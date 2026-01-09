Open app
UNCODED SESSION — DJ Mixes: House & Techno (Uncoded Radio)
Uncoded Radio (UNCODED SESSION — Podcasts)
    EP08 — Uncoded Radio presents Uncoded Session (New Year’s Mix) — Max Cohle [Minimal, Deep Tech]

    1/07/2026 | 59 mins.

    Uncoded Session — New Year's Mix. [Exclusive Mix]60 minutes by Max Cohle: Minimal & Deep Tech.Duration: 60 min

    EP07 — Uncoded Radio presents Uncoded Session (New Year’s Mix) — Artslaves [Minimal House]

    1/07/2026 | 1h

    Uncoded Session — New Year's Mix. [Exclusive Mix]60 minutes by Artslaves: Minimal House.Duration: 60 min

    EP06 — Uncoded Radio presents Uncoded Session (New Year’s Mix) — Aelita & Jane [Minimal House]

    1/07/2026 | 1h

    Uncoded Session — New Year's Mix. [Exclusive Mix]60 minutes by Aelita & Jane: Minimal House.Duration: 60 min

    EP05 — Uncoded Radio presents Uncoded Session (New Year’s Mix) — Alev Tav [Minimal House]

    1/07/2026 | 1h

    Uncoded Session — New Year's Mix. [Exclusive Mix]60 minutes by Alev Tav: Minimal House.Duration: 60 min

    EP04 — Uncoded Radio presents Uncoded Session (New Year’s Mix) — Melina [Techno, Hard Trance]

    1/07/2026 | 1h

    Uncoded Session — New Year's Mix. [Exclusive Mix]60 minutes by Melina: Techno & Hard Trance.Duration: 60 min

About UNCODED SESSION — DJ Mixes: House & Techno (Uncoded Radio)

Uncoded Radio is a 24/7 electronic broadcast dedicated to the underground scene. Through UNCODED SESSION, we bring together artists, labels, and selectors shaping today's culture—while tracing the roots of the sound from Detroit to Berlin, and the raw energy of London's underground. Expect curated podcasts and mixes focused on discovery, musical identity, and the authentic heritage of house music and techno.
