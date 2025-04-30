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  • EP01｜誤打誤撞出道賺進幾個億 如何面對大起大落的人生 ft. Makiyo
    本集邀請到 —— Makiyo🌸 從昔日甜心少女，到經歷風風雨雨的堅強女人， Makiyo在節目中暢聊成長故事、友誼歷程與人生轉折， 更首度分享從低谷中走出的心路歷程。 薔栗膠什麼都聊🌰 每週一中午12:00 podcast固定上線 歡迎大家留五星好評及寄信箱問問題呦 ✉️：[email protected] 工作請洽 International ✉️ [email protected] 執行經紀 Alice +886981198783 －－－－以下訊息由 SoundOn 動態廣告贊助商提供－－－－ 【真珠 台灣佳味】推出母親節限定外帶套餐，共7菜1湯及招牌甜點，即日起開放預購中！ 動動手指澎派料理輕鬆上桌，與親愛的媽咪及家人朋友歡度佳節！ 👉https://sofm.pse.is/7hngd6 -- 宏國德霖科技大學，有豐富獎學金就學補助、多元實習機會，讓你畢業即就業，實踐創業夢想人生！ 三大學院：餐旅學院、不動產學院及工程學院，緊密合作旗下凱撒飯店連鎖及宏國建設集團，宏國德霖科技大學是你最佳選擇！ https://sofm.pse.is/7heu6j -- Hosting provided by SoundOn
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    1:15:43
  • EP00｜試播集 你會吸強力膠嗎？
    薔栗膠Podcast試播集上線啦🥳 在這個平台上，可以聽見檯面上不會聊的事 更多的精彩故事，就鎖定往後的集數啦🤩 薔栗膠什麼都聊🌰 每週一中午12:00 podcast固定上線 歡迎大家留五星好評及寄信箱問問題呦 ✉️：[email protected] 工作請洽 International ✉️ [email protected] 執行經紀 Alice +886981198783 －－－－以下訊息由 SoundOn 動態廣告贊助商提供－－－－ 🚗全台最多人使用的停車 APP — uTagGo ！ 🌟歡慶會員突破400萬，權益再升級！ 只要用 uTagGo 停車代扣，繳全台路邊停車費， 完成登錄參加「用得對，365天路邊停車都免費！」活動 了解詳情👉https://sofm.pse.is/7hk6zh -- Hosting provided by SoundOn
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