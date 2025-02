Download for free in the Play Store

当你问DeepSeek:中国好还是美国好;一所好的大学究竟意味着什么;如何定义一个好的教育体系我们是《飞天胡说》——一个由两名外国人策划并主持的中文播客,欢迎大家收听。本期节目中,罗飞与一天还有好朋友周老师就中外教育体系展开讨论,具体提到了留学、大学排名以及学费和教学系统的演变...还聊到了国漫《哪吒》的爆火,以及育儿理念相关。如果你也感兴趣这些话题,不如听听飞天胡说的本期节目!想听更多有趣好玩的故事,请关注我们哦!欢迎在评论区多多与主播们互动!相关链接:1. Corporal punishment - 体罚2. In loco parentis - 代替父母3. Cane / ruler / slipper - 藤条/戒尺/拖鞋4. Student loan - 学生贷款5. Home student - 本地生6. Broligarchy - 兄弟会精英统治时间码:00:28聊到中国传统节日春节和中秋节的时间问题,讨论中国农历与季节的关系02:07周老师介绍九九歌和节日与农民时节的联系04:35罗飞称自己报了成功学课程并取得“成功”,聊到台湾成功大学的名字来历08:44提到最近爆火的DeepSeek,罗飞称已用它代替搜索引擎12:21问DeepSeek中国好还是美国好14:15提到DeepSeek的研发团队都是毕业于中国本土一流大学17:05周老师提到国内有一段时间盲目崇拜海外留学18:18提到QS大学排名,同时对比英国、美国、中国的学费政策差异21:39罗飞提到他的儿子需要按照英国国际学生的标准支付学费24:18一天提到美国大学学费也很高,周老师提及中国部分好学校学费相对便宜27:19罗飞介绍他读大学时的补助政策与如今英国的助学贷款32:28罗飞与一天都认为在择校时,比起大学的名声,更应该关注所选专业上的教学优势33:24关于一天的墨西哥辣酱“被偷”,请收听:09.不是亲兄弟更要明算账!35:48“我是剑桥毕业的,但我到今天还是有点后悔没有选择诺丁汉”38:00罗飞分享英国体罚制度的发展,随着时间推移,体罚逐渐受到限制49:43一天分享自己刚开始在深圳公立学校教书时,目睹班主任对学生的行为暴力50:50罗飞分享自己儿子所在的公立学校的老师存在行为暴力:打耳朵、扔粉笔,以及不合理的管理方式,冬天让孩子不带外套站在教室外,所以最终决定给自己孩子转学53:10罗飞提到英国教学系统的演变,探讨学校教育中的班级设置和学生管理问题56:48提到中国学校按成绩分班的情况,认为这种方式对成绩差的学生不太公平57:28周老师介绍中国学校班级排名和按总分分班的具体操作方式60:34对比中国和英国的教育体制,讨论英国按学科能力分班的模式,学生不同学科在不同班级学习66:06提到中国高考后选专业的模式,学生在填报志愿时可能对专业了解不足69:49深入探讨不同国家教育体制的优缺点,认为没有完美的教育系统,应因材施教,满足不同学生的需求75:23“好的教育系统,总是会有一些成年人再去学习的机会”78:03由电影《哪吒》引发对现代教育方式的思考,周老师分享看《哪吒》的感受,认为哪吒的父母和老师的教育方式值得学习,体现了爱与陪伴、因材施教的重要性79:40提到90后父母更注重与孩子沟通,不再单纯依靠打骂教育83:29周老师分享了饺子导演的经历,强调家长应支持孩子自身的选择87:45主播们分享自己对结婚生育的想法花絮:Young 罗飞 during university years, looking at naked David罗飞 checking out colleges in 1991…… and then graduating 4 years later.一天分享他喜欢的配乐:music.163.com主播:罗飞 罗一天助播:周老师剪辑:方改则插曲:罗一天设计师:Luther Jones文案:唐欣怡请听友们多多分享我们的播客节目!联系节目组,将自己的问题发送至微信官方账号(搜索 "飞天胡说"),或发送电子邮件至 [email protected] 。我们正在考虑每个月会进行一次听友问题的回复,感谢大家的留言~为回馈大家的支持与喜爱,我们建立了听众群,欢迎各位进群与主播们畅聊播客相关内容!加入听友群,请添加wx:feitianhushuo另外!我们在小红书、抖音平台的同名账号下发布了许多有趣的花絮,快来收看并持续关注我们吧商业合作:飞天胡说节目商业合作持续招募中,请发送邮件至 [email protected] 联系我们

