S6E5 鲁豫对话俞冰夏 | 用文学理解生活，世界未必是场「无尽的玩笑」
– 本节目由GIADA出品，JustPod制作发行 –【本期嘉宾】俞冰夏，作家、译者陈鲁豫，媒体人、主持人【本期节目介绍】岩中花述第六季第五期节目，鲁豫与俞冰夏聊了聊「文学与生活」。她的愿望是开一家以翻译为主体的出版社，找到散布于世界各地角落中的作家，为读者与其文学中的灵魂伴侣创造相逢的可能。正如她少年时跌入三岛由纪夫用稠密情绪织就的文字之网，一颗亲近文学的种子便嵌入内心的土壤。而后与乔治·艾略特和波拉尼奥相伴，在文学中坚定真我的信念、触摸生活的质感。童年的天空是低矮单调的，抓不住一丝快乐；青年的世界则满溢书籍与摇滚、渴望啤酒与音乐；而今的她步入壮年，从恣意张扬的人生中暂时撤离，守住一张桌、一只椅，在华莱士的人生中缓步慢行，用中文重述他的古怪和忧郁、温和与谦卑，转译他文学上的天才和生活中的苦闷。在他的故事中，她也认出了自己。她是一位母亲，尽情地给予爱，也完全袒露想时刻逃离的欲望；她是一位作者，在虚构中战斗，也从未放下对现实问题的思虑。人可以很柔软，同时又很坚硬，不是吗？【内容提要】Part 1 规则就是用来打破的05:14 采访是一种「诈骗」，「体验式写作」也只是主观现实07:26 生活的规律令人反感，完全的自由更是牢笼09:01 迟到、看闲书，高中生活就是在规则中找缝隙11:33 depressing的童年，单调乏味弥漫整个青春期14:23 「天才儿童」或「怪异小孩」，都难以被竞争社会包容18:05 不存在「优越感」，所有真实的人都有一样的血肉Part 2 文字与音乐走近生活19:29 在读书仍是娱乐的时代，希望「书是看不完的」21:24 文字之下朦胧的忧郁、不安的骚动、危险的愉悦24:56 青春期像一个形构复杂的盒子，父母打不开26:45 被摇滚拯救的青年，向往却无法变成「酷女孩」29:57 根深蒂固的「刷题思维」是「低配得感」的重要来源33:00 曾经想成为大众中很酷的人，现在觉得角落也是很好的位置Part 3 成为角落里的人35:23 《无尽的玩笑》：被推入聚光灯却更愿留在角落的人36:46 文学是重要的东西，我们要好好保护图书行业38:57 我希望开一家以翻译为主的出版社，对抗「渠道为王」40:56 「坐班」之所以是一种伤害，是因为它将人类标准化为机器42:55 成为母亲的选择：亲子关系不是对上一代纽带的延续45:54 告别浪漫与张扬，寻常的生活反而最具备文学的质感Part 4 让文学刺入现实47:37 活出真我的乔治·艾略特，也困在容貌焦虑的笼子里52:01 讨好、低配得、避免冲突，华莱士也深陷童年之苦60:57 在现实主义小说中，理解人类世环环相扣的性格链条66:13 我可以反复逃走、再次归来，但生活不会在原地等待70:18 在一个人被社会时钟奴役的时代，我的小说找不到结尾73:40 生活是一件很难的事，但「勇敢」总能得到回报– 嘉宾推荐的作品 –《2666》，罗贝托·波拉尼奥（Roberto Bolaño）著，赵德明译，世纪文景 | 上海人民出版社，2023-1《米德尔马契》（Middlemarch），乔治·艾略特（George Eliot）著，项星耀译，人民文学出版社，2018-9– 节目中提及的作品与人物 –《无尽的玩笑》（Infinite Jest），大卫·福斯特·华莱士（David Foster Wallace）著，俞冰夏译，上海人民出版社，2023-4《傅科摆》（Il pendolo di Foucault），翁贝托·埃科（Umberto Eco）著，郭世琮译，上海译文出版社，2014-1《旅行终点》（The End of the Tour），詹姆斯·庞索特（James Ponsoldt）导演2015年电影恩里克·比拉-马塔斯（Enrique Vila-Matas），西班牙作家，代表作《巴托比症候群》《巴黎永无止境》《似是都柏林》索伦·克尔凯郭尔（Søren Kierkegaard），丹麦宗教哲学心理学家，诗人，现代存在主义哲学的创始人，后现代主义的先驱三岛由纪夫（Yukio Mishima），日本小说家，剧作家，记者，电影制作人，电影演员，是日本战后文学的大师之一川端康成（Yasunari Kawabata），日本新感觉派作家，著名小说家。代表作《伊豆的舞女》《雪国》安部公房（Kôbô Abe），日本小说家，剧作家。代表作《砂女》《他人之脸》《燃尽的地图》弗吉尼亚·伍尔夫（Virginia Woolf），英国作家，被誉为二十世纪现代主义与女性主义的先锋玛格丽特·杜拉斯（Marguerite Duras），法国当代著名的小说家、剧作家和电影艺术家乔治·桑（George Sand），法国著名小说家，代表作《安蒂亚娜》《魔沼》《田园三部曲》琼·迪迪恩（Joan Didion），美国随笔作家和小说家，代表作《向伯利恒跋涉》《奇想之年》尹丽川，诗人、编剧、导演，出版有小说集《再舒服一些》、长篇小说《贱人》、随笔集《37度8》、诗集《大门》等杰森·席格尔（Jason Segel），美国演员，代表作《老爸老妈的浪漫史》对谈中提及的文学名著：《悲惨世界》《三个火枪手》《金阁寺》《潮骚》《卡拉马佐夫兄弟》《悠游小说林》– 互动方式 –GIADA官网：www.giada.cnGIADA小红书：GIADA • 小红书 / REDGIADA公众号：mp.weixin.qq.comGIADA 微博：weibo.com