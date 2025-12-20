شماره پنجاه و پنجم | بوستان ۴۳ | باب چهارم
12/20/2025 | 35 mins.
پادکست سعدی | فصل سوم ||باب چهارم بوستان| در تواضعز دعوی پری زآن تهی می روی|| خوانش و شرح: محمدرضا طاهری
حافظ به روایت حافظ| جلسات آنلاین
11/22/2025 | 10 mins.
/خوانش و شرح غزلیات حافظ/جلسات آنلاین//محمدرضا طاهری
شماره پنجاه و چهارم | بوستان ۴۲ | باب چهارم
10/18/2025 | 48 mins.
پادکست سعدی | فصل سوم ||باب چهارم بوستان| در تواضعهمین بس که دنیا به دین میخورند|| خوانش و شرح: محمدرضا طاهری
شماره پنجاه و سوم | بوستان ۴۱| باب چهارم
10/11/2025 | 24 mins.
پادکست سعدی | فصل سوم ||باب چهارم بوستان| در تواضع|حکایت معروف کرخی|| خوانش و شرح: محمدرضا طاهری
شماره پنجاه و دوم | غزل ۴۵ و ۴۶
8/29/2025 | 57 mins.
پادکست سعدی | فصل سوم ||| خوانش و شرح: محمدرضا طاهری
