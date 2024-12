پول، تاثيرگذارترين عامل زندگى؟!مفاهيم مالى، و شناخت بازار سرمايه، از موارد اساسى در توسعه كسب‌وكار محسوب ميشه و به‌واسطه اهميت روزافزونش، توجهى زيادى به خودش جلب مي‌كنه. 💰به همين منظور در اين اپيزود، از يك كارشناس برجسته در اين حوزه دعوت كرديم تا همراه دانش و تجربيات ايشون باشيم.✨➕شما رو دعوت می‌كنيم به دیدن صحبت‌های جناب آقاى مجيد جلالى؛ اقتصاددان و پيشرو در فضاى نوآورى بازارهاى مالى در قسمت ۸۴ پادکست امیفر ▪️برای حمایت از پادکست امیفر و همینطور دیدن این قسمت، پیشنهاد می‌کنیم حتما نسخه ویدیویی رو در کانال یوتوب Amifar ببینید و ما رو سابسکرایب کنید.🫶A huge thank you to Playershouse & Poddster for being the perfect space for our podcast!https://www.instagram.com/poddsterhttps://www.instagram.com/playershouse.ae_🔹حامی این قسمت: جواهری علاقبند؛https://www.instagram.com/alaghband🔹صفحه اینستاگرام مجید جلالی؛https://www.instagram.com/majidjalali🔹صفحه اینستاگرام پادکست امیـفر:https://instagram.com/amifarpodcast🔹کانال یوتیوب پادکست امیـفر:‏https://youtube.com/@amirhosseinfarzaneh

آيا ما ارزش سرمايه‌گذارى داريم؟آيا كسب‌وكار ما قابليت رشد و توسعه داره؟آيا ما شناختى از تكنولوژى‌های نوین داریم؟در این اپیزود همراه می‌شیم با محمد گله‌داری، کارآفرین و سرمایه‌گذار خوشنام، از خانواده بزرگ گله‌داری.✨با داستان مهاجرت این خانواده از ایران به امارات شروع کردیم، تا رسیدن به جایگاه ویژه این خانواده در امارات امروز، تا شرایط قرار گرفتن روبه‌روی یک سرمایه‌گذار حرفه‌ا‌ی، تا خودمون رو از زاویه دید او ببینیم و بررسی کنیم که آیا شخص خودمون، و‌کسب‌وکارمون، قابلیت جذب سرمایه دارد یا نه!▪️برای حمایت از پادکست امیفر و همینطور دیدن این قسمت، پیشنهاد می‌کنیم حتما نسخه ویدیویی رو در کانال یوتوب Amifar ببینید و ما رو سابسکرایب کنید.🫶A huge thank you to Playershouse & Poddster for being the perfect space for our podcast!https://www.instagram.com/poddsterhttps://www.instagram.com/playershouse.ae_🔹حامی این قسمت: جواهری علاقبند؛https://www.instagram.com/alaghband🔹صفحه اینستاگرام محمد گله‌داری؛https://www.instagram.com/thisisgaladari🔹صفحه اینستاگرام پادکست امیـفر:https://instagram.com/amifarpodcast🔹کانال یوتیوب پادکست امیـفر:‏https://youtube.com/@amirhosseinfarzaneh

The Confidence Podcast: Confidence Tips for Self-Esteem, Self-Worth, Self-Love, Self-Confidence and Courage to Overcome Self-Doubt, Overthinking, Insecurity, Perfectionism, Procrastination and Impostor Syndrome

Listen to AmiFar | امیرحسین فرزانه, The Mel Robbins Podcast and many other podcasts from around the world with the radio.net app

Get the free radio.net app Stations and podcasts to bookmark

Stations and podcasts to bookmark Stream via Wi-Fi or Bluetooth

Stream via Wi-Fi or Bluetooth Supports Carplay & Android Auto

Supports Carplay & Android Auto Many other app features Open app