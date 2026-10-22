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68 episodes
Serie 2 x 1: Episodio de estreno. Saber cuidar de los demás y por qué nos cuesta tanto dejarnos cuidar10/21/2026 | 23 mins.Te suena esto: eres buenísimo para estar pendiente de los demás, pero cuando alguien pregunta “¿qué te pasa?”, respondes “nada, estoy bien” casi sin pensarlo. Yo también he visto cómo esa distancia se cuela en relaciones que, por fuera, se ven cercanas. Por eso arranco esta nueva serie “Dos por Uno” juntando dos caras del mismo tema: saber cuidar y aprender a dejarnos cuidar.
Primero me quedo con el cuidado que no hace ruido: recordar una cita, preguntar días después por aquello que preocupaba, notar el cansancio y bajar la voz. Luego entro en un punto que cambia muchas conversaciones: la escucha activa frente a la tentación de arreglarlo todo. Cuando nos apresuramos a dar soluciones, a veces dejamos al otro sin el lugar más básico para sanar: terminar su historia. Hablamos de intimidad, de confianza y de lo difícil que es sostener la incomodidad de no poder prometer que todo va a estar bien.
Después giro el espejo: ¿por qué nos cuesta tanto recibir apoyo? Exploro la identidad de “el que puede”, el miedo a ser carga, las experiencias pasadas que nos vuelven cautos y esas escenas domésticas donde alguien dice “siéntate, hoy me encargo” y aun así nos levantamos. Cierro con una pregunta que atraviesa todo: si un día no pudieras hacer por los demás lo que haces hoy, ¿sentirías que igual mereces el mismo cariño?
Si esto te toca de cerca, acompáñame hasta el final, comparte el episodio con alguien a quien quieras cuidar mejor y deja una reseña para que más personas lo encuentren. ¿Qué te cuesta más: escuchar sin resolver o dejarte ayudar?
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- Te tropiezas, recuperas el equilibrio y lo primero que haces no es revisar tu rodilla: miras alrededor. Ese reflejo dice mucho sobre el miedo al fracaso, porque a veces no tememos tanto el golpe como la escena de ser vistos cayendo. Hoy me meto en esa diferencia y en cómo, sin darnos cuenta, dejamos que la vergüenza decida por nosotros.
Hablo de la voz del “te lo dije” que suena antes de empezar, de la costumbre de esperar estar completamente seguro y de por qué aprender siempre incluye errores visibles. También me detengo en una idea clave para el crecimiento personal: redefinir qué llamamos “fracasar”. A veces lo real no es pequeño; lo que duele es compararlo con una película mental donde todo sale perfecto. Contar sillas vacías puede tapar lo que sí ocurrió, lo humano, lo útil y lo verdadero.
La conversación también va a lo que viene después: cuando un resultado se convierte en una sentencia sobre quién eres, y cuando la vergüenza te empuja a ocultar, sostener o seguir por miedo a explicar un cambio. Distingo responsabilidad de vergüenza, hablo de pedir ayuda sin perder fortaleza y de elegir con honestidad qué compartir. Si te sirve, suscríbete, comparte el episodio con alguien que lo necesite y deja una reseña: ¿qué decisión estás postergando por miedo a la mirada ajena?
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- “Querer es poder” suena bonito, pero cuando lo has querido con toda el alma y no pasó, esa frase deja de inspirar y empieza a doler. Hoy abrimos ese tema sin adornos: hay puertas que no se abren, planes que no funcionan y esfuerzos que no alcanzan. Y aun así, renunciar demasiado pronto también es una forma silenciosa de perder la vida que podrías construir.
Hablamos del miedo al fracaso cuando se disfraza de explicación razonable: “no es el momento”, “me falta tiempo”, “no sé cómo”. Exploramos por qué no saber todavía no significa no poder, y cómo avanzar sin exigir garantías. También ponemos nombre a esa trampa de proteger un sueño perfecto en la imaginación para no arriesgarse a descubrir la verdad. Aquí la perseverancia no es repetir, es ajustar: aprender, pedir ayuda, cambiar el método y escuchar un no sin convertirlo en una sentencia sobre ti.
Cerramos con algo muy práctico: si algo nuevo va a entrar en tu vida, algo tiene que salir. Prioridades reales, renuncias reales, pasos pequeños que nadie aplaude pero que cambian historias. Y sí, también hay madurez en soltar cuando el límite es verdadero, sin convertirlo en derrota personal. Dale play, compártelo con alguien que lo necesite y deja una reseña: ¿qué no vas a declarar imposible hasta haberlo explorado de verdad?
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- La vida no siempre contesta cuando le pedimos explicaciones: a veces solo cierra una puerta, deja una llamada sin llegar y nos obliga a mirar el calendario como si estuviéramos fallando. Hoy vuelvo a encender el micrófono después de casi dos meses de silencio para hablar de eso que nos desespera: los tiempos, las pausas y la sensación de que “ya debería” haber pasado algo. Te comparto por qué necesitaba detenerme, qué se acomoda cuando bajamos el ruido y cómo una pausa puede ser el acto más claro de autocuidado y salud mental.
Nos metemos en una idea que incomoda: no solo nos cambia lo que ocurre, también nos cambia lo que no ocurre. Hablamos del duelo por futuros imaginados, de extrañar una vida que nunca se vivió y de cómo esas versiones alternativas pueden atraparnos en el “hubiera”. También cuestiono con cuidado la frase “las cosas pasan por algo”, porque puede sonar sabia desde lejos, pero dentro del dolor puede ser injusta y hasta cruel si se la imponemos a alguien.
Cerramos con un giro práctico: quizá el sentido no siempre está escondido en el pasado esperando ser descubierto, sino que se construye con lo que hacemos después. La pregunta se vuelve más honesta y más poderosa: “¿qué voy a hacer ahora con esto que me pasó?”. Si este episodio te acompaña, suscríbete, compártelo con alguien que esté atravesando una pausa y deja una reseña para que la conversación siga creciendo.
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- Hay días que no parecen nada y, sin embargo, con los años se revelan como el inicio de un capítulo. Hablamos de esa experiencia tan humana: vivir algo sin entenderlo, buscar señales, pedir garantías y desesperarnos cuando la vida guarda silencio. Si te cuesta atravesar etapas confusas, esta conversación te ofrece calma y una idea potente de crecimiento personal: no necesitas comprenderlo todo para vivir con verdad.
Nos metemos de lleno en cómo nacen las narrativas: cuando duele, etiquetamos rápido y convertimos una página difícil en una sentencia sobre quiénes somos. Revisamos la diferencia entre hecho e interpretación, por qué una ruptura no define tu valor, por qué un fracaso puede ser información y no condena, y cómo desaprender conclusiones viejas es parte de la madurez emocional. También ponemos límites a la romantización: no todo dolor trae lección, y aun así puedes decidir qué autoridad tendrá sobre tu mañana.
Cerramos con una llamada a la presencia: lo más valioso suele pasar en silencio, en conversaciones rutinarias y abrazos que damos con prisa. El tiempo trae comprensión, pero no repetición; por eso la pregunta clave no es “qué significa esto”, sino “quién estoy siendo mientras se escribe”. Si te sirve, suscríbete, comparte el episodio con alguien que lo necesite y deja una reseña: ¿qué etiqueta estás listo para soltar hoy?
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About CIRCULOS INFINITOS
Todo en la vida está entrelazado. Nada existe en aislamiento: lo que pensamos, sentimos y descubrimos se conecta una y otra vez, transformándose en cada ciclo.Círculos Infinitos es un espacio para mirar más allá de lo evidente y encontrar sentido en esas conexiones invisibles que nos rodean. Aquí hablamos de ideas, personas y momentos que han cambiado el mundo: desde las mentes que abrieron caminos hasta quienes, lejos de los reflectores, transformaron vidas; desde la fuerza de las palabras y la ciencia hasta el amor, la música y la vulnerabilidad.Más que un viaje hacia el conocimiento, es un viaje hacia nosotros mismos. En cada episodio, la invitación es hacer una pausa, mirar distinto y descubrir que no es el horizonte lo que se expande, sino nuestra capacidad de contemplarlo.Podcast website
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