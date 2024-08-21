《飞天胡说》的两位主播分别来自英国和美国。来自英国的罗飞是一位纪录片导演（主要作品有《六人-泰坦尼克上的中国幸存者》、《星空瞰华夏》第二季等），而来自美国的罗一天则是一位纪录片制片人、调查员以及翻译（参与的主要作品有《六人-泰坦尼克上的中国幸存者》、《巢》、《空白祭》等）。 在节目中，两位主播与好朋友周老师将在轻松愉...

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