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راوکست اکسترا | Ravcast Extra
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راوکست اکسترا | Ravcast Extra

ایمان نژاداحد
HistorySociety & Culture
راوکست اکسترا | Ravcast Extra
Latest episode

5 episodes

  • راوکست اکسترا | Ravcast Extra

    راز بقای دیکتاتورها

    11/05/2026 | 40 mins.
    دیکتاتورها چگونه ماندگار میشوند و از چه ابزارهایی برای کنترل جامعه استفاده میکنند؟
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    Hosted on Rabt.
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  • راوکست اکسترا | Ravcast Extra

    اعتراضات فرانسه

    11/02/2026 | 26 mins.
    دلیل اعتراضات فرانسه چیه و چپ ها و گروه های مختلف چه نقش دارن؟

    مشاهده نسخه تصویری در یوتوب راوکست
    مطالب بیشتر در سایت راوکست
    --------------------------
    برای پخش تبلیغات در پادکست‌های فارسی به ربط‌هاست مراجعه کنید.

    Hosted on Rabt.
    See Rabt.host for more information.
  • راوکست اکسترا | Ravcast Extra

    بیش بینی های پلی مارکت

    11/02/2026 | 28 mins.
    پلی مارکت چطور کار میکنه و چقدر پیش بینی های این سایت دقیقه؟
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    مطالب بیشتر در سایت راوکست
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    برای پخش تبلیغات در پادکست‌های فارسی به ربط‌هاست مراجعه کنید.

    Hosted on Rabt.
    See Rabt.host for more information.
  • راوکست اکسترا | Ravcast Extra

    کنگره آمریکا

    11/01/2026 | 31 mins.
    تاریخچه کنگره آمریکا، اختیارات، فرق مجلس نمایندگان و سنا

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    مطالب بیشتر در سایت راوکست
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    برای پخش تبلیغات در پادکست‌های فارسی به ربط‌هاست مراجعه کنید.

    Hosted on Rabt.
    See Rabt.host for more information.
  • راوکست اکسترا | Ravcast Extra

    روابط ایران و اسرائیل پیش از انقلاب

    10/31/2026 | 27 mins.
    در این اپیزود تاریخچه روابط ایران و اسرائیل در زمان پهلوی دوم را میشنوید.
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    مشاهده نسخه تصویری در یوتوب راوکست
    مطالب بیشتر در سایت راوکست
    --------------------------
    برای پخش تبلیغات در پادکست‌های فارسی به ربط‌هاست مراجعه کنید.

    Hosted on Rabt.
    See Rabt.host for more information.
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About راوکست اکسترا | Ravcast Extra
در راوکست اکسترا از تاریخ، اندیشه، و اتفاقات ایران و جهان حرف می‌زنیم تا بهتر بفهمیم اطرافمون چه خبره.--------------------------برای پخش تبلیغات در پادکست‌های فارسی به ربط‌هاست مراجعه کنید.Hosted on Rabt.See Rabt.host for more information.
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HistorySociety & Culture

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