Демократы на капельницах, республиканцы на стероидах. Трамп 2.0 | Максим Сучков
Чем сейчас живут и что представляют из себя республиканцы и демократы? Американская политика делается в суде? Что можно ждать от команды Трампа на внешнеполитическом треке? Какое наследие захочет оставить после себя Трамп?Гость выпуска: директор Института международных исследований МГИМО Максим СучковВедущая подкаста: младший научный сотрудник ИМИ МГИМО Софья БабкинаИнститут международных исследований — ведущее научно-исследовательское подразделение МГИМО МИД России с 1976 года. ИМИ проводит фундаментальные и прикладные научные исследования в области международных отношений и внешней политики, в том числе для российских органов власти и международных организаций. Сотрудники Института участвуют в становлении академического сообщества российских международников и выступают с публичной экспертизой по актуальным вопросам международной повестки. Объединённая редакция выпускает академический журнал «Международная аналитика» (ВАК). Ищите нас в Telegram, ВконтактеYouTube-, Rutube-канал ИМИ
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36:00
Есть ли будущее у Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности? | Юлия Жданова
Как устроена работа Делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями? Есть ли будущее у Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ)? Можно ли по-прежнему говорить об актуальности такого формата, как ОБСЕ? Гость выпуска: и.о. руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия ЖдановаВедущая подкаста: младший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Софья БабкинаИнтервью записано в рамках второй образовательной миссии российских молодых специалистов в области ядерного нераспространения в Австрию. Программа была организована Центром внешнеполитического сотрудничества имени Е.М. Примакова совместно с Постоянным представительством России при международных организациях в Вене.Аккаунты Делегации Российской Федерации на переговорах в Вене: Telegram; ВконтактеИнститут международных исследований — ведущее научно-исследовательское подразделение МГИМО МИД России с 1976 года. ИМИ проводит фундаментальные и прикладные научные исследования в области международных отношений и внешней политики, в том числе для российских органов власти и международных организаций. Сотрудники Института участвуют в становлении академического сообщества российских международников и выступают с публичной экспертизой по актуальным вопросам международной повестки. Объединённая редакция выпускает академический журнал «Международная аналитика» (ВАК). Ищите нас в Telegram, ВконтактеYouTube-, Rutube-канал ИМИ
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29:49
Гарантии МАГАТЭ и физическая ядерная безопасность объектов | Роман Устинов
Гарантии МАГАТЭ — инструмент доверия или давления? Как обеспечивается физическая ядерная безопасность объектов? Что ждёт иранскую ядерную программу? Как новые форматы сотрудничества США влияют на ДНЯО?Гость выпуска: заместитель Постоянного представителя Российской Федерации при международных организациях в Вене Роман УстиновВедущая подкаста: младший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Софья БабкинаИнтервью записано в рамках второй образовательной миссии российских молодых специалистов в области ядерного нераспространения в Австрию. Программа была организована Центром внешнеполитического сотрудничества имени Е.М. Примакова совместно с Постоянным представительством России при международных организациях в Вене.Аккаунты Постоянного представительства России при международных организациях в Вене: Telegram; ВконтактеИнститут международных исследований — ведущее научно-исследовательское подразделение МГИМО МИД России с 1976 года. ИМИ проводит фундаментальные и прикладные научные исследования в области международных отношений и внешней политики, в том числе для российских органов власти и международных организаций. Сотрудники Института участвуют в становлении академического сообщества российских международников и выступают с публичной экспертизой по актуальным вопросам международной повестки. Объединённая редакция выпускает академический журнал «Международная аналитика» (ВАК). Ищите нас в Telegram, ВконтактеYouTube-, Rutube-канал ИМИ
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30:12
От «долгих восьмидесятых» до Си Цзиньпина | Иван Зуенко
Как изменился Китай за десятилетие Си Цзиньпина у власти? Почему нынешний этап — пик развития страны? С какими сложностями сталкивается КНР? Без изучения чего точно нельзя стать китаистом?Гость выпуска: кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИМИ, доцент кафедры востоковедения МГИМО Иван ЗуенкоВедущая подкаста: младший научный сотрудник ИМИ Софья БабкинаКнига Ивана Зуенко «Китай в эпоху Си Цзиньпина» на сайте издательства АСТ.1:32 Исследовательский интерес к Китаю 80-ых6:07 Изменения, произошедшие в КНР за последние десятилетия9:45 Какое место Китай стремится занять в меняющемся мире13:06 Почему именно сегодня Китай находится на пике своего развития16:22 Какие сюжеты китайской жизни остаются малоизученными, но представляются большой исследовательский потенциал?20:12 Феномен китайского «кинематографического чуда»23:06 Почему китайскому кино уделено мало внимания в российской массовой культуре?25:15 Что должен знать китаист28:34 Блиц. Лучшая чифанька в Москве30:41 Три места, которые каждый должен посетить в Китае32:26 Маджонг, го или сянци34:02 Лучший китайский фильм и мультфильм36:17 «Полдень, 21 век». Что следует за ним?Институт международных исследований — ведущее научно-исследовательское подразделение МГИМО МИД России с 1976 года. ИМИ проводит фундаментальные и прикладные научные исследования в области международных отношений и внешней политики, в том числе для российских органов власти и международных организаций. Сотрудники Института участвуют в становлении академического сообщества российских международников и выступают с публичной экспертизой по актуальным вопросам международной повестки. Объединённая редакция выпускает академический журнал «Международная аналитика» (ВАК). Ищите нас в Telegram, ВконтактеYouTube-, Rutube-канал ИМИ
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37:38
Молча и вдумчиво: как исследовать Германию в новом мире? | Артём Соколов
Каковы промежуточные итоги «смены эпох» в ФРГ? В чём значение выборов в Саксонии и Тюрингии? Можно ли ждать успеха «Альтернативы для Германии» и «Союза Сары Вагенкнехт» на общефедеральном уровне? Как геополитические события отражаются на внутригерманской жизни? Нужно ли российским специалистам изучать Германию в 2024 году?Гость выпуска: кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ Артём СоколовВедущая подкаста: младший научный сотрудник Центра перспективных американских исследований ИМИ Софья БабкинаИнститут международных исследований — ведущее научно-исследовательское подразделение МГИМО МИД России с 1976 года. ИМИ проводит фундаментальные и прикладные научные исследования в области международных отношений и внешней политики, в том числе для российских органов власти и международных организаций. Сотрудники Института участвуют в становлении академического сообщества российских международников и выступают с публичной экспертизой по актуальным вопросам международной повестки. Объединённая редакция выпускает академический журнал «Международная аналитика» (ВАК). Ищите нас в Telegram, ВконтактеYouTube-, Rutube-канал ИМИ