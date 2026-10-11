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222 episodes
- وقتی وارد یک رابطه میشیم، چطور میتونیم هم به خودمون و خواستههامون وفادار بمونیم و هم حواسمون به رابطه باشه؟ کدوم بخشهای زندگی هنوز قلمرو شخصی ما هستن و از کجا به بعد، تصمیمهامون وارد قلمرو مشترک میشن؟ توی این اپیزود دربارهی سه قلمرو مهم حرف میزنیم که پیدا کردن مرز بین «من» و «ما» توشون همیشه آسون نیست: زمان، حریم خصوصی و پول. اینکه چطور بین زمان دونفره و کارهای شخصی تعادل برقرار کنیم، فرق حریم خصوصی با پنهانکاری چیه و اینکه چرا حتی یک تصمیم کاملاً شخصی، وقتی پیامدش به رابطه میرسه، دیگه فقط یک تصمیم شخصی نیست
مهمان: محمدجعفر زاهدپور/ کاور آرت: شکیبا پیامنی/ تهیه کننده و مجری: امیرعلی ق/ ویرایشگر صوتی: دانیال بلوکات/ موسیقی: کاوه صالحی
با تشکر از حامی این اپیزود
اینستاگرام ایلکین
وبسایت ایلکین
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- وقتی وارد یک رابطه میشیم، فقط یک نفر رو انتخاب نمیکنیم؛ ناخواسته وارد شبکهای از خانواده، دوستان، همکاران، آدمهای گذشته و تمام افرادی میشیم که بخشی از زندگی اون آدم هستند. مسئله این نیست که این آدمها حذف بشن یا نه، مسئله اینه که تا کجا اجازه دارن وارد قلمرو «ما» بشن. کدوم حرفها فقط متعلق به رابطهاند؟ نظر خانواده کجا باید شنیده بشه و کجا نباید تبدیل به تصمیم بشه؟ دوستی با جنس مخالف یا پارتنر سابق چه زمانی هنوز یک رابطهی معمولی محسوب میشه و چه زمانی بخشی از صمیمیت رابطه رو به بیرون منتقل میکنه؟ این اپیزود درباره ساختن دیوار نیست؛ درباره ساختن مرزی روشن، قابل گفتوگو و انعطافپذیره؛ مرزی که هم «ما» رو حفظ میکنه و هم ما رو از جهان بیرون جدا نمیکنه.
مهمان: محمدجعفر زاهدپور/ کاور آرت: شکیبا پیامنی/ تهیه کننده و مجری: امیرعلی ق/ ویرایشگر صوتی: رامین وطن نیا/ موسیقی: کاوه صالحی
با تشکر از حامی این اپیزود
اسنپ سرمایه
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- توی رابطه، فقط دوست داشته شدن کافی نیست. ما دلمون میخواد برای طرف مقابلمون «خاص» باشیم؛ دلمون میخواد بدونیم یه چیزی بین ما هست که بین اون و بقیه نیست. اما از یه جایی به بعد، سؤالهای سختتری شروع میشن:
سهم من از تو کجاست؟ تا کجا حق دارم سؤال کنم؟ کِی دارم از رابطهمون مراقبت میکنم و کِی دارم کنترلش میکنم؟ اصلاً وقتی پای «ما» وسطه، مرز بین خواستهی من و آزادی تو کجاست؟ توی این اپیزود میریم سراغ همین مرزهای خاکستری؛ از گوشی و لباس گرفته تا خانواده، رابطهی جنسی و دوستیهای قدیمی. چون توی رابطه همیشه مسئله این نیست که «حق با کیه». گاهی مسئله اینه که چطور هم حواسمون به خودمون باشه، هم به چیزی که بین ماست
مهمان: محمدجعفر زاهدپور/ کاور آرت: شکیبا پیامنی/ تهیه کننده و مجری: امیرعلی ق/ ویرایشگر صوتی: رامین وطن نیا/ موسیقی: کاوه صالحی
با تشکر از حامی این اپیزود
کاریزما
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- خیلی وقتها عشق رو با «یکی شدن» تعریف میکنیم؛ اینکه من و تویی باقی نمونه و همهچیز تبدیل به «ما» بشه. اما یک رابطهی سالم قرار نیست با از دست رفتن فردیت ما ساخته بشه. پس ما چطور قراره بدون از دست رفتن خودمون به کسی نزدیک بشیم؟ تو این فصل میخواهیم دربارهی مرزها تو رابطهی عاطفی صحبت کنیم؛ اینکه چطور میتونیم یک «ما» قوی بسازیم، بدون اینکه «من» خودمون رو فراموش کنیم. بفهمیم چه چیزی مسئولیت منه، چه چیزی متعلق به توئه و کدوم تصمیمها و مسئولیتها به رابطهی «ما» تعلق دارن. تو اپیزود اول صحبت میکنیم که مرز فقط دیواری برای جدا کردن نیست؛ هم از ما محافظت میکنه و هم امکان نزدیک شدن به دیگری رو میده. از ریشهی مرزها تو خانواده، تجربههای گذشته، سبک دلبستگی، زخمها و فرهنگ حرف میزنیم و سراغ انواع مرزها میریم؛ از مرزهای عاطفی و فکری تا خانوادگی، مالی، جنسی و دیجیتال.
مهمان: محمدجعفر زاهدپور/ کاور آرت: شکیبا پیامنی/ تهیه کننده و مجری: امیرعلی ق/ ویرایشگر صوتی: رامین وطن نیا/ موسیقی: کاوه صالحی
با تشکر ازداو حامی این اپیزود
اینستاگرام داو
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- التیام تروما پاک کردن گذشته نیست؛ التیام یعنی دوباره به بدن، احساسات، علایق و رابطههامون برگردیم و کمکم یاد بگیریم به زندگی اعتماد کنیم. و اما درمان از جایی شروع میشه که بهجای اجتناب، دوباره وارد زندگی بشیم؛ عشق رو تجربه کنیم، رابطههای امن بسازیم و اجازه بدیم جهان، فقط محل خطر نباشه. یاد بگیریم نشونه ی بهبود ما این نیست که دیگه زخمی نمیشیم؛ اینه که زخم، دیگه محل توقف ما نیست. وقتی امنتر بشیم، نه فقط زندگی خودمون، بلکه رابطهها و آدمهای اطرافمون هم سهمی از این امنیت میگیرند و ما اینطور نردبون التیام رو پله به پله بالا میریم.
مهمان: سهیل رضایی/ کاور آرت: شکیبا پیامنی/ تهیه کننده و مجری: امیرعلی ق/ ویرایشگر صوتی: رامین وطن نیا/ موسیقی: کاوه صالحی
لینک یوتیوب بنیاد فرهنگ زندگی
با تشکر از آگاه حامی این اپیزود
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