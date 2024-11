Download for free in the Play Store

Download for free in the App Store

Listen to Ravi | پادکست فارسی راوی in the App

فرهاد ایرانی - خودساخته - بخش چهارمتوی این اپیزود بخش چهارم قصه زندگی فرهاد ایرانی رو میشنوید. برای اینکه درک بهتری از اتفاقات این قصه داشته باشید لازم بخش های قبل این قصه رو شنیده باشید.فرهاد پسریه که با سندرمی به اسم تریچر کالینز به دنیا میاد و این سندرم روی همه چیز زندگیش تاثیر میذاره.تو بخش سوم این قصه در مورد عاشق شدن، تجربه وصال و شغل فرهاد میشنوید.-------------------------------------------------------------------------------------------حمایت مالی از راویحمایت از داخل ایرانhamibash.com/raviحمایت از خارج ایرانpaypal.me/ravipodcastdonations-------------------------------------------------------------------------------------------اسپانسر این اپیزودویپاد ترابانک پاسارگادhttps://wepod.ir/-------------------------------------------------------------------------------------------راه های ارتباطی برای اسپانسرینگاینستاگرامایمیل [email protected] پادکست های دیگر ماراوی شوپادکست چهارراه کامپیوترلالالند-------------کانال آهنگ راوآهنگhttps://t.me/raviahang-------------کانال یوتوب پادکست راویکانال یوتوب چهارراه کامپیوتر-------------اینستاگرام مارو دنبال کنید😊instagram.com/ravi.podcastRavipodcast.ir Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

الهام سهیلی - مات ماتی - بخش اولخوش اومدید به قصه زندگی الهام سهیلی.الهام دختریه که تو بچگی نگاهش به دنیا متفاوت از اکثر ما بوده و این تفاوت با بزرگ شدنش بیشتر مشهود میشه.تو بخش اول این قصه درباره پاها، بهشت و جهنم،جنگ، مات ماتی،تشنج،کریستف کلمب و ... میشنوید.-------------------------------------------------------------------------------------------حمایت مالی از راویحمایت از داخل ایرانhamibash.com/raviحمایت از خارج ایرانpaypal.me/ravipodcastdonations-------------------------------------------------------------------------------------------اسپانسر این اپیزودبازارhttps://www.instagram.com/bazaarappstore---------------------------------------------کاپو ; وقت هست، زندگی کنhttps://www.instagram.com/capo_food-------------------------------------------------------------------------------------------راه های ارتباطی برای اسپانسرینگاینستاگرامایمیل [email protected] پادکست های دیگر ماراوی شوپادکست چهارراه کامپیوترلالالند-------------کانال آهنگ راوآهنگhttps://t.me/raviahang-------------کانال یوتوب پادکست راویکانال یوتوب چهارراه کامپیوتر-------------اینستاگرام مارو دنبال کنید😊instagram.com/ravi.podcastRavipodcast.ir Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

الهام سهیلی - تایتانیک - بخش دومخوش اومدید به بخش دوم از قصه زندگی الهام سهیلی.برای اینکه درک بهتری از اتفاقات این قصه داشته باشید لازمه اپیزود اول رو شنیده باشیدتوی این اپیزود در مورد نمایش های بدون بیننده، چاقو کشی و پزشک قانونی، تایتانیک، زندگی رو کشتی، فروشندگی، سفر به هند و زندگی با هیپی ها میشنوید-------------------------------------------------------------------------------------------حمایت مالی از راویحمایت از داخل ایرانhamibash.com/raviحمایت از خارج ایرانpaypal.me/ravipodcastdonations-------------------------------------------------------------------------------------------اسپانسر این اپیزودکاپو ; وقت هست، زندگی کنhttps://www.instagram.com/capo_food-------------------------------------------------------------------------------------------راه های ارتباطی برای اسپانسرینگاینستاگرامایمیل [email protected] پادکست های دیگر ماراوی شوپادکست چهارراه کامپیوترلالالند-------------کانال آهنگ راوآهنگhttps://t.me/raviahang-------------کانال یوتوب پادکست راویکانال یوتوب چهارراه کامپیوتر-------------اینستاگرام مارو دنبال کنید😊instagram.com/ravi.podcastRavipodcast.ir Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

الهام سهیلی - ماهی از کوه بالا نمیره - ADHD - بخش سومخوش اومدید به بخش سوم از قصه زندگی الهام سهیلی.برای اینکه درک بهتری از اتفاقات این قصه داشته باشید لازمه اپیزود اول و دوم رو شنیده باشیدتوی این اپیزود در مورد تغییر شغل های مداوم، گم شدن های مکرر الهام، ای دی اچ دی، رستوران خصوصی، سلبریتی ها و مهاجرت از ایران میشنوید-----------------------------------------حمایت مالی از راویحمایت از داخل ایرانhamibash.com/raviحمایت از خارج ایرانpaypal.me/ravipodcastdonations-------------------------------------------------------------------------------------------اسپانسر این اپیزودکاپو ; وقت هست، زندگی کنhttps://www.instagram.com/capo_food----------------------------------------------اگه دوست دارید همکار من تو راوی بشید.وقتتون بخیر امیدوارم حالتون خوب باشهخوشبختانه تونتستیم از بین شما عزیزان همکارمون رو پیدا کنیم.به امید اینکه به زودی بتونیم شمارو هم توی تیممون داشته باشیم.--------------------------------------------راه های ارتباطی برای اسپانسرینگاینستاگرامایمیل [email protected] پادکست های دیگر ماراوی شوپادکست چهارراه کامپیوترلالالند-------------کانال یوتوب پادکست راویکانال یوتوب چهارراه کامپیوتر-------------اینستاگرام مارو دنبال کنید😊instagram.com/ravi.podcastRavipodcast.ir Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

الهام سهیلی- حشمت طمطراق - بخش چهارمخوش اومدید به بخش چهارم و آخر از قصه زندگی الهام سهیلی.برای اینکه درک بهتری از اتفاقات این قصه داشته باشید لازمه اپیزود اول و دوم و سوم رو شنیده باشیدتوی این اپیزود در مورد کار تو مسافرخونه، تاسیس رستوران خودش،کلاس آشپزی در تایلند، ورشکستگی، مهاجرت معکوس و حشمت طمطراق میشنوید-----------------------------------------حمایت مالی از راویحمایت از داخل ایرانhamibash.com/raviحمایت از خارج ایرانpaypal.me/ravipodcastdonations-------------------------------------------------------------------------------------------اسپانسر این اپیزودکاپو ; وقت هست، زندگی کنhttps://www.instagram.com/capo_food----------------------------------------------راه های ارتباطی برای اسپانسرینگاینستاگرامایمیل [email protected] پادکست های دیگر ماراوی شوپادکست چهارراه کامپیوترلالالند-------------کانال یوتوب پادکست راویکانال یوتوب چهارراه کامپیوتر-------------اینستاگرام مارو دنبال کنید😊instagram.com/ravi.podcastRavipodcast.ir Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Hildy the Barback and the Lake of Fire

ما روایت گر قصه زندگی افرادی هستیم که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه. قصه های هر اپیزود کاملا جدا از اپیزود های دیگه هستش مگر اینکه اپیزود سریالی باشه. پس با خیال راحت از هر قصه ای خواستید شروع کنید.ما تلاش میکنیم هر ماه با یک اپیزود جدید مهمون گوش هاتون باشیم.#قصه زندگی#فارسی#قصه واقعی#زندگی واقعی#زندگی#ایرانی Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Listen to Ravi | پادکست فارسی راوی, Full Body Chills and many other podcasts from around the world with the radio.net app

Get the free radio.net app Stations and podcasts to bookmark

Stations and podcasts to bookmark Stream via Wi-Fi or Bluetooth

Stream via Wi-Fi or Bluetooth Supports Carplay & Android Auto

Supports Carplay & Android Auto Many other app features Open app