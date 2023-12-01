S6E9 鲁豫对话陈果 | 命运无常，我有常

– 本节目由GIADA出品，JustPod制作发行 –【本期嘉宾】陈果，哲学博士陈鲁豫，媒体人、主持人【本期节目介绍】岩中花述第六季的节目中，我们跟随过娱乐圈的「项目」，遨游过古典文学的海洋，在八平米的「陋室」中怡然，也在横断山的广袤中敬畏。在不同嘉宾的人生际遇中，我们一同面对历史与当下的疑问，探寻虚构与现实的边界，当然，也不断寻找着自己的定位。这一季似乎是与哲学有缘，本季最后一集节目中，鲁豫再次遇到了以哲学为业的嘉宾——陈果，聊人生与人心。她是自小就对人生的意义充满好奇，总是疑问要过怎样的一生。父母说：愿你成为精神愉快的人；交好的老师说：在无常的世界中寻得快乐是一种大智慧；大学的民间校训说：去追求自由而无用的灵魂。似乎她必然会走向哲学的道路，又或者无论如何她都会以哲学的视角去看待万事万物。遇到困难或是被恶意刺痛时，她会在书架上挑一本书，向先贤求教，又或者是投入「买汰烧」和缝缝补补的烟火气，因为生活的很多问题无解，但「天总是会亮的，你需要一点耐心」。十多年过去，互联网上闪现又淡出的那个人变了又仿佛没有变。她一直守着一方讲台和一片校园，修行着自己的人生课程，不论世间纷扰，兀自清然自得，只求自己内心的安定。人生的道理不外乎此，我们终将回到德尔菲神庙前的那句箴言——认识你自己。而这条认识之路，终归要每一个人独自行走。【内容提要】Part 1 金色童年与生活缝补04:48 象牙塔之外的生活也需要买菜烧饭、缝缝补补07:42 平衡大脑与身体的能量，是身心的不二法门12:17 一个老派的人，与70后共享更多社会经验14:08 人生是艰难的，所以童年应该是金色的15:56 回到更宽广的评价体系，任何人之间的比较其实没有意义17:37 当优秀变为获取他人认可的渴望，也会成为对自我的压抑21:03 如果一个人能一辈子傻乐，那必定是有大智慧25:56 读书就是严肃的求教过程，邀请一位作者与自己对话Part 2 人文学科师与生27:43 文科基地班的训练，培养健全而非专业的人32:06 碰到人生重要节点时，安静下来，聆听自己的心声35:13 茨威格：冷静的哲思背后有对生活汹涌热烈的激情39:27 以哲学的视角看待世间万物，不伪装、不美化、不虚构44:44 遇到困境时，交给时间，这也是一种哲学思维47:58 「自由而无用的灵魂」，恰是对唯实用论的反叛51:22 老师是凡人，学生也是平常人，但师生关系是值得敬畏的54:15 人文学科很难做到没有生命的注入Part 3 认识自己，活出自己56:40 更愿意做多元声音中的一种意见代表，而非意见领袖62:06 生活未必邪不压正，但侦探小说里有一个理想的世界67:01 每个人都有两面，被看到的那面越闪光，背面越黑暗71:34 真正的成熟就在于你扪心自问，有没有活得更自由了75:08 当新的经验注入生命，就长出了新的自己– 嘉宾推荐的作品 –《昨日的世界》（Die Welt von Gestern），斯特凡·茨威格（Stefan Zweig）著「大侦探波洛系列」，阿加莎·克莉斯蒂（Agatha Christie）所著的系列侦探小说，对谈中提及的有：《东方快车谋杀案》《尼罗河上的惨案》《ABC谋杀案》《阳光下的罪恶》，以及作者的另一系列小说「马普尔小姐探案系列」– 节目中提及的作品与人物 –《好的爱情》《好的孤独》，陈果著，果麦文化 | 山东画报出版社，2024-6李泽厚，哲学家、美学家、思想史学家，代表作《美的历程》金岳霖，哲学家，清华大学哲学系创办者南怀瑾，佛教居士，中国传统文化传播者弗里德里希·威廉·尼采（Friedrich Wilhelm Nietzsche），出生于德国的哲学家，西方现代哲学开创者，代表作《悲剧的诞生》《查拉图斯特拉如是说》莫拉维·贾拉鲁丁·鲁米，简称鲁米，出身大伊朗呼罗珊地区的诗人、伊斯兰教学者纪伯伦·哈利勒·纪伯伦，黎巴嫩诗人、画家与作家，代表作品《先知》《沙与沫》等大卫·苏切特（David Suchet），以扮演「大侦探波洛」系列电视剧里的名侦探赫尔克里·波洛闻名的英国演员夏洛克·福尔摩斯（Sherlock Holmes），19世纪末侦探推理小说家柯南·道尔（Sir Arthur Ignatius Conan Doyle）创作的虚构人物《古畑任三郎》，田村正和、西村雅彦主演的日本推理电视剧，1994年至2008年共拍摄43集《神探可伦坡》（Columbo），彼得·福克（Peter Falk）主演的69集美国电视连续剧，1968年始播《当尼采哭泣》（When Nietzsche Wept），Pinchas Perry执导的2007年美国电影对谈中提及的其他人物及作品：刘兰芳、单田芳、田连元、《资治通鉴》《红楼梦》《包法利夫人》《约翰·克里斯多夫》– 互动方式 –GIADA官网：www.giada.cnGIADA小红书：GIADA • 小红书 / REDGIADA公众号：mp.weixin.qq.comGIADA 微博：weibo.com