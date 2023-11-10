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沈奕斐的播客
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沈奕斐的播客
沈奕斐
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“沈奕斐的播客”是由新世相光之来处出品的夫妻谈话型播客。主播为复旦大学社会学系副教授沈奕斐和法律从业近20年的商建刚，两人同时也是结婚20年的夫妻。 两人会从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，也会穿插些轻松的夫妻日常聊天。
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192.从《再见爱人4》麦琳谈“密集母职”：为什么女性要“看见自己”？
我们终于接到广告啦！本期节目是达霏欣「用2%的时间，看见自己」系列节目之一，由专业生发品牌达霏欣与沈奕斐的播客联合共创（鼓掌）！达霏欣希望陪伴更多女性看见自己，看见2%的力量，不管你是职业女性还是全职妈妈还是什么社会身份，我们都首先是我们自己。这段时间呢，《再见爱人4》特别火，里面几位人物引发很多讨论，尤其是麦琳这个角色。（不过因为还没演到结局，为了节目效果考虑，就一直没聊，哈哈）今天这期播客我们就想从已有的情节先剖析麦琳这个角色背后三个问题，再详细聊聊她身上很有代表性的“密集母职”的问题：“密集母职”到底是什么？有什么危害？为什么我建议每个女性能有2%的时间留给自己，不去做一个“好妈妈”？为什么妈妈们脱离“密集母职”的方法是“看见自己”？为什么情感支持这么重要？欢迎在本期评论区一起聊聊密集母职，你可以分享你的经历，比如说：你身边是不是有遇到过密集母职？或者你是密集母职下培养出来的孩子？或者你自己也有过密集母职？都可以在评论区和我们分享。我们将抽出5位听友送出达霏欣和多家播客合作的「2025看见自己」月历！如果你也有生发需求，想要尝试达霏欣2%浓度米诺地尔搽剂，可以点此了解：s.tb.cn达霏欣2%浓度生发液，致力于满足女性生发需求和愉悦体验，高效生发更安心，达霏欣让生发看得见。【本期内容】02:14 感谢达霏欣03:32 从《再见爱人4》聊起06:05 麦琳身上三大脚本混杂15:31《再见爱人4》里麦麦让我哭出来的剧情19:07 密集母职是什么？22:49 中国“密集母职”的历史27:53 麦琳的“密集母职”的表现29:09 什么叫看见自己？为什么妈妈“看见自己”对孩子很重要？34:05 密集母职对女性本身有什么伤害？40:00 密集母职对孩子有什么伤害？49:36 全职妈妈和职业女性的镜像竞争52:13 商老师“密集父职”过吗？59:34 家庭教育的本质01:01:00 密集母职产生的原因：没有看见自己01:05:20 如何看见自己？为什么麦琳是旧脚本？01:14:46 孩子的边缘共振01:16:24 我是怎么做的？01:18:40 商老师怎么看的？01:21:45 每天花2%的时间做哪些事情？01:28:00 幸福的家庭的特点：家人的情感支持很重要01:30:52 为什么我在节目中“包容”麦麦？01:39:00 为什么2%的时间看见自己很重要？出品：光之来处策划：格林设计：马晓羽剪辑：达达
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1:45:57
191.40岁能不能辞职？为什么不建议年轻人轻易GAP？
今天这期播客，我们想聊聊，人到中年（此处定义为40岁左右开始），该怎么做职业的选择？如果创业，我们又该具备什么样的能力？我们能给什么建议？（当然，这些建议对年轻人也适用）我也想举身边两个比较典型的例子，给大家一些正面和负面的参考。除此之外，我们也想聊聊：为什么不建议年轻人GAP？听完这期播客，你也可以说说你的想法。【本期内容】02:14 开启本次主题：人到中年如何挣钱07:08 人到中年想创业，该怎么做？聊聊朋友的成功案例22:01 商老师赚钱逻辑26:39 人到中年创业需要具备什么？我的四个建议（商老师也会做反驳）37:27 商老师给中年创业的建议（结果开始吐槽我）39:50 另外一个中年职业规划的反面例子48:06 40岁能不能辞职？53:38 创业不容易55:42 题外话：聊聊炒股和灌蛋01:00:56 为什么我不建议年轻人gap？01:03:18 多做尝试很重要01:11:10 松弛感很重要01:14:47 最后的总结和反思【One More Thing】-我的已经上线，这不只是一门关于父母和孩子的家庭教育课，更是一门自我成长和爱的课程。如果你感兴趣，请搜索公众号「光之来处」。-另外，我的「社会学爱情思维课」增加了沟通彩蛋课，如果感兴趣，也可以： 搜索公众号“光之来处”去购买。-如果你对「在2021年聊性别」感兴趣，你可以： 在「小宇宙首页搜索」和「沈奕斐的播客主页」看到这个付费播客的购买入口， 我们也把「提纲」放在「购买页面」上了，你可以去详细看看和试听。出品：光之来处策划：格林设计：马晓羽剪辑：达达合作请联系：frankyzp（添加请注明来意）
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1:19:44
190.为什么每个人都该建立学术审美？如何培养阅读习惯？聊聊如何做研究
很多朋友反映我们的设备收音不好，所以，这次我们用大家的赞赏换了一套设备，希望能给大家不一样的体验，哈哈哈。在此谢谢各位听众朋友的支持和赞赏，你们的想法、建议我们都放在心上。这一期播客，我们想聊一个商老师特别想聊的（也有点生涩的）关于“学术研究”的话题：怎么做研究？人文社科究竟在研究什么？为什么我建议每个人都能建立“学术审美”？如何培养阅读习惯？我们也会聊聊学术研究中的“实证”。开头我们跑偏了，讨论了一会儿“信任”这个话题，哈哈。听完这期播客，你也可以分享你的看法。【本期内容】02:14 谢谢大家的打赏，我们换设备了03:52 “真实”有问题吗？05:10 聊聊刘晓庆的反击12:58 从个案聊聊信任问题19:02 如何看待课堂上的内容被曲解22:43 回到正题：怎么做研究？28:05 人文社科都在研究什么？32:13 聊聊我的情感社会学课程36:47 研究困境：总是废掉一些研究39:08 学术审美的重要性：抵抗网络垃圾42:43 如何建立学术审美47:21 如何培养阅读习惯52:47 聊聊实证58:45 为什么研究能力对每个人都重要？01:07:02 生活中的研究01:14:59 最后的总结和反思【One More Thing】-我的已经上线，这不只是一门关于父母和孩子的家庭教育课，更是一门自我成长和爱的课程。如果你感兴趣，请搜索公众号「光之来处」。-另外，我的「社会学爱情思维课」增加了沟通彩蛋课，如果感兴趣，也可以： 搜索公众号“光之来处”去购买。-如果你对「在2021年聊性别」感兴趣，你可以： 在「小宇宙首页搜索」和「沈奕斐的播客主页」看到这个付费播客的购买入口， 我们也把「提纲」放在「购买页面」上了，你可以去详细看看和试听。出品：光之来处策划：格林设计：马晓羽剪辑：达达合作请联系：frankyzp（添加请注明来意）
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1:19:27
189.年轻人需要怎样的情感教育？｜做客《海外路路通》
前不久，我在上海电视台《海外路路通》节目中与脱口秀学霸Norah一起围绕“情感教育”进行了一场有趣的分享。为什么脱单这么难？不扫兴的父母究竟是种怎样的存在？时下热门的社交新趋势又有哪些？我们从爱情、亲情、友情不同角度出发，解读了时下年轻人热议的一些情感问题。这期播客我就分享这期内容给大家，听完之后，你们也可以说说你们的看法。【本期内容】00：56情感教育的本质05：15情感沟通的重要性07：17现在的年轻人脱单为什么这么难？20：03年轻人情感困惑有哪些？22：30海外留学中的情感处理27：30恋爱中的选择与决策32：00聊聊PUA34：00家长对子女情感生活的态度54：00远距离亲子关系如何维护59：40 家庭教育怎么做？64：50幸福的逻辑69：10如今年轻人对亲密关系的理解73：30改变社交能力的“方法论”79：00聊聊“情绪价值”【One More Thing】-我的「沈奕斐的家庭教育课程」已经上线，这不只是一门关于父母和孩子的家庭教育课，更是一门自我成长和爱的课程。如果你感兴趣，请搜索公众号「光之来处」。-如果你对「社会学爱情思维课」感兴趣，你可以搜索公众号“光之来处”去购买。-如果你对「在2021年聊性别」感兴趣，你可以： 在「小宇宙首页搜索」和「沈奕斐的播客主页」看到这个付费播客的购买入口， 我们也把「提纲」放在「购买页面」上了，你可以去详细看看和试听。出品：光之来处设计：马晓羽剪辑：达达合作请联系：kittenhuan（添加请注明来意）
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1:26:47
188.夫妻坦白局：因为对方好看而恋爱有问题吗？聊聊外貌的影响
这一期是堂堂正正的“夫妻闲聊”（虽然，也夹带一些干货），也是一期特别的夫妻坦白局，聊一聊“外貌”这个话题。起因是，我过去在很多地方都毫无保留地表达，当初我和他在一起的很重要的原因就是：他长得太好看了，完全长在我的审美点上。但我完全完全没有问过商老师，我这样的表达，他是怎么看的？在他心中，当时刚和我在一起时，外貌又占比多少？商老师因为自己的姿色，生活有哪些影响？正好借着这个机会聊一聊：因为对方长得好看在一起，有问题吗？我们如何看待自己的外貌？对于外貌这件事，我们有什么建议？当然，不得不提一下我之前写过的一本小说。听完这期播客，你也可以说说你的想法。【本期内容】02:14 坦白局：商老师关注过我的外貌吗？08:30 当时恋爱时外貌占比多少？16:36 回忆初见：觉得对方好看的时刻25:06因为对方好看而在一起，会伤害对方吗？29:20 我过去写过的一本小说31:47 如何看待因为外貌而获得的工作？41:46 聊聊公平和平等46:50 有没有因为外貌而出现让人不舒服的问.51:40 聊聊假鸡汤：向外归因的问题54:08 我们如何看待外貌59:43 关于外貌对大家有什么建议？01:06:15 最后的总结和反思【One More Thing】-我的情感线下工作坊即将开启，这个工作坊将面对面厘清适合自己的关系模型和脱单路径。如果你想参加，可以联系：xiaoai_love2024-我的已经上线，这不只是一门关于父母和孩子的家庭教育课，更是一门自我成长和爱的课程。如果你感兴趣，请搜索公众号「光之来处」。-如果你对「社会学爱情思维课」、「沈奕斐的家庭教育课程」感兴趣，你可以： 搜索公众号“光之来处”去购买。-如果你对「在2021年聊性别」感兴趣，你可以： 在「小宇宙首页搜索」和「沈奕斐的播客主页」看到这个付费播客的购买入口， 我们也把「提纲」放在「购买页面」上了，你可以去详细看看和试听。出品：光之来处策划：格林设计：马晓羽剪辑：达达合作请联系：kittenhuan（添加请注明来意）了解线下工作坊请联系：xiaoai_love2024
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“沈奕斐的播客”是由新世相光之来处出品的夫妻谈话型播客。主播为复旦大学社会学系副教授沈奕斐和法律从业近20年的商建刚，两人同时也是结婚20年的夫妻。 两人会从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，也会穿插些轻松的夫妻日常聊天。
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