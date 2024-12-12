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Daily English listening ‏استماع الإنجليزية يوميا

Podcast Daily English listening ‏استماع الإنجليزية يوميا
دليلك للانجليزي
بودكاست لممارسة الانجليزي يوميا
EducationLanguage Learning

Available Episodes

5 of 260
  • English Listening #260: Betrayed by Fear
    🎙 أهلا بيك في بودكاست Daily English listening ‏استماع الإنجليزية يوميا  حلقة جديدة ✨  📄 لقراءة النص والترجمة (وانصحك ما تقرأ الترجمة الا إذا احتاجتها): https://drive.google.com/file/d/1DsWrdT5P9Asrx9WgfeV_RF6UdTJqiPg_/view?usp=drive_link 📌 سجل في قائمة الانتظار بدوراتي المكثفة: dalilk4english.com/waiting/fc  أتمنى انك تستمتع بالحلقة وحكون ممتن انك تعطيني تقييمك :)
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    9:22
  • English Listening #259: The Missing Watch
    🎙 أهلا بيك في بودكاست Daily English listening ‏استماع الإنجليزية يوميا  حلقة جديدة ✨  📄 لقراءة النص والترجمة (وانصحك ما تقرأ الترجمة الا إذا احتاجتها): https://drive.google.com/file/d/1TSLekDMeL9xwV2mQZFwT0SDyLMtTbIJb/view?usp=drive_link  📌 سجل في قائمة الانتظار بدوراتي المكثفة: dalilk4english.com/waiting/fc  أتمنى انك تستمتع بالحلقة وحكون ممتن انك تعطيني تقييمك :)
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    11:13
  • English Listening #258: A New Perspective
    🎙 أهلا بيك في بودكاست Daily English listening ‏استماع الإنجليزية يوميا  حلقة جديدة ✨  📄 لقراءة النص والترجمة (وانصحك ما تقرأ الترجمة الا إذا احتاجتها): https://drive.google.com/file/d/178fdEN4yOCMlh7X_6-Oo7MmqQUIu-EVY/view?usp=drive_link  📌 سجل في قائمة الانتظار بدوراتي المكثفة: dalilk4english.com/waiting/fc  أتمنى انك تستمتع بالحلقة وحكون ممتن انك تعطيني تقييمك :)
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    7:38
  • English Listening #257: Ocean’s Harsh Lesson
    🎙 أهلا بيك في بودكاست Daily English listening ‏استماع الإنجليزية يوميا  حلقة جديدة ✨  📄 لقراءة النص والترجمة (وانصحك ما تقرأ الترجمة الا إذا احتاجتها): https://drive.google.com/file/d/1SzhXWoReom-7NSUqqOoQ7Zt-Vg6eOB9l/view?usp=drive_link  📌 سجل في قائمة الانتظار بدوراتي المكثفة: dalilk4english.com/waiting/fc  أتمنى انك تستمتع بالحلقة وحكون ممتن انك تعطيني تقييمك :)
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    10:01
  • English Listening #256: Kevin's Adventures in Norway
    🎙 أهلا بيك في بودكاست Daily English listening ‏استماع الإنجليزية يوميا  حلقة جديدة ✨  📄 لقراءة النص والترجمة (وانصحك ما تقرأ الترجمة الا إذا احتاجتها): https://drive.google.com/file/d/1po_UR7M6tO0-vgKexVZ_s4JOxmsI4XmU/view?usp=drive_link   📌 سجل في قائمة الانتظار بدوراتي المكثفة: dalilk4english.com/waiting/fc  أتمنى انك تستمتع بالحلقة وحكون ممتن انك تعطيني تقييمك :)
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    7:27

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بودكاست لممارسة الانجليزي يوميا
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