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Leyendas Legendarias

Sonoro | SINCO
ComedySociety & Culture
Leyendas Legendarias
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761 episodes

  • Leyendas Legendarias

    El extraterrestre en el súper (con Regina Blandón) - Historias del Más Acá 283

    08/06/2026 | 1h
    Notas Macabrosas
    - Video viral muestra aparente cadáver de extraterrestre
    - Sin signos de violencia en la autopsia del supuesto captador de víctimas para Jeffrey Epstein
    - Tiktoker denunció a su esposo por corrupción de menores y 12 días después ambos fueron hallados muertos
    - Hombre arrestado en Yellowstone por perseguir turistas disfrazado de bisonte
    - Muere jirafa en el zoológico de León
    - Niños ucranianos detonan RPG y destruyen casa
    - El mono Punch rompe el ciclo
    - ¿Karely Ruiz sufrió intento de secuestro en NL?
    - Reportan mono araña caminando en calles de la colonia San Felipe
    - Foca bebé muere por estrés causado por una multitud

    Encuentros Cercanos (con Regina Blandón)
    - Platicamos con Regina Blandón sobre México Siniestro, un nuevo podcast de terror que explora los peores miedos del imaginario mexicano https://www.youtube.com/@MexicoSiniestro

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  • Leyendas Legendarias

    El Verdadero Hannibal Lecter: Robert Maudsley - E388

    08/05/2026 | 1h 8 mins.
    En este episodio de Leyendas Legendarias, comienza oficialmente Agosto Asesino con uno de los casos más polémicos y moralmente complejos que han contado en el podcast: Robert Maudsley, el preso británico que inspiró parte del mito de Hannibal Lecter.

    La historia va mucho más allá de la etiqueta de "el caníbal". Badía explora la brutal infancia de Maudsley, los abusos que sufrió, los asesinatos que cometió dentro y fuera de prisión, y el enorme debate ético sobre si el sistema penitenciario británico castigó a un monstruo... o terminó creando uno aún más grande.

    Entre humor negro, referencias a Charles Bronson, discusiones filosóficas sobre justicia y derechos humanos, y las clásicas improvisaciones del equipo, este episodio plantea una pregunta incómoda: ¿qué pasa cuando el criminal también fue una víctima?

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  • Leyendas Legendarias

    Cerdos detonadores - Historias del Más Acá 282

    07/30/2026 | 1h 1 mins.
    Notas Macabrosas

    - 20 años después de la muerte de su esposa en Utah, un pastor juvenil fue acusado de asesinato

    - Pastor cristiano que se dedicaba a 'curar' homosexuales se casó con un hombre

    - Se aparece el hombre polilla en Mexicali|

    - Una excursionista de Yosemite fue evacuada en helicóptero tras sufrir un golpe de calor 

    - Una pastora fue arrestada tras supuestamente decirles a sus seguidores que actos inapropiados podían "expulsar demonios"

    - La cronología detrás de las detenciones por el maltrato que sufrió el perrito 'Rocky'

    - Balean a hombre tras presunto caso de maltrato animal en Tlaquepaque

    - Un conductor vio a un oso en un poste de luz

    - Una niña de 13 años defendió a su madre de su ex pareja abusiva con una espada samurái 

    - Vandalizan un edificio soviético en Rusia y convierten su estrella roja en Patricio, de 'Bob Esponja'

    - Un leopardo irrumpió en una licorería y atacó al dueño de la tienda

    - Ovejas homosexuales rescatadas

    - Recrean caballo de Troya para entrar gratis al cine y ver La Odisea

    - Hombre es despedido por bañar perritos callejeros en su descanso

    - Pirotecnia con Figuras de Cerdos Apareándose Causa Polémica en Fiesta Patronal de Puebla 

    - Habitantes de Holactún realizan rondines nocturnos por presunta presencia de un “brujo” 

    - Muere Daniel Siad, cazatalentos de modelos vinculado con la red de tráfico sexual de Epstein 

    - Captan arresto de hombre que llevaba fila de carritos de Walmart por el Parque Borunda 

    - Mujeres lo emborracharon, lo apuñalaron, lo robaron y lo abandonaron en la Presa Chihuahua 

    - Decenas de gatos fueron rescatados de casa de una mujer

    - Reportan terrorista fecal en Japón

    - Detienen a Martín Vaca, de 'Mexicánicos', en Tlajomulco

    - Influencer reporta esferas saliendo de unos cerros en Baja California

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  • Leyendas Legendarias

    Críptidos de Australia: Del Yowie al Ornitorrinco - E387

    07/29/2026 | 1h 20 mins.
    Australia no solo tiene algunos de los animales más peligrosos del planeta... también es hogar de algunas de las criaturas más extrañas del folclore mundial.

    En este episodio hablamos del Yowie, el supuesto Bigfoot australiano; el misterioso Bunyip, un monstruo acuático descrito de decenas de formas distintas; el Thylacine o Tigre de Tasmania, un animal oficialmente extinto que muchos aseguran sigue vivo; además de las impresionantes criaturas espirituales de los pueblos aborígenes como la Serpiente Arcoíris, Wagyl, Goanna y muchas otras leyendas que explican la creación del paisaje australiano.

    Un recorrido entre la criptozoología, la historia, la cultura aborigen y algunos de los animales más raros que existen... o que tal vez nunca dejaron de existir.

    00:00 Intro

    04:23 ¿Por qué Australia tiene tantas criaturas extrañas?

    11:04 El Yowie, el Bigfoot australiano

    21:07 El Bunyip, el monstruo de los pantanos

    34:01 El Tigre de Tasmania (Thylacine)

    46:08 La Serpiente Arcoíris y la mitología aborigen

    48:31 Wagyl y las serpientes creadoras

    50:25 Goanna, el gran lagarto creador

    54:01 La rana gigante Tiddalik y la anguila bailarina

    55:27 Otros monstruos acuáticos australianos

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  • Leyendas Legendarias

    BONUS: Del desayuno a la depilación: Las Mentiras corporativas Que Gobiernan tu Vida (1ra Parte)

    07/24/2026 | 29 mins.
    Rompiendo mitos y revelando estafas que has creído toda tu vida. Prepárate para sorprenderte y cuestionarlo todo, porque después de esto, ya no vas a ver el mundo igual. Desbloquea la verdad completa escuchando la segunda parte en exclusiva en Audible https://bit.ly/leyendas-parte2 y consigue 30 días gratis.

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About Leyendas Legendarias
Un podcast de comedia donde cada semana exploramos casos crimen real fenómenos paranormales y eventos históricos peculiares, notorios o fantásticos. José Antonio Badía: @Elbadiablo Eduardo Espinosa: @NingunEduardo Mario López Capistrán: @MarioLopezCapi
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