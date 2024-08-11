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《晚点聊 LateTalk》是《晚点 LatePost》出品的播客节目 由曼祺和汉洋主持 片言可以明百意，坐驰可以役万景
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101: 与王小川聊AI✖️医疗：通向“生命科学的数学原理”
「从把物理变数学，到把语言变数学，再到把生命变数学」 将近 8 个月没有更新大的模型版本后，百川在春节前发布了推理模型 Baichuan-M1-Preview。在一批头部大模型公司中，百川在 24 年年中明确做出了选择：聚焦医疗。 这是王小川长久的关注，他说：2000 年，他研究生的毕业论文就是做基因测序的拼接算法，当时他就想知道，生命的数学原理是什么？因为发现数学、物理等科学体系不足以解释生命了，他还去研究了中医，也投资过中医公司。他认为中医是一种哲学。 在 2023 年成立的百川上，王小川统一了他对生命科学的长久关注与追求 AGI。这让成立之初，讲通用模型和应用的百川看起来 “变了” 、 “慢了”，也走到了焦点之外。去年，百川既不参与模型 API 价格战，也没有跟进投流大战。 社交媒体上出现不看好百川的声音。也有投资人告诉我：“百川其实是最稳的大模型独角兽之一”——累计融资超 50 亿元，却没怎么烧钱。 在百川发布新模型 M1 后，我们访谈了王小川，聊了百川做医疗的源起，王小川理解的 AGI 与医疗和生命科学的关系，以及百川已经发生的落地实践——2025 年一季度，每个海淀居民就可能有一个 AI 医生助理。 多数人认为做医疗是转向垂直领域，王小川的逻辑则是：医疗不是垂直场景，因为任何一个 AI 技术在医疗上都有用武之地，它不会被今天的 AI 淹没掉。 当更多同行与科技大公司在同一个战壕里厮杀时，强调创业要“走出大厂射程之外”的王小川看到了什么？以下是他的阶段性回答。 登场人物： 嘉宾：王小川，百川智能创始人兼 CEO 主播：程曼祺，《晚点 LatePost》科技报道负责人。 时间线跳转： - 中国公司快速做出推理模型 03:28 内蒙古脑梗患者案例，百川 M1 给出的诊断方向与协和医院会诊高度吻合 03:41 走向开源是既定计划，方便医疗行业上手调优 06:09 快速追 o1：蒸馏不是秘密 07:35 DeepSeek “技术慢半步”超出预期 - 造医生等于 AGI，医疗不是垂直领域 12:53 成立百川时就想做医疗，2016 AlphaGo 和魏则西事件带来的思考 14:48 2000 年就做基因测序拼接算法，好奇生命的数学原理，研究中医 17:21 ChatGPT 带来的判断：语言是中轴，AI 不是第四次工业革命 20:36 为什么成立时未特别强调医疗？ 21:20 为何医疗不是垂直？ & 团队反馈 - 落地应用：北京儿童医院、海淀区 26:47 与北京儿童医院合作，为什么从儿科开始 30:52 今年一季度，每个海淀居民会有 AI 医生助理 31:57 三种付费方式：政府、医院和商保等；另一个机会是出海 36:53 做大模型后“见过的省长和市委书记比过去都多” 38:45 招投标过程分享 - 医疗，怎么继续超级模型+超级应用？ 40:37 训练医疗超级模型成本更高，但有相应价值。 42:47 中国一年就诊人次超 84 亿 45:24 医疗行业不会被通用智能吃掉，因数据、场景特殊性 - 语言是主轴，直接用图像、视频训练是走偏了 47:56 M1 有多模态，主要是为了交互，多模态不能开辟技术赛道 48:21 o1 验证了语言是智能主轴 51:18 下一个范式迁移是 AI 自己造工具 52:57 怎么看“Yann LeCunt 认为只靠语言无法让 AI 理解真实世界规律”？ 56:19 更远的未来：义体化、攻壳机动队、AI 延续“人类文明” - 从搜狗到百川58:30 两次创业比较 01:02:02 需要更多年轻人 01:05:13 去年一年，创造了什么？健康、快乐吗？ 01:06:57 室温超导带来“蒙圈”，参与 AI 浪潮的幸运 01:14:05 99.99% 的人低估了变化，大模型有望让世界更平 01:15:53 2025 年的两个期待 ☆《晚点聊 LateTalk》建立「 播客听友群」啦！☆ 欢迎关注科技、商业大公司动态和创业创新的小伙伴进群交流，第一时间收听新节目。 这里有更多互动，更多话题讨论。欢迎贡献选题 & 推荐嘉宾。 请先添加「晚点」小助手的微信号，备注：“晚点聊”，我们邀请您入群。 https://cdn.z.wiki/autoupload/20250114/en02/1991X754/%E6%88%AA%E5%B1%8F2025-01-14_15.34.07.png 本期访谈图文版： 晚点对话王小川|不是文本创作、不是物理模型，AGI 的尽头是生命科学 (https://mp.weixin.qq.com/s/o7wg-YavNVPm-KJxFpJ9uA) 往期 AI 大模型播客 MiniMax 创始人闫俊杰：做大模型，千万别套用移动互联网的逻辑 (https://www.xiaoyuzhoufm.com/episode/678daf93cabd7f95693c8d6c?s=eyJ1IjogIjYwZDg0ZWU1ZTBmNWU3MjNiYjc3YjhmMCJ9) 李开复聊零一部分团队并入阿里：只有大厂能追逐超大模型 (https://www.xiaoyuzhoufm.com/episode/678618621bea9ab60c4dfefc?s=eyJ1IjogIjYwZDg0ZWU1ZTBmNWU3MjNiYjc3YjhmMCJ9) 硅谷怎么看 DeepSeek？与 Fusion Fund 张璐聊开源、Agent 和“除了AI” (https://www.xiaoyuzhoufm.com/episode/6799dea77c3a804d89fd93f2?s=eyJ1IjogIjYwZDg0ZWU1ZTBmNWU3MjNiYjc3YjhmMCJ9) 剪辑制作：甜食 本期主播：小红书 @曼祺_火柴Q (https://www.xiaohongshu.com/user/profile/5dfa9e92000000000100626f?xsec_token=YBSKzbnOGWpnyJ5fxw_yafTdnAUIDw-EfCtqmFTkCIM2o=&xsec_source=app_share&xhsshare=CopyLink&appuid=5dfa9e92000000000100626f&apptime=1736682459&share_id=331aecb9ca7941f498d81fb9c32ea810)，即刻 @曼祺_火柴Q (https://okjk.co/FBoH1Q) https://cdn.z.wiki/autoupload/20250129/p96l/1428X298/%E6%92%AD%E5%AE%A2-%E7%BB%93%E5%B0%BE%E4%BD%9C%E8%80%85%E7%AD%BE%E5%90%8D.png 关注公众号《晚点 LatePost》和《晚点对话》，阅读更多商业、科技文章： https://hv.z.wiki/autoupload/20250129/DqTi/1452X514/%E6%92%AD%E5%AE%A2%E7%BB%93%E5%B0%BE%E6%88%AA%E5%9B%BE.png
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100: 硅谷怎么看 DeepSeek ？与 Fusion Fund 张璐聊开源、Agent和“除了AI”
「技术的力量，开源的力量，初创生态的力量」 2025 年 1 月，农历春节也没有让模型竞赛丝毫减速。DeepSeek 发布开源推理模型 R1，以相对低的成本，在一些 Benchmark 上比肩 ，甚至超越了 o1 的表现，在全球掀起了广泛讨论。 这期节目，我们邀请了 2015 年，在硅谷创立了 FusionFund 的投资人张璐，来和我们一起聊一聊，当前美国科技圈和硅谷语境中，对 DeepSeek 等模型的讨论。 我们也延展聊了 DeepSeek-R1 和 o1 等推理模型打开的 Agent（智能体）应用空间；以及在美国的科技投资视野中，除了 AI ，大家还在关注什么。 FusionFund 曾投资 SpaceX、AI 音频公司 Otter.ai 还有 AI 与医疗结合的公司 Subtle Medical 等。在 AI 领域，Fusion Fund 重点投资美国本土的 to B AI 公司，关注 AI 与医疗、太空科技等领域的结合。 张璐认为，DeepSeek 能有如此出圈的影响力，重要原因之一是开源生态的胜利，而开源的繁荣更有利于初创企业。 张璐也谈了她对“DeepSeek”利空英伟达和 GPU 算力需求，以及 Meta 等美国科技大公司感到的压力。 她的观察是，长线看，DeepSeek 这类大幅降低 AI 模型训练、部署和使用成本的开源成果，会促进更多公司把 AI 大模型带到各行各业，这会提升 AI 用量和算力需求，对算力并不是一个利空。 对 Meta 这样大力投入开源的大型科技公司，张璐认为，它们的一些贡献和整个开源社区的进展，本身是 R1 这类成果出现的条件之一，同时 Meta 作为美国 AI 开源生态的主要玩家之一，也会长期受益于开源的繁荣。 我们聊这期节目时，是 2025 年 1 月 27 日上午，当天晚上，英伟达股价大跌超 17%，市值蒸发超 5000 亿美元。 这次波动幅度超出一些人的预期，但也许并不影响长期的趋势判断。1 月 28 日，英伟达又反弹 8%，股价从前一天最低约 116 美元回升至 129 美元。你“抄底”了吗？ 登场人物： 嘉宾：张璐，Fusion Fund 创始合伙人 主播：程曼祺，《晚点 LatePost》科技报道负责人。 时间线跳转： - DeepSeek“冲击”，开源生态的胜利 02:51 张璐达沃斯峰会期间，各路商业领袖讨论 DeepSeek 04:13 去年年中，Anthropic 和 OpenAI 的朋友就提及过 DeepSeek 04:59 R1 的“惊喜”来自：1.开源 2.跳过监督学习的强化学习 3.成本优势 08:03 这对 Scaling Law 是好消息：可免除大量标注数据，结合更多合成数据，让模型自我“反思” 12:27 一直相信开源的力量，开源更利好初创生态 15:30 DeepSeek 改变大家对中国模型的印象：工程优化外，底层架构也有创新。 16:46 AMD 宣布与 DeepSeek 合作，但这也不是利空英伟达，因为DeepSeek 等成果会降低更多行业使用大模型的成本门槛 19:55 Meta 短期有公关舆论压力，长期受益开源繁荣 23:06 DeepSeek V3 557 万美元训练费用，只算了 GPU hours 25:29 OpenAI 的秘密武器？是否低估了开源与闭源的差距？ 28:09 X.ai 的特别优势：有 3D 产业数据（Tesla、SpaceX 的生产、产线数据等） 30:32 DeepSeek 的“诗意输出” ：模型有不同“性格”，不同语言也可能带来不同“思维方式” 33:12 2025 年 AI 升级方向：垂直小模型、AI 进入边缘设备、架构创新 - 推理模型带来的 Agent 机会 40:08 试用 OpenAI Operator，目前还很慢，会编造信息，但前景美好；Salesforce、微软等大公司在布局行业 Agent。 43:50 Sam Altman 称很快会让 ChatGPT Plus 会员（20 美元/月订阅）用上 Operator，这话得“打折”听。 45:25 美国 B 端客户对准确性和专业度要求高，对当前 Operator 的形态接受度低，更希望获得专业、精准产品。 46:50 Operator 与传统 RPA（流程自动化）的区别：交互革新。 49:36 医疗、金融、保险、太空科技领域都有 Agent 应用机会。 53:33 Agent 隐私问题——一个实例：人们更喜欢向机器/AI倾诉疾病困扰。 56:15 AI Native 的一代：一出生就和 AI 玩具聊天的孩子们 56:33 美国基于开源基座模型+第三方 infra 服务+应用，生态活跃；而国内投资人有时担忧只做一个环节的公司太轻，易被巨头挤压。 01:03:04 硅谷创投圈的热闹，每周有新东西，幸福感高，竞争压力也大。 - 除了 AI 01:06:23 科技和生命科学结合（Bio Tech）& 太空科技（Space Tech） 01:10:15 美国创新核心在硅谷，波士顿、纽约、奥斯汀、洛杉矶也在崛起，如洛杉矶形成了 Space Tech 聚集地。 01:13:40 2025 年充满变数，期待更好保护创新生态，防止技术和资源被大企业垄断。 ☆《晚点聊 LateTalk》建立「 播客听友群」啦！☆ 欢迎关注科技、商业大公司动态和创业创新的小伙伴进群交流，第一时间收听新节目。 这里有更多互动，更多话题讨论。欢迎贡献选题 & 推荐嘉宾。 请先添加「晚点」小助手的微信号，备注：“晚点聊”，我们邀请您入群。 https://cdn.z.wiki/autoupload/20250114/en02/1991X754/%E6%88%AA%E5%B1%8F2025-01-14_15.34.07.png 相关链接： OpenAI 来了！与硅基袁进辉聊 o1 新范式和开发者生态 (https://www.xiaoyuzhoufm.com/episode/66e8c476c1c200f20dbcfac8) DeepSeek 爆火引发系列连锁反应，Meta 建立 4 个小组研究 DeepSeek (https://mp.weixin.qq.com/s/q5nQDxu4RVHrYJOfiHtq5A) 剪辑制作：阿鲸Hval 本期主播：小红书 @曼祺_火柴Q (https://www.xiaohongshu.com/user/profile/5dfa9e92000000000100626f?xsec_token=YBSKzbnOGWpnyJ5fxw_yafTdnAUIDw-EfCtqmFTkCIM2o=&xsec_source=app_share&xhsshare=CopyLink&appuid=5dfa9e92000000000100626f&apptime=1736682459&share_id=331aecb9ca7941f498d81fb9c32ea810)，即刻 @曼祺_火柴Q (https://okjk.co/FBoH1Q) https://cdn.z.wiki/autoupload/20250129/p96l/1428X298/%E6%92%AD%E5%AE%A2-%E7%BB%93%E5%B0%BE%E4%BD%9C%E8%80%85%E7%AD%BE%E5%90%8D.png 关注公众号《晚点 LatePost》和《晚点对话》，阅读更多商业、科技文章： https://hv.z.wiki/autoupload/20250129/DqTi/1452X514/%E6%92%AD%E5%AE%A2%E7%BB%93%E5%B0%BE%E6%88%AA%E5%9B%BE.png 封面：AI 生成的数字巨鲸。
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99: MiniMax 创始人闫俊杰：做大模型，千万别套用移动互联网的逻辑
更好的模型可以导向更好的应用，但更好的应用和更多用户并不会导向更好的模型。 头图是 Dota 2019 国际邀请赛决赛（TI9）中，OG 战队的 Ana 使用 IO（小精灵，图中球形发光体）的经典作战，OG 在 TI9 中夺冠。为什么用这个图，播客里有答案~ 经过 “一切在加速” 的 2024 年，围绕中国大模型创业的讨论，从 “谁又融资了？” 变成 “谁会第一个倒下？” 行业分化时刻，我们访谈了中国大模型六小龙之一，估值已超 30 亿美元的 MiniMax 创始人兼 CEO 闫俊杰，聊了 MiniMax 的新技术目标，他们刚刚发布的首个开源模型系列 MiniMax-01 ，去年一年公司的变化和人员调整，以及闫俊杰作为一个“练习时长 3 年”的“新人 CEO”的自我复盘。 10 个月前，我们就访谈过一次闫俊杰。那次他提了很多字节；这次再聊，明显感到他主动提字节少了，提 Anthropic 多了。这与行业风向形成微妙的反差。 在他更在意字节的 2024 年 3 月，大模型创业最是烈火烹油。而现在，越来越多人开始讨论大厂对创业的压力，MiniMax 本来是看起来相对 “安全”：它的 AI 社区产品 Talkie 的最新月活用户数已超过 Character.ai，成为同类产品全球第一；其在中国的 AI 社区产品 “星野”，用户数、使用时长和留存率也都是第一，高于字节旗下的同类产品。 闫俊杰却自己推翻了这些优势，在他现在的认知里，用户数等指标并非 AI 竞争的核心，他说： - 千万别套用移动互联网的逻辑来做 AI。 移动互联网的逻辑是：用户越多，反馈越多，推荐算法越聪明。而闫俊杰认为，AI 大模型和产品的真实关系是： - “更好的模型可以导向更好的应用，但更好的应用和更多用户并不会导向更好的模型。” 在这个认知更加明确后，闫俊杰说他做出了取舍，现在 MiniMax 最重要的目标不是增长，也不是收入，是 “加速技术迭代”。 不到一年的两次访谈，我们从聊移动互联网到聊跳出移动互联网的逻辑，从讲 2024 年的目标到闫俊杰复盘当时定目标的逻辑就不太对——AI 行业和其中的人都在快速变化与迭代。 时间线跳转： ·聊 MiniMax-01 新模型系列：为什么开源？ 02:12 为什么开源——加速技术迭代 & 加强技术品牌 08:22 行业误区：认为更好的智能水平要依赖更多的用户；其实不然 13:01 想清楚这个逻辑后：模型要追求不断提高上限，而产品就是产品 15:11 明确 MiniMax 是一家技术驱动的公司 ·聊对技术的态度：“一年前最喜欢说信仰的人，信仰都兑现了吗？” 18:01 “随热点而动？”这是对我们的误解 20:13 现在没人能定义什么是 AGI，只能定义智能水平会不断进步 22:00 作为创业者，不是说 Scaling Law 撞墙了我就放弃了，而是努力找方法延续它 23:59 一年前最喜欢说信仰的人，信仰都兑现了吗？ ·聊 Agent：long-context 很重要，探索 coding 之外的 Agent 场景 25:31 Agent 能处理复杂任务，复杂任务指在专业领域达到专业人士水平 27:51 Agent 需要模型架构和能力的提升；MiniMax-01 做到了第一点 29:08 01 改传统 Transformer 里的非线性注意机制为线性注意力机制，提升了处理 long-context 的能力，这对单 Agent 交互质量，和多 Agent 通讯都很重要 35:07 为什么没发 o1 方向模型？ 39:40 多模态能力在 OpenAI L1-L5 的 AGI 路线图里很重要 41:04 AI 编程助手 Cursor 的成功并不基于 o 方向的模型 41:51 蒸馏 o1 数据复现 o1，没那么难 44:09 编程之外另一 Agent 落地场景：信息的获取 51:09 中美模型的一个区别，前者缺少内部 benchmark 55:19 MiniMax 的技术团队特点：模型、Infra 和工程的综合能力强；客观、扁平、灵活 ·聊模应一体：市场不是有 A，就不能有 B 01:01:38 模型、应用一起做，还有必要吗？ 01:03:59 即使更晚创业，也不会做只做应用的公司，因为想做基于未来技术的产品 01:04:44 海螺文本的失利——没有坚持技术驱动 01:06:48 Talkie、星野的暂时领先——因为更懂用户 01:07:34 做技术的人大部分觉得自己很牛，但我不是这么认知世界的 ·聊竞争：不要区分大厂和创业公司 01:07:56 不用把创业公司单独当一类公司 01:09:22 DeepSeek 也很纯粹；智谱第一个有 AI 路线图 01:09:59 MiniMax 的路线图？——逃出生天，下一步最重要 01:11:19 一年来大模型竞争最大的变化：更多人意识到这和移动互联网是两件事 01:12:29 没和字节谈过被收购，从来没想过把公司卖一个什么价钱 01:15:02 24 年没完成年初目标，定目标的逻辑就不太对 01:16:28 大厂投入和竞争激烈程度都在预料之内 01:18:46 AI 产品该看什么指标？ 01:20:25 大公司之外，更大的“危险”还是来自自己的认知 ·聊团队和自己：放下 ego，深度思考 01:22:49 不要假定团队没有流失，流失才是正常的 01:23:24 MiniMax 需要的两种人 01:25:48 确定研发优先级需要做取舍，不见得每个取舍都对，纠错很重要 01:26:56 CEO 决策什么不决策什么不重要，重要的是组织有共同决策标准 01:29:48 让所有人都觉得公司被管得很好，这不是一个目标 01:30:28 打造 AI 组织的难点：持续吸引更好的人 01:31:17 半年多前焦虑，现在不了，因为已做出取舍，以技术迭代为最大目标 01:32:08 去年反思最多的问题——认知能力为何不能提升得更快？ 01:32:16 放下自我，思考得更深入 01:34:29 为什么一直被叫 IO？ 01:36:38 25 年对自己的期待：不断提高技术水平 相关链接： 《晚点对话 MiniMax 闫俊杰：创业没有天选之子》2025 年 1 月 (https://mp.weixin.qq.com/s/VBnm3KCsYd4fuXcBpDgiaA) 《对话 MiniMax 闫俊杰：AGI 不是大杀器，是普通人每天用的产品》2024 年 3 月 (https://mp.weixin.qq.com/s/OXunu2wnNQv66rZIZLnW7g) MiniMax-01 开源系列模型技术博客 (https://www.minimaxi.com/news/minimax-01-%E7%B3%BB%E5%88%97) 登场人物： 嘉宾：闫俊杰，MiniMax 创始人兼 CEO 主播：程曼祺，《晚点 LatePost》科技组负责人。小红书 @曼祺_火柴Q (https://www.xiaohongshu.com/user/profile/5dfa9e92000000000100626f?xsec_token=YBSKzbnOGWpnyJ5fxw_yafTdnAUIDw-EfCtqmFTkCIM2o=&xsec_source=app_share&xhsshare=CopyLink&appuid=5dfa9e92000000000100626f&apptime=1736682459&share_id=331aecb9ca7941f498d81fb9c32ea810) 即刻 @曼祺_火柴Q (https://okjk.co/FBoH1Q) 剪辑：甜食 https://cdn.z.wiki/autoupload/20250114/HozC/1428X298/%E6%88%AA%E5%B1%8F2025-01-14_14.18.52.png ☆《晚点聊 LateTalk》建立「 播客听友群」啦！☆ 欢迎关注科技、商业大公司动态和创业创新的小伙伴进群交流，第一时间收听新节目。 这里有更多互动，更多话题讨论。欢迎贡献选题 & 推荐嘉宾。 请先添加「晚点」小助手的微信号，备注：“晚点聊”，我们邀请您入群。 https://cdn.z.wiki/autoupload/20250114/en02/1991X754/%E6%88%AA%E5%B1%8F2025-01-14_15.34.07.png 关注公众号《晚点 LatePost》和《晚点对话》，阅读更多商业、科技文章 https://hv.z.wiki/autoupload/20250114/3bhk/1452X514/%E6%88%AA%E5%B1%8F2025-01-14_14.18.17.png
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98: 李开复聊零一部分团队并入阿里：只有大厂能追逐超大模型
「不再追求 AGI，他第一个讲了出来」 上周初开始，市场陆续出现有关零一万物的新调整传闻，关键词包括：“放弃预训练，资金链紧张、被阿里收购……”传闻出现的第二天，我们在零一万物办公地，中关村鼎好大厦，采访了李开复。 他解释了实际发生的变化：零一万物已经和阿里云成立了 “产业大模型联合实验室”，零一万物的大部分训练和 AI Infra 团队会加入这个实验室，成为阿里的员工，侧重超大模型研发。零一自己接下来会聚焦做更快、更便宜、更小，更能支持普惠应用的模型，同时自己做应用。 在李开复的描述里，超大模型和更快、更便宜、更小的模型的关系类似于“老师和学生”，超大模型可以通过标注结果和生成更多合成数据的方式帮更小的模型提升性能。 去年 5 月，我们也访谈过一次李开复，当时的话题是从中国“最年长的 AI 大模型创业者”开始的，在 2023 年创立零一万物时，李开复已经 62 岁。 和他行业地位还有人生阶段相似的人，更多会选择支持一个公司，而李开复这次是自己当 CEO，自己跳入了这场大模型的混战。 关于零一的新选择，有人认为是理性、务实，有人认为是收缩乃至“认输”。不管如何，在最新传闻后，李开复快速对外说明事实和阐释想法的姿态，展现了 CEO 的责任。当公司出现调整，CEO 是需要对内对外说明情况的人。 这次我又问了去年问过李开复的一个问题：功成名就时再来创业，会不会有心理包袱？ 他的回答还是和上次相似。1983 年，李开复开始在卡耐基梅隆读计算机博士，当时他在研究计划里写：“AI 是人类认识并理解自己的最后一里路，我希望加入到这个全新绽放、充满前景的未来科学领域。” 李开复认为，这是他等了四十多年终于等到的 AI 时代，如果自己没有试一把，才是一个终身遗憾。 我们访谈李开复的两篇文字报道，我也贴在了 shownotes 的“相关链接”部分，感兴趣的听友可以阅读。 时间线跳转： 回应零一万物调整：“不会停止预训练，但不再追逐超大模型” 02:30 零一与阿里云成立“产业大模型联合实验室”，零一部分团队并入阿里 06:01 当开源追上闭源，任何公司没必要执着于自己预训练，但这件事现在还没发生 08:16 零一没有寻求过被收购 Scaling Law 在变慢；商业化灵魂拷问时刻已经到来 12:08 2024 年 5 月后，零一就做出抉择：聚焦更快、更便宜的模型；想做最大、最棒、最牛的模型，代价非常高，绝对不是一个初创公司可以做的事。 16:57 超大模型的作用是当 Teacher Model，提升较小模型的能力，Anthropic 和 OpenAI 都有类似实践 22:22 大模型时代，从技术竞争到商业落地拷问，一切在加快 25:13 不打打不赢的仗，不做看不到回报的大量投入 27:25 3 种 ToB 订单可以做：帮客户赚钱的；与行业客户紧密合作的；方案可复制性高的 “2025 年零一会有数亿收入”，怎么来？ 33:32 2024 年获得超 1 亿元人民币实际收入 35:03 2025 年会和适合大模型的行业公司建合资公司，结合行业数据、Know-how 和零一的技术 中国大模型创业公司会全军覆没吗？——“没有任何概率” 38:26 谈团队变化：有人禁不住诱惑，有人想追寻超大模型 40:19 中国大模型创业公司全军覆没有多大概率？——“没有任何概率”，因为 AI-first 的应用会足够颠覆 44:01 AI-first 应用的特性：自然语言交互；有通用推理、理解能力；无 AI 不成立 45:11 中国大模型创业公司在应用和落地上会有更多优势，这是互联网和移动互联网验证过的逻辑。 “等了 40 多年，不试才是遗憾” 47:28 不后悔自己当 CEO，一线创业 49:43 2025 年，应用会爆发，零一会在垂直细分行业找到有大价值的 PMF 51:19 工作是工业革命留下的魔咒，如果有了 Super Agent，我会花更多时间和爱的人在一起，这是 AI 取代不了的。 52:45 “每一位都是勇士，我们应该彼此鼓励” 53:32 2025 年的新年愿望 相关链接： 《晚点对话李开复丨他第一个讲了出来，不再追求 AGI》（25.01） (https://mp.weixin.qq.com/s/D85OpN92ovxaPLzM4Uk1WQ) 《对话李开复：这次大模型创业，我十年都不会变现》(24.05) (https://mp.weixin.qq.com/s/tA8puGmIi2v1v6CTMPnksg) 登场人物： 嘉宾：李开复，零一万物创始人兼 CEO。 主播：程曼祺，《晚点 LatePost》科技组负责人。小红书 @曼祺_火柴Q (https://www.xiaohongshu.com/user/profile/5dfa9e92000000000100626f?xsec_token=YBSKzbnOGWpnyJ5fxw_yafTdnAUIDw-EfCtqmFTkCIM2o=&xsec_source=app_share&xhsshare=CopyLink&appuid=5dfa9e92000000000100626f&apptime=1736682459&share_id=331aecb9ca7941f498d81fb9c32ea810) 即刻 @曼祺_火柴Q (https://okjk.co/FBoH1Q) 剪辑：甜食 https://cdn.z.wiki/autoupload/20250114/HozC/1428X298/%E6%88%AA%E5%B1%8F2025-01-14_14.18.52.png ☆《晚点聊 LateTalk》建立「 播客听友群」啦！☆ 欢迎关注科技、商业大公司动态和创业创新的小伙伴进群交流，第一时间收听新节目。 这里有更多互动，更多话题讨论。欢迎贡献选题 & 推荐嘉宾。 请先添加「晚点」小助手的微信号，备注：“晚点聊”，我们邀请您入群。 https://cdn.z.wiki/autoupload/20250114/en02/1991X754/%E6%88%AA%E5%B1%8F2025-01-14_15.34.07.png 关注公众号《晚点 LatePost》和《晚点对话》，阅读更多商业、科技文章 https://hv.z.wiki/autoupload/20250114/3bhk/1452X514/%E6%88%AA%E5%B1%8F2025-01-14_14.18.17.png
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97: 中国产品如何从 0 到 1 搭海外品牌？| 对话国际品牌操盘手 Eric
中国产品出海正在进入一个新时代：从卷低价、卷规格，到建品牌，讲故事。泡泡玛特希望在全球讲的是 IP 界的唱片公司的故事；名创优品希望借助每个大火的 IP，让自己的产品提供更多功用性之外的价值；喜茶则继续用联名，在全球范围内扩大自己的品牌影响力。 以往中国商品靠精益生产、快速周转，赚的是薄利多销的钱，今天新一代工厂管理者接手后，他们希望能从头搭建品牌故事、建立品牌影响力，利润空间更高、更具品牌忠诚度的海外市场就是他们心中的应许之地。但如何在海外从 0 到 1 搭建起一个品牌？ 我请来了一位国际日化集团的社交电商负责人 Eric，这一集团下不少化妆品品牌女生们都耳熟能详， Eric 过去 10 年都在集团内负责整个亚太区域的电商业务，做过运营、投放、数据分析，Eric 很清楚一个品牌如何从头搭建、长大。 过去一年他开始转向出海，负责东南亚、日本、美国三个市场的 TikTok 电商渠道，中间踩了不少坑，也积累了不少经验，在本期播客中，我们将能够听到他的真诚分享。 东南亚市场 06：54 在东南亚，如何从0到1搭建一个海外品牌？ 23：08 在东南亚做了一年 TikTok 电商，我踩了哪些坑 31：53 东南亚几个电商渠道，如何分配预算？ 39：26 东南亚绝对不会出现李佳琦，因为没人会那么努力 日本市场 49：02 一个商品详情页要改两周，日本电商市场太慢 53：36 面对低效，破局的点是找到搭配默契的中国人团队 北美市场 01：00：46 品牌要在 TikTok 北美做起来，可能会面临哪些挑战？ 01：06：43 雅诗兰黛等全球知名品牌是怎么做 TikTok 的？ 01：08：12 为什么美国的 TikTok 很难像中国的抖音一样快速成长起来？ 01：14：03 外资进入中国，有什么经验可借鉴？ 01：18：41 出海过来人想说，你得考虑这三个问题 剪辑：甜食 登场人物 Eric，知名国际日化集团全球社交电商负责人，即刻 ID：艾瑞克丁 Eric 陈晶 《晚点 LatePost》记者，关注出海（Wechat：tiema233） 封面图：Eric 从印尼飞往越南的路上
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