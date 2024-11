Episode 178: ONE PIECE Break Week, SBS 110, and Oda's Health Scare

⏳ Time Stamps 0:00 - 6:05 Today's Agenda 6:06 - 8:24 Hey Chat πŸ'‹ 8:25 - 9:58 Super Chats 9:59 - 12:10 What's Worse: Mihawk vs Shanks (Filler) or Buggy Finding the One Piece? ⭐️ 12:11 - 14:36 Super Chats 14:37 - 16:50 Who Has The Worse Pirate Crew Names? ⭐️ 16:51 - 18:56 Super Chats 18:57 - 22:49 Fan Comes At Lawrence For His Marco Takes on Wano 22:50 - 27:17 Super Chats 27:18 - 38:10 How High Should Shirahoshi's Bounty Be? ⭐️ 38:11 - 43:40 Super Chats 43:41 - 45:15 If the Yonko's Were Rappers, Who Would They Be? ⭐️ 45:16 - 45:45 Super Chats 45:46 - 47:57 Yamato vs. Boa Hancock? ⭐️ 47:58 - 50:01 How Far Does Team Nastu Get In One Piece? ⭐️ 50:02 - 58:10 Super Chats 58:11 - 1:01:13 Who's More Useless: Kidd, Marco or Dragon? ⭐️ 1:01:14 - 1:02:37 Who's a CoC Who Doesn't Deserve It? 1:02:38 - 1:10:12 Kaido vs. Blackbeard & Aokiji 1:10:13 - 1:14:20 Super Chats 1:14:21 - 1:26:55 Top 5 Females In Fairy Tail? ⭐️ 1:26:56 - 1:31:31 Super Chats 1:31:32 - 1:33:31 P.O Box Opening! 1:33:32 - 1:34:04 Super Chat 1:34:05 - 1:58:15 SBS 110 Review 1:58:16 - 2:00:45 NordVPN Sponsor 2:00:46 - 2:21:26 Caller 1: Froby - β€œBlackbeard Has To Beat Shanks With Some Underhanded Method." 2:21:27 - 2:49:04 Caller 2: Grunger - β€œIf Luffy Could Only Fight One, Who Would You Want It To Be: Blackbeard or Imu?" 2:49:04 - 2:56:35 Caller 3: Japan - "This Is Why Dragon Might Not Be An Actual Monkey Family Member." 2:56:36 - 3:00:47 Super Chats & End of the Show