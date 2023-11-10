188.夫妻坦白局：因为对方好看而恋爱有问题吗？聊聊外貌的影响

这一期是堂堂正正的“夫妻闲聊”（虽然，也夹带一些干货），也是一期特别的夫妻坦白局，聊一聊“外貌”这个话题。起因是，我过去在很多地方都毫无保留地表达，当初我和他在一起的很重要的原因就是：他长得太好看了，完全长在我的审美点上。但我完全完全没有问过商老师，我这样的表达，他是怎么看的？在他心中，当时刚和我在一起时，外貌又占比多少？商老师因为自己的姿色，生活有哪些影响？正好借着这个机会聊一聊：因为对方长得好看在一起，有问题吗？我们如何看待自己的外貌？对于外貌这件事，我们有什么建议？当然，不得不提一下我之前写过的一本小说。听完这期播客，你也可以说说你的想法。【本期内容】02:14 坦白局：商老师关注过我的外貌吗？08:30 当时恋爱时外貌占比多少？16:36 回忆初见：觉得对方好看的时刻25:06因为对方好看而在一起，会伤害对方吗？29:20 我过去写过的一本小说31:47 如何看待因为外貌而获得的工作？41:46 聊聊公平和平等46:50 有没有因为外貌而出现让人不舒服的问.51:40 聊聊假鸡汤：向外归因的问题54:08 我们如何看待外貌59:43 关于外貌对大家有什么建议？01:06:15 最后的总结和反思【One More Thing】-我的情感线下工作坊即将开启，这个工作坊将面对面厘清适合自己的关系模型和脱单路径。如果你想参加，可以联系：xiaoai_love2024-我的已经上线，这不只是一门关于父母和孩子的家庭教育课，更是一门自我成长和爱的课程。如果你感兴趣，请搜索公众号「光之来处」。-如果你对「社会学爱情思维课」、「沈奕斐的家庭教育课程」感兴趣，你可以： 搜索公众号“光之来处”去购买。-如果你对「在2021年聊性别」感兴趣，你可以： 在「小宇宙首页搜索」和「沈奕斐的播客主页」看到这个付费播客的购买入口， 我们也把「提纲」放在「购买页面」上了，你可以去详细看看和试听。出品：光之来处策划：格林设计：马晓羽剪辑：达达合作请联系：kittenhuan（添加请注明来意）了解线下工作坊请联系：xiaoai_love2024