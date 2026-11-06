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5 episodes
- دیکتاتورها چگونه ماندگار میشوند و از چه ابزارهایی برای کنترل جامعه استفاده میکنند؟
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- پلی مارکت چطور کار میکنه و چقدر پیش بینی های این سایت دقیقه؟
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- در این اپیزود تاریخچه روابط ایران و اسرائیل در زمان پهلوی دوم را میشنوید.
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About راوکست اکسترا | Ravcast Extra
در راوکست اکسترا از تاریخ، اندیشه، و اتفاقات ایران و جهان حرف میزنیم تا بهتر بفهمیم اطرافمون چه خبره.--------------------------برای پخش تبلیغات در پادکستهای فارسی به ربطهاست مراجعه کنید.Hosted on Rabt.See Rabt.host for more information.Podcast website
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راوکست اکسترا | Ravcast Extra
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