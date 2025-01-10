القوّة الناعمة: مستقبل الدفاع وتوازن القوى

القوة الناعمة: سلاح المستقبل أم مجرد وهم؟ هل يمكن للقوة الناعمة أن تتجاوز القوة العسكرية؟ كيف نشأ هذا المفهوم، وكيف أصبح أداة أساسية في صياغة العلاقات الدولية؟في هذه الحلقة من بودكاست الرقيب، نستضيف الخبير محمد باهارون للحديث عن الدور المتنامي لدول الخليج، وخاصة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، في إعادة تشكيل موازين القوى العالمية من خلال استراتيجيات القوة الناعمة. نستعرض نجاحات وإخفاقات هذه القوة منذ الحرب الباردة وحتى عصر الذكاء الاصطناعي، وكيف أصبحت الدول تستخدم أدوات متعددة تشمل اللغة، الرياضة، والتكنولوجيا لتعزيز مكانتها. كما نناقش العلاقة الوثيقة بين القوة الناعمة والقوة الصلبة، وكيف يكمل كل منهما الآخر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية.استمع الآن لحلقة مليئة بالأفكار والنقاشات حول مستقبل النفوذ والتأثير في عالم متغير.