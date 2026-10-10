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Kids Halloween Stories
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Kids Halloween Stories

Little Lantern Audio
Kids & Family
Kids Halloween Stories
Latest episode

14 episodes

  • Kids Halloween Stories

    The Pirate Crew of Treasure Island

    10/10/2026 | 18 mins.
    Theo, Midnight, and their new friend Dottie build a raft and sail to Treasure Island, where a stranded raccoon family needs a rescue.
  • Kids Halloween Stories

    The Witch and the Winter Goblin

    10/09/2026 | 10 mins.
    Samantha Delacroix, the witch, gets an unexpected houseguest and discovers that not all Halloweens look the same.
  • Kids Halloween Stories

    The Black Cat Gets Ready for Halloween

    10/08/2026 | 12 mins.
    Midnight the black cat spends Halloween morning helping everyone on Maple Street, until she discovers that even the kindest heart needs a rest.
  • Kids Halloween Stories

    The Scarecrow and the Weather Vane

    10/07/2026 | 19 mins.
    Patches the scarecrow leaves his post to track down Farmer Lou's missing weather vane arrow, taken by a flock of crows who love shiny treasures.
  • Kids Halloween Stories

    The Great Leaf Race

    10/06/2026 | 15 mins.
    Pip, Tilly, Wisp, and Barnaby each pick a leaf and race them down the river. But when the race gets wild, the friends learn the importance of being a good sport.
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About Kids Halloween Stories
Magical Halloween stories for kids at bedtime, quiet time and car rides. Every night in October brings a brand-new story for toddlers and kids ages 3 to 6: friendly ghosts, brave little pumpkins, silly witches, and energetic bats. Sweet, never scary tales about sharing, kindness, and being brave, perfect for bedtime, car rides, and quiet time. * Quiet Time Stories: Upbeat enough for keeping your little one engaged but soft enough to help them be calm. * Halloween adventure stories: Full of cute ghosts, witches, pumpkins, vampires, skeletons, mummies, werewolves, spiders and more!
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Kids & Family

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Generated: 10/10/2026 - 7:54:10 PM
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