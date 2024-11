ین مراقبه پنج دقیقه ای به عنوان یک ابزار قدرتمند برای کمک به شما در برقراری ارتباط مجدد با درون خود و ایجاد حس آرامش عمل می کند. با اختصاص چند دقیقه به این تمرین، این فرصت را به خود می دهید که از خواسته های دنیای بیرونی دور شوید و به درون سفر کنید.ممنون میشم برای حمایت از روند پادکست کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنین و از اونجا بشنوید.https://www.youtube.com/channel/UCI1c81ZJhnwffrJKdSyn_Mg Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

یک مدیتیشن 5 دقیقه ای برای قبل از خواب. به خودتون اجازه بدین در پایان روز در حالت سپاسگزاری قرار بگیرید، به شما کمک می کنه تا بدن خود را در حالت آرامش قرار دهید و راحت تر به خواب بروید. امتحان کنید .... لذت ببرید!.

این مدیتیشن پنج دقیقه ای بهترین راه برای یافتن سریع و مؤثر آرامش، تازه کردن خود و پاکسازی ذهن برای هر چیزیه. چه کسی 5 دقیقه وقت نداره؟

در این مراقبه 5 دقیقه ای، بیاموزید که چگونه فردی را که به شما صدمه زده است ببخشید و آرامش درونی پیدا کنید. با تمرین بخشش می توانید شفا پیدا کنید و به جلو حرکت کنید. این مدیتیشن شامل بخشش خود نیز می شود

این مدیتیشن ۵ دقیقه ای برای احساس انرژی صبحگاهی و انتخاب حال امروزتونه

اینجا باهم مدیتیشن|مراقبه انجام میدیم تا زندگی مایندفول و آرومتری رو تجربه کنیم و در لحظه باشیم. امیدوارم آرامش در لحظاتتون جاری باشه.🙏 دوستان لازم به ذکر هست که من مربی مدیتیشن نیستم و صرفا از اموخته های خودم و دوره هایی که شرکت کردم , به علاوه منابع انگلیسی زبان استفاده میکنم و با شما به اشتراک میذارم. امید که هرچند اندک بتونم دقایقی آرامش بسازم

