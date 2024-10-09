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开腔
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开腔
花总的小宇宙
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《开腔》是花总主持的访谈类播客。 花总是一位纪录片导演，十余年来参与过多次重大公共事件，被载入普通高等教育国家级规划教材 《中国新闻传播史》。 早在2011年，花总撰写的《装腔指南》就风靡网络，“逼格”一词从此脍炙人口。次年8月，他在微博“鉴表”，推动陕西省安监局局长杨达才落马，成为中国最著名的网络反腐案例之一。自...
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Vol. 05 逃出妙瓦底：电诈集中营亲历者访谈
去年春节前，Neo联系到我，希望用亲身经历揭露缅甸妙瓦底电诈集中营的真相。此时他已经逃到第三国，我通过电话对他进行了两轮采访。本期节目详细记录了电诈团伙与电诈活动的内幕细节，大量信息系首次公开。欢迎收听本期《开腔》，和我一起潜入深海寻找故事。嘉宾：Neo，2013年赴英国留学，后因家庭变故辍学。2022年赴泰国应聘，最终陷身缅甸妙瓦底。作为有留学经历的高素质人才，Neo在电诈团伙里升任帐房，由此掌握了犯罪活动的重要内幕。采录：花总制作：甜食01:56 前往泰国05:45 来到湄索10:28 T字路口13:14 穿越界河14:15 你别想逃16:57 泰国电话卡20:55 检查站24:20 敲了园区的门28:35 我们就是杀猪盘30:02 物业带我去宿舍31:26 窝点内部33:32 代号四零一34:44 组长与劳力士38:20 如果我真想做诈骗就留在迪拜了40:07 舍友们42:40 赔付45:53 为什么让我做财务47:41 喜哥和强子49:33 大部分是中国人52:53 剧本为王54:25 流水有多少56:26 诈骗成本有多少59:40 大部分小组并不盈利61:09 通过饭卡估算团队规模63:27 交了赔付就能放人吗64:59 财务组68:28 和北京时间同步71:36 请高手培训73:51 电诈用户画像76:35 别发美食图片78:00 黄推引流81:35 筛选客户85:29 社会工程92:45 买料成本97:20 叫业务员是为了维护士气99:25 怎么分赃101:10 被剥削的底层106:00 如何发薪水108:50 电诈团伙的层级111:15 共存共荣114:17 喜哥的发迹史与烦恼119:13 为什么闹掰122:15 开始联系媒体127:30 取证130:23 被关小黑屋133:41 风险预判135:05 我要反击136:49 关于东美140:37 从泰国回国143:34 如何逃离园区145:06 摊牌与角力149:59 将军158:47 供应链不可或缺的一环
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2:39:46
Vol. 04 我在柬埔寨的小旅舍里看尽了骗子的套路
三哥曾是个包工头，在东莞赌场散尽了家财，一度要靠踩缝纫机维生。漂泊到柬埔寨后，他在首都金边经营着一间小小的庇护所，为那些身陷困境的中国人办理回国手续。他的房客们大多经历复杂，不少人来自黑灰产的江湖。欢迎收听本期《开腔》，和我一起潜入深海寻找故事。嘉宾：三哥，1976年生于四川达州。现在金边经营旅馆。采录：花总制作：甜食01:13 我16岁就开始做小工04:11 戴大金链子挥金如土的时光07:51 在谷底踩缝纫机为生10:19 跟着老婆来金边12:00 有人叫我在柬埔寨接工程14:27 看见工地的高墙怕要不到帐17:54 旅行证和回国证明20:03 我没有见过真正被骗过来的人22:07 其实大家就是心照不宣22:50 呼朋唤友搞电诈25:56 看着老实巴交的人可能比谁都坏27:03 我知道你要救我，可我就想要你的钱28:10 逃跑的房客与赖帐的家属30:25 我会陪你演一下32:53 骗美国大姐买单的小伙子36:02 假扮房客拉人头的电诈公司HR39:57 藏在小旅馆里的电诈头目41:16 看人的眼光有什么变化42:03 哪个房客印象最深48:14 对未来的憧憬52:59 多得不如少得，少得不如现得
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53:50
Vol. 03 和国家一级唠嗑运动员峰哥谈心
2015年我初识峰哥。后来他走向台前，赴印度饮恒河水，到三和挂壁，在缅甸妙瓦底被军警按头，终成一代现象级网红。年底峰哥又要去乌克兰整活，鉴于前路凶险，为防意外，我抓住他录了本期节目。嘉宾：周丽峰，网名“峰哥亡命天涯”。荣誉头衔包括（但不限于）抽象教父、连接仙人、赛博鲁迅、B站孩子王等。采录：花总制作：甜食02:28 成为国家一级运动员的快乐只有三天06:49 关心公共事务不是一种表演10:10 一个月涨粉百万13:25 站在道德洼地上19:45 我属于猎奇这个细分赛道20:20 印度成为流量福地26:55 我的粉丝心比天高命比纸薄28:14 来，叫爹29:45 粉丝骂骂咧咧地爱我32:14 B站为什么不给峰哥百大36:01 4亿流量的直播切片38:12 峰哥宇宙42:45 我怼人不是为了流量43:20 厌蠢46:39 峰哥会凉吗48:35 如果直播和视频必须放弃一个50:29 来自峰哥的赛博祝福
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50:58
Vol. 02 和八岁出家的00后法师聊佛学院生活
童年出家是什么样的人生体验？空门能否容得下最寻常的悲喜？佛学院里又能学到些什么？初识续祥法师是三年前，他在普度园赠我纨扇，瘦金体“棣棠花”临的是徽宗诗帖。小师父待人接物如春风拂面、不矜不盈。上月重逢，我第一次听他讲述出家十六年的经历，也向他讨教了前面的问题。欢迎收听《开腔》，和我一起潜入深海寻找故事。嘉宾：释续祥，字理然，生于2000年。八岁在陕西留坝风云寺出家，毕业于法门寺佛学院与中国佛学院，现在法源寺继续攻读唯识学硕士。采录：花总制作：甜食环境声：法源寺晚课配乐《享誉佛国》、《往事随风》、《西天取经》等选自专辑《玄奘之路—大乘天》，感谢程池先生友情授权。02:30 佛学院请海德格尔“重孙”讲《存在与时间》03:18 学佛能拿什么学位04:35 五四运动催生了佛学院05:43 佛学院最大特点是“丛林化”06:41 记得每天早上摸摸头07:27 和尚更要学刑法10:12 佛教界的北大11:38 小学二年级我被奶奶送进了寺院13:56 我与师父“相爱相杀”的亲子关系22:35 我的最后一次出逃23:18 掀桌子的人25:25 一顿分手饭27:12 我的班长是个梨园名角29:32 我的老师是张朝阳的弟弟31:54 我如何在佛门学会放飞自我32:58 同学的孩子已经会打酱油了33:57 对未来的想象35:50 好哥们给我一部手机打110，我却用它上贴吧吵架37:21 如何与烦恼相处38:59 打坐时世界真的会一帧一帧慢下来40:09 被抛入森林的兔子逐水草而居40:53 如何面对佛门乱相41:54 受戒日：从此我是比丘了43:38 练字是我安放自我的法门44:58 别怕走错这条路45:56 我为什么学唯识52:40 AI能否成佛
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55:31
Vol. 01 这回孙宇晨没有放鸽子
几天前，我在香港和孙宇晨有一次长谈。从他打算投资贾跃亭的IP电商公司开始，我们聊了整整两个半小时，一直问到了江湖传说里的椰子鸡。那天下午，他并没有回避我的质疑，偶尔还直白得惊人。孙宇晨是一个复杂的多面体，在不同镜像里我仿佛同时窥见了铁算盘、暴君、宇航员、少年。不论你喜欢与否，他都影响了这个时代。欢迎收听《开腔》，和我一起潜入深海寻找故事。嘉宾：孙宇晨，1990年生人。毕业于北大与宾夕法尼亚大学。波场创始人，火币全球顾问委员会委员，前格林纳达驻世界贸易组织特命全权大使。采录：花总制作：甜食00:52 我为什么想投资贾跃亭05:04 我花大量时间研究别人如何失败07:42 生态与焦聚是贾跃亭给我的教训10:28 做企业就是“Winner-Takes-All”11:27 字节就是吸取了乐视教训的乐视15:32 我和贾跃亭因为一条朋友圈相识16:48 我不认为贾跃亭是骗子20:26 我对骗子的定义21:16 “Fake it till you make it”不是骗25:23 贾跃亭相当于花5000万做了一只大象模型26:50 我并不是要拉贾跃亭进币圈29:24 我只想给贾跃亭递一瓶水30:45 造车牌桌上能活下来的只有特斯拉、比亚迪和华为系31:58 贾跃亭应该和老罗一样重新出发34:12 我的偶像是CZ和Vitalik的混合体35:10 我的一切都可以为工作让道36:07 葵花宝典是一种牺牲的隐喻38:59 只剩一个孙宇晨41:37 收割者，套利者，交易员，宇航员47:57 我不认为这是无情，这只是高效48:54 马基雅维利与社会达尔文主义49:36 鸭子、鸡和孔雀53:05 Vitalik创立以太坊对我来说是个决定性瞬间53:56 我有时觉得自己是天体物理学家57:36 我不想像布鲁诺那样被烧死58:03 和SEC的争执——如何管鲸鱼01:04:11 我的处境和CZ不一样，但什么都可以谈01:06:01 “赚钱是衡量成功唯一标准”的出处01:08:02 做公司是我唯一的爱好01:09:00 SBF凭一己之力让行业倒退五年01:10:39 自从我成了一条鱼就不拧巴了01:13:05 其实我是阮小七01:17:26 护照与八卦01:17:54 有钱与自由01:20:18 我本想当一个律师01:21:11 我也有朋友，那只椰子鸡
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1:25:54
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About 开腔
《开腔》是花总主持的访谈类播客。 花总是一位纪录片导演，十余年来参与过多次重大公共事件，被载入普通高等教育国家级规划教材 《中国新闻传播史》。 早在2011年，花总撰写的《装腔指南》就风靡网络，“逼格”一词从此脍炙人口。次年8月，他在微博“鉴表”，推动陕西省安监局局长杨达才落马，成为中国最著名的网络反腐案例之一。自2012年起，花总与《南方周末》、《新京报》等媒体共同调查“世界奢侈品协会”黑幕，促成民政部取缔“离岸社团”、“山寨社团”。相关案件被载入最高人民法院院长周强在十二届全国人大四次会议上作的工作报告。 2018年底，花总发布短片 《杯子的秘密》曝光五星级酒店卫生乱象，促成文旅部开展行业整顿。 2019年，他与凤凰网推出《花总鉴识录》。2020年与腾讯新闻推出《42号夜线》。同年赴土耳其拍摄纪录片《口罩猎人》，入围中国纪录片学院奖与广州国际纪录片节金红棉影展，获评“微博年度最具影响力纪录片”。纪录片《出海》被广东省广播电视局评选为2023年第三季度“优秀国产纪录片”，同年纪录片《深海》入围中国纪录片学院奖。2024年他与腾讯新闻联合出品纪录片《归途》。
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