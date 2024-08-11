99: MiniMax 创始人闫俊杰：做大模型，千万别套用移动互联网的逻辑

更好的模型可以导向更好的应用，但更好的应用和更多用户并不会导向更好的模型。 头图是 Dota 2019 国际邀请赛决赛（TI9）中，OG 战队的 Ana 使用 IO（小精灵，图中球形发光体）的经典作战，OG 在 TI9 中夺冠。为什么用这个图，播客里有答案~ 经过 “一切在加速” 的 2024 年，围绕中国大模型创业的讨论，从 “谁又融资了？” 变成 “谁会第一个倒下？” 行业分化时刻，我们访谈了中国大模型六小龙之一，估值已超 30 亿美元的 MiniMax 创始人兼 CEO 闫俊杰，聊了 MiniMax 的新技术目标，他们刚刚发布的首个开源模型系列 MiniMax-01 ，去年一年公司的变化和人员调整，以及闫俊杰作为一个“练习时长 3 年”的“新人 CEO”的自我复盘。 10 个月前，我们就访谈过一次闫俊杰。那次他提了很多字节；这次再聊，明显感到他主动提字节少了，提 Anthropic 多了。这与行业风向形成微妙的反差。 在他更在意字节的 2024 年 3 月，大模型创业最是烈火烹油。而现在，越来越多人开始讨论大厂对创业的压力，MiniMax 本来是看起来相对 “安全”：它的 AI 社区产品 Talkie 的最新月活用户数已超过 Character.ai，成为同类产品全球第一；其在中国的 AI 社区产品 “星野”，用户数、使用时长和留存率也都是第一，高于字节旗下的同类产品。 闫俊杰却自己推翻了这些优势，在他现在的认知里，用户数等指标并非 AI 竞争的核心，他说： - 千万别套用移动互联网的逻辑来做 AI。 移动互联网的逻辑是：用户越多，反馈越多，推荐算法越聪明。而闫俊杰认为，AI 大模型和产品的真实关系是： - “更好的模型可以导向更好的应用，但更好的应用和更多用户并不会导向更好的模型。” 在这个认知更加明确后，闫俊杰说他做出了取舍，现在 MiniMax 最重要的目标不是增长，也不是收入，是 “加速技术迭代”。 不到一年的两次访谈，我们从聊移动互联网到聊跳出移动互联网的逻辑，从讲 2024 年的目标到闫俊杰复盘当时定目标的逻辑就不太对——AI 行业和其中的人都在快速变化与迭代。 时间线跳转： ·聊 MiniMax-01 新模型系列：为什么开源？ 02:12 为什么开源——加速技术迭代 & 加强技术品牌 08:22 行业误区：认为更好的智能水平要依赖更多的用户；其实不然 13:01 想清楚这个逻辑后：模型要追求不断提高上限，而产品就是产品 15:11 明确 MiniMax 是一家技术驱动的公司 ·聊对技术的态度：“一年前最喜欢说信仰的人，信仰都兑现了吗？” 18:01 “随热点而动？”这是对我们的误解 20:13 现在没人能定义什么是 AGI，只能定义智能水平会不断进步 22:00 作为创业者，不是说 Scaling Law 撞墙了我就放弃了，而是努力找方法延续它 23:59 一年前最喜欢说信仰的人，信仰都兑现了吗？ ·聊 Agent：long-context 很重要，探索 coding 之外的 Agent 场景 25:31 Agent 能处理复杂任务，复杂任务指在专业领域达到专业人士水平 27:51 Agent 需要模型架构和能力的提升；MiniMax-01 做到了第一点 29:08 01 改传统 Transformer 里的非线性注意机制为线性注意力机制，提升了处理 long-context 的能力，这对单 Agent 交互质量，和多 Agent 通讯都很重要 35:07 为什么没发 o1 方向模型？ 39:40 多模态能力在 OpenAI L1-L5 的 AGI 路线图里很重要 41:04 AI 编程助手 Cursor 的成功并不基于 o 方向的模型 41:51 蒸馏 o1 数据复现 o1，没那么难 44:09 编程之外另一 Agent 落地场景：信息的获取 51:09 中美模型的一个区别，前者缺少内部 benchmark 55:19 MiniMax 的技术团队特点：模型、Infra 和工程的综合能力强；客观、扁平、灵活 ·聊模应一体：市场不是有 A，就不能有 B 01:01:38 模型、应用一起做，还有必要吗？ 01:03:59 即使更晚创业，也不会做只做应用的公司，因为想做基于未来技术的产品 01:04:44 海螺文本的失利——没有坚持技术驱动 01:06:48 Talkie、星野的暂时领先——因为更懂用户 01:07:34 做技术的人大部分觉得自己很牛，但我不是这么认知世界的 ·聊竞争：不要区分大厂和创业公司 01:07:56 不用把创业公司单独当一类公司 01:09:22 DeepSeek 也很纯粹；智谱第一个有 AI 路线图 01:09:59 MiniMax 的路线图？——逃出生天，下一步最重要 01:11:19 一年来大模型竞争最大的变化：更多人意识到这和移动互联网是两件事 01:12:29 没和字节谈过被收购，从来没想过把公司卖一个什么价钱 01:15:02 24 年没完成年初目标，定目标的逻辑就不太对 01:16:28 大厂投入和竞争激烈程度都在预料之内 01:18:46 AI 产品该看什么指标？ 01:20:25 大公司之外，更大的“危险”还是来自自己的认知 ·聊团队和自己：放下 ego，深度思考 01:22:49 不要假定团队没有流失，流失才是正常的 01:23:24 MiniMax 需要的两种人 01:25:48 确定研发优先级需要做取舍，不见得每个取舍都对，纠错很重要 01:26:56 CEO 决策什么不决策什么不重要，重要的是组织有共同决策标准 01:29:48 让所有人都觉得公司被管得很好，这不是一个目标 01:30:28 打造 AI 组织的难点：持续吸引更好的人 01:31:17 半年多前焦虑，现在不了，因为已做出取舍，以技术迭代为最大目标 01:32:08 去年反思最多的问题——认知能力为何不能提升得更快？ 01:32:16 放下自我，思考得更深入 01:34:29 为什么一直被叫 IO？ 01:36:38 25 年对自己的期待：不断提高技术水平 相关链接： 《晚点对话 MiniMax 闫俊杰：创业没有天选之子》2025 年 1 月 (https://mp.weixin.qq.com/s/VBnm3KCsYd4fuXcBpDgiaA) 《对话 MiniMax 闫俊杰：AGI 不是大杀器，是普通人每天用的产品》2024 年 3 月 (https://mp.weixin.qq.com/s/OXunu2wnNQv66rZIZLnW7g) MiniMax-01 开源系列模型技术博客 (https://www.minimaxi.com/news/minimax-01-%E7%B3%BB%E5%88%97) 登场人物： 嘉宾：闫俊杰，MiniMax 创始人兼 CEO 主播：程曼祺，《晚点 LatePost》科技组负责人。小红书 @曼祺_火柴Q (https://www.xiaohongshu.com/user/profile/5dfa9e92000000000100626f?xsec_token=YBSKzbnOGWpnyJ5fxw_yafTdnAUIDw-EfCtqmFTkCIM2o=&xsec_source=app_share&xhsshare=CopyLink&appuid=5dfa9e92000000000100626f&apptime=1736682459&share_id=331aecb9ca7941f498d81fb9c32ea810) 即刻 @曼祺_火柴Q (https://okjk.co/FBoH1Q) 剪辑：甜食 https://cdn.z.wiki/autoupload/20250114/HozC/1428X298/%E6%88%AA%E5%B1%8F2025-01-14_14.18.52.png ☆《晚点聊 LateTalk》建立「 播客听友群」啦！☆ 欢迎关注科技、商业大公司动态和创业创新的小伙伴进群交流，第一时间收听新节目。 这里有更多互动，更多话题讨论。欢迎贡献选题 & 推荐嘉宾。 请先添加「晚点」小助手的微信号，备注：“晚点聊”，我们邀请您入群。 https://cdn.z.wiki/autoupload/20250114/en02/1991X754/%E6%88%AA%E5%B1%8F2025-01-14_15.34.07.png 关注公众号《晚点 LatePost》和《晚点对话》，阅读更多商业、科技文章 https://hv.z.wiki/autoupload/20250114/3bhk/1452X514/%E6%88%AA%E5%B1%8F2025-01-14_14.18.17.png