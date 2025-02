Download for free in the Play Store

La désinformation a toujours existé, mais elle a longtemps été artisanale. Avec le numérique, Internet et la multiplication des intervenants, elle est devenue en quelques années une industrie du chaos. Face à ce déluge de désinformation qui a pour but de remettre en cause, de manière ultime, les fondements de notre démocratie, comment réagissent nos États démocratiques ? Éléments de réponse avec : Olivia Penichou, directrice de la Délégation à l’information et à la communication de la défense (DICoD) ; Le général de division Jean-Michel Meunier, chef du pôle « anticipation stratégique et orientation » au sein de l’État-major des armées ; Christine Dugoin-Clément, chercheuse à l’Observatoire de l’Intelligence artificielle de Paris 1, associée à la chaire Risques de l'IAE Paris-Sorbonne et au Centre de recherche de l’école des officiers de la Gendarmerie nationale (CREOGN).

Dans ce nouvel épisode du podcast Pensez stratégique, nos invités s’intéressent à un vaste sujet, celui des océans et des nombreux enjeux qu’ils impliquent. Commerce mondial, trafic internet, menaces de plus en plus difficiles à appréhender… Toutes les réponses à ces problématiques en écoutant ce podcast réalisé avec l’Académie de défense de l’école militaire (ACADEM). Éléments de réponse avec : 🔹 Virginie Saliou, chercheuse à l’Institut de recherche stratégique de l'École militaire (IRSEM) ; 🔹 Julia Tasse, directrice de recherche et responsable du programme “climat, énergie, sécurité” à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) ; 🔹 Cyrille Coutansais, directeur du département recherche du Centre d’études stratégiques de la Marine nationale.

1944, une année charnière. Au micro de Daniel Desesquelle, le général (2S) Benoit Durieux, l’historien Olivier Wieviorka ainsi que le diplomate et Président de la Mission Libération Philippe Etienne, croisent leur regard sur un épisode décisif de l’histoire de France. Des plages de Normandie à la Libération de Strasbourg, des débats stratégiques entre Alliés aux premiers jalons de la reconstruction nationale, découvrez les défis militaires, politiques et diplomatiques de cette année cruciale. · Daniel Desesquelle – journaliste, animateur · Général (2S) Benoît Durieux · Olivier Wieviorka - professeur des Universités à l’ENS (École Normale Supérieure de Paris-Saclay), spécialiste de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale · Philippe Étienne – diplomate et Président de la Mission Libération

Après la terre, la mer, l’air et l’espace, le cyberespace s’impose aujourd’hui comme le 5e champ de bataille. Comment la France protège-t-elle ses intérêts vitaux dans ce domaine de conflictualité ? Comment réplique-t-elle à ces attaques souvent masquées ? Dans ce 12e numéro de Pensez stratégique, le podcast de l'Académie de défense de l'École militaire, le général de corps d’armée Aymeric Bonnemaison, commandant de la cyberdéfense et le général d’armée (2S) Marc Watin-Augouard, ancien chef de la majeure “souveraineté numérique et cybersécurité” à l'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN), croisent leur regard sur cet enjeu majeur.

Produit par la Délégation à l’information et à la communication de Défense (DICoD) et l’Académie de défense de l’École militaire (ACADEM), Pensez Stratégique est un podcast de décryptage des enjeux de défense et de sécurité. Tous les mois, Daniel Desesquelle reçoit experts, chercheurs et hautes autorités militaires, pour évoquer les grands enjeux stratégiques actuels et mieux appréhender la marche du monde.

