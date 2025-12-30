宝！我们急需你这一票！小宇宙正在举办“2025年小宇宙播客大赏”并进行年度播客评选，下拉到最后有关于听众最喜欢的播客节目评选，十七和希载超级希望得到你珍贵的一票，爱住！——————————“我们是什么关......”“我们是很好很好的朋友。”这句话困住了多少人？本期，高呼声返场的嘉宾小明，将分享他的三段关系：从北京汤泉到成都SKP，从清华西操到阔别南北半球。有的情感未完待续，却是连“分手”都无法提出的未命名关系。我们最终发现，所有关系里的答案都不在对方身上，而在我们如何安置那个曾全力去爱的自己：04：25第一站：前任，从多伦多到北京，水雾氤氲21：49第二站：“前任”，成都再会，樱花树下与行政夹克37：47第三站：“？”，我们的七年未命名关系主播：十七&希载嘉宾：小明这些地方可以联系到小明喔！微信：asktreebaby；小红书：107589468；YouTube