هدیه سال نو - ویلیام سیدنی پورترداستان هدیه‌ی سال نو (The Gift of the Magi) نوشته‌ی او. هنری، یکی از معروف‌ترین داستان‌های کوتاه اوست که به زیبایی مفهوم فداکاری و عشق را به تصویر می‌کشد.او. هنری، با نام اصلی ویلیام سیدنی پورتر، یکی از بزرگ‌ترین نویسندگان داستان‌های کوتاه آمریکایی است. او در ۱۱ سپتامبر ۱۸۶۲ در ایالت کارولینای شمالی متولد شد و در ۵ ژوئن ۱۹۱۰ در نیویورک درگذشت. او بیشتر به خاطر سبک داستان‌سرایی جذاب، پایان‌های غیرمنتظره، و طنز ظریف در آثارش شناخته می‌شود.-----------------------------------------پادکسترآرش کاویانیطراحی کاور اپیزود و تدوینلیلی سیار سریعطراحی لوگو پادکستآیدا رستگارhttps://www.instagram.com/aidart_design-----------------------------------------حمایت مالی از راویحمایت از داخل ایرانhamibash.com/raviحمایت از خارج ایرانpaypal.me/ravipodcastdonations-------------------------------------------------------------------------------------------راه های ارتباطی برای اسپانسرینگاینستاگرامایمیل [email protected] پادکست های دیگر ماپادکست فارسی راویراوی شوپادکست چهارراه کامپیوترشیوانا-------------کانال یوتوب پادکست راویکانال یوتوب چهارراه کامپیوتر-------------اینستاگرام مارو دنبال کنید😊instagram.com/ravi.podcastRavipodcast.ir Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

زندگی خصوصی والتر میتی - جیمز تربرزندگی خصوصی والتر میتی اثر جیمز تربر، داستان مردی معمولی است که در دنیای واقعی زندگی ساده‌ای دارد، اما در ذهنش به ماجراجویی‌های شگفت‌انگیزی می‌پردازد. والتر با خیالات پرجنب‌وجوش خود، به خلبان شجاع، جراح نابغه یا قهرمانی بی‌باک تبدیل می‌شود، در حالی که در زندگی روزمره‌اش با چالش‌های کوچک و گاهی خنده‌دار مواجه است. این داستان ترکیبی جذاب از طنز و تأمل است که مرز میان رؤیا و واقعیت را به چالش می‌کشد.-----------------------------------------پادکسترآرش کاویانیطراحی کاور اپیزود و تدوینلیلی سیار سریعطراحی لوگو پادکستآیدا رستگارhttps://www.instagram.com/aidart_design-----------------------------------------حمایت مالی از راویحمایت از داخل ایرانhamibash.com/raviحمایت از خارج ایرانpaypal.me/ravipodcastdonations-----------------------------------------راه های ارتباطی برای اسپانسرینگاینستاگرامایمیل [email protected] پادکست های دیگر ماپادکست فارسی راویراوی شوپادکست چهارراه کامپیوترشیوانا-----------------------------------------کانال یوتوب پادکست راویکانال یوتوب چهارراه کامپیوتر-----------------------------------------اینستاگرام مارو دنبال کنید😊instagram.com/ravi.podcastRavipodcast.ir Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

The Adventures of Sherlock Holmes by Sir Arthur Conan Doyle

ما تو لالالند براتون داستان کوتاه میخونیم. داستان های کوتاه معروف و شنیدنی از بزرگترین نویسندگان جهان.🔺قصه هر اپیزود با قصه اپیزود بعدی متفاوته؛ فقط اگه اون قصه ۲ یا ۳ قسمت بشه، لازمه قصه هارو از اپیزود اول اون قصه بشنوید.پادکست لالالند توسط تیم پادکست راوی تولید شده. اگه علاوه بر داستان کوتاه به شنیدن قصه واقعی زندگی آدمها هم علاقه دارید می تونید به پادکست راوی هم سر بزنید😉 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

