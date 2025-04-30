EP01｜誤打誤撞出道賺進幾個億 如何面對大起大落的人生 ft. Makiyo
本集邀請到 —— Makiyo🌸
從昔日甜心少女，到經歷風風雨雨的堅強女人，
Makiyo在節目中暢聊成長故事、友誼歷程與人生轉折，
更首度分享從低谷中走出的心路歷程。
薔栗膠什麼都聊🌰
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