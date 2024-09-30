E830.我找到了泰坦尼克号上的中国人 | 故事开放麦

故事FM ❜ 第 830 期你好，欢迎来到故事开放麦，这里是 故事FM 的全新单元。我们去线下收集故事，面对面的见证一段人生，然后把其中一些带回来转交给你。今天你会听到五个故事，来自 故事FM 12月 21 日在成都举办的线下活动，这次的故事开放麦主题是「故事珍奇柜：给未来的礼物」。在这一次的故事开放麦，我们跟华夏基金、喜马拉雅一起围绕「未来」这个关键词，探索人生的更多可能。我们相信共享信息，互通有无，能让你我在通往未来的路上走得更踏实，变老也因此不再是一件令人焦虑的事儿。我们的第一位讲述者是 Arthur Jones ，中文名是罗飞，他是一位纪录片导演。罗飞导演曾经是好莱坞电影杂志《综艺》驻中国的首席记者，也是国家地理频道、BBC探索频道的合作导演，他已经在上海生活了 27 年。 2020 年，由他拍摄、卡梅隆监制的纪录片《六人-泰坦尼克上的中国幸存者 The Six》在中国上映，对，就是电影《泰坦尼克号》的导演詹姆斯·卡梅隆。《六人》是对泰坦尼克号沉船事件的一个钩沉，因为罗飞无意中发现，原来泰坦尼克号上有6个中国人，他就去探寻这六个中国人背后的故事。欢迎罗飞。/Staff/讲述者 | 罗飞、馨一、阿陀、李裕、赵德赛主播 | @寇爱哲 制作人 | 九度剪辑 | 陈思宇声音设计 | 王略文案整理 | 九度运营 | 鸣鸣