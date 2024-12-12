🎙 أهلا بيك في بودكاست Daily English listening استماع الإنجليزية يوميا
حلقة جديدة ✨
📄 لقراءة النص والترجمة (وانصحك ما تقرأ الترجمة الا إذا احتاجتها):
https://drive.google.com/file/d/1DsWrdT5P9Asrx9WgfeV_RF6UdTJqiPg_/view?usp=drive_link
📌 سجل في قائمة الانتظار بدوراتي المكثفة:
dalilk4english.com/waiting/fc
أتمنى انك تستمتع بالحلقة وحكون ممتن انك تعطيني تقييمك :)
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9:22
English Listening #259: The Missing Watch
🎙 أهلا بيك في بودكاست Daily English listening استماع الإنجليزية يوميا
حلقة جديدة ✨
📄 لقراءة النص والترجمة (وانصحك ما تقرأ الترجمة الا إذا احتاجتها):
https://drive.google.com/file/d/1TSLekDMeL9xwV2mQZFwT0SDyLMtTbIJb/view?usp=drive_link
📌 سجل في قائمة الانتظار بدوراتي المكثفة:
dalilk4english.com/waiting/fc
أتمنى انك تستمتع بالحلقة وحكون ممتن انك تعطيني تقييمك :)
--------
11:13
English Listening #258: A New Perspective
🎙 أهلا بيك في بودكاست Daily English listening استماع الإنجليزية يوميا
حلقة جديدة ✨
📄 لقراءة النص والترجمة (وانصحك ما تقرأ الترجمة الا إذا احتاجتها):
https://drive.google.com/file/d/178fdEN4yOCMlh7X_6-Oo7MmqQUIu-EVY/view?usp=drive_link
📌 سجل في قائمة الانتظار بدوراتي المكثفة:
dalilk4english.com/waiting/fc
أتمنى انك تستمتع بالحلقة وحكون ممتن انك تعطيني تقييمك :)
--------
7:38
English Listening #257: Ocean’s Harsh Lesson
🎙 أهلا بيك في بودكاست Daily English listening استماع الإنجليزية يوميا
حلقة جديدة ✨
📄 لقراءة النص والترجمة (وانصحك ما تقرأ الترجمة الا إذا احتاجتها):
https://drive.google.com/file/d/1SzhXWoReom-7NSUqqOoQ7Zt-Vg6eOB9l/view?usp=drive_link
📌 سجل في قائمة الانتظار بدوراتي المكثفة:
dalilk4english.com/waiting/fc
أتمنى انك تستمتع بالحلقة وحكون ممتن انك تعطيني تقييمك :)
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10:01
English Listening #256: Kevin's Adventures in Norway
🎙 أهلا بيك في بودكاست Daily English listening استماع الإنجليزية يوميا
حلقة جديدة ✨
📄 لقراءة النص والترجمة (وانصحك ما تقرأ الترجمة الا إذا احتاجتها):
https://drive.google.com/file/d/1po_UR7M6tO0-vgKexVZ_s4JOxmsI4XmU/view?usp=drive_link
📌 سجل في قائمة الانتظار بدوراتي المكثفة:
dalilk4english.com/waiting/fc
أتمنى انك تستمتع بالحلقة وحكون ممتن انك تعطيني تقييمك :)