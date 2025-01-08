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涉市未深
九州_Aaron
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投资和商业，怎么才能避坑、纠偏？《涉市未深》试图给你点亮一盏灯。本节目专业投资人和连续创业者打造，以实操者的视角，冷静分析资本市场和商业市场的重大事件，陪你看清市场的真相，去除噪音，直面问题。 投资路上，波动和周期的更迭，更让人意识到“涉市未深”。我们不断辨析，和你一起前行，诗曰：天道酬勤，中说乱耳。 九州：专业二级...
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投资笔记13：2025投资三大误判，惊吓也惊喜
就聊一个话题：年初至今，投资上三大误判还是算收缩了一下，要不然，可以归纳出三十大误判。才2个月，年初预测打脸多，要是积满12个月，得错多少预测？美债要跌，黄金不涨，人民币没戏.......所以，还是用资产配置模型，都有一点，少做预测，多做配置；少执拗，多认错。————————————————————Hello 大家好，我想做一点小创新，以前一直没有录单口，因为觉得找朋友/嘉宾聊天，是一个很好的方式，更轻松。我想做个改变，这个《投资笔记》或许算不上一个系列，但它是我在投资过程中的想法的记录，就我一个人，聊聊自己，聊聊市场，聊聊这周发生了什么，聊聊我们在投资上真实的做了些什么。我是谁，我在做什么？不违反合规的官方描述方式，“全球范围内的股票投资、资产配置、以及各种衍生品在投资中的使用”。所以，我会记录的，大概也就是以上范围。九州：十几年经验的二级市场投资人，全球投资，多资产配置。可以跟我聊投资，但是，先给我有趣的故事。欢迎一同探讨 wx：GoGlobalInvest， 备注你的来龙去脉————————————————————
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19:13
回顾：香港，香港！绝不是什么遗址
香港，一提到这个名字，就是争议。听过“世界金融中心遗址”的说法吧？没听过的话，网上一搜，自媒体中一堆又一堆。曾几何时，大陆游客涌向香港抢购；时光轮转，香港居民涌向深圳消费。鬼故事不少，口口相传：中环没人了？商铺倒闭了？老外都不来了？这里没生意可以做了，商业都完了？香港似乎是垂垂老矣的廉颇，时来天地皆同力，运去英雄不自由。我们偏要在这个时候，给香港辟谣，为香港正名。我也知道它有诸多负面的地方，但这是我们自己的城市，预言都需要自我实现，而不是靠别人来实现，更何况，别人也不想。香港有真实的一面，大家误解的一面，三两句话说不清，干脆娓娓道来第一集。【嘉宾】玖洲：十几年经验的二级市场投资人，全球投资，多资产配置。可以跟我聊投资，但是，先给我有趣的故事。老刘：刚从海外搬迁到香港居住，资深海外理财专家。欢迎一同探讨：GoGlobalInvest， 备注你的来龙去脉Shownotes:【02:57】选择香港的多重考量：文化融合、职业机遇、个人发展空间。【05:34】香港正处于周期的低谷，反而可能充满机遇！【11:15】香港是否还藏有“惊喜”？有什么超预期的地方？【11:48】香港人直率、高效、专业的特质。【12:50】适当的人与人的距离，与守秩序。【16:27】自由尺度是什么？社会问题。【18:59】香港是户外爱好者的天堂。【20:36】负面问题：直面香港人居条件的挑战，高房价、拥挤、喧闹。【22:25】平行世界与贫富距离。【26:28】全球金融市场美元潮汐现象，外资流出，香港被动承受后果。【29:37】也有先知先觉的外资在回流。【31:39】怨言是有的，但周期总归是周期，会过去。【34:40】人口结构变化，大陆移民，房产市场。【38:32】香港vs.新加坡。【41:30】预言是需要自我实现的，保持乐观。
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43:57
投资笔记12：美国式反腐运动，DOGE
美国搞反腐运动，一点不输于某国，原来反腐才是人类共同的需求。搞运动的好处多，有利于经济健康，净化官僚机构，还有利于身心健康，跟看短剧一样精彩。归根结底，还影响投资。持有债券的朋友，都希望这反腐搞得再猛烈一点吧？————————————————————Hello 大家好，我想做一点小创新，以前一直没有录单口，因为觉得找朋友/嘉宾聊天，是一个很好的方式，更轻松。我想做个改变，这个《投资笔记》或许算不上一个系列，但它是我在投资过程中的想法的记录，就我一个人，聊聊自己，聊聊市场，聊聊这周发生了什么，聊聊我们在投资上真实的做了些什么。我是谁，我在做什么？不违反合规的官方描述方式，“全球范围内的股票投资、资产配置、以及各种衍生品在投资中的使用”。所以，我会记录的，大概也就是以上范围。九州：十几年经验的二级市场投资人，全球投资，多资产配置。可以跟我聊投资，但是，先给我有趣的故事。欢迎一同探讨 wx：GoGlobalInvest， 备注你的来龙去脉————————————————————
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21:10
特朗普的春节首秀：疯狂72小时，美股信仰充值
美股不过春节，上蹿下跳不打烊。好巧不巧，我们放假，川普搞事，完美对冲了假期的轻松感。新官上任三把火，趁着现在大家还没疲劳，我们就简单回顾一下最近海外发生了什么。按照我的预期，100天以后，大家就该审美疲惫了，折腾不动了，随他去吧————————————————————————————————————九州：十几年经验的二级市场投资人，全球投资，多资产配置。可以跟我聊投资，但是，先给我有趣的故事。欢迎一同探讨 wx：GoGlobalInvest， 备注你的来龙去脉【嘉宾】大Mu: 连续创业者，以不同角色参与到多家国际创业公司Steven三海：一级市场资深人士，跨境并购专家，在美国长期工作【shownotes】【00:32】本期焦点：特朗普新政连环拳+节后美股大事件，政策棋盘覆盖内政外交贸易三战场。【01:28】特朗普闪电战：首日连签移民驱逐、AI监管等行政令，政策落地速度堪比"推特治国"。【02:46】新政三板斧：竞选承诺秒变现（关税说涨就涨）、部门改革动真格、内政优先怼遍全场。【04:08】白宫年轻化革命：95后新闻发言人+新媒体矩阵进场，传统媒体话语权遭遇降维打击。【08:45】避险三信号：人民币冲高回落、黄金破历史记录、资本暗流涌动。【09:59】AI核爆时刻：DeepSeek开源掀桌，倒逼全行业按"成本砍九成"重构商业逻辑。【12:38】芯片突围战：美国禁运催生中国"显卡驱动黑科技"，半导体长征刚过腊子口。【15:19】倾销阳谋论：美企低价甩卖先进芯片，新加坡转口贸易成破局密码。【17:59】特朗普省钱学：政府企业集体瘦身，与AI降本浪潮梦幻联动。【20:04】AI双雄争霸：美国手握资本数据王炸，中国工程化能力点满技能树。【22:15】封杀失效警报：技术铁幕裂缝显现，中美博弈进入战略相持阶段。【24:39】量化新神话：幻方量化凭AI操盘术，扛起"中国版文艺复兴"大旗。【28:19】关税魔术秀：人民币贬值+美企买单，消费者痛感竟被"移形换位"。【31:24】美股信仰充值：英伟达高位蹦极不改信仰，市场为AI未来疯狂续费。【34:48】马斯克财改：日削40亿美金财政脂肪【37:02】AI通缩纪元：效率革命对冲通胀。【39:04】政策×科技×市场三重奏，下期继续捕捉魔鬼细节。
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39:44
投资笔记11：Deepseek, 一巴掌打碎了春节假期
紧张的情绪在一巴掌之后发泄了出来。你们都说英伟达要跌，果然，终于，还是跌了吧？春节假期，所有的券商都在加班加点的研究Deepseek；海外所有谈论AI的节目，张口必谈Deepseek。我们不讨论那些“让人眩晕”的技术层面的话题，网上一搜，已经够多了。只谈谈站在海外的视角，是怎么看待这个话题？怎么看待接下来的投资？多说几句，也算对得起这个没过踏实的春节。顺便测试一下，春节是不是没人听博客？————————————————————Hello 大家好，我想做一点小创新，以前一直没有录单口，因为觉得找朋友/嘉宾聊天，是一个很好的方式，更轻松。我想做个改变，这个《投资笔记》或许算不上一个系列，但它是我在投资过程中的想法的记录，就我一个人，聊聊自己，聊聊市场，聊聊这周发生了什么，聊聊我们在投资上真实的做了些什么。我是谁，我在做什么？不违反合规的官方描述方式，“全球范围内的股票投资、资产配置、以及各种衍生品在投资中的使用”。所以，我会记录的，大概也就是以上范围。九州：十几年经验的二级市场投资人，全球投资，多资产配置。可以跟我聊投资，但是，先给我有趣的故事。欢迎一同探讨 wx：GoGlobalInvest， 备注你的来龙去脉————————————————————
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About 涉市未深
投资和商业，怎么才能避坑、纠偏？《涉市未深》试图给你点亮一盏灯。本节目专业投资人和连续创业者打造，以实操者的视角，冷静分析资本市场和商业市场的重大事件，陪你看清市场的真相，去除噪音，直面问题。 投资路上，波动和周期的更迭，更让人意识到“涉市未深”。我们不断辨析，和你一起前行，诗曰：天道酬勤，中说乱耳。 九州：专业二级市场投资人，顶流券商、私募、公募职业经验，大沐创业伙伴，出身于风吹雨打的俄罗斯市场投资，走过A股三轮牛熊，未名湖畔毕业。 大沐：清华五道口客座讲师，B轮数据公司创始人，海外Fintech公司CEO
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