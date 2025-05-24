د. إبراهيم الضبيب دكتور مهندس مستشار 6854، مهتم بالطرق والسلامة المرورية، عضو مجلس امناء مركز التحكيم الهندسي، مُحكَم في مركز التحكيم الخليجي والسعودي والهندسيSee omnystudio.com/listener for privacy information.

المهندس/يزيد السيف مستشار التحول الرقمي، وخبير في بناء وإدارة المنتجات الرقمية والتجارة الإلكترونية، عمل على العديد من برامج التحول الرقمي الحكومية والخاصة. والشريك المؤسس لشركة عشر درجات. حاصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية ومهتم في التدريب والأعمال والاستثمار.See omnystudio.com/listener for privacy information.

يوسف الداود حاصل على البكالوريوس من كلية الشريعة ، صاحب مكتب قانون وأعمال بجدة والرياض ، خبير في العود والعطور وحاصل على شهادة في تركيب العطور ، وشريك استراتيجي في متاجر إلكترونية بنفس المجال..See omnystudio.com/listener for privacy information.

إيهاب القاري مؤسس شركة رونق الحكمة للاستشارات الإدارية العليا، تتمثل رؤيته بإحضار خدمات استشارية محترفة للخليج وللمملكة العربية السعودية تحديداً، ارتبط اسمه بالتميز الإداري حيث أنه يمتلك سجلاً في إعادة هيكلة المنظمات، إجراء جلسات إستراتيجية وتنظيم شركات سعودية رائدة.See omnystudio.com/listener for privacy information.

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بودكاست حواري يناقش المواضيع العامة بمختلف مجالاتها ، يدردش فيه المحاميان محمد البيز وحسان السيف مع ضيوفهم الملهمين في مجالات اهتمامهم مع إضاءات على تأثير القانون عليها، كل ثلاثاء الساعة التاسعة مساءً حلقة جديدة، هذا البودكاست يأتيكم من شبكة مايكس للبودكاست