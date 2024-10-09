Vol. 04 我在柬埔寨的小旅舍里看尽了骗子的套路

三哥曾是个包工头，在东莞赌场散尽了家财，一度要靠踩缝纫机维生。漂泊到柬埔寨后，他在首都金边经营着一间小小的庇护所，为那些身陷困境的中国人办理回国手续。他的房客们大多经历复杂，不少人来自黑灰产的江湖。欢迎收听本期《开腔》，和我一起潜入深海寻找故事。嘉宾：三哥，1976年生于四川达州。现在金边经营旅馆。采录：花总制作：甜食01:13 我16岁就开始做小工04:11 戴大金链子挥金如土的时光07:51 在谷底踩缝纫机为生10:19 跟着老婆来金边12:00 有人叫我在柬埔寨接工程14:27 看见工地的高墙怕要不到帐17:54 旅行证和回国证明20:03 我没有见过真正被骗过来的人22:07 其实大家就是心照不宣22:50 呼朋唤友搞电诈25:56 看着老实巴交的人可能比谁都坏27:03 我知道你要救我，可我就想要你的钱28:10 逃跑的房客与赖帐的家属30:25 我会陪你演一下32:53 骗美国大姐买单的小伙子36:02 假扮房客拉人头的电诈公司HR39:57 藏在小旅馆里的电诈头目41:16 看人的眼光有什么变化42:03 哪个房客印象最深48:14 对未来的憧憬52:59 多得不如少得，少得不如现得