当你问DeepSeek：中国好还是美国好；一所好的大学究竟意味着什么；如何定义一个好的教育体系我们是《飞天胡说》——一个由两名外国人策划并主持的中文播客，欢迎大家收听。本期节目中，罗飞与一天还有好朋友周老师就中外教育体系展开讨论，具体提到了留学、大学排名以及学费和教学系统的演变...还聊到了国漫《哪吒》的爆火，以及育儿理念相关。如果你也感兴趣这些话题，不如听听飞天胡说的本期节目！想听更多有趣好玩的故事，请关注我们哦！欢迎在评论区多多与主播们互动！相关链接：1. Corporal punishment - 体罚2. In loco parentis - 代替父母3. Cane / ruler / slipper - 藤条/戒尺/拖鞋4. Student loan - 学生贷款5. Home student - 本地生6. Broligarchy - 兄弟会精英统治时间码：00：28聊到中国传统节日春节和中秋节的时间问题，讨论中国农历与季节的关系02：07周老师介绍九九歌和节日与农民时节的联系04：35罗飞称自己报了成功学课程并取得“成功”，聊到台湾成功大学的名字来历08：44提到最近爆火的DeepSeek，罗飞称已用它代替搜索引擎12：21问DeepSeek中国好还是美国好14：15提到DeepSeek的研发团队都是毕业于中国本土一流大学17：05周老师提到国内有一段时间盲目崇拜海外留学18：18提到QS大学排名，同时对比英国、美国、中国的学费政策差异21：39罗飞提到他的儿子需要按照英国国际学生的标准支付学费24：18一天提到美国大学学费也很高，周老师提及中国部分好学校学费相对便宜27：19罗飞介绍他读大学时的补助政策与如今英国的助学贷款32：28罗飞与一天都认为在择校时，比起大学的名声，更应该关注所选专业上的教学优势33：24关于一天的墨西哥辣酱“被偷”，请收听：09.不是亲兄弟更要明算账！35：48“我是剑桥毕业的，但我到今天还是有点后悔没有选择诺丁汉”38：00罗飞分享英国体罚制度的发展，随着时间推移，体罚逐渐受到限制49：43一天分享自己刚开始在深圳公立学校教书时，目睹班主任对学生的行为暴力50：50罗飞分享自己儿子所在的公立学校的老师存在行为暴力：打耳朵、扔粉笔，以及不合理的管理方式，冬天让孩子不带外套站在教室外，所以最终决定给自己孩子转学53：10罗飞提到英国教学系统的演变，探讨学校教育中的班级设置和学生管理问题56：48提到中国学校按成绩分班的情况，认为这种方式对成绩差的学生不太公平57：28周老师介绍中国学校班级排名和按总分分班的具体操作方式60：34对比中国和英国的教育体制，讨论英国按学科能力分班的模式，学生不同学科在不同班级学习66：06提到中国高考后选专业的模式，学生在填报志愿时可能对专业了解不足69：49深入探讨不同国家教育体制的优缺点，认为没有完美的教育系统，应因材施教，满足不同学生的需求75：23“好的教育系统，总是会有一些成年人再去学习的机会”78：03由电影《哪吒》引发对现代教育方式的思考，周老师分享看《哪吒》的感受，认为哪吒的父母和老师的教育方式值得学习，体现了爱与陪伴、因材施教的重要性79：40提到90后父母更注重与孩子沟通，不再单纯依靠打骂教育83：29周老师分享了饺子导演的经历，强调家长应支持孩子自身的选择87：45主播们分享自己对结婚生育的想法花絮：Young 罗飞 during university years, looking at naked David罗飞 checking out colleges in 1991…… and then graduating 4 years later.一天分享他喜欢的配乐：music.163.com主播：罗飞 罗一天助播：周老师剪辑：方改则插曲：罗一天设计师：Luther Jones文案：唐欣怡请听友们多多分享我们的播客节目！联系节目组，将自己的问题发送至微信官方账号（搜索 "飞天胡说"），或发送电子邮件至 [email protected]。我们正在考虑每个月会进行一次听友问题的回复，感谢大家的留言~为回馈大家的支持与喜爱，我们建立了听众群，欢迎各位进群与主播们畅聊播客相关内容！加入听友群，请添加wx：feitianhushuo另外！我们在小红书、抖音平台的同名账号下发布了许多有趣的花絮，快来收看并持续关注我们吧商业合作：飞天胡说节目商业合作持续招募中，请发送邮件至[email protected]联系我们