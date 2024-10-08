E34 孟岩对话顾中一：你和 100 岁的你，共享同一个自己

♾️ 大家好，欢迎来到「无人知晓」，我是孟岩。每年我都会有一本自己的年度之书，2022 年是《千脑智能》，2023 年是《为什么伟大不能被计划》；今年年初我开始看《超越百岁：长寿的科学与艺术》，读到一半时我开始思考，或许我今年的年度之书已经找到了。本书作者彼得·阿提亚在书的开头讲述了一个他的梦：我站在一个看起来很像巴尔的摩的大城市人行道上，手里拿着一个填充的篮子，抬头看着。每隔几秒钟，我就看到一个鸡蛋从上面飞下来，我跑到篮子里试图抓住它。它们飞快地朝我飞来，我尽力去抓它们，像外场手手套一样张开我的篮子到处跑。但我抓不住它们。很多——撞在地上，黄色的蛋黄溅得到处都是，弄脏了我的鞋子和医疗服。我迫切希望这一切能停止。这些鸡蛋是从哪里来的？一定有一个人在楼顶或阳台上，随意地把它们扔过栏杆。但我看不到他，我太忙了，几乎没有时间去想他。我只是到处跑，试图抓住尽可能多的鸡蛋。但我失败了。彼得说，他几乎忘记了所有的梦，但二十年后，他似乎无法将这个梦从脑海中抹去。彼得曾经是一名癌症外科医生，他曾经得意于自己所经历的手术的复杂性，但有一天他意识到，几乎所有患者都会在几年内死去。鸡蛋不可避免会落地。他说：「我终于意识到，解决这个问题的唯一办法不是变得更擅长接鸡蛋，而是想办法阻止扔鸡蛋的人。」这就是这本书的来源。读到这里的时候，我一下子想到了我自己的经历。我经常被朋友问到，自己那些跌了 50% 的基金应该怎么办？这些问题我很难回答。这些基金是不是能回本，什么时候能回本，就像那些飞出来的鸡蛋，落地的命运早在买入的时候就已经注定了。健康和投资一样，也许我们可以做的，是爬到楼顶，找到那个扔鸡蛋的人。本期节目我邀请了我的好朋友、本书序言的作者顾中一，我们将结合这本书聊一聊健康、长寿、超越百岁的秘诀，以及如何赶在鸡蛋落地前，找到那个扔鸡蛋的人。祝你收听愉快。🔗 官网地址youzhiyouxing.cn💬 本期嘉宾顾中一：北京营养师协会理事，清华大学公共卫生硕士。 所著科普书畅销十余万册。自媒体（全网同名）：营养师顾中一🕗 时间戳01:46 看完这本 2024 年的年度之书， 孟岩请来了它的序言作者04:00 老生常谈、全是噱头？常年做健康科普的嘉宾顾中一表示，原来它是真有料12:49 记录、观察、总结、反馈：比起忙不失迭地应付生活扔来的「鸡蛋」，更根本的解决之道或许是去思考「鸡蛋」从哪儿来的15:36 生命不只有「人生尺度」，还有「健康尺度」，人至晚年的理想状态是两者兼顾如果我想让自己长寿又健康，我该注意什么？18:34 像存「养老金」一样存身体的「健康基金」：你不会从 60 岁开始存养老金，那也不要从 60 岁才开始关注身体健康22:33 参考中医的「上医治未病」思想，我们怎么能更好地「提前管理」自己的健康？26:21 医学 2.0 - 医学 3.0：除了生病知道看医生，我们每个人都应该掌握与身心健康相关的基本常识31:56 人到晚年，如何活出高质量？关注四大方面：运动、营养、睡眠、情绪管理 运动篇 🏋️34:17 以为自己在运动上做得不错的孟岩，发现让人长寿的锻炼要满足四个关键点 ——力量、最大有氧适能、有氧效率、稳定性37:20 打鸡血准备开启健身的朋友请注意 ⚠️ 太久不动突然恢复锻炼，可能会「横纹肌溶解」 营养篇 🍚44:31 轻断食、生酮、地中海式饮食...花里胡哨的饮食法有很多，盲目跟风尝试，不如关注营养的基础要素49:39 妈妈的叮嘱听了这么多年，原来不吃早饭 ≠ 会得胆结石？！50:27 想要吃得营养健康，又没那么多精力每顿饭精心研究最佳膳食配比，可操作的思路有什么？54:25 代餐奶昔、果汁和补充剂：需要吃吗？吃多少合适？能代替正常饮食提供营养吗？ 睡眠篇 🛏️64:34「超越百岁的睡眠管理」：确保睡眠时长，提高睡眠质量67:55 睡眠门诊：如果生活方式干预无效，求医也许能帮你发现影响睡眠的真正元凶 情绪管理篇 🍀71:39 每月写 200 多条生活记录的顾中一：当一些事引起了我们的情绪波澜，书写与记录能帮助你更好地理解它79:15 不论是情绪管理还是公司管理：尽力改变我们能改变的，平静接纳我们不能改变的站在人生的末端回望，我希望自己度过了富足、健康、有意义的一生82:06 「悼词美德 」vs. 「简历美德」：你要为了一个更完美的简历生活，还是......？ 🪦84:47 孟岩想了想，他理想中的有知有行 10.0.0 版本长这样——☁️ 猜你想搜22:33 「上医治未病，中医治欲病，下医治已病」这句话出自两千多年前的《黄帝内经》，指医术最高明的医生，是在病人发病之前给予建议；次一等的医生就在病人欲发病之时给予医治；最下等的医生就是在病人发病之后才给予治疗。84:17 《品格之路》在这本书中，作者戴维·布鲁克斯对「简历美德」与「悼词美德」作出了区分。BgmAmaksi - Midnight FlashFrequently Asked Music - Land Of Forgotten DreamsRoad Less Traveled - Stories in Sound Studios🫳 创作者们嘉宾 顾中一主播 孟岩 @有知有行后期 柯霖 @顺带一提制作 有知有行 关于无人知晓无人知晓是一档由孟岩主理的投资向对话类播客。每期都会邀请一位好友来做客。至于更新频率、嘉宾选择、每期主题，就如同这个名字一样，无人知晓。孟岩还打造了一款帮助普通人投资的产品「有知有行」，希望能够帮助到你。 关于有知有行有知有行成立于 2020 年，目前在陪伴投资者用正确的方式学习投资，下场实操。凭借在投资领域的良好口碑，有知有行在初创阶段已与一大批忠实用户同行。未来我们希望成为一家财富管理公司，不仅帮助投资者学习投资，也能让大家在有知有行安心交易，踏实赚钱。欢迎在各大应用商店搜索「有知有行」下载我们的 App 关于投资第一课《投资第 1 课》是有知有行出品的投资入门课程。你可以随时随地在「有知有行」App 里免费阅读完整内容，但如果你希望买一本实体书来读读，可以在微信中搜索小程序「有知有行的店铺」，购买由读库出版的《投资第 1 课》精装本。此外，你还可以在各大视频平台看到它的视频版：《投资是怎样赚钱的？》 收听方式有知有行、小宇宙、苹果播客、豆瓣、三联中读、喜马拉雅、QQ音乐、网易云音乐、蜻蜓FM、荔枝播客、微信听书、Spotify、Amazon Music，以及 Overcast、Pocket Casts、Castro 等泛用型播客客户端。