تو آخرین اپیزود این فصل قراره در مورد تیم سازی صحبت کنیم. اینکه چطور باید تیم سازی کرد، چطور افراد جدید رو به تیم خودمون اضافه کنیم، چطور اونها رو در مسیر اهدافمون قرار بدیم و چطور کمک کنیم که با هم رشد کنیم. نحوه ی درست بازخورد ما به اعضای تیم باید چطور باشه و از همه مهمتر، اینکه چطور به اونها نشون بدیم ظرفیتشون، بیش از اون چیزی ست که بهش فکر می‌کنند...مهمان: حمید محمودزاده / کاور آرت: شکیبا پیامنی/ تهیه کننده و مجری: امیرعلی ق/ ضبط: جیمکس/ ویرایشگر صوتی: رامین وطن نیا/ موسیقی: کاوه صالحیبا تشکر ازدیدار اسپانسر این اپیزودوبسایت سی آر ام دیدار

احساسات، مهمترین بخش دنیای فکر محسوب میشن؟ چرا همه ی افکار ما به یک تجربه احساسی متصله؟ آیا پایه همه تصمیمات ما منطق و استدلاله یا احساسات؟ حواس و احساسات زیربنای تمام افکار انسانه و آشنایی با اونها یکی از ضرورت های زندگی ما محسوب میشه. احساسات ما، اعم از خوشایند و ناخوشایند، ترکیبی از حس‌های فیزیکی، شیمیایی، روانی و شناختیه که در اولین تجربه تعامل ما با محیط و اطرافیانمون در هر موضوعی، شکل گرفته و پس از تکرار، همراه با خاطره ی اون واقعه تو ذهن ما نقش بسته. این احساسات بسته بندی شده، معمولا در تمام طول عمر ما موندگار هستند و زیربنای همه احوالات و تصمیم‌گیری‌های ما محسوب میشن. تو اولین اپیزود فصل، نقش عوامل مختلفی مثل هورمون‌ها، عوامل بیرونی، سلامت جسمی و روانی، و افکار رو بر شکل گیری و بروز این احساسات یاد می‌گیریم و سعی می‌کنیم با تربیت و کنترل احساسات از تصمیمات عجولانه و اشتباه جلوگیری کنیم تا در ادامه، واقعی، درست و به جا عمل کنیم. مهمان: دکتر سید محمود تارا / کاور آرت: شکیبا پیامنی/ تهیه کننده و مجری: امیرعلی ق/ ضبط: جیمکس/ ویرایشگر صوتی: رامین وطن نیا/ موسیقی: کاوه صالحیبا تشکراز اسپانسر این اپیزودوبسایت موسسه ایران ایتالیااینستاگرام موسسه ایران ایتالیا

چرا من از خوردن غذای سالم لذت نمی برم؟ چرا من انگیزه ی لازم، برای ورزش و فعالیت فیزیکی ندارم؟ چرا من برای تلاش و مطالعه زیاد آماده نیستم؟ چرا؟ یکی از مهمترین ابزارهای جعبه ابزار فکر، مهارت بازمهندسی احساسات منفی، مخرب، و ناخوشایند، و جایگزینی اونها با احساسات سازنده، انرژی بخش، و خوشاینده. تو این اپیزود یاد می‌گیریم که چگونه احساسات اشتباه و منفی رو پیرایش کنیم، احساسات خوب رو تقویت کنیم و احساسات جدید و کمک کننده رو به صندوق سرمایه های حسی-فکری خودمون اضافه کنیم تا احساساتی حمایت کننده، در تمام تصمیمات درست زندگی داشته باشیم. مهمان: دکتر سید محمود تارا / کاور آرت: شکیبا پیامنی/ تهیه کننده و مجری: امیرعلی ق/ ضبط: جیمکس/ ویرایشگر صوتی: رامین وطن نیا/ موسیقی: کاوه صالحیبا تشکراز اسپانسر این اپیزودوبسایت چرم مشهداینستاگرام چرم مشهد

تو این اپیزود، به بررسی نقش عقل به عنوان موتور قدرتمند تشخیص و تصمیم‌گیری می‌پردازیم و با هم یاد می‌گیریم که چطور عقل به ما کمک می‌‌کنه تا بعد از شناخت مرحله به مرحله دنیای هست ها و هستی ها، حقیقت رو از غیر حقیقت، و درست رو از اشتباه و راست را از دروغ، تشخیص بدیم. ما با مثال‌های کاربردی و ملموس، به اهمیت این قوه شگفت‌انگیز در زندگی روزمره می‌پردازیم. اگر قصد دارید با قدرت تشخیص عقل و نقش اون در تصمیم‌گیری‌های مهم زندگی بیشتر آشنا بشید، به این بخش از جعبه ابزار فکر به دقت گوش کنیدمهمان: دکتر سید محمود تارا / کاور آرت: شکیبا پیامنی/ تهیه کننده و مجری: امیرعلی ق/ ضبط: جیمکس/ ویرایشگر صوتی: رامین وطن نیا/ موسیقی: کاوه صالحیبا تشکراز اسپانسر این اپیزوداچ بی گروپ

غالب کارهایی که روزانه انجام میدیم توسط شهود (یا عقل ناخودآگاه) ما انجام میشه و جالب اینجاست که این شهود از ترکیب نتیجه تجربیات همه ی اجدادمون، تربیت والدین ما، و تلاش و تعاملات خودمون تا به امروز حاصل شده. تو این اپیزود، به نقش شهود در کنار منطق (به عنوان بخش خودگاه عقل) می‌پردازیم و یاد می‌گیریم که چطور می‌تونیم از این دو قدرت به طور موثر و هماهنگ، برای بهبود کیفیت زندگی و رسیدن به اهدافمون استفاده کنیم.مهمان: دکتر سید محمود تارا / کاور آرت: شکیبا پیامنی/ تهیه کننده و مجری: امیرعلی ق/ ضبط: جیمکس/ ویرایشگر صوتی: رامین وطن نیا/ موسیقی: کاوه صالحیبا تشکراز اسپانسر این اپیزوداسنپ پی

