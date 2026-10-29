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89 episodes
- #對錢的看法會如何影響人生的重大選擇？
🎧 無間斷完整故事版｜上中下集完整合輯
金探長是如何成為專門處理金錢案件的偵探？這一切的故事，要從那一年的夏天說起...
阿龍和小高住的小鎮上，來了一對特別的母子。那個叫阿江的孩子，有著淺色的頭髮，長相和小鎮上的其他孩子不太一樣。
一次偶然的相遇，讓阿龍、小高和阿江成為了好朋友。可是沒過多久，阿江的媽媽卻遇上了一場和金錢有關的大危機！
這件事會如何改變三個人的友誼？又會讓他們走上什麼樣不同的人生道路呢？
趕快來收聽《金探長事件簿》前傳篇，一起揭開金探長和其他熟悉角色不為人知的過去吧！
#兒童財商 #財商教育 #金融理財 #金錢概念
#偵探推理 #推理故事 #故事學習 #親子共學 #KidsMBA
#兒少廣播劇 #有聲故事劇
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🎬 製作團隊
編劇：雪柔
聲導：雪柔
音樂／後期／剪輯：雪柔
封面視覺：雪柔
🎙️ 聲音演員CV：
旁白：雪柔
金探長（成年）：黃裕庭
Johnny（阿江青年）／怪盜銀幣／公司老闆／病毒語音：宏宇
阿龍（金探長兒時）／潘叔叔／高警官：貓奴一斤
小高（高警官兒時）／阿江（兒時）：東宥
玲玲／玲玲媽媽／壞孩子1&2：秀玲
男員工／教官：Golf
女員工：莊莊
服務生：雪柔
群眾雜聲：宏宇／貓奴一斤／Golf／莊莊／雪柔
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- #奇幻魔術秀發生意想不到的狀況？！
🎧 無間斷完整故事版｜上下集完整合輯
大飛奇幻魔術秀華麗登場，觀眾們都滿懷期待來到現場，準備欣賞一場精彩表演。
各種絢麗的舞台魔術，讓全場觀眾看得目不轉睛。沒想到，在主秀的特別金錢魔術中，居然發生了意外！
助手小傑、劇場經理，甚至大飛魔術師本人，都可能藏著不可告人的秘密。究竟是誰在背後搞鬼？金探長能不能找出關鍵線索，破解這場舞台上的金錢謎案呢？
趕快收聽這集華麗又緊張的《金探長事件簿》第三章，一起走進奇幻魔術秀，跟著金探長追查真相吧！
#兒童財商 #財商教育 #金融理財 #金錢概念
#偵探推理 #推理故事 #故事學習 #親子共學 #KidsMBA
#兒少廣播劇 #有聲故事劇
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編劇：雪柔
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音樂／後期／剪輯：雪柔
封面視覺：雪柔
🎙️ 聲音演員CV：
旁白：雪柔
金探長：黃裕庭
大飛魔術師：餅乾
小傑/觀眾爸爸：宏宇
劇場經理/觀眾小男孩：榴槤座頭鯨
觀眾媽媽：蘇莉
新聞主播：Golf
咖啡店店員：郁婕
群眾雜聲：Golf/餅乾/宏宇/榴槤座頭鯨
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- #花花的名牌錢包突然不見了？！
🎧 無間斷完整故事版｜上下集完整合輯
舒活按摩館裡，按摩師花花才剛買不久的香奈奈名牌錢包，竟然在按摩室裡離奇消失了！那可是她辛苦存了好久的錢，才捨得送給自己的禮物。
可是奇怪的是，當時在場的客人張姐和店長，好像都各有嫌疑，大家一下子吵成一團。到底是誰在說謊，偷偷拿走了錢包？還是這件事背後，還藏著別的祕密？
而且，不只錢包不見了，故事裡還出現了好多奇怪的線索。這些看起來不起眼的小細節，會不會就是金探長破解真相的重要關鍵呢？
各位小偵探，快跟著金探長一起動動腦，走進這場充滿懸念的第二章謎團吧！
#兒童財商 #財商教育 #金融理財 #金錢概念
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金探長：黃裕庭
花花：東宥
店長/張姐：秀玲
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- #到底是誰偷走了錢老闆的寶貴財產？
🎧 無間斷完整故事版｜上下集完整合輯
視財如命的錢老闆，打造了一間層層防護、戒備森嚴的金庫密室，專門收藏他最珍貴的財產。
沒想到某天晚上，金庫警報突然大響！
錢老闆趕緊清點之後發現，金庫裡竟然短少了……五千多個漢堡？！🍔🍔🍔
等等？！
金庫裡怎麼會有漢堡？
這到底是怎麼一回事？！
這起荒唐又撲朔迷離的案件，連警方都束手無策，只好緊急求助——金探長——一位專門處理與「錢」有關案件的專業探長。
這次，金探長能不能破解密室之謎？揪出那位神不知鬼不覺潛入金庫的犯人？
讓我們一起翻開——《金探長事件簿》第一章！ 🔎✨
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錢老闆/警衛小周/警衛小張：青蛙
高警官：雷克斯
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- #看不見的成本究竟是誰在買單？
在前兩集《小太陽》的故事裡，辰辰透過雨晴發現，這項看似美好的發明，在製造和回收的過程中，竟然會影響布達比市居民的健康！
可是，發現問題以後，接下來該怎麼辦呢？
三位評審老師提出了三個可能的解決方法：第一，乾脆停止生產小太陽？第二，把小太陽工廠搬離布達比？還是第三，改用比較安全的新材料？
這三個方法，你比較贊成哪一個呢？
而這次的關卡寶石「外部成本」，究竟是什麼意思？又該如何幫助我們從不同的角度思考，做出更周全的決定呢？
這一集，就讓我們一起來聽聽雪柔阿姨和 Mini 的趣味討論吧！
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