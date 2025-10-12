第184期 东大是个好学生

本期我们聊了今年的诺奖、东大认真学习长臂管辖等先进经验、AI人才流动趋势还有日本政坛的近期动荡，当然还有10月的荐书。↓↓↓荐书单25-10↓↓↓众神的风车Windmills of the Gods作者：[美] 西德尼·谢尔顿 Sidney Sheldon译者: 曹德骏 竺一萃出版：Grand Central Publishing 1988，译林出版社 2007英伟达之道THE NVIDIA WAY: Jensen Huang and the Making of a Tech Giant作者：[美] 金泰 Tae Kim译者：董世敏 周康林出版：W. W. Norton & Company 2024，中信出版社 2025学术与政治作者：[德] 马克斯·韦伯 Max Weber译者: 冯克利出版：商务印书馆 2019