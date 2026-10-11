خیلی وقت‌ها عشق رو با «یکی شدن» تعریف می‌کنیم؛ اینکه من و تویی باقی نمونه و همه‌چیز تبدیل به «ما» بشه. اما یک رابطه‌ی سالم قرار نیست با از دست رفتن فردیت ما ساخته بشه. پس ما چطور قراره بدون از دست رفتن خودمون به کسی نزدیک بشیم؟ تو این فصل می‌خواهیم درباره‌ی مرزها تو رابطه‌ی عاطفی صحبت کنیم؛ اینکه چطور می‌تونیم یک «ما» قوی بسازیم، بدون اینکه «من» خودمون رو فراموش کنیم. بفهمیم چه چیزی مسئولیت منه، چه چیزی متعلق به توئه و کدوم تصمیم‌ها و مسئولیت‌ها به رابطه‌ی «ما» تعلق دارن. تو اپیزود اول صحبت می‌کنیم که مرز فقط دیواری برای جدا کردن نیست؛ هم از ما محافظت می‌کنه و هم امکان نزدیک شدن به دیگری رو می‌ده. از ریشه‌ی مرزها تو خانواده، تجربه‌های گذشته، سبک دلبستگی، زخم‌ها و فرهنگ حرف می‌زنیم و سراغ انواع مرزها میریم؛ از مرزهای عاطفی و فکری تا خانوادگی، مالی، جنسی و دیجیتال.



مهمان: محمدجعفر زاهدپور/ کاور آرت: شکیبا پیامنی/ تهیه کننده و مجری: امیرعلی ق/ ویرایشگر صوتی: رامین وطن نیا/ موسیقی: کاوه صالحی



با تشکر ازداو حامی این اپیزود

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