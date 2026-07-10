Watch us on Patreon: https://www.patreon.com/cw/ChismeWithDoknowCOMEDY SHOW TICKETS ⬇️ https://linktr.ee/DoKnowsDoknow & Jakarta Live Show At THE NOVO ⬇️https://www.axs.com/events/1436211/chisme-with-doknow-jakarta-ticketsDaHawmies Merch ⬇️https://dahawmiesla.comListen to us on Spotify: https://open.spotify.com/show/5UTXtLahxqvCnCNrKQd71i?si=ybc-woFjS7qqRUtmCd5vDQListen to us on Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/us/podcast/chisme-with-doknow/id1873423536Code for Prize Picks ⬇️https://prizepicks.onelink.me/ivHR/DOKNOWGET YOUR PROCLUB ⬇️Use code: DOKNOW For free shipping any order over $100 https://shopproclub.com#doknowsworld #podcast #jakartaslim