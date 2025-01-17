Есть ли будущее у Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности? | Юлия Жданова

Как устроена работа Делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями? Есть ли будущее у Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ)? Можно ли по-прежнему говорить об актуальности такого формата, как ОБСЕ? Гость выпуска: и.о. руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия ЖдановаВедущая подкаста: младший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Софья БабкинаИнтервью записано в рамках второй образовательной миссии российских молодых специалистов в области ядерного нераспространения в Австрию. Программа была организована Центром внешнеполитического сотрудничества имени Е.М. Примакова совместно с Постоянным представительством России при международных организациях в Вене.Аккаунты Делегации Российской Федерации на переговорах в Вене: Telegram; ВконтактеИнститут международных исследований — ведущее научно-исследовательское подразделение МГИМО МИД России с 1976 года. ИМИ проводит фундаментальные и прикладные научные исследования в области международных отношений и внешней политики, в том числе для российских органов власти и международных организаций. Сотрудники Института участвуют в становлении академического сообщества российских международников и выступают с публичной экспертизой по актуальным вопросам международной повестки. Объединённая редакция выпускает академический журнал «Международная аналитика» (ВАК). Ищите нас в Telegram, ВконтактеYouTube-, Rutube-канал ИМИ