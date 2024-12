Un président devrait écouter ça

Pour ce premier épisode, François Hollande accueille la spécialiste de la vie politique américaine Amy Greene, qui vient de rentrer des États-Unis juste après l'élection de Donald Trump pour un second mandat et qui publie le livre L'Amérique face à ses fractures (Éditions Tallandier).Pourquoi un podcast proposé par un ancien président ? Une fois par mois, François Hollande donnera la parole pendant 45 minutes à un ou plusieurs spécialistes pour décrypter et analyser les grandes questions qui traversent nos sociétés : bouleversements géopolitiques, politiques, sociétaux.Un format intimiste, en longueur, pour comprendre un monde en constante évolution.Un président devrait écouter çaLe podcast de François HollandeProduction : Sonique Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.

