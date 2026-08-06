Notas Macabrosas



- 20 años después de la muerte de su esposa en Utah, un pastor juvenil fue acusado de asesinato



- Pastor cristiano que se dedicaba a 'curar' homosexuales se casó con un hombre



- Se aparece el hombre polilla en Mexicali|



- Una excursionista de Yosemite fue evacuada en helicóptero tras sufrir un golpe de calor



- Una pastora fue arrestada tras supuestamente decirles a sus seguidores que actos inapropiados podían "expulsar demonios"



- La cronología detrás de las detenciones por el maltrato que sufrió el perrito 'Rocky'



- Balean a hombre tras presunto caso de maltrato animal en Tlaquepaque



- Un conductor vio a un oso en un poste de luz



- Una niña de 13 años defendió a su madre de su ex pareja abusiva con una espada samurái



- Vandalizan un edificio soviético en Rusia y convierten su estrella roja en Patricio, de 'Bob Esponja'



- Un leopardo irrumpió en una licorería y atacó al dueño de la tienda



- Ovejas homosexuales rescatadas



- Recrean caballo de Troya para entrar gratis al cine y ver La Odisea



- Hombre es despedido por bañar perritos callejeros en su descanso



- Pirotecnia con Figuras de Cerdos Apareándose Causa Polémica en Fiesta Patronal de Puebla



- Habitantes de Holactún realizan rondines nocturnos por presunta presencia de un “brujo”



- Muere Daniel Siad, cazatalentos de modelos vinculado con la red de tráfico sexual de Epstein



- Captan arresto de hombre que llevaba fila de carritos de Walmart por el Parque Borunda



- Mujeres lo emborracharon, lo apuñalaron, lo robaron y lo abandonaron en la Presa Chihuahua



- Decenas de gatos fueron rescatados de casa de una mujer



- Reportan terrorista fecal en Japón



- Detienen a Martín Vaca, de 'Mexicánicos', en Tlajomulco



- Influencer reporta esferas saliendo de unos cerros en Baja California



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