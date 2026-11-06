La presidenta de México felicitó a los Mexico Americanos que ganaron en las elecciones en contra de los republicanos.

Están enojados o contentos con los resultados de las elecciones.

Broma Artemio a su ex esposa que lo dejó por otro cuando fue deportado.

Jose Eduardo Derbez dice que su ex esposa le tiene que presentar a su nuevo novio.

¿A cuánto tiempo le debes presentar tu nueva pareja a tus hijos?

A triunfar Javier hace loncheras personalizadas y las manda a todo Estados Unidos.

Vas a tener que llenar un formulario antes de regresar a Estados Unidos y si no lo llenas no vas a poder entrar.

Ayúdanos a ayudar a Laura y su hijo. El hijo encontró a su padre muerto en la regadera.

Eliseo Robles dice que no debes de ayudar a tus hijos a conseguir trabajo que ellos deben de buscarle por su cuenta.

A triunfar con Gavino, hace playeras y gorras personalizadas en todo USA.

Se puede pelear las infracciones de las nuevas cámaras? con Gonzalo



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