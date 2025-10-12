Powered by RND
后互联网时代的乱弹
后互联网时代的乱弹
后互联网时代的乱弹

PIE
EducationTechnology
后互联网时代的乱弹
  • 第184期 东大是个好学生
    本期我们聊了今年的诺奖、东大认真学习长臂管辖等先进经验、AI人才流动趋势还有日本政坛的近期动荡，当然还有10月的荐书。↓↓↓荐书单25-10↓↓↓众神的风车Windmills of the Gods作者：[美] 西德尼·谢尔顿 Sidney Sheldon译者: 曹德骏 竺一萃出版：Grand Central Publishing 1988，译林出版社 2007英伟达之道THE NVIDIA WAY: Jensen Huang and the Making of a Tech Giant作者：[美] 金泰 Tae Kim译者：董世敏 周康林出版：W. W. Norton & Company 2024，中信出版社 2025学术与政治作者：[德] 马克斯·韦伯 Max Weber译者: 冯克利出版：商务印书馆 2019 「后互联网时代的乱弹」节目由「声湃 WavPub」提供内容托管和数据服务支持。
    --------  
    2:00:25
  • 第183期 可控核聚变还有多远
    本期我们聊了DeepSeek 3.2、韩国政府数据中心火灾、美军大整风、可控核聚变、K签还有新一期经典阴谋论。 「后互联网时代的乱弹」节目由「声湃 WavPub」提供内容托管和数据服务支持。
    --------  
    1:39:34
  • 第182期 载入史册的弹射
    本期我们聊了美国TikTok最新进展、华为的AI战略、今年的联大、载入史册的隐身舰载机弹射，还有“AI垃圾”。 「后互联网时代的乱弹」节目由「声湃 WavPub」提供内容托管和数据服务支持。
    --------  
    1:38:22
  • 第181期 能力越大责任越大
    这期我们聊了老庄的日本行、关于AI、MySQL和TikTok的新闻，还有餐饮行业和国际责任的话题。 「后互联网时代的乱弹」节目由「声湃 WavPub」提供内容托管和数据服务支持。
    --------  
    1:45:03
  • 第180期 犹他州的枪声
    这一期我们回应了听友关于阅兵装备的一些补充问题，重点聊了美国极右翼青年政治活动家被枪杀事件，以及我们对日本的一些看法，当然还有9月的荐书。↓↓↓荐书单25-09↓↓↓那不勒斯四部曲Neapolitan Novels作者：[意] 埃莱娜·费兰特 Elena Ferrante译者：陈英出版：Edizioni e/o 2011-2014，人民文学出版社 2017-2018猎杀红色十月号The Hunt for Red October作者：[美] 汤姆·克兰西 Tom Clancy译者: 张召忠 方宝定出版：Naval Institute Press 1984，上海译文出版社 2011 「后互联网时代的乱弹」节目由「声湃 WavPub」提供内容托管和数据服务支持。
    --------  
    1:46:00

About 后互联网时代的乱弹

自由轻松聊科技、人与未来的谈话节目
EducationTechnology

