EP058.2025低光盛典，我的体面要不了一点
12/30/2025 | 1h 15 mins.
我们遭遇过哪些低光时刻？又是谁让我们颜面无存、体面尽失？现在就让我们一起走进2025低光盛典，回顾倒霉时刻，见证丢脸神迹！听到这期的宝们，将自己的倒霉糟心事留在评论区，留在2025，让我们一起翻篇迎接新的一年！小笨蛋们，元旦快乐！02：08惊呆！高铁上演泼水节，湿身大哥羞愤难当10：07惊呆！一男子车站奔袭，挡路人疑遭巴掌连环22：15惊呆！隧道突发强劲泄洪，驾驶员跑酷紧急撤退36：53惊呆！隧道突发泄洪事件，受害者另有其人48：03惊呆！都市丽人酒仙附体，醒后声称失去记忆52：56惊呆！都市丽人酒仙事件，受害者另有其人01：07：00惊呆！青年白领半路遭弃，艰难徒步泪洒天街
EP057. 海王的素养
12/23/2025 | 1h 5 mins.
大海是我的战场，互联网是我的鱼塘，美妙的人儿啊，你别慌，哥哥的怀抱，永远为你敞。你说我是渣男海王？且慢，听我先叙这一章：01:00 海王的海里有什么04:05 从哪里捞到对胃口的鱼10:00 看“那个”照片会影响进入长期关系吗？19:05 “十五三进一”交友筛选法33:08 维系一段亲密关系，只要四个字41:10 分手时发现，要找好的人，而不是对你好的人57:47 空窗期是海王的必修课1:02:00 什么是真海王？主播：十七&希载
EO056.前任？可他从未承认过我们的关系
12/16/2025 | 54 mins.
宝！我们急需你这一票！小宇宙正在举办“2025年小宇宙播客大赏”并进行年度播客评选，下拉到最后有关于听众最喜欢的播客节目评选，十七和希载超级希望得到你珍贵的一票，爱住！——————————“我们是什么关......”“我们是很好很好的朋友。”这句话困住了多少人？本期，高呼声返场的嘉宾小明，将分享他的三段关系：从北京汤泉到成都SKP，从清华西操到阔别南北半球。有的情感未完待续，却是连“分手”都无法提出的未命名关系。我们最终发现，所有关系里的答案都不在对方身上，而在我们如何安置那个曾全力去爱的自己：04：25第一站：前任，从多伦多到北京，水雾氤氲21：49第二站：“前任”，成都再会，樱花树下与行政夹克37：47第三站：“？”，我们的七年未命名关系主播：十七&希载嘉宾：小明这些地方可以联系到小明喔！微信：asktreebaby；小红书：107589468；YouTube
EP055.不自律，没毅力，是什么把我狠狠留在健身房？
12/09/2025 | 1h 3 mins.
走进健身房靠勇气，留在健身房靠自律？错！健身一年后，我们悟出一条道理：能让你留在健身房的，从来不是毅力，而是……感谢服饰品牌【UPRO】对本期节目的支持【听友重磅福利】淘宝搜索“UPRO”，向客服报暗号“击剑俱乐部”，完成下单收货后可进行返现（可在双十二期间叠加优惠），此外，还将会获得UPRO与艺术家联名的2026年挂历一份，限量500份。（这是击剑俱乐部听友才有的特别福利喔！）本期你将会听到：八卦故事集散地——04:53 诸葛后人家族病10:07 沪圈贵妇的秘密人类物种观察室——11:00 教练学员通款曲12:23 老年瑜伽普拉提13:48 金牌教练教偷菜16:20 成群结队大学生18:50 深夜乐刻擦汗局奇闻妙响交响曲——29:30 野兽派31:48 合欢派36:08 战狼派40:36 超绝健身必备BGM真正对健身上瘾的秘密——50:00 比恋爱更直接的“生理爽点”52:45 什么是“跑步者高潮”？56:35 为什么健身后会忍不住在镜子前把手伸向自己？58:00 想外向，先练胸主播：十七&希载
EP054.我的人生，不容痔晦！
12/02/2025 | 54 mins.
有痔之士们，谁还没有个难言之隐？谁说这是不能拿出来讲的？办法总比困难多！主播本期将分享自己的局部经历，以起承转合与辛酸苦辣讲述痔晦人生，也透露出一个根痔小妙招，并且主播还打算......以造福听友，敬请期待！05:25罡之呼吸第一式·穿云箭15:08罡之呼吸第二式·绕指柔18:19罡之呼吸第五式·润物深25:53罡之呼吸第三式·丛中笑37:45罡之呼吸第四式·露华浓42:36番外篇·百炼城罡主播：十七&希载
