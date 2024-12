★《河馬媽媽分鬆餅》作、繪者再創思辨繪本★ 今天是獅子大王的生日, 大家準備了一個又高又大的蛋糕來慶祝。 不過,蛋糕上的蠟燭還沒點亮,該由誰來點呢? 大家你看我,我看你,似乎沒有動物願意幫忙。 「花斑狗,不如你去吧!」突然傳來這個提議, 「為……為什麼是我?」花斑狗疑惑的說, 「因為你離蛋糕最近」大家紛紛附議。 花斑狗怕高,於是對身邊的大白豬說︰ 「大白豬,不如你去吧!」 但大白豬又推給個子小的小綠龜; 小綠龜爬得慢怕被責怪,於是又推給垂耳兔...... 怎麼辦?慶生會快開始了,蛋糕還沒點亮蠟燭, 獅子大王真的會生氣啊! 到底會是誰去點蠟燭?慶生會能順利進行嗎? *本集故事:《為什麼是我?》 作者:梁雅怡 繪者:阿喵 出版社:台灣東方 看看這本書👇 https://www.books.com.tw/products/0011001257 *本集英文:Why me?/ Why not me? (後期製作:Naichia) 👉從前從前臉書粉絲團 👉從前從前・童話阿姨好習慣繪本集 👉贊助阿姨買故事書

