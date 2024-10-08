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无人知晓

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5 of 36
  • E37 鱼不存在
    ♾️ 大家好，欢迎来到「无人知晓」，我是孟岩。本期节目没有文稿，你听到的就是你听到的。🎵Amaksi - Midnight FlashLand of Forgotten DreamsEpiphany - Trent Reznor & Atticus Ross (From "Soul")🐟 创作者们主播 孟岩 @有知有行后期 柯霖 @顺带一提制作 有知有行 关于无人知晓无人知晓是一档由孟岩主理的投资向对话类播客。每期都会邀请一位好友来做客。至于更新频率、嘉宾选择、每期主题，就如同这个名字一样，无人知晓。孟岩还打造了一款帮助普通人投资的产品「有知有行」，希望能够帮助到你。 关于有知有行有知有行成立于 2020 年，目前在陪伴投资者用正确的方式学习投资，下场实操。凭借在投资领域的良好口碑，有知有行在初创阶段已与一大批忠实用户同行。未来我们希望成为一家财富管理公司，不仅帮助投资者学习投资，也能让大家在有知有行安心交易，踏实赚钱。欢迎在各大应用商店搜索「有知有行」下载我们的 App 收听方式有知有行、小宇宙、苹果播客、豆瓣、三联中读、喜马拉雅、QQ音乐、网易云音乐、蜻蜓FM、荔枝播客、微信听书、Spotify、Amazon Music，以及 Overcast、Pocket Casts、Castro 等泛用型播客客户端。
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    1:49:24
  • E36 孟岩对话周奇墨：在高处做空自己
    ♾️ 大家好，欢迎来到「无人知晓」，我是孟岩。这一期，我请来了我的朋友、单口喜剧演员周奇墨做客。单口喜剧的英文是 Stand-up Comedy，直译过来就是站着讲的喜剧，很巧的是，这期也成了一期站着讲的播客（Stand-up Podcast）。因为录制当天，我腰部的旧伤发作，只能站着完成这期我和奇墨相约已久的节目。我知道，奇墨在喜剧表演之外，对投资很感兴趣，你可能也在「花样亏钱交流会」中对他的投资经历有一定了解。但，我依然非常好奇，在他看来，投资究竟有怎样的魅力？以及，我更好奇的是，他为什么要在自己名气最盛时选择把自己「藏」起来？我通过这次录制找到了答案，并把它作为了这期的标题。接下来，我们就去听他展开讲讲吧。🎙本期嘉宾周奇墨：单口喜剧演员🪂 降落点第 1 部分 再痛也要冒险开录，只因好奇01:36 本期录制背景：疼痛已经折磨了我大半个月...03:39 专业喜剧演员如奇墨，上台前会感到紧张吗？如何确保自己状态足够「在场」？09:47「单口喜剧其实和投资还真有点像」，此话怎讲？第 2 部分 从「无人知晓」到「无人不晓」15:45 不管从事什么职业，奇墨都不想止步于最基本的工具价值18:14 为什么在最巅峰的时候，反而把自己藏了起来？22:21 突然从「无人知晓」到「无人不晓」是怎样的体验？25:31「我不太需要影响力…影响力反而让我容易被影响」第 3 部分 创作、投资、认识自己35:45「学习投资让我的视野更打开了一些，也更笃定了」42:54 敏感是一种能力，不必时时调用45:17 那些让奇墨成为「脱口秀大王」的故事是怎么从生活中走进表演的？以「快餐段落」为例48:18 喜剧中的「真」先治愈了自己，后娱乐了别人53:52 在对「冒犯」不太友好的时代，怎么看负面的反馈？61:18「环境再难，也要争取『活着』，争取去创作」67:47 敢于在高处「做空」自己的人，可能更适合投资69:44「文学里有一些永恒的东西」🚩 猜你在找📚《逆向投资：邓普顿的长赢投资法》《投资第 1 课》（在「有知有行」App 里免费阅读完整内容，也可以在各大视频平台看到它的视频版：投资是怎样赚钱的？）🎧知行小酒馆｜花样亏钱交流会：巴菲特领进门，亏钱靠个人！｜周奇墨x东东枪x张潇雨x孟岩看理想｜周奇墨：十大单口喜剧专场无人知晓｜孟岩对话方三文：我们都是不明真相的群众无人知晓🎵Amaksi - Midnight FlashFrequently Asked Music - Land Of Forgotten DreamsAurora - David Rux🪶 创作者们嘉宾 周奇墨主播 孟岩 @有知有行后期 柯霖 @顺带一提制作 有知有行关于无人知晓无人知晓是一档由孟岩主理的投资向对话类播客。每期都会邀请一位好友来做客。至于更新频率、嘉宾选择、每期主题，就如同这个名字一样，无人知晓。孟岩还打造了一款帮助普通人投资的产品「有知有行」，希望能够帮助到你。关于有知有行有知有行成立于 2020 年，目前在陪伴投资者用正确的方式学习投资，下场实操。凭借在投资领域的良好口碑，有知有行在初创阶段已与一大批忠实用户同行。未来我们希望成为一家财富管理公司，不仅帮助投资者学习投资，也能让大家在有知有行安心交易，踏实赚钱。欢迎在各大应用商店搜索「有知有行」下载我们的 App收听方式有知有行、小宇宙、苹果播客、豆瓣、三联中读、喜马拉雅、QQ音乐、网易云音乐、蜻蜓FM、荔枝播客、微信听书、Spotify、Amazon Music，以及 Overcast、Pocket Casts、Castro 等泛用型播客客户端。
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    1:15:49
  • E35 知识的缝隙
    ♾️ 大家好，欢迎来到「无人知晓」，我是孟岩。今天这期节目，已经在我的脑海中盘旋了将近一年的时间。我想和你分享，这一年里我对一连串话题的思考，比如，知识的缝隙、细微的差别（Finer Distinction）、独一无二的能力（Unique Abilities）、生命的意义（Ikigai）。这些词语的含义大相径庭，但因为各种有趣的线头，我得以将它们串在了一起，这条线让我对投资和生活，又添了一层新的理解。所以，我想记下这些思考的脉络，它从哪儿来，又带我去了哪里，说不定也能对你有所助益。接下来，就让我从第一个线头说起吧。🪡 穿针引线 芒格的大猩猩与知识的缝隙02:09 费曼学习法与「知识的缝隙」07:45 知识的边界在哪里？虽然从亚里士多德时期开始就有人开始认识鳗鱼，但我们依然对鳗鱼知之甚少13:23 如果有得选的话，尽可能「把手弄脏」19:40 理解「知识的缝隙」有什么用？ 识别「缝隙」的能力25:58「智慧，是区分细微差别（Finer Distinction）的能力」28:48 当一个个知识的缝隙被填满，世界的拼图也就变得更为完整了，这会很大程度上让我们更有余裕面对变化的周遭33:39 那些人无我有的能力 = 在某个领域，你填了比别人都多的缝儿40:30 但是，怎样才能找到这样的领域呢？也许，我们应该避免平均地分配自己的时间和精力49:58 所谓「能力圈」，就是那个你不假思索地就能认定自己拥有的能力 祝愿你能成为那个找到 Ikigai 的幸运儿60:12 对于想在某个领域做出伟大成就的人来说，能力、兴趣、努力和运气都是必须的65:47 Ikigai 是什么？73:14 今天的缝隙就填到这里，接下来看你的了，祝你好运🚩 猜你在找本期播客的第一个线头：费曼学习法费曼学习法是由美国物理学家、诺贝尔物理学奖得主理查德·费曼提出的。其核心就是，通过小朋友都听得懂的语言，向别人解释一件事，来检验自己是否真的弄懂了这件事。 如果讲着讲着卡壳了，说明那个知识点你也没弄明白。重新学习，再讲一遍，直到自己也完全搞明白。本期最后的那根线头：Ikigai 是什么？Ikigai，翻译过来大概是生活的价值或者目标一类的含义。简单来说，它分了四个维度，分别为：What you LOVE：你的热爱What you are GOOD AT：你的擅长What the world NEEDS：世界需要什么What you can be PAID FOR：你的工作（为什么有人付你钱）然后这几个圆圈的各种交集就挺有意思的：热爱和擅长的交集，是「激情」热爱和世界需要的交集，是「使命」擅长和工作的交集，是「专业」工作和世界需要的交集，是「天职」（大概就是工作之上赋予了更多意义感）更进一步，热爱、擅长、世界又有需要，这意味着喜悦和充实，只是很难赚到钱热爱、擅长、又有人付钱，这意味着满足的状态，只是缺乏了一些意义感擅长、有人付钱，又在做别人需要的事情，这意味着舒适、安逸，但会感到有些空虚热爱、有人付钱、世界也需要，这意味着兴奋、满足，只是总会有面对不确定性的不安全感最后，如果把这四样都集齐了，那就是 Ikigai 的状态。这个状态是什么，我想已经很难用文字来形容了，只有达到那个状态的幸运儿，才能体验。播客里提到的一些信息：公众号：孟岩视频：投资是怎样赚钱的文章：《四笔钱是怎么来的？》《How to Do Great Work（中文版）》书：《鳗鱼的旅行》《10x Is Easier Than 2x》《纳瓦尔宝典》BGM：Amaksi - Midnight FlashFrequently Asked Music - Land Of Forgotten DreamsEliho - In Morning Mist🫳 创作者们主播 孟岩 @有知有行后期 柯霖 @顺带一提制作 有知有行 关于无人知晓无人知晓是一档由孟岩主理的投资向对话类播客。每期都会邀请一位好友来做客。至于更新频率、嘉宾选择、每期主题，就如同这个名字一样，无人知晓。孟岩还打造了一款帮助普通人投资的产品「有知有行」，希望能够帮助到你。 关于有知有行有知有行成立于 2020 年，目前在陪伴投资者用正确的方式学习投资，下场实操。凭借在投资领域的良好口碑，有知有行在初创阶段已与一大批忠实用户同行。未来我们希望成为一家财富管理公司，不仅帮助投资者学习投资，也能让大家在有知有行安心交易，踏实赚钱。欢迎在各大应用商店搜索「有知有行」下载我们的 App 关于投资第一课《投资第 1 课》是有知有行出品的投资入门课程。你可以随时随地在「有知有行」App 里免费阅读完整内容，但如果你希望买一本实体书来读读，可以在微信中搜索小程序「有知有行的店铺」，购买由读库出版的《投资第 1 课》精装本。此外，你还可以在各大视频平台看到它的视频版：《投资是怎样赚钱的？》 收听方式有知有行、小宇宙、苹果播客、豆瓣、三联中读、喜马拉雅、QQ音乐、网易云音乐、蜻蜓FM、荔枝播客、微信听书、Spotify、Amazon Music，以及 Overcast、Pocket Casts、Castro 等泛用型播客客户端。
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    1:15:58
  • E34 孟岩对话顾中一：你和 100 岁的你，共享同一个自己
    ♾️ 大家好，欢迎来到「无人知晓」，我是孟岩。每年我都会有一本自己的年度之书，2022 年是《千脑智能》，2023 年是《为什么伟大不能被计划》；今年年初我开始看《超越百岁：长寿的科学与艺术》，读到一半时我开始思考，或许我今年的年度之书已经找到了。本书作者彼得·阿提亚在书的开头讲述了一个他的梦：我站在一个看起来很像巴尔的摩的大城市人行道上，手里拿着一个填充的篮子，抬头看着。每隔几秒钟，我就看到一个鸡蛋从上面飞下来，我跑到篮子里试图抓住它。它们飞快地朝我飞来，我尽力去抓它们，像外场手手套一样张开我的篮子到处跑。但我抓不住它们。很多——撞在地上，黄色的蛋黄溅得到处都是，弄脏了我的鞋子和医疗服。我迫切希望这一切能停止。这些鸡蛋是从哪里来的？一定有一个人在楼顶或阳台上，随意地把它们扔过栏杆。但我看不到他，我太忙了，几乎没有时间去想他。我只是到处跑，试图抓住尽可能多的鸡蛋。但我失败了。彼得说，他几乎忘记了所有的梦，但二十年后，他似乎无法将这个梦从脑海中抹去。彼得曾经是一名癌症外科医生，他曾经得意于自己所经历的手术的复杂性，但有一天他意识到，几乎所有患者都会在几年内死去。鸡蛋不可避免会落地。他说：「我终于意识到，解决这个问题的唯一办法不是变得更擅长接鸡蛋，而是想办法阻止扔鸡蛋的人。」这就是这本书的来源。读到这里的时候，我一下子想到了我自己的经历。我经常被朋友问到，自己那些跌了 50% 的基金应该怎么办？这些问题我很难回答。这些基金是不是能回本，什么时候能回本，就像那些飞出来的鸡蛋，落地的命运早在买入的时候就已经注定了。健康和投资一样，也许我们可以做的，是爬到楼顶，找到那个扔鸡蛋的人。本期节目我邀请了我的好朋友、本书序言的作者顾中一，我们将结合这本书聊一聊健康、长寿、超越百岁的秘诀，以及如何赶在鸡蛋落地前，找到那个扔鸡蛋的人。祝你收听愉快。🔗 官网地址youzhiyouxing.cn💬 本期嘉宾顾中一：北京营养师协会理事，清华大学公共卫生硕士。 所著科普书畅销十余万册。自媒体（全网同名）：营养师顾中一🕗 时间戳01:46 看完这本 2024 年的年度之书， 孟岩请来了它的序言作者04:00 老生常谈、全是噱头？常年做健康科普的嘉宾顾中一表示，原来它是真有料12:49 记录、观察、总结、反馈：比起忙不失迭地应付生活扔来的「鸡蛋」，更根本的解决之道或许是去思考「鸡蛋」从哪儿来的15:36 生命不只有「人生尺度」，还有「健康尺度」，人至晚年的理想状态是两者兼顾如果我想让自己长寿又健康，我该注意什么？18:34 像存「养老金」一样存身体的「健康基金」：你不会从 60 岁开始存养老金，那也不要从 60 岁才开始关注身体健康22:33 参考中医的「上医治未病」思想，我们怎么能更好地「提前管理」自己的健康？26:21 医学 2.0 - 医学 3.0：除了生病知道看医生，我们每个人都应该掌握与身心健康相关的基本常识31:56 人到晚年，如何活出高质量？关注四大方面：运动、营养、睡眠、情绪管理 运动篇 🏋️34:17 以为自己在运动上做得不错的孟岩，发现让人长寿的锻炼要满足四个关键点 ——力量、最大有氧适能、有氧效率、稳定性37:20 打鸡血准备开启健身的朋友请注意 ⚠️ 太久不动突然恢复锻炼，可能会「横纹肌溶解」 营养篇 🍚44:31 轻断食、生酮、地中海式饮食...花里胡哨的饮食法有很多，盲目跟风尝试，不如关注营养的基础要素49:39 妈妈的叮嘱听了这么多年，原来不吃早饭 ≠ 会得胆结石？！50:27 想要吃得营养健康，又没那么多精力每顿饭精心研究最佳膳食配比，可操作的思路有什么？54:25 代餐奶昔、果汁和补充剂：需要吃吗？吃多少合适？能代替正常饮食提供营养吗？ 睡眠篇 🛏️64:34「超越百岁的睡眠管理」：确保睡眠时长，提高睡眠质量67:55 睡眠门诊：如果生活方式干预无效，求医也许能帮你发现影响睡眠的真正元凶 情绪管理篇 🍀71:39 每月写 200 多条生活记录的顾中一：当一些事引起了我们的情绪波澜，书写与记录能帮助你更好地理解它79:15 不论是情绪管理还是公司管理：尽力改变我们能改变的，平静接纳我们不能改变的站在人生的末端回望，我希望自己度过了富足、健康、有意义的一生82:06 「悼词美德 」vs. 「简历美德」：你要为了一个更完美的简历生活，还是......？ 🪦84:47 孟岩想了想，他理想中的有知有行 10.0.0 版本长这样——☁️ 猜你想搜22:33 「上医治未病，中医治欲病，下医治已病」这句话出自两千多年前的《黄帝内经》，指医术最高明的医生，是在病人发病之前给予建议；次一等的医生就在病人欲发病之时给予医治；最下等的医生就是在病人发病之后才给予治疗。84:17 《品格之路》在这本书中，作者戴维·布鲁克斯对「简历美德」与「悼词美德」作出了区分。BgmAmaksi - Midnight FlashFrequently Asked Music - Land Of Forgotten DreamsRoad Less Traveled - Stories in Sound Studios🫳 创作者们嘉宾 顾中一主播 孟岩 @有知有行后期 柯霖 @顺带一提制作 有知有行 关于无人知晓无人知晓是一档由孟岩主理的投资向对话类播客。每期都会邀请一位好友来做客。至于更新频率、嘉宾选择、每期主题，就如同这个名字一样，无人知晓。孟岩还打造了一款帮助普通人投资的产品「有知有行」，希望能够帮助到你。 关于有知有行有知有行成立于 2020 年，目前在陪伴投资者用正确的方式学习投资，下场实操。凭借在投资领域的良好口碑，有知有行在初创阶段已与一大批忠实用户同行。未来我们希望成为一家财富管理公司，不仅帮助投资者学习投资，也能让大家在有知有行安心交易，踏实赚钱。欢迎在各大应用商店搜索「有知有行」下载我们的 App 关于投资第一课《投资第 1 课》是有知有行出品的投资入门课程。你可以随时随地在「有知有行」App 里免费阅读完整内容，但如果你希望买一本实体书来读读，可以在微信中搜索小程序「有知有行的店铺」，购买由读库出版的《投资第 1 课》精装本。此外，你还可以在各大视频平台看到它的视频版：《投资是怎样赚钱的？》 收听方式有知有行、小宇宙、苹果播客、豆瓣、三联中读、喜马拉雅、QQ音乐、网易云音乐、蜻蜓FM、荔枝播客、微信听书、Spotify、Amazon Music，以及 Overcast、Pocket Casts、Castro 等泛用型播客客户端。
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    1:28:44
  • E33 与自由的距离
    ♾️ 大家好，欢迎来到「无人知晓」，我是孟岩。这一期是「无人知晓」在 2024 年的第一期播客。和去年一样，新年的第一期，脱胎于我在春节前写的一篇文章。春节期间，很多朋友给这篇文章留了有意思的评论，也提出了很多问题，这些也激发了我更多的思考。所以，在这期节目里，我想把那篇文章和它激起的涟漪，一并录制下来。那我们就开始吧。☁️ 时间戳 一些感受到自由的时刻01:56 为什么我在上期节目中保留了装修声？07:58 难以抉择的时候，不妨试试这个角度「附着在身上的东西越少，就越自由」09:48 当观察到有知有行的投资人吴海燕女士加入了有知有行的用户群，我做了什么？ 为什么我们总是感到不够自由？14:36 社会生产力在大发展，但我们比从前更自由了吗？韩炳哲的答案或许能给你一些启发20:13 选择之所以难，是因为外部「情境」复杂。在公募基金行业，我面对哪些事实？29:13 我的选择是什么？ 人生的使命与意义31:33 成为有使命感的公司，还是实现以公司为形态的使命？从 Patagonia 对「华尔街联名款」的思考说起36:44 究竟什么是人生的意义？这是去年请教 Kevin Kelly 时，他给出的回答📒 朗读片段18:45 韩炳哲在《倦怠社会》里说：在现代世界，一切神性和节日已不存在。世界成了一座百货商店。所谓的共享型经济(Sharing-Ökonomie)把我们每个人变成了售货员，期待着顾客的到来。我们用越来越劣质的快消品填满世界，世界在商品中窒息。这座百货商店和疯人院并无本质区别。看上去我们似乎拥有了一切，我们却失去了最根本之物，即世界。世界丧失了语言和声音。在交流的喧哗声中，宁静消失了。商品的堆积和大众化填满了一切空白。商品占据了天空和地面。商品化的世界不再适于居住，它失去了和上帝、神圣、奥秘、无限、崇高的联结。我们亦失去了惊奇的能力，生活在一座透明的百货商店里，成为透明的顾客，时刻受到监视和操控。逃离这座百货商店成为当务之急。我们应当把商店改造成一个庆典场所，在其中生命才能获得应有的意义。38:01《将人生哲学到底》这本书里还有一章在讲述亚里士多德关于快乐和幸福的哲学。他说：「生活是一种实现活动，生活没有什么外在的目的，它最终的目的就是将自身的潜能尽可能完美地实现。而当我们实现了这种完美状态的时候，当我们的能力在合适的对象上得到了充分实现的时候，就是幸福的。」他还说：「幸福的人是强大的，但他来到这个世界上不是只为了实现自己，自我欣赏，相反，他的一个非常重要的作用就是用自己的能力和行为去改变身边的人，推动这个世界向着完善的方向发展。」💭 猜你想搜🎧Kevin Kelly、何峰、孟岩的对话E22 孟岩对话读库老六：大多数人选择成为大多数人E32 孟岩对话成庆：如果生命只是大梦一场🔍《与自由的距离》《倦怠社会》《将人生哲学到底》《Keep Your Identity Small》🏄♀️Group Sales & Logos - Patagonia📇伊冯·乔伊纳德，知名户外运动品牌巴塔哥尼亚（Patagonia）的创始人，出版了一本叫做《冲浪板上的公司》的书。🎵 BGM片头：Amaksi - Midnight Flash开头引入：Frequently Asked Music - Land Of Forgotten Dreams朗读片段：Shooting Stars - AuraSound结尾：Road With Trees - WaveArt🫳 创作者们主播 孟岩 @有知有行后期 柯霖 @顺带一提制作 有知有行 关于无人知晓无人知晓是一档由孟岩主理的投资向对话类播客。每期都会邀请一位好友来做客。至于更新频率、嘉宾选择、每期主题，就如同这个名字一样，无人知晓。孟岩还打造了一款帮助普通人投资的产品「有知有行」，希望能够帮助到你。 关于有知有行有知有行成立于 2020 年，目前在陪伴投资者用正确的方式学习投资，下场实操。凭借在投资领域的良好口碑，有知有行在初创阶段已与一大批忠实用户同行。未来我们希望成为一家财富管理公司，不仅帮助投资者学习投资，也能让大家在有知有行安心交易，踏实赚钱。欢迎在各大应用商店搜索「有知有行」下载我们的 App 关于投资第一课《投资第 1 课》是有知有行出品的投资入门课程。你可以随时随地在「有知有行」App 里免费阅读完整内容，但如果你希望买一本实体书来读读，可以在微信中搜索小程序「有知有行的店铺」，购买由读库出版的《投资第 1 课》精装本。此外，你还可以在各大视频平台看到它的视频版：《投资是怎样赚钱的？》 收听方式有知有行、小宇宙、苹果播客、豆瓣、三联中读、喜马拉雅、QQ音乐、网易云音乐、蜻蜓FM、荔枝播客、微信听书、Spotify、Amazon Music，以及 Overcast、Pocket Casts、Castro 等泛用型播客客户端。
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    44:00

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Generated: 11/21/2024 - 1:57:06 AM