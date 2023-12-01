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岩中花述

Podcast 岩中花述
GIADA | JustPod
本节目是由意大利品牌GIADA为GIADA WOMAN推出的一档播客节目。见识过世界也体味过生活的GIADA WOMAN聚集在这里进行自由表达，交流人生思考，讨论专属于这个人生阶段的女性议题，传递出坚韧与温柔并存的女性力量。本节目由GIADA出品，JustPod制作发行。
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  • S6E9 鲁豫对话陈果 | 命运无常，我有常
    – 本节目由GIADA出品，JustPod制作发行 –【本期嘉宾】陈果，哲学博士陈鲁豫，媒体人、主持人【本期节目介绍】岩中花述第六季的节目中，我们跟随过娱乐圈的「项目」，遨游过古典文学的海洋，在八平米的「陋室」中怡然，也在横断山的广袤中敬畏。在不同嘉宾的人生际遇中，我们一同面对历史与当下的疑问，探寻虚构与现实的边界，当然，也不断寻找着自己的定位。这一季似乎是与哲学有缘，本季最后一集节目中，鲁豫再次遇到了以哲学为业的嘉宾——陈果，聊人生与人心。她是自小就对人生的意义充满好奇，总是疑问要过怎样的一生。父母说：愿你成为精神愉快的人；交好的老师说：在无常的世界中寻得快乐是一种大智慧；大学的民间校训说：去追求自由而无用的灵魂。似乎她必然会走向哲学的道路，又或者无论如何她都会以哲学的视角去看待万事万物。遇到困难或是被恶意刺痛时，她会在书架上挑一本书，向先贤求教，又或者是投入「买汰烧」和缝缝补补的烟火气，因为生活的很多问题无解，但「天总是会亮的，你需要一点耐心」。十多年过去，互联网上闪现又淡出的那个人变了又仿佛没有变。她一直守着一方讲台和一片校园，修行着自己的人生课程，不论世间纷扰，兀自清然自得，只求自己内心的安定。人生的道理不外乎此，我们终将回到德尔菲神庙前的那句箴言——认识你自己。而这条认识之路，终归要每一个人独自行走。【内容提要】Part 1 金色童年与生活缝补04:48 象牙塔之外的生活也需要买菜烧饭、缝缝补补07:42 平衡大脑与身体的能量，是身心的不二法门12:17 一个老派的人，与70后共享更多社会经验14:08 人生是艰难的，所以童年应该是金色的15:56 回到更宽广的评价体系，任何人之间的比较其实没有意义17:37 当优秀变为获取他人认可的渴望，也会成为对自我的压抑21:03 如果一个人能一辈子傻乐，那必定是有大智慧25:56 读书就是严肃的求教过程，邀请一位作者与自己对话Part 2 人文学科师与生27:43 文科基地班的训练，培养健全而非专业的人32:06 碰到人生重要节点时，安静下来，聆听自己的心声35:13 茨威格：冷静的哲思背后有对生活汹涌热烈的激情39:27 以哲学的视角看待世间万物，不伪装、不美化、不虚构44:44 遇到困境时，交给时间，这也是一种哲学思维47:58 「自由而无用的灵魂」，恰是对唯实用论的反叛51:22 老师是凡人，学生也是平常人，但师生关系是值得敬畏的54:15 人文学科很难做到没有生命的注入Part 3 认识自己，活出自己56:40 更愿意做多元声音中的一种意见代表，而非意见领袖62:06 生活未必邪不压正，但侦探小说里有一个理想的世界67:01 每个人都有两面，被看到的那面越闪光，背面越黑暗71:34 真正的成熟就在于你扪心自问，有没有活得更自由了75:08 当新的经验注入生命，就长出了新的自己– 嘉宾推荐的作品 –《昨日的世界》（Die Welt von Gestern），斯特凡·茨威格（Stefan Zweig）著「大侦探波洛系列」，阿加莎·克莉斯蒂（Agatha Christie）所著的系列侦探小说，对谈中提及的有：《东方快车谋杀案》《尼罗河上的惨案》《ABC谋杀案》《阳光下的罪恶》，以及作者的另一系列小说「马普尔小姐探案系列」– 节目中提及的作品与人物 –《好的爱情》《好的孤独》，陈果著，果麦文化 | 山东画报出版社，2024-6李泽厚，哲学家、美学家、思想史学家，代表作《美的历程》金岳霖，哲学家，清华大学哲学系创办者南怀瑾，佛教居士，中国传统文化传播者弗里德里希·威廉·尼采（Friedrich Wilhelm Nietzsche），出生于德国的哲学家，西方现代哲学开创者，代表作《悲剧的诞生》《查拉图斯特拉如是说》莫拉维·贾拉鲁丁·鲁米，简称鲁米，出身大伊朗呼罗珊地区的诗人、伊斯兰教学者纪伯伦·哈利勒·纪伯伦，黎巴嫩诗人、画家与作家，代表作品《先知》《沙与沫》等大卫·苏切特（David Suchet），以扮演「大侦探波洛」系列电视剧里的名侦探赫尔克里·波洛闻名的英国演员夏洛克·福尔摩斯（Sherlock Holmes），19世纪末侦探推理小说家柯南·道尔（Sir Arthur Ignatius Conan Doyle）创作的虚构人物《古畑任三郎》，田村正和、西村雅彦主演的日本推理电视剧，1994年至2008年共拍摄43集《神探可伦坡》（Columbo），彼得·福克（Peter Falk）主演的69集美国电视连续剧，1968年始播《当尼采哭泣》（When Nietzsche Wept），Pinchas Perry执导的2007年美国电影对谈中提及的其他人物及作品：刘兰芳、单田芳、田连元、《资治通鉴》《红楼梦》《包法利夫人》《约翰·克里斯多夫》– 互动方式 –GIADA官网：www.giada.cnGIADA小红书：GIADA • 小红书 / REDGIADA公众号：mp.weixin.qq.comGIADA 微博：weibo.com
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    1:22:48
  • S6E8 鲁豫对话小鹿 | 爱比恨难，而笑永远有力量
    – 本节目由GIADA出品，JustPod制作发行 –【本期嘉宾】小鹿，脱口秀演员陈鲁豫，媒体人、主持人【本期节目介绍】岩中花述第六季第八集，鲁豫和小鹿聊女性与笑之间的微妙关系。曾经，逗人发笑是小鹿的向往，但豪迈的笑声与逗乐的天性，不是应试教育中用来衡量的指标，不是评价女孩时被高看的性格，更不是恋爱关系中被认可的真实，直到她遇到了脱口秀，才发现——好笑，可以是一门值得钻研技法、试错又精进的手艺；好笑，可以是一个接近成功、进而叩开其他机会大门的职业；好笑，可以是一种能为女性带来魅力的特质，一条通往自由的解放之路；好笑，可以只是好笑，无需再多解释。不论是对于好笑还是女性的认知，我们都处在观念流动的变化之中，难免有反复与争论，就像小鹿自己。30+的她依然在学习如何面对关注所带来的赞美与诋毁，依然在学习应对人生中出现的困惑与迷茫，但她愿意接受这个仍不清晰的自己，直面所有混乱与不确定，将过程中的所思所想变为段子，继续在舞台上逗笑大家。「因为这就是喜剧人」，她说。【内容提要】Part 1 笑与逗笑04:01 比起感谢，观众更希望喜剧演员展示亲近08:15 世俗的成功未必全然公平，但会为人打开机会的大门11:56 马普版的「猫和老鼠」，叫作「大洋芋和小米渣」15:52 看过「艾伦秀」，才知道有人可以作为聪明人在台上逗笑别人16:59 女喜剧演员过往的不适，是因为喜剧的本子大都是男性写的19:31 逗人笑就像用魔杖施法，隔空产生了奇妙的反应22:38 人生第一次「喜剧开放麦」，以悲剧收场Part 2 当喜剧成为职业27:06 在以往的恋爱关系中，豪迈、好笑的自己不被接受30:52 再有魅力的女演员，依然纠结于是否符合某种标准的美37:08 舞台上的刻薄与冒犯应该可以被喜剧性对冲42:57 所有在台上说出的点，都只是因为此时此刻的笑点要这样出47:10 真诚就是表达在这个人生阶段的所思所想，而非试图超越Part 3 此刻的真诚49:34 看到别的女生好笑的时候，仿佛看到了「人类进化的顶端」52:54 有女性活出了新的样态，就能为其他人拓展出更多路径57:11 生育的基因蠢蠢欲动，希望能作为一个孕妇走上舞台62:01 被外界目光审视、打量的伴侣关系，该如何自处68:36 因提及伴侣而害怕被挑剔，本身就是源于社会对女性的苛刻73:15 现在的一切都那么不确定，唯一的确定是我会去直面– 嘉宾推荐的作品 –《芭比》（Barbie），格蕾塔·葛韦格（Greta Gerwig）执导，玛格特·罗比（Margot Robbie）主演的2023年电影– 节目中提及的作品与人物 –《猫和老鼠》（Tom and Jerry），米高梅电影公司于1939年制作的长篇喜剧家庭动画《艾伦秀》（Ellen Show），艾伦·德杰尼勒斯（Ellen DeGeneres）于2003年至2022年间主持的脱口秀节目《我爱露西》（I Love Lucy），露西尔·鲍尔（Lucille Ball）主演的上世纪50年代喜剧电视剧，共六季《玛丽·泰勒·摩尔秀》（The Mary Tyler Moore Show），1970年上映的美国电视剧《了不起的麦瑟尔夫人》（The Marvelous Mrs. Maisel），蕾切尔·布罗斯纳罕（Rachel Elizabeth Brosnahan）主演的美国电视剧，共五季《宋飞正传》（Seinfeld），1989年始播的情景喜剧芭芭拉·史翠珊（Barbra Streisand），美国歌手、演员、导演、制片人，对谈中提及她于1996年自导自演的电影《双面镜 》（The Mirror Has Two Faces）琼·里弗斯（Joan Rivers），美国喜剧演员、脱口秀主持人菲利斯·狄勒（Phyllis Diller），美国演员，代表作品有《日落大道》《我是喜剧演员》等艾丽西亚·凯斯（Alicia Keys），美国音乐人、演员、作家，15座格莱美奖得主杰米·李·柯蒂斯（Jamie Lee Curtis），美国女演员、导演、编剧，2023年凭借《瞬息全宇宙》获得奥斯卡金像奖最佳女配角安吉丽娜·朱莉（Angelina Jolie），美国女演员，代表作《史密斯夫妇》《换子疑云》等诺亚·鲍姆巴赫（Noah Baumbach），美国编剧、导演、独立制片人，代表作《婚姻故事》节目中提到的其他喜剧演员：姜昆、赵本山、宋丹丹、赵丽蓉、高秀敏、侯宝林、冯巩、姜昆、师胜杰、阎鹤祥、张彩铃、金靖– 互动方式 –GIADA官网：www.giada.cnGIADA小红书：GIADA • 小红书 / REDGIADA公众号：mp.weixin.qq.comGIADA 微博：weibo.com
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    1:18:50
  • S6E7 鲁豫对话田晓菲 | 「早慧才女」非所望，终盼人生「老更成」
    – 本节目由GIADA出品，JustPod制作发行 –【本期嘉宾】田晓菲，学者，翻译家，作家，哈佛大学东亚系教授陈鲁豫，媒体人、主持人【本期节目介绍】岩中花述第六季第七集，曾经在同一时空坐过320路公交车的鲁豫和田晓菲通过电波相遇。13岁入学北京大学，27岁拿到哈佛大学比较文学博士学位，35岁成为哈佛最年轻的教授。这些数字构建起一个早慧的天才形象，却无法描绘她丰富而又纯粹的人生。小时候，她会抓起手边所有文字阅读，甚至与父母玩起猫鼠游戏，偷偷找到那些被藏匿的「禁书」；少年时，她会与比自己大三四岁的北大同学谈天说地，感受属于80年代的活跃思维，也用诗歌写下青春的足迹；成年后，她希望用学术研究搭建起今人与古人的桥梁，在不确定的古典文本中为现代人找到确实的安定。她一直以「have fun」的姿态来面对学术和生活，即便因年龄和性别遭遇种种质疑，也能做到摒弃杂音，坦然专注。她相信全力以赴地投入，就能带来极大的满足。她不喜欢「才女」这个称呼，因为它过于赞扬一种年轻的天才迸发，却忽略了变化与成长。杜甫盛赞六朝诗人庾信「庾信文章老更成」，田晓菲希望自己亦是如此。【内容提要】引入02:49 1985年，在北大擦肩而过的两个女孩Part 1 八十年代的少年诗人07:45 从小热爱阅读带来的「老灵魂」，可以自在与比自己年长的人交流11:03 父母总认为有些书不该过早读，可书柜的钥匙总能被轻易找到15:23 为验证少年诗人亲自上学校确认，是属于八十年代的严谨18:24 与海子相识的故事，人们因其美好而愿意相信，但也不是事实22:08 面对古典文学，无论身处中国还是美国，都有相同遥远的距离Part 2 在不稳定的文本中寻求研究的乐趣25:24 「乱世」的动荡与变化，让人们无法再静止原地，也因此产生辉煌的创造28:24 「抄本时代」，文本的内容因抄写而不断改变33:19 陶渊明的本意我们无法再追问，但或许两个版本都能给我们带来安慰39:23 神话和丑化一个人，都是没有将其当作同样的一个人去对待45:40 年轻女性在很多环境都因年龄和性别被歧视48:15 不论严谨学术还是流行文化，「have fun」本身就是一种创造力Part 3 认真、享受、老更成52:47 享受所做之事而不问后果，面对质疑时做一只鸵鸟又何妨59:34 不是放弃了某一种生活，而想去追求了另一种更好的生活66:07 即便是做一个鞋匠，我也一定会做一个最好的鞋匠69:45 「才女」的称呼强调天才的迸发，忽略了成长的可能73:49 支持的家人和喜爱的事业，帮助度过了母亲离世时的巨大打击77:51 岩中的花树，拥有突破岩石的坚韧，亦有每年绽放的娇媚– 嘉宾推荐的作品 –《尘几录：陶渊明与手抄本文化研究》，田晓菲著，生活·读书·新知三联书店 ，2022-5《“萨福”：一个欧美文学传统的生成》，【古希腊】萨福，田晓菲编译，生活·读书·新知三联书店 ，2023-12– 节目中提及的作品与人物 –《留白：秋水堂文化随笔》，田晓菲著，理想国 | 广西师范大学出版社，2019-6。对谈中提及《大话西游》与《西游补》具有一脉相承的游戏精神陶渊明，东晋至南朝宋时期的士大夫与诗人，对谈中提及田晓菲最喜欢的诗句为「虽未量岁功，即事多所欣」曹植，三国时期曹魏的著名诗人和文学家，与父亲曹操、兄长曹丕并称为「三曹」海子，本名查海生，中国当代诗人宋绶，北宋名臣、学者及藏书家，对谈中引用他的一句“校书如拂尘，旋拂旋生”苏轼，北宋时期的政治家、文学家、艺术家萨福，古希腊抒情诗人，居住于希腊莱斯博斯岛经叔平，企业家，中国民生银行创始人安妮·卡森（Anne Carson），加拿大诗人、作家、古典学者、古典文献翻译者异文，指一本书（通常是古书）经过长时间的传抄，部分文字发生了改变。对谈中提到的两句陶渊明的诗歌异文是：「久在樊笼里，复（安）得返自然」和「采菊东篱下，悠然见（望）南山」杜甫称赞六朝诗人庾信的诗句出自《戏为六绝句》：「庾信文章老更成，凌云健笔意纵横」– 互动方式 –GIADA官网：www.giada.cnGIADA小红书：GIADA • 小红书 / REDGIADA公众号：mp.weixin.qq.comGIADA 微博：weibo.com
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    1:22:05
  • S6E6 鲁豫对话仲树 | 不违道则无愧，而独树不能成林
    – 本节目由GIADA出品，JustPod制作发行 –【本期嘉宾】仲树，《独树不成林》主播、政治哲学博士候选人陈鲁豫，媒体人、主持人【本期节目介绍】岩中花述第六季第六集，鲁豫遇上同样留着波波头的仲树。小学就吵嚷着要去省城念寄宿学校，初中又眼红同学能去美国念书，仲树说自己的成长道路，都是「闹腾着」的结果。所幸有一对开明而耐心的父母，愿意倾听，愿意包容，于是天性中的那些敏感、纠结和固执，没有变成她性格中的弱点，反而在求学的道路上被放大为良好的自我审视。她学习多种语言，钻研古典哲学，因为她觉得对真理的求知就是在研究人类思想史上的八卦；她练瑜伽、做倒立，因为羡慕别人能自如地控制身体；她在播客上用哲学观察、理解世界，因为她相信通过不断碰撞永恒的真理，终将发出嘹亮的回声。她选择过一种追求智识和美德的生活，即便遭遇背叛，也仍愿守护心中的正义，任凭世事纷乱，也依然大声思考，因为——不违道则无愧，而独树不能成林。【内容提要】引入01:40 两位内容创作者各自的电波发射，在此刻相遇Part 1 选择，然后承担08:21 读寄宿初中、去美国念高中，都是自己闹腾着非要去的结果12:55 离开父母很困难，但他们的睿智「放任」也让彼此更亲密17:13 天性中的敏感、固执没有变成弱点，反而在求学的道路上被积极放大20:55 如果所犯的错误是真诚的错误，分析它，而不是厌恶自己24:19 找到自己在某个领域的特长，然后为此再努力一点点Part 2 追求智识的生活28:25 希望过一种追求智识的生活，是因为看到了敬仰钦佩的人30:07 学习就是在了解人类思想史上最晦涩的八卦32:53 不谙人情世故的生硬，也许帮助抵挡了面对社会差异时的心理落差35:38 半个世纪前，女性在学术领域还面临着巨大的歧视42:13 在规则之内获得认可的女性，和在规则之外质疑体系的女性，同样值得尊敬45:24 施克莱《平常的恶》：残忍是首恶，它会撕碎文明社会的可能性49:23 「在你被背叛的那一刻，最重要的正义已经实现了」54:55 畅快释放内心郁结，坦然分析自身错误，不过于责怪自己Part 3 做让自己快乐的事57:46 选择能给予自己快乐的事填充生活，就不需要工作和生活的balance60:53 看希区柯克的两重视角：技术运用和哲学分析65:06 世界被我用政治哲学镀上了一层金光69:26 现代人的焦虑来源——永远生活在自己之外75:12 得体和整洁的着装是很基础，但又很高的要求– 嘉宾推荐的作品 –《平常的恶》（Ordinary Vices），朱迪丝·N.施克莱（Judith N. Shklar）著，钱一栋译，上海人民出版社，2018-8– 节目中提及的作品与人物 –《苏菲的世界》（Sophie's world），乔斯坦·贾德（Jostein Gaarder）著《第一哲学沉思录·伦理学》，笛卡尔（René Descartes）/巴鲁赫·斯宾诺莎（Baruch Spinoza）著《人类理解论（上下）》（An Essay Concerning Human Understanding），约翰·洛克（John Locke）著《人类理智新论》（Nouveaux Essais Sur L'Entendement Humain），戈特弗里德·莱布尼茨（Gottfried Wilhelm Leibniz）著《查拉图斯特拉如是说》，弗里德里希·尼采（Friedrich Nietzsche）著《夺魂索》（Rope），希区柯克导演，约翰·道尔、法利·格兰杰、詹姆斯·斯图尔特等主演的1948年电影汉娜·阿伦特（Hannah Arendt），德国政治理论家、作家、编者，代表作《艾希曼在耶路撒冷》《极权主义的起源》《人的境况》托克维尔（Alexis de Tocqueville），法国历史学家、政治家，社会学（政治社会学）的奠基人，代表作《论美国的民主》《旧制度与大革命》孟德斯鸠（Montesquieu），法国启蒙思想家、法学家，近代欧洲国家比较早的系统研究古代东方社会与法律文化的学者之一，代表作《论法的精神》《波斯人信札》《罗马盛衰原因论》让-雅克·卢梭（Jean-Jacques Rousseau），瑞士裔法国思想家、哲学家、作家、政治理论家和作曲家，代表作《论人类不平等的起源和基础》《社会契约论》《忏悔录》伊曼努尔·康德（Immanuel Kant），德意志哲学家，德国古典哲学创始人，其学说深深影响近代西方哲学，并开启了德国唯心主义和康德主义等诸多流派亚里士多德（Aristotle），古希腊先哲，古代著名哲学家、科学家和教育家之一，构建了西方哲学的第一个广泛系统，包含道德、美学、逻辑、科学、政治和玄学简·奥斯汀（Jane Austen），英国小说家，代表作《傲慢与偏见》《理智与情感》《爱玛》陈佩斯，中国著名喜剧演员、小品和舞台剧演员– 互动方式 –GIADA官网：www.giada.cnGIADA小红书：GIADA • 小红书 / REDGIADA公众号：mp.weixin.qq.comGIADA 微博：weibo.com
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    1:18:40
  • S6E5 鲁豫对话俞冰夏 | 用文学理解生活，世界未必是场「无尽的玩笑」
    – 本节目由GIADA出品，JustPod制作发行 –【本期嘉宾】俞冰夏，作家、译者陈鲁豫，媒体人、主持人【本期节目介绍】岩中花述第六季第五期节目，鲁豫与俞冰夏聊了聊「文学与生活」。她的愿望是开一家以翻译为主体的出版社，找到散布于世界各地角落中的作家，为读者与其文学中的灵魂伴侣创造相逢的可能。正如她少年时跌入三岛由纪夫用稠密情绪织就的文字之网，一颗亲近文学的种子便嵌入内心的土壤。而后与乔治·艾略特和波拉尼奥相伴，在文学中坚定真我的信念、触摸生活的质感。童年的天空是低矮单调的，抓不住一丝快乐；青年的世界则满溢书籍与摇滚、渴望啤酒与音乐；而今的她步入壮年，从恣意张扬的人生中暂时撤离，守住一张桌、一只椅，在华莱士的人生中缓步慢行，用中文重述他的古怪和忧郁、温和与谦卑，转译他文学上的天才和生活中的苦闷。在他的故事中，她也认出了自己。她是一位母亲，尽情地给予爱，也完全袒露想时刻逃离的欲望；她是一位作者，在虚构中战斗，也从未放下对现实问题的思虑。人可以很柔软，同时又很坚硬，不是吗？【内容提要】Part 1 规则就是用来打破的05:14 采访是一种「诈骗」，「体验式写作」也只是主观现实07:26 生活的规律令人反感，完全的自由更是牢笼09:01 迟到、看闲书，高中生活就是在规则中找缝隙11:33 depressing的童年，单调乏味弥漫整个青春期14:23 「天才儿童」或「怪异小孩」，都难以被竞争社会包容18:05 不存在「优越感」，所有真实的人都有一样的血肉Part 2 文字与音乐走近生活19:29 在读书仍是娱乐的时代，希望「书是看不完的」21:24 文字之下朦胧的忧郁、不安的骚动、危险的愉悦24:56 青春期像一个形构复杂的盒子，父母打不开26:45 被摇滚拯救的青年，向往却无法变成「酷女孩」29:57 根深蒂固的「刷题思维」是「低配得感」的重要来源33:00 曾经想成为大众中很酷的人，现在觉得角落也是很好的位置Part 3 成为角落里的人35:23 《无尽的玩笑》：被推入聚光灯却更愿留在角落的人36:46 文学是重要的东西，我们要好好保护图书行业38:57 我希望开一家以翻译为主的出版社，对抗「渠道为王」40:56 「坐班」之所以是一种伤害，是因为它将人类标准化为机器42:55 成为母亲的选择：亲子关系不是对上一代纽带的延续45:54 告别浪漫与张扬，寻常的生活反而最具备文学的质感Part 4 让文学刺入现实47:37 活出真我的乔治·艾略特，也困在容貌焦虑的笼子里52:01 讨好、低配得、避免冲突，华莱士也深陷童年之苦60:57 在现实主义小说中，理解人类世环环相扣的性格链条66:13 我可以反复逃走、再次归来，但生活不会在原地等待70:18 在一个人被社会时钟奴役的时代，我的小说找不到结尾73:40 生活是一件很难的事，但「勇敢」总能得到回报– 嘉宾推荐的作品 –《2666》，罗贝托·波拉尼奥（Roberto Bolaño）著，赵德明译，世纪文景 | 上海人民出版社，2023-1《米德尔马契》（Middlemarch），乔治·艾略特（George Eliot）著，项星耀译，人民文学出版社，2018-9– 节目中提及的作品与人物 –《无尽的玩笑》（Infinite Jest），大卫·福斯特·华莱士（David Foster Wallace）著，俞冰夏译，上海人民出版社，2023-4《傅科摆》（Il pendolo di Foucault），翁贝托·埃科（Umberto Eco）著，郭世琮译，上海译文出版社，2014-1《旅行终点》（The End of the Tour），詹姆斯·庞索特（James Ponsoldt）导演2015年电影恩里克·比拉-马塔斯（Enrique Vila-Matas），西班牙作家，代表作《巴托比症候群》《巴黎永无止境》《似是都柏林》索伦·克尔凯郭尔（Søren Kierkegaard），丹麦宗教哲学心理学家，诗人，现代存在主义哲学的创始人，后现代主义的先驱三岛由纪夫（Yukio Mishima），日本小说家，剧作家，记者，电影制作人，电影演员，是日本战后文学的大师之一川端康成（Yasunari Kawabata），日本新感觉派作家，著名小说家。代表作《伊豆的舞女》《雪国》安部公房（Kôbô Abe），日本小说家，剧作家。代表作《砂女》《他人之脸》《燃尽的地图》弗吉尼亚·伍尔夫（Virginia Woolf），英国作家，被誉为二十世纪现代主义与女性主义的先锋玛格丽特·杜拉斯（Marguerite Duras），法国当代著名的小说家、剧作家和电影艺术家乔治·桑（George Sand），法国著名小说家，代表作《安蒂亚娜》《魔沼》《田园三部曲》琼·迪迪恩（Joan Didion），美国随笔作家和小说家，代表作《向伯利恒跋涉》《奇想之年》尹丽川，诗人、编剧、导演，出版有小说集《再舒服一些》、长篇小说《贱人》、随笔集《37度8》、诗集《大门》等杰森·席格尔（Jason Segel），美国演员，代表作《老爸老妈的浪漫史》对谈中提及的文学名著：《悲惨世界》《三个火枪手》《金阁寺》《潮骚》《卡拉马佐夫兄弟》《悠游小说林》– 互动方式 –GIADA官网：www.giada.cnGIADA小红书：GIADA • 小红书 / REDGIADA公众号：mp.weixin.qq.comGIADA 微博：weibo.com
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Generated: 11/21/2024 - 1:57:46 AM