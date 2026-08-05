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311 episodes
- En esta entrevista El Malilla nos cuenta cómo pasó de ser “malillo desde chiquillo” a convertirse en uno de los mayores exponentes del reguetón mexicano. En esta charla revela cómo la detención de su hermano lo marcó para siempre, también nos platica de la relación que cambió su forma de amar, el día que quisieron encuerarlo en el escenario y cómo descubrió que ya era famoso.
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- En esta entrevista Lorena Herrera nos cuenta cómo descubrió una infidelidad, por qué decidió no tener hijos, la historia del hombre que insistía en conocerla a toda costa, cómo llegó a protagonizar 36 películas en tan solo tres años, por qué nunca quiso ser cantante, la disciplina que la ha llevado a entrenar todos los días y la razón por la que asegura que, detrás de la imagen de mujer sexy, siempre ha sido mucho más tierna de lo que la gente imagina.
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- En esta entrevista Aaron Mercury nos cuenta cómo sus propios familiares los desalojaron, por qué llegó a tener más de 3 millones de seguidores sin ganar un solo peso, la historia detrás de la polémica con Yeri Mua, su enfrentamiento con Mario Bautista, cómo su mamá editó su primer video y cómo lo marcó el fallecimiento de su amigo Oliver Tree.
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- En esta entrevista José Ramón Fernández revela algunas de las historias más impactantes de su carrera: las inquietantes experiencias que vivió durante un Mundial, cómo fue tener como jefe a Ricardo Salinas Pliego, la entrañable amistad que lo unió con Pelé, la verdad detrás del Mundial de México 86, los sacrificios que hizo por el periodismo deportivo, incluyendo perderse el nacimiento de sus hijos, y su polémica opinión sobre los penales marcados a Lionel Messi.
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- En esta entrevista Kikín Fonseca nos cuenta cómo pasó de querer ser veterinario a convertirse en futbolista profesional, la difícil etapa en la que fue expulsado de su casa por el alcohol y las malas amistades, cómo fue vivir el fallecimiento de su hermano, su infancia trabajando en la tortillería de su familia, el sueño que cambió el rumbo de su vida, la emoción de jugar un Mundial con México, los momentos más complicados de su carrera en Europa y el dolor de perder a sus dos padres con apenas tres meses de diferencia.
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About La Entrevista con Yordi Rosado
Yordi Rosado nos regala esta serie de entrevistas muy diferentes a las que estamos acostumbrados. Divertidas, polémicas, emotivas, pero sobre todo muy adictivas.Podcast website
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La Entrevista con Yordi Rosado
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