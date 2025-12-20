Open app
سعدی
سعدی

محمدرضا طاهری
ArtsBooks
سعدی
    شماره پنجاه و پنجم | بوستان ۴۳ | باب چهارم

    12/20/2025 | 35 mins.

    پادکست سعدی | فصل سوم ||باب چهارم بوستان| در تواضعز دعوی پری زآن تهی می روی|| خوانش و شرح: محمدرضا طاهری|--‐-----------------------------------------------------برای ثبت نام در جلسات آنلاین خوانش و شرح دیوان حافظ، در تلگرام به شماره زیر پیام بدهید:+989305681884______________________________________اگر مایلید به هر میزانی از پادکست سعدی پشتیبانی مالی کنید، لطفا به ما ایمیل بزنید:saadi.podcast@gmail.com---------------------------------------------------------------صفحه توئیترکانال تلگرام اینستاگرام---------------------------------------------------------موسیقی آغاز: پرویز مشکاتیانتکنوازی: حسین علیزاده Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

    حافظ به روایت حافظ| جلسات آنلاین

    11/22/2025 | 10 mins.

    /خوانش و شرح غزلیات حافظ/جلسات آنلاین//محمدرضا طاهری/برای ثبت نام و شرکت در جلسات، در تلگرام به شماره زیر پیام بدهید:/+989305681884 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

    شماره پنجاه و چهارم | بوستان ۴۲ | باب چهارم

    10/18/2025 | 48 mins.

    پادکست سعدی | فصل سوم ||باب چهارم بوستان| در تواضعهمین بس که دنیا به دین می‌خورند|| خوانش و شرح: محمدرضا طاهری|--‐-----------------------------------------------------حمایت مالی از پادکست سعدی---------------------------------------------------------------برای ثبت نام در جلسات آنلاین خوانش و شرح متون کهن با محمدرضا طاهری، در تلگرام به شماره زیر پیام بدهید:+989305681884______________________________________اگر مایلید اسپانسر یک یا چند قسمت بشوید به ما ایمیل بزنید:saadi.podcast@gmail.com---------------------------------------------------------------صفحه توئیترکانال تلگرام اینستاگرام---------------------------------------------------------موسیقی آغاز: پرویز مشکاتیانآواز: بنان Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

    شماره پنجاه و سوم | بوستان ۴۱| باب چهارم

    10/11/2025 | 24 mins.

    پادکست سعدی | فصل سوم ||باب چهارم بوستان| در تواضع|حکایت معروف کرخی|| خوانش و شرح: محمدرضا طاهری|--‐-----------------------------------------------------حمایت مالی از پادکست سعدی---------------------------------------------------------------برای ثبت نام در جلسات آنلاین خوانش و شرح متون کهن با محمدرضا طاهری، در تلگرام به شماره زیر پیام بدهید:+989305681884______________________________________اگر مایلید اسپانسر یک یا چند قسمت بشوید به ما ایمیل بزنید:saadi.podcast@gmail.com---------------------------------------------------------------صفحه توئیترکانال تلگرام اینستاگرام---------------------------------------------------------موسیقی آغاز: پرویز مشکاتیانتکنوازی: حسین علیزاده Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

    شماره پنجاه و دوم | غزل ۴۵ و ۴۶

    8/29/2025 | 57 mins.

    پادکست سعدی | فصل سوم ||| خوانش و شرح: محمدرضا طاهری|--‐-----------------------------------------------------حمایت مالی از پادکست سعدی---------------------------------------------------------------برای شرکت در جلسات آنلاین خوانش و شرح متون کهن، به شماره زیر در تلگرام پیام بدهید:+989305681884______________________________________اگر مایلید اسپانسر یک یا چند قسمت بشوید یا از ما مستقیما حمایت مالی کنید به ما ایمیل بزنید:saadi.podcast@gmail.com---------------------------------------------------------------صفحه توئیترکانال تلگرام اینستاگرام---------------------------------------------------------موسیقی آغاز: پرویز مشکاتیانآواز: محمدرضا شجریان Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

About سعدی

مروری بر تمام آثار سعدی و دقت در ظرافت‌های آن/ خوانش و شرح: محمدرضا طاهری Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
