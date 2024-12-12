English Listening #260: Betrayed by Fear

🎙 أهلا بيك في بودكاست Daily English listening ‏استماع الإنجليزية يوميا حلقة جديدة ✨ 📄 لقراءة النص والترجمة (وانصحك ما تقرأ الترجمة الا إذا احتاجتها): https://drive.google.com/file/d/1DsWrdT5P9Asrx9WgfeV_RF6UdTJqiPg_/view?usp=drive_link 📌 سجل في قائمة الانتظار بدوراتي المكثفة: dalilk4english.com/waiting/fc أتمنى انك تستمتع بالحلقة وحكون ممتن انك تعطيني تقييمك :)