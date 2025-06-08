29.“他是个本分的老实人”：南京烧饼店特大投毒案

About 像素播客

“像素”的含义，指的是将不起眼的小细节放大后，往往能有意想不到的收获，成为破案的关键。“像素播客”是一个双主播漫聊类的悬疑罪案播客，内容涵盖国内外案件。由女主播主讲，男主播倾听并参与讨论。