas savoir
07:33 — Trump et les OVNIS : manœuvre politique ou urgence réelle ?
09:03 — [Sponsor] : Granola, automatisez vos notes de réunion !
10:49 — Ces triangles que le FBI filme et ne comprend pas
12:47 — Quand la CIA ignorait ses propres programmes secrets
14:43 — Champs de bataille et sites nucléaires : toujours les mêmes observations
17:24 — Un missile américain tiré sur un orbe au Yémen
20:48 — La NASA a menti des décennies sur ses propres archives
22:05 — Et si c'était la Chine qui menait le jeu ?
24:26 — Aliens ou retard technologique : le dilemme américain
26:26 — La Chine traque les PAN avec son IA militaire
28:10 — Drones civils : comment distinguer le bruit du signal
30:13 — David Grusch sous serment : des corps non humains récupérés
32:41 — Disclosure : grands témoignages, zéro preuve physique
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- Anthropic vient de publier son S1. Les chiffres sont vertigineux : une croissance que ni Google ni Facebook n'ont connue à ce stade. Mais derrière les bénéfices annoncés se cache une équation bien plus risquée, près de neuf cents milliards d'engagements hors bilan, un modèle de marge fragile, et une dépendance totale à la puissance de calcul.
La vraie question n'est pas de savoir si Anthropic va réussir son IPO. C'est de comprendre qui contrôlera les prix du compute demain, et si les néoclouds survivront à cette guerre. Pendant ce temps, SpaceX facture son compute cinq fois plus cher que ses concurrents, et les géants de la tech empruntent désormais en face du Trésor américain.
Mille salariés s'apprêtent à devenir multimillionnaires. Personne ne sait vraiment ce que ça va déclencher.
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⏱️ DANS CET ÉPISODE :
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00:00 — Sommaire
03:27 — Le cash qui surprend : Anthropic brûle moins qu'on pensait
06:03 — Les engagements hors bilan : le pari caché derrière les bénéfices
09:44 — [Sponsor] : Granola, automatisez vos notes de réunion !
11:31 — La marge brute à 85% : vraie ou retouchée ?
15:51 — Un OVNI : croissance clients sans précédent dans le software
19:30 — Nvidia, néoclouds, Anthropic : qui capture vraiment la valeur ?
22:04 — Les néoclouds en danger : CoreWeave peut-il survivre ?
24:27 — Les vrais risques du S1 : ce qu'Anthropic avoue en priorité
26:46 — Claude Code : l'arme pour devenir la plateforme agentique
29:14 — Le compute à tout prix : la leçon amère de Dario
31:36 — Big Tech vs Trésor américain : qui capturera le capital ?
34:52 — L'IPO jackpot : des salariés millionnaires qui vont tout réinventer
37:22 — San Francisco s'embrase : les effets dominos de la richesse Anthropic
40:45 — France, talents et brain drain : Mistral peut-il changer la donne ?
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Raphaëlle d'Ornano - https://www.linkedin.com/in/raphaelle-d-ornano/
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Carlos Diaz - https://www.linkedin.com/in/carlosdiazprofile/
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- Une poignée de députés, dans un hémicycle presque vide, vote une taxe sur les données pour faire payer Netflix et Google. Les premières victimes : OVH Cloud et VLC, deux acteurs de la tech française, pas des GAFAM.
Ce vote révèle une fracture plus profonde : un parlement structurellement aveugle au numérique, une gauche qui a rompu avec le progrès technique, et des consommateurs qui paieront la note à la place des géants américains. À l'international, la France fait déjà figure de repoussoir pour les entrepreneurs.
La loi ne passera pas. Mais la réputation, elle, a déjà pris un coup.
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⏱️ DANS CET ÉPISODE :
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00:00 — Sommaire
03:03 — La taxe gigaoctet : viser les GAFAM, punir la tech française
05:24 — L'hémicycle vide : LFI, RN et un vote en catimini
09:25 — [Sponsor] : Granola, automatisez vos notes de réunion !
11:11 — OVH Cloud et Ledger : les chiffres qui révèlent l'ampleur
12:29 — Les GAFAM ne paieront pas : c'est vous qui trinquez
15:56 — Comment la gauche est devenue anti-tech sans le voir ?
20:21 — La France a-t-elle renoncé à la bataille technologique ?
22:38 — Réformer l'État par la tech : l'alternative ignorée
24:20 — Surveillance numérique : la vie privée était déjà morte
27:09 — Taxer l'innovation : l'erreur historique qui coûte toujours cher
29:26 — Représailles de Trump et ridicule mondial : le vrai coût
31:15 — VLC menacé, entrepreneurs découragés : la riposte citoyenne
33:45 — Le jeu viral qui retourne la taxe contre son auteur
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Fabrice Epelboin - https://www.linkedin.com/in/epelboin/
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Carlos Diaz - https://www.linkedin.com/in/carlosdiazprofile/
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- La plus grosse plateforme crypto au monde s'est fait vider en vingt minutes, non pas à cause d'une faille de la blockchain, mais à cause d'un simple laptop d'employé. Derrière ce vol record, le FBI pointe la Corée du Nord.
C'est l'histoire de Lazarus : une armée de hackers d'État qui infiltre vos entreprises, usurpe des identités pendant des mois en conférence, et finance des missiles avec vos cryptos. Ledger, Polymarket, Drift, personne n'est à l'abri, et la chaîne d'approvisionnement est devenue le maillon le plus vulnérable de tout l'écosystème.
La vraie question n'est plus "est-ce que la blockchain est sûre ?", c'est "qui contrôle vraiment votre argent ?"
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⏱️ DANS CET ÉPISODE :
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00:00 — Sommaire
01:55 — Comment Binance s'est fait vider en quelques minutes ?
04:32 — La technique de Lazarus pour pirater Binance de l'intérieur
08:14 — [Sponsor] : Granola, automatisez vos notes de réunion !
10:01 — La faille, c'était l'humain : pas la blockchain
13:27 — Trader Traitor : l'unité secrète derrière tous les hacks crypto
16:13 — Famous Colima : se faire embaucher pour pirater de l'intérieur
18:20 — Drift : des mois d'infiltration physique pour un hold-up numérique
21:51 — Kim Jong-un finance son arsenal en volant des cryptos
24:26 — Comment la Corée du Nord blanchit l'argent volé via la DeFi ?
28:00 — La décentralisation peut-elle encore protéger vos cryptos ?
30:01 — Ledger : des puces espions dans les clés physiques
33:48 — Où mettre ses cryptos pour les protéger aujourd'hui ?
36:34 — La crypto : technologie utile ou casino qu'on a financiarisé ?
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Nico (Nisedo) - https://x.com/nisedo_
Greg Gambatto - https://www.linkedin.com/in/gregoiregambatto/
Carlos Diaz - https://www.linkedin.com/in/carlosdiazprofile/
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- OpenAI menace de bouleverser la cryptographie. Meta veut automatiser vos achats et Jeff Bezos s’impatiente. Google chute en Bourse, Microsoft réduit ses effectifs : l’IA transforme les géants de la tech. Et si une nuit suffisait à réécrire le Code du travail ? Un entrepreneur français a tenté l’expérience.
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⏱️ DANS CET ÉPISODE :
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00:00 — Sommaire
01:42 — FrenchTech : qui prend le relais ?
06:41 — Data centers : investissements records
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19:16 — Muse : Meta mise sur le shopping IA
30:25 — Frédéric Mazzella : la France face à l’IA
36:16 — Cogitors : l’IA remplace les journalistes
46:31 — Microsoft pousse aux départs
01:06:05 — Alex Masmej : hacker le droit français
01:20:44 — Réécrire les lois en une nuit avec l’IA
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Anji Ismail - https://www.linkedin.com/in/anjismail/
Evan Kervella - https://www.linkedin.com/in/evankervella/
Frédéric Mazzella - https://www.linkedin.com/in/fredericmazzella/
Fred Benqué - https://www.linkedin.com/in/fr%C3%A9d%C3%A9ric-b-a27120/
Wallerrand Moullé-Berteaux - https://www.linkedin.com/in/wallerand-moull%C3%A9-berteaux/
Alex Masmej - https://www.linkedin.com/in/alexmasmejean/
Fanny Bouton - https://www.linkedin.com/in/fannybouton/
Fabrice Epelboin - https://www.linkedin.com/in/epelboin/
Carlos Diaz - https://www.linkedin.com/in/carlosdiazprofile/
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Silicon Carne – Le seul talk-show Tech qui parle de la Silicon Valley depuis la Silicon Valley… en français 🇫🇷 🇺🇸 Chaque semaine, El Gringo (aka Carlos Diaz) et sa bande de chroniqueurs décryptent sans langue de bois l’actu Tech, entre vision, clashs et good vibes. Un format 🌶️ sans bullshit, pour comprendre ce qui se passe vraiment dans le berceau de l’innovation. 👉 Vous voulez sponsoriser une émission ? Parlons-en. ⸻ Qui est El Gringo ? Carlos Diaz est un entrepreneur et investisseur franco-américain, avec plus de 25 ans d’expérience dans le monde des startups. Installé à San Francisco depuis 15 ans, il fait le pont entre deux mondes, deux cultures… et deux visions de la Tech. Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.Podcast website
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