توی این اپیزود از پادکست ناجی درباره مدلهای تصمیم گیری ذهن صحبت کردیم که لازمه هرکس دربارشون بدونه تا تصمیمات اشتباه کمتری توی زندگی بگیره. حامی مالی این اپیزود شرکت طراحی سایت رایان : www.rayanitco.comسایت ناجی و مقاله ها پیج اینستاگرام آکادمی ناجی کانال تلگرام ناجیمنابع این اپیزود : Thinking fast and slow by Daniel KahnemanWinning the brain game by Matthew Mayپیشنهاد پادکست: گنبد کبود

توی این اپیزود از پادکست ناجی،درباره خطاهای تصمیم گیری حرف زدیم، اشتباهات متداول در روابط عاطفی، شغل و تحصیل و الگوهای مخرب که میتونن زندگی مون رو نابود کنند ! این اپیزود در ادامه اپیزود تصمیم گیری و تکمیل کننده اپیزود نهم هست. اسپانسر این اپیزود : گارنت www.garnettalent.irآکادمی آنلاین استعدادیابی و مهارت آموزی پیج اصلی اینستاگرام آکادمی ناجیسایت آکادمی ناجیهمه موزیک ها رو هم توی کانال تلگرام ناجی میذاریم ! منابع این اپیزود : کتابهای: -Thinking Fast and Slow-The art of thinking clearly

