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  • 33.索命的同窗：中科院研究生餐厅被杀案
    感谢骆小许x2，辣台妹顾里，Jing-_kjff,艺纭Allie，嘟嘟嘟巧克力，小丸子zzzzz，醒醒快睡觉，牙齿咬合力堪比鳄鱼，ZZ00和椒椒_7zyh对往期节目的赞赏，你们的陪伴让我们倍感温暖，也鼓励着我们创作更多优质内容。 粉丝群XiangSuPodcast 【案件简介】在霓虹闪烁的都市丛林里，有一场相遇，始于笑靥，终于沉默。两个被命运缠绕的灵魂，在餐桌两端交换着时光的碎片，却无人察觉暗流已在笑语下悄然翻涌...0:00 推荐妙界R3迷你肩颈按摩仪-------本期案件纯享部分-------03:21 一段监控11:22 两件“小事”15:22 被推翻的证词32:23 截然不同的人生42:33 一场预谋中的重逢46:56 判决感谢【妙界品牌】对本期节目的大力支持。在我国成年人每天平均久坐9.5小时，腰椎颈椎问题者突破3亿，久坐及长期固定姿势已经成为当代人脊椎杀手。妙界R3肩颈按摩仪，8D按摩头仿人手揉捏，三档力度配合恒温热敷，直击肌肉酸痛深处。无线设计全身可用，肩颈腰背，一步到位。不管送人还是自用都是很好的选择。另外三种方式，获得专属福利：1、点击进入专属购买链接：https://mo.m.tmall.com/page/36174622?shop_id=227373533&item_id=7203880070732、复制淘口令：58￥9Ku4VKV6LIt￥ / HU9263、在淘宝搜索：“妙界”找到【妙界旗舰店】向客服报暗号“像素播客”即可获得专属链接。参考资料： 华西都市报“中科院研究生被杀害案”：接风宴为何变成一场杀戮？ 《三联生活周刊》中科院研究生被刺始末 中新网“中科院研究生被杀案”开庭推迟 死者母亲在法院晕倒 主播：深度、悟净内容：深度剪辑：悟净封面：深度BGM:Aoi Hana OST-Occhokochoi,veloma-Fabrizio Paterlini合作（投稿）邮箱：[email protected]
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    53:44
  • 32.水稻田里的男孩：18张字条里藏着的秘密
    感谢辣台妹顾里、霹雳怕辣豆对往期节目的赞赏，你们的陪伴让我们倍感温暖，也鼓励着我们创作更多优质内容。【案件简介】这是一场跨越8年的无声博弈。泛黄的纸页上，墨痕如谜，每一道笔画都是未解的暗语，每一处折痕都蛰伏着人性的深渊。这是一场关于文字与时间的终极狩猎——而答案，早已在沉默的字里行间，等待被撕裂的最后一刻02:53 报警13:28 连环字条18:25 七年后24:42 画像40:09 恐吓信案52:23 审讯 参考资料：CCTY12-十八张字条的秘密 经典传奇 科技刑侦大解密：会说话的字条 藏匿八年的凶犯-张秉正主播：深度、悟净内容：深度剪辑：悟净封面：深度BGM:Tears in Heaven -Eric Clapton（Cover by Daria Semikina）合作（投稿）邮箱：[email protected]
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    1:05:24
  • 31.录音笔里的100条方言：湖南省石门县张老师之死
    感谢骆小许、猪油拌面、Rita_of4G、西瓜之味、醒醒快睡觉、霹雳怕辣豆、何小淳对往期节目的赞赏。【案件导语】在湘西北的群山间，方言如密码般编织着隐秘的网。一支磨损的录音笔，录下了100种声调各异的“三个字”。这里没有监控，没有指纹，唯有声音的余波在寂静中震颤——当刑侦的刀刃划过方言的肌理，一场跨越十年的追索，终在口音的褶皱里，逼出了真相的轮廓。02:47 案发08:25 调查14:09 进展17:37 录音笔调查25:09 陈友万出现38:56 落网43:48 真相 参考资料： 湖南石门金库持枪抢劫杀人案主犯落网-长沙晚报 2006年石门持枪抢劫信用社杀人案-凤凰新闻 CCTV12-谁喊“不许动”tv.cctv.com 《天网》 20120814 奇异线索主播：深度、悟净内容：深度剪辑：悟净封面：深度BGM:Gymnopedie No. 1 - Erik Satie（cover by Daria Semikina）合作（投稿）邮箱：[email protected]
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    50:54
  • 30.纸条上的“她”：四川南充“预言家”死亡案
    感谢霹雳怕辣豆、何小淳对往期节目的赞赏，你们的陪伴让我们倍感温暖，也鼓励着我们创作更多优质内容。【案件导语】当预言化作诅咒，信任沦为陷阱，一场无声的博弈在暗处悄然上演。有人用谎言编织温情，有人在绝望中豢养毒蛇——真相，永远蛰伏在光明与阴影的交界。你相信吗？最致命的劫数，往往始于一句轻描淡写的“命中注定”。07:12 对父亲去世的疑惑08:53 三个疑点17:21 可怕的实验21:50一张纸条25:19 敬雨梅陈述39:39 知情人出现41:11 两个相关人47:21 真相参考资料：CCTV12“大师”之死<一线>“预言家”的红颜劫主播：深度、悟净内容：深度剪辑：悟净封面：深度BGM:崂山道士-马思唯 Waltz-Michael Dulin合作（投稿）邮箱：[email protected]
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    51:18
  • 29.“他是个本分的老实人”：南京烧饼店特大投毒案
    感谢万_VDdr、霹雳怕辣豆、CHEN111、AaMm、何小淳、醒醒快睡觉对往期节目的赞赏，你们的陪伴让我们倍感温暖，也鼓励着我们创作更多优质内容。中奖名单（共12位）：粉丝群：淼***？、***薛、K***i、阿***、眠***评论区：癫_Uun7、小丸子zzzzz、霹雳怕辣豆、格拉拉、何小淳、醒醒快睡觉、我是陨石边牧恭喜各位，请尽快通过以上二维码联系我们~没有在名单里的朋友不要sad，我们后面还会不定期搞搞活动，感谢支持！【案件简介】六点，又送来一人，症状如出一辙；六点二十，再添一例；六点三十五，两例；六点四十五分，急诊门口已排起长龙。03:42 中毒的开始15:09 毒源调查23:15 新的人物28:07 过去的秘密34:21 抓捕37:37 作案动机42:45 结局参考资料：三联生活周刊 · 2002年第39期《南京汤山投毒事件》文/巫昂央视网：汤山特大投毒案：不可遗忘的伤痛“9·14”南京汤山特大投毒案对违禁鼠药防控的启示 文/荣曙，金慧英，杨龙“多人”是多少——汤山投毒事件周年祭 文/吴非南京汤山特大投毒案启示录 文/崔效辉主播：深度、悟净内容：深度剪辑：悟净封面：深度BGM:Abandon-Glodmund、淡い想い (淡淡的思念)-出羽良彰合作（投稿）邮箱：[email protected]
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    47:05

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“像素”的含义，指的是将不起眼的小细节放大后，往往能有意想不到的收获，成为破案的关键。“像素播客”是一个双主播漫聊类的悬疑罪案播客，内容涵盖国内外案件。由女主播主讲，男主播倾听并参与讨论。
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