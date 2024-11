E35 知识的缝隙

♾️ 大家好,欢迎来到「无人知晓」,我是孟岩。今天这期节目,已经在我的脑海中盘旋了将近一年的时间。我想和你分享,这一年里我对一连串话题的思考,比如,知识的缝隙、细微的差别(Finer Distinction)、独一无二的能力(Unique Abilities)、生命的意义(Ikigai)。这些词语的含义大相径庭,但因为各种有趣的线头,我得以将它们串在了一起,这条线让我对投资和生活,又添了一层新的理解。所以,我想记下这些思考的脉络,它从哪儿来,又带我去了哪里,说不定也能对你有所助益。接下来,就让我从第一个线头说起吧。🪡 穿针引线 芒格的大猩猩与知识的缝隙02:09 费曼学习法与「知识的缝隙」07:45 知识的边界在哪里?虽然从亚里士多德时期开始就有人开始认识鳗鱼,但我们依然对鳗鱼知之甚少13:23 如果有得选的话,尽可能「把手弄脏」19:40 理解「知识的缝隙」有什么用? 识别「缝隙」的能力25:58「智慧,是区分细微差别(Finer Distinction)的能力」28:48 当一个个知识的缝隙被填满,世界的拼图也就变得更为完整了,这会很大程度上让我们更有余裕面对变化的周遭33:39 那些人无我有的能力 = 在某个领域,你填了比别人都多的缝儿40:30 但是,怎样才能找到这样的领域呢?也许,我们应该避免平均地分配自己的时间和精力49:58 所谓「能力圈」,就是那个你不假思索地就能认定自己拥有的能力 祝愿你能成为那个找到 Ikigai 的幸运儿60:12 对于想在某个领域做出伟大成就的人来说,能力、兴趣、努力和运气都是必须的65:47 Ikigai 是什么?73:14 今天的缝隙就填到这里,接下来看你的了,祝你好运🚩 猜你在找本期播客的第一个线头:费曼学习法费曼学习法是由美国物理学家、诺贝尔物理学奖得主理查德·费曼提出的。其核心就是,通过小朋友都听得懂的语言,向别人解释一件事,来检验自己是否真的弄懂了这件事。 如果讲着讲着卡壳了,说明那个知识点你也没弄明白。重新学习,再讲一遍,直到自己也完全搞明白。本期最后的那根线头:Ikigai 是什么?Ikigai,翻译过来大概是生活的价值或者目标一类的含义。简单来说,它分了四个维度,分别为:What you LOVE:你的热爱What you are GOOD AT:你的擅长What the world NEEDS:世界需要什么What you can be PAID FOR:你的工作(为什么有人付你钱)然后这几个圆圈的各种交集就挺有意思的:热爱和擅长的交集,是「激情」热爱和世界需要的交集,是「使命」擅长和工作的交集,是「专业」工作和世界需要的交集,是「天职」(大概就是工作之上赋予了更多意义感)更进一步,热爱、擅长、世界又有需要,这意味着喜悦和充实,只是很难赚到钱热爱、擅长、又有人付钱,这意味着满足的状态,只是缺乏了一些意义感擅长、有人付钱,又在做别人需要的事情,这意味着舒适、安逸,但会感到有些空虚热爱、有人付钱、世界也需要,这意味着兴奋、满足,只是总会有面对不确定性的不安全感最后,如果把这四样都集齐了,那就是 Ikigai 的状态。这个状态是什么,我想已经很难用文字来形容了,只有达到那个状态的幸运儿,才能体验。播客里提到的一些信息:公众号:孟岩视频:投资是怎样赚钱的文章:《四笔钱是怎么来的?》《How to Do Great Work(中文版)》书:《鳗鱼的旅行》《10x Is Easier Than 2x》《纳瓦尔宝典》BGM:Amaksi - Midnight FlashFrequently Asked Music - Land Of Forgotten DreamsEliho - In Morning Mist