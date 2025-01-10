الأمن السيبراني: حماية الاقتصاد الرقمي مع د. هدى الخزيمي
كيف يؤثر الأمن السيبراني على مستقبل الاقتصاد الرقمي؟ ما دور الحكومات والشركات في تعزيز الحماية الإلكترونية؟في الحلقة الخامسة من بودكاست الرقيب، نستضيف الدكتورة هدى الخزيمي، خبيرة الأمن السيبراني والتشفير ونائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي للبحث والابتكار.في الحلقة نناقش قضايا أساسية مثل:•تحديات العملات الرقمية وأمن البلوكتشين.•أبرز الهجمات السيبرانية العالمية ودروسها.•الحلول التشريعية والتقنية لمواجهة التهديدات الإلكترونية.•أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص في تعزيز الأمن الرقمي.حلقة مهمة لكل مهتم في الأمن السيبراني ومستقبل الاقتصاد الرقمي.للمزيد عن قضايا الدفاع والجغرافيا السياسية، تابعنا على منصة إكس ولينكدإن: AlRaqeebPodcast
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1:01:18
الإنفاق العسكري السعودي: خريطة جيوسياسية جديدة مع عبد العزيز بن صقر
الإنفاق العسكري السعودي: خريطة جيوسياسية جديدة ما هي التحديات الأمنية التي تواجه السعودية ودول الخليج؟ وكيف تسعى المملكة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات الدفاعية؟ في هذه الحلقة من بودكاست #الرقيب، نستضيف الأستاذ عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث وأحد أبرز الخبراء في الشؤون الدفاعية والأمنية للمنطقة. يناقش الضيف الاستراتيجية الدفاعية السعودية ودور دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق الأمن الإقليمي.أبرز المحاور التي نناقشها:•سياسة المملكة الدفاعية: من التعاون الخليجي إلى مواجهة التهديدات المشتركة.•رؤية ٢٠٣٠: كيف تطورت استجابةً للتحديات الدولية؟•الأمن البحري وتأثير تهديدات البحر الأحمر ومضيق باب المندب على الاقتصاد العالمي.•مستقبل الصناعات الدفاعية السعودية: بين الاكتفاء الذاتي والشراكات الدولية.•كيف تتعامل السعودية مع التحديات السيبرانية والجيوسياسية؟حلقة شاملة تناقش استراتيجيات الدفاع والأمن الخليجي في ظل التطورات المتسارعة عالميًا.للمزيد عن قضايا الدفاع والجغرافيا السياسية، تابعنا على منصة إكس ولينكدإن: AlRaqeebPodcast
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1:14:23
المسيّرات والتكنولوجيا: هل انتهى عصر الحروب التقليدية؟ مع فواز جرجس
المسيّرات والتكنولوجيا: هل انتهى عصر الحروب التقليدية؟كيف غيّرت المسيّرات شكل الحروب الحديثة؟ وهل يعني ذلك نهاية الحروب التقليدية كما نعرفها؟في هذه الحلقة من بودكاست #الرقيب، نستضيف البروفيسور فواز جرجس، أستاذ العلاقات الدولية في كلية لندن للاقتصاد وأحد أبرز الخبراء في شؤون النزاعات الدولية. يناقش الضيف الدور المتزايد للتكنولوجيا في الحروب، من المسيّرات منخفضة التكلفة إلى الأنظمة المتقدمة التي تغيّر موازين القوى العالمية مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي وأسلحة الليزر.أبرز النقاط التي نناقشها:•كيف أصبحت المسيّرات عاملاً حاسماً في الحروب الحديثة؟•دروس من الحرب الروسية الأوكرانية: المسيّرات كأسلحة المستقبل.•سباق عالمي على التكنولوجيا: من يقود ومن يتأخر؟•التحديات المرتبطة بتنظيم استخدام المسيّرات وانتشارها عالمياً.•كيف تطور الدوّل أنظمة دفاع معقدة لرصد وتمدير المسيّراتحلقة مكثفة عن تأثير التكنولوجيا على الحروب ومستقبل الأمن العالمي
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1:09:35
القوّة الناعمة: مستقبل الدفاع وتوازن القوى
القوة الناعمة: سلاح المستقبل أم مجرد وهم؟ هل يمكن للقوة الناعمة أن تتجاوز القوة العسكرية؟ كيف نشأ هذا المفهوم، وكيف أصبح أداة أساسية في صياغة العلاقات الدولية؟في هذه الحلقة من بودكاست الرقيب، نستضيف الخبير محمد باهارون للحديث عن الدور المتنامي لدول الخليج، وخاصة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، في إعادة تشكيل موازين القوى العالمية من خلال استراتيجيات القوة الناعمة. نستعرض نجاحات وإخفاقات هذه القوة منذ الحرب الباردة وحتى عصر الذكاء الاصطناعي، وكيف أصبحت الدول تستخدم أدوات متعددة تشمل اللغة، الرياضة، والتكنولوجيا لتعزيز مكانتها. كما نناقش العلاقة الوثيقة بين القوة الناعمة والقوة الصلبة، وكيف يكمل كل منهما الآخر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية.استمع الآن لحلقة مليئة بالأفكار والنقاشات حول مستقبل النفوذ والتأثير في عالم متغير.
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1:04:11
قراصنة البحر الأحمر مع رياض قهوجي
ما هو دور دول البحر الأحمر في إستراتيجيات الأمن البحري؟ البحر الأحمر يُعتبر أحد أهم الممرات الاستراتيجية للتجارة العالمية، مما يجعله عرضة للعديد من المخاطر والتحديات. في هذه الحلقة، يستعرض مضيفنا عثمان محمد العنجري سيناريو مستقبلي افتراضي حول هجمات قرصنة متطورة في المياه الإقليمية، ويناقش مع ضيفنا الخبير العسكري رياض قهوجي تداعيات هذا السيناريو وسبل الوقاية منه. يتناول الحوار موضوعات هامة، من بينها إمكانية إنشاء قوات بحرية مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي، تطوير استراتيجيات فعّالة لحماية الأمن البحري، وأهمية تعزيز الصناعات الدفاعية المحلية لتقليل الاعتماد على الاستيراد. كما يُناقش المخاطر المرتبطة بالتحالفات العسكرية في المنطقة، مع تسليط الضوء على محاولات بعض الدول الإقليمية لإقامة قواعد بحرية وتعزيز وجودها العسكري في هذه المنطقة الحيوية. رياض قهوجي: خبير استراتيجي في الأمن الجيوسياسي والدفاع، والرئيس التنفيذي لمؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري.
تقلبات الجغرافيا السياسية تعيد رسم المستقبل في كل ثانية. بين التهديدات الأمنية والفرص الكامنة يطرح "الرقيب" سيناريوهات مستقبلية تلوح في أفق الخليج العربي. أمامه نخبة من الخبراء يناقشون الخططوالجهوزية الدفاعية والتكنولوجية للحكومات، والتحالفات المحتملة لمواجهة ما هو قادم.