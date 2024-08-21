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飞天胡说
《飞天胡说》的两位主播分别来自英国和美国。来自英国的罗飞是一位纪录片导演（主要作品有《六人-泰坦尼克上的中国幸存者》、《星空瞰华夏》第二季等），而来自美国的罗一天则是一位纪录片制片人、调查员以及翻译（参与的主要作品有《六人-泰坦尼克上的中国幸存者》、《巢》、《空白祭》等）。 在节目中，两位主播与好朋友周老师将在轻松愉...
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  • EXTRA |【串台】播客大师梵一如锐评《飞天胡说》：你们这是在暴露男人的弱点！
    我们是《飞天胡说》——一个由两名外国人策划并主持的中文播客，欢迎大家收听。这是一期特别的串台节目，本期我们特别邀请嘉宾梵一如（东亚观察局主播）加入我们，围绕播客创作、文化差异与社会观察展开深度探讨：注意：本期串台节目分两期；另一期期节目可以在播客《井户端会议》中收听，大家不要错过哦~从台湾综艺对大陆主持风格的影响，到中美播客生态对比（知识型VS闲聊陪伴型）从“普通人”标签在相亲APP中的尴尬处境，到中国社会对多元化表达的隐性限制主播们还分享了“暴露弱点”的创作理念，反思过度剪辑对真实对话的破坏并畅聊小宇宙平台作为“中文互联网活人生存地”的独特价值想听更多有趣好玩的故事，请关注我们哦！欢迎在评论区多多与主播们互动！花絮：y.music.163.com一天分享的歌单说话的人：罗飞 罗一天 梵一如（特邀嘉宾）助播：周老师剪辑：方改则插曲：罗一天 罗米设计师：Luther Jones文案：唐欣怡请听友们多多分享我们的播客节目！联系节目组，将自己的问题发送至微信官方账号（搜索 "飞天胡说"），或发送电子邮件至 [email protected]。我们正在考虑每个月会进行一次听友问题的回复，感谢大家的留言~为回馈大家的支持与喜爱，我们建立了听众群，欢迎各位进群与主播们畅聊播客相关内容！加入听友群，请添加wx：feitianhushuo另外！我们在小红书、抖音平台的同名账号下发布了许多有趣的花絮，快来收看并持续关注我们吧商业合作：飞天胡说节目商业合作持续招募中，请发送邮件至[email protected]联系我们
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    1:15:58
  • 25. 你也想拥有哪吒同款“教育”吗？看飞天胡说探讨中美英三国教育问题，从杜绝体罚到天价留学
    当你问DeepSeek：中国好还是美国好；一所好的大学究竟意味着什么；如何定义一个好的教育体系我们是《飞天胡说》——一个由两名外国人策划并主持的中文播客，欢迎大家收听。本期节目中，罗飞与一天还有好朋友周老师就中外教育体系展开讨论，具体提到了留学、大学排名以及学费和教学系统的演变...还聊到了国漫《哪吒》的爆火，以及育儿理念相关。如果你也感兴趣这些话题，不如听听飞天胡说的本期节目！想听更多有趣好玩的故事，请关注我们哦！欢迎在评论区多多与主播们互动！相关链接：1. Corporal punishment - 体罚2. In loco parentis - 代替父母3. Cane / ruler / slipper - 藤条/戒尺/拖鞋4. Student loan - 学生贷款5. Home student - 本地生6. Broligarchy - 兄弟会精英统治时间码：00：28聊到中国传统节日春节和中秋节的时间问题，讨论中国农历与季节的关系02：07周老师介绍九九歌和节日与农民时节的联系04：35罗飞称自己报了成功学课程并取得“成功”，聊到台湾成功大学的名字来历08：44提到最近爆火的DeepSeek，罗飞称已用它代替搜索引擎12：21问DeepSeek中国好还是美国好14：15提到DeepSeek的研发团队都是毕业于中国本土一流大学17：05周老师提到国内有一段时间盲目崇拜海外留学18：18提到QS大学排名，同时对比英国、美国、中国的学费政策差异21：39罗飞提到他的儿子需要按照英国国际学生的标准支付学费24：18一天提到美国大学学费也很高，周老师提及中国部分好学校学费相对便宜27：19罗飞介绍他读大学时的补助政策与如今英国的助学贷款32：28罗飞与一天都认为在择校时，比起大学的名声，更应该关注所选专业上的教学优势33：24关于一天的墨西哥辣酱“被偷”，请收听：09.不是亲兄弟更要明算账！35：48“我是剑桥毕业的，但我到今天还是有点后悔没有选择诺丁汉”38：00罗飞分享英国体罚制度的发展，随着时间推移，体罚逐渐受到限制49：43一天分享自己刚开始在深圳公立学校教书时，目睹班主任对学生的行为暴力50：50罗飞分享自己儿子所在的公立学校的老师存在行为暴力：打耳朵、扔粉笔，以及不合理的管理方式，冬天让孩子不带外套站在教室外，所以最终决定给自己孩子转学53：10罗飞提到英国教学系统的演变，探讨学校教育中的班级设置和学生管理问题56：48提到中国学校按成绩分班的情况，认为这种方式对成绩差的学生不太公平57：28周老师介绍中国学校班级排名和按总分分班的具体操作方式60：34对比中国和英国的教育体制，讨论英国按学科能力分班的模式，学生不同学科在不同班级学习66：06提到中国高考后选专业的模式，学生在填报志愿时可能对专业了解不足69：49深入探讨不同国家教育体制的优缺点，认为没有完美的教育系统，应因材施教，满足不同学生的需求75：23“好的教育系统，总是会有一些成年人再去学习的机会”78：03由电影《哪吒》引发对现代教育方式的思考，周老师分享看《哪吒》的感受，认为哪吒的父母和老师的教育方式值得学习，体现了爱与陪伴、因材施教的重要性79：40提到90后父母更注重与孩子沟通，不再单纯依靠打骂教育83：29周老师分享了饺子导演的经历，强调家长应支持孩子自身的选择87：45主播们分享自己对结婚生育的想法花絮：Young 罗飞 during university years, looking at naked David罗飞 checking out colleges in 1991…… and then graduating 4 years later.一天分享他喜欢的配乐：music.163.com主播：罗飞 罗一天助播：周老师剪辑：方改则插曲：罗一天设计师：Luther Jones文案：唐欣怡请听友们多多分享我们的播客节目！联系节目组，将自己的问题发送至微信官方账号（搜索 "飞天胡说"），或发送电子邮件至 [email protected]。我们正在考虑每个月会进行一次听友问题的回复，感谢大家的留言~为回馈大家的支持与喜爱，我们建立了听众群，欢迎各位进群与主播们畅聊播客相关内容！加入听友群，请添加wx：feitianhushuo另外！我们在小红书、抖音平台的同名账号下发布了许多有趣的花絮，快来收看并持续关注我们吧商业合作：飞天胡说节目商业合作持续招募中，请发送邮件至[email protected]联系我们
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    1:35:53
  • 24. 飞天的春节泰国游记，一天清迈街头偶遇国内粉丝
    外媒报道清迈或成为中国新大理？泰国旅游真的安全吗？我们是《飞天胡说》——一个由两名外国人策划并主持的中文播客，欢迎大家收听。在本期播客中，飞天分享了他们在泰国新年的旅行经历。从曼谷到大城，他们探讨了泰国的文化、美食、旅行趣事以及个人对旅行的感受。节目中，他们还讨论了泰国的安全性、当地人的友好态度以及旅行中的一些小插曲。此外，他们还分享了作为外教和中文老师的工作经历以及职业偏见。如果你也感兴趣这些话题，不如听听飞天胡说的本期节目！想听更多有趣好玩的故事，请关注我们哦！欢迎在评论区多多与主播们互动！时间码：01：16罗飞与一天身处泰国大城的民宿院子里。03：06罗飞：“泰国超级安全。”04：05罗飞讲述春节旅行经历，临时决定来泰国，穿着厚重的冬衣抵达曼谷。06：00讨论旅行前的准备工作。11：04一天介绍自己的行程，从上海出发到昆明，在昆明餐厅遇到工人提问：“中国好还是美国好？”、“是不是美国吃的都很难吃？”14：10一天分享旅程中从元阳梯田回昆明途中在新街镇的经历：对当地美食赞不绝口。16：26一天提到元阳商业化严重，餐厅被垄断，游客没有其他选择。19：48国外媒体报道：“清迈被称为中国新大理？”21：53一天分享在清迈遇到粉丝的趣事。23：03一天提到清迈的商业化：多是迎合游客口味，后骑摩托车去郊区探寻泰国本地美食。24：58罗一天介绍在大城的体验，觉得这里虽然也有不少游客，但能体验到本地文化。25：40飞天提到当地人非常友好，他们分享了在路上被当地人关心的经历。27：13一天吐槽罗飞模仿泰国口音。29：39罗飞讲述曾和朋友打赌，在美国南方旅行时模仿当地口音是否会被发现。31：31罗飞还提到曾在西安遇到一个装扮奇特、强调自己是德州人的中国人。33：18一天提到偶遇谎称自己来自LA的外教相关故事。34：29周老师提及这也许是最初说外教不靠谱的原因之一，讨论外教的工资待遇情况。35：54一天认为很少有美国人单纯为了钱来中国当外教。38：00一天提到部分在公司上班的老外会歧视教外语的老外，讨论母语者教学的相关问题。42：36周老师讲述自己作为中文老师遇到的不理解。44：00罗飞讨论中文里“酸”字的多种含义，如酸味、酸痛、穷酸、心里酸等。49：36一天分享学中文的乐趣。54：54罗飞分享在泰国国家公园看到了猴子、巨鹿、蟒蛇，还描述了看到大象粪便和痕迹等有趣经历。58：00一天讲述2019年在泰国参加精修打坐的经历，罗飞还提到静修后膝盖酸痛的情况。61：45一天吐槽在上海机场被着急插队的经历。65：21罗飞提及在海关遇到工作人员禁止他使用手机的冲突事件。70：51“turn on，tune in，drop out”71：55一天介绍自己的新工作，在上海音乐场地接待西方艺人，负责翻译和陪巡演等工作。72：39一天邀请听众关注他接待的加州乐队“Ginger Root”的巡演：3月7号在深圳，3月8号在杭州，3月10号在上海万代南梦宫场地。花絮：一天推荐：加州复古流行乐团 Ginger Root 2025 SHINBANGUMI 巡演mp.weixin.qq.com主播：罗飞 罗一天助播：周老师剪辑：方改则插曲：罗一天设计师：Luther Jones文案：唐欣怡联系节目组，将自己的音频问题发送至微信官方账号（搜索 "飞天胡说"），或发送电子邮件至 [email protected]。为回馈大家的支持与喜爱，我们新建立了听众群，欢迎各位进群与主播们畅聊播客相关内容！加入听友群，请添加wx：feitianhushuo另外！我们在小红书、抖音平台的同名账号下发布了许多有趣的花絮，快来收看并持续关注我们吧商业合作：飞天胡说节目商业合作持续招募中，请发送邮件至[email protected]联系我们
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    1:16:17
  • EXTRA | “再见爱人”之后，能不能继续做朋友？一场罗飞与前妻的访谈
    离婚后的无限可能！畏惧结果而不去尝试是否是一种生命的浪费？我们是《飞天胡说》——一个由两名外国人策划并主持的中文播客，欢迎大家收听。这是一期特别节目！本期节目中，罗飞与他的前妻罗彤共同探讨了家庭关系、爱情关系以及个人成长等话题。他们分享了从朋友到夫妻，再到前妻夫的转变，以及如何在离婚后保持友好的关系，并在工作上进行合作。同时，罗彤作为纪录片导演，也分享了纪录片《上海少女》制作的故事以及对她的家乡上海这座城市的情感变化。想听更多有趣好玩的故事，请关注我们哦！欢迎在评论区多多与主播们互动！时间码：01:14罗飞提到这是他第一次邀请前妻作为嘉宾，节目可能会涉及的家庭和爱情关系话题03:39罗飞和罗彤分享了他们的生活经历，包括婚姻和离婚的过程05:53罗飞和罗彤讨论了离婚后因为孩子和工作保持友好的关系07:12探讨了他们婚姻之间的冲突，包括性格差异和对关心、爱护的不同期待10:20罗彤回忆一次罗飞生病时叫车的事件，体现出他们在婚姻中对无条件支持的不同理解12:26罗彤讨论她的性格如何影响她对冲突的态度，以及她保护家人的决心12:48罗飞提到当时他更看重的是避免冲突的发生，这是他对家人爱的体现15:48讨论如何通过行为表达爱的差异性，以及他们对爱的不同理解19:20罗彤分享她与过去转变：比起全身心投入家庭，更加专注于自身20:53讨论文化差异和性格差异对亲密关系的影响21：45罗彤强调每对夫妻关系的独特性22：35罗彤纪录电影《上海少女》，纪录了她身处的上海少女合唱团30年之后重聚的故事23：10分享电影的主题：讲述群体的故事、结构的分类标准和主要角色25：21罗彤提到影片中的拍摄对象一半以上已经离婚了26：10罗彤反驳罗飞关于“离婚代表生活不稳定”的观点26：51讨论了70后女性如何面对社会观念的变化，并接受新的生命状态28：05罗彤讨论离婚后的生活可能性，鼓励人们不要害怕尝试新事物29：45罗飞：“对生活失望的人是最好的人，不要太完美主义”30：46罗飞讨论个人对生活的期望和敏感点的差异，以及他认为的理想状态32：25罗飞提到提及上海的独特性和敏感性33：20罗彤解释《上海少女》影片名字来源，并分享她对上海的感情35：25罗彤讨论城市和个人成长的关系，感慨上海刚改革开放时给她带来的希望38：32讨论影片中“少女”的概念：寻找少女时期在这座城市的动力39：21罗飞提到女性人物在影视文学作品中被单一化扁平化塑造的历史，并强调女性故事的重要性41：40罗彤分享拍摄《上海少女》的过程，是不断探索的过程42：34提到影片中特写镜头的运用，罗彤希望把她的感受很直观地带给观众43：06讨论中年女性故事的缺失，罗飞提及提供给40岁以上的中年女演员的角色很少45：26罗飞形容年长女性“有力量，有生活意义，有目标，有梦想”47：41罗飞提到英国60年代的文化革命导致他这一代与父母辈之间的代沟、代际差异较小48：56讨论70后和80后的区别，罗彤认为时代背景的原因，70后更加洒脱；80后有相对大的压力52：16罗彤讨论父母关系对成长的影响，离婚对母亲的打击以及因此母亲传递给她的观念54：57“这是她的世界，我没有权力去颠倒硬掰过来”花絮：可以在大象点映小程序，发起一场你家附近影院的点映，并召集观众，达到一定人数后影院就会放映2月1日大年初四20:30，大象点映将携手“上海少女”主创开启特殊的新年歌会线上直播活动，大家可关注“大象点映”各新媒体账号进行预约～主播：罗飞 罗一天助播：周老师剪辑：方改则插曲：罗一天设计师：Luther Jones文案：唐欣怡联系节目组，将自己的音频问题发送至微信官方账号（搜索 "飞天胡说"），或发送电子邮件至 [email protected]。为回馈大家的支持与喜爱，我们新建立了听众群，欢迎各位进群与主播们畅聊播客相关内容！加入听友群，请添加wx：feitianhushuo另外！我们在小红书、抖音平台的同名账号下发布了许多有趣的花絮，快来收看并持续关注我们吧商业合作：飞天胡说节目商业合作持续招募中，请发送邮件至[email protected]联系我们
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    58:33
  • 23. 从TikTok到小红书，中英美三国视角汇聚：社媒算法、文化碰撞及社交变革
    从网络难民现象看美国本土社媒现状与本质，小红书如何接住泼天流量我们是《飞天胡说》——一个由两名外国人策划并主持的中文播客，欢迎大家收听。本期节目中，罗飞与一天还有好朋友周老师共同探讨了TikTok在美国被禁止以及TikTok“难民”大量涌入小红书等话题。分析了背后的政治、社会和平台因素，同时提及小红书的优势与问题......如果你也感兴趣这些话题，不如听听飞天胡说的本期节目！想听更多有趣好玩的故事，请关注我们哦！欢迎在评论区多多与主播们互动！时间码：00：11提到大卫林奇逝世的消息，罗飞和一天发表了对他的电影的看法06：02最高法院决定禁止TikTok，拜登因不想在离任时留下争议决策，将此难题留予特朗普07：40罗飞提到特朗普曾因 TikTok 用户在大选活动中的表现对其不满，但如今因民众反对禁止 TikTok 的比例上升，态度有所转变09：23罗飞提到这不仅是经济上的问题，更关乎用户信任与市场原则09：45一天同时对比 Facebook、Twitter(X)等平台在政治立场上的表现，是否他们会因此收益？11：12深入讨论 TikTok 美国用户涌入小红书现象12：07一是针对美国政府禁止TikTok的报复性举动12：33二是小红书具有独特吸引力，其友好氛围与积极互动给用户带来新体验13：49罗飞提到Twitter(X)被马斯克收购后内容质量下降，充斥假新闻与极端言论17：10罗飞提到自己在Twitter(X)的用户评论区被恶意攻击的经历19：30探讨在小红书长期留存面临的问题，如审核机制、变现困难及跨境支付等技术与政策难题24：28周老师举例小红书上一位美国妈妈分享自闭症儿子的故事，中国用户积极推荐美食，次日妈妈反馈儿子吃得开心，体现了跨文化交流的温暖与善意26：17一天也提及部分中国用户过度维护国家形象，体现了教育与文化上的差异33：30罗一天谈到鉴于当前国际形势与历史经验，如战争中对他国的错误认知可能引发悲剧，认为社交媒体平台可促进民间交流，增进相互了解，减少因政府冲突导致民众间的误解与对立，降低战争风险探讨如何在保障言论自由的同时维护良好的交流环境43：22一天对社交媒体算法进行批判，指出算法可能放大不良言论，影响用户体验46：06探讨短视频时代对文化消费的影响，提到短视频快速讲述电影、电视剧内容的现象47：19罗飞认为虽有人担忧会降低人们对完整作品的欣赏，但他认为短视频可作为宣传与了解作品的新途径，他认为每个时代都有这样的焦虑51：15罗飞提到他担心的是短视频上瘾以及焦虑的问题52：57罗飞收集了身边年轻人对社交媒体的观点，他们认为 TikTok 提供丰富的学习资源与活跃的创作社区54：56同时对比 Instagram 等平台，TikTok的媒体环境更好57：40罗飞以英国赌博现象为例，讨论延伸至社会控制与自由的平衡话题61:17分享一位中年美国女性通过小红书与中国人交流的感人故事，反映出小红书在促进跨文化民间交流中的积极作用65:36提醒注意小红书上的安全问题，随着美国用户涌入，出现利用信息差诈骗的现象67:40分享了一位网友在小红书呼吁对 Facebook 等平台的抵制行动68：45提到了洛杉矶 0 元购视频，以及为博流量对中国的虚假夸赞或恶意诋毁行为75：37还探讨了社交媒体对女性形象的负面影响，特别是对外貌的过度关注，以及女性在价值上的低估78：17分享了一些外国用户对小红书的喜爱和支持，包括他们对小红书的长期使用看法以及对中国的理解80：55讨论美国对中国存在的信息差，“国家很大，世界观很小”花絮：请关注我们的同名小红书账号！我们日后也会持续分享日常给大家~主播：罗飞 罗一天助播：周老师剪辑：方改则插曲：罗一天设计师：Luther Jones文案：唐欣怡联系节目组，将自己的音频问题发送至微信官方账号（搜索 "飞天胡说"），或发送电子邮件至 [email protected]。为回馈大家的支持与喜爱，我们新建立了听众群，欢迎各位进群与主播们畅聊播客相关内容！加入听友群，请添加wx：feitianhushuo另外！我们在小红书、抖音平台的同名账号下发布了许多有趣的花絮，快来收看并持续关注我们吧商业合作：飞天胡说节目商业合作持续招募中，请发送邮件至[email protected]联系我们
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《飞天胡说》的两位主播分别来自英国和美国。来自英国的罗飞是一位纪录片导演（主要作品有《六人-泰坦尼克上的中国幸存者》、《星空瞰华夏》第二季等），而来自美国的罗一天则是一位纪录片制片人、调查员以及翻译（参与的主要作品有《六人-泰坦尼克上的中国幸存者》、《巢》、《空白祭》等）。 在节目中，两位主播与好朋友周老师将在轻松愉快的氛围中，侃侃当下热议的话题，回答听众投递的问题。如果你在生活、爱情、家庭和工作中感到迷茫，但又疲于千篇一律的说教，亦或者你只想打发空闲的时间，不妨来收听《飞天胡说》。 您可以通过同名微信公众号联系我们，或者发送电子邮件至邮箱[email protected]
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Generated: 2/17/2025 - 2:24:35 PM