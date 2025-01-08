回顾：香港，香港！绝不是什么遗址

香港，一提到这个名字，就是争议。听过“世界金融中心遗址”的说法吧？没听过的话，网上一搜，自媒体中一堆又一堆。曾几何时，大陆游客涌向香港抢购；时光轮转，香港居民涌向深圳消费。鬼故事不少，口口相传：中环没人了？商铺倒闭了？老外都不来了？这里没生意可以做了，商业都完了？香港似乎是垂垂老矣的廉颇，时来天地皆同力，运去英雄不自由。我们偏要在这个时候，给香港辟谣，为香港正名。我也知道它有诸多负面的地方，但这是我们自己的城市，预言都需要自我实现，而不是靠别人来实现，更何况，别人也不想。香港有真实的一面，大家误解的一面，三两句话说不清，干脆娓娓道来第一集。【嘉宾】玖洲：十几年经验的二级市场投资人，全球投资，多资产配置。可以跟我聊投资，但是，先给我有趣的故事。老刘：刚从海外搬迁到香港居住，资深海外理财专家。欢迎一同探讨：GoGlobalInvest， 备注你的来龙去脉Shownotes:【02:57】选择香港的多重考量：文化融合、职业机遇、个人发展空间。【05:34】香港正处于周期的低谷，反而可能充满机遇！【11:15】香港是否还藏有“惊喜”？有什么超预期的地方？【11:48】香港人直率、高效、专业的特质。【12:50】适当的人与人的距离，与守秩序。【16:27】自由尺度是什么？社会问题。【18:59】香港是户外爱好者的天堂。【20:36】负面问题：直面香港人居条件的挑战，高房价、拥挤、喧闹。【22:25】平行世界与贫富距离。【26:28】全球金融市场美元潮汐现象，外资流出，香港被动承受后果。【29:37】也有先知先觉的外资在回流。【31:39】怨言是有的，但周期总归是周期，会过去。【34:40】人口结构变化，大陆移民，房产市场。【38:32】香港vs.新加坡。【41:30】预言是需要自我实现的，保持乐观。