همه چیز به‌گا رفته | Every thing is fuckedاین قسمت - فصل هشتم - اقتصاد احساسات

همه چیز به‌گا رفته | Every thing is fuckedاین قسمت - فصل نهم (پایانی) - مذهب نهایی

خودت رو نگا | Unfuck Yourselfقسمت صفر - معرفی

خودت رو نگا | Unfuck Yourselfقسمت یک - فصل اول - یکی بود یکی نبود

خودت رو نگا | Unfuck Yourselfقسمت دوم - فصل دوم - من آماده‌ام

درود، من میلام و اینجا سعی میکنم پر طرفدارترین کتاب‌های حوزه توسعه فردی رو براتون بخونم و کتاب صوتی ها رو تقدیمتون کنم.میتونید من رو تو اینستاگرام هم پیدا کنید: @milcasterفهرست کتاب‌های صوتی خوانده شده:1- هنر رندانه به تخم گرفتن - اثر مارک منسون2- همه چیز به گا رفته - اثر مارک منسون3- خودت رو نگا - جان بیشاپ (در حال انتشار)نکات:قسمت‌هایی که شامل الفاظ جنسی و +18 باشند در ابتدای اپیزود مشخص اعلام میشوند.ممنون که این پادکست رو گوش میکنید. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

