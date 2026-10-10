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14 episodes
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About Kids Halloween Stories
Magical Halloween stories for kids at bedtime, quiet time and car rides. Every night in October brings a brand-new story for toddlers and kids ages 3 to 6: friendly ghosts, brave little pumpkins, silly witches, and energetic bats. Sweet, never scary tales about sharing, kindness, and being brave, perfect for bedtime, car rides, and quiet time. * Quiet Time Stories: Upbeat enough for keeping your little one engaged but soft enough to help them be calm. * Halloween adventure stories: Full of cute ghosts, witches, pumpkins, vampires, skeletons, mummies, werewolves, spiders and more!Podcast website
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Kids Halloween Stories
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