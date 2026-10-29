#對錢的看法會如何影響人生的重大選擇？

🎧 無間斷完整故事版｜上中下集完整合輯



金探長是如何成為專門處理金錢案件的偵探？這一切的故事，要從那一年的夏天說起...

阿龍和小高住的小鎮上，來了一對特別的母子。那個叫阿江的孩子，有著淺色的頭髮，長相和小鎮上的其他孩子不太一樣。

一次偶然的相遇，讓阿龍、小高和阿江成為了好朋友。可是沒過多久，阿江的媽媽卻遇上了一場和金錢有關的大危機！

這件事會如何改變三個人的友誼？又會讓他們走上什麼樣不同的人生道路呢？

趕快來收聽《金探長事件簿》前傳篇，一起揭開金探長和其他熟悉角色不為人知的過去吧！



#兒童財商 #財商教育 #金融理財 #金錢概念

#偵探推理 #推理故事 #故事學習 #親子共學 #KidsMBA

#兒少廣播劇 #有聲故事劇

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🎬 製作團隊

編劇：雪柔

聲導：雪柔

音樂／後期／剪輯：雪柔

封面視覺：雪柔

🎙️ 聲音演員CV：

旁白：雪柔

金探長（成年）：黃裕庭

Johnny（阿江青年）／怪盜銀幣／公司老闆／病毒語音：宏宇

阿龍（金探長兒時）／潘叔叔／高警官：貓奴一斤

小高（高警官兒時）／阿江（兒時）：東宥

玲玲／玲玲媽媽／壞孩子1&2：秀玲

男員工／教官：Golf

女員工：莊莊

服務生：雪柔

群眾雜聲：宏宇／貓奴一斤／Golf／莊莊／雪柔



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