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故事FM
寇爱哲
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E834.爸爸在家中沉默三年，妈妈和我的出逃和自救 | 素人采访计划
故事FM ❜ 第 834 期今天这期节目，是「素人采访计划」栏目的重启。在这个栏目里，我们会帮助投稿人去采访周围的亲友，挖掘和解答自己心底一直以来的一个疑问。对于今天的讲述者阿毛来说，她想知道，为什么十几年前爸爸突然决定不说话了。—我是阿毛，今年 36 岁，从事文化艺术工作。从我初中某一天开始，爸爸彻底沉默了，他假装我和妈妈不存在。我们三个人同住在一套小房子里，但完全分开生活。爸爸的脾气很暴躁，他对妈妈积攒了很多不满，直到爆发为完全的沉默。在那个黑暗、狭小的小房子里，虽然只有一两米的直线距离，但爸爸会假装看不到我和妈妈，假装我们不存在；他可以眼神越过我们，但没有互动。我问他什么，他完全不回应。在漫长的沉默中，任何细小的声响都显得极为刺耳。后来妈妈带我逃离了这个冰窟般的家，投奔大姨妈。可是我们母女二人仍然长期生活在爸的阴影下。我和爸爸曾通过写信保持联系，但后来信也不写了。如今，我和爸爸已经整整十四年没有联系了。家人本应该是最亲密的人，却成了无论如何都不想再见的人。这一切到底是怎么发生的？借这次节目制作的契机，我采访了我的妈妈，通过她的视角，我第一次知道了她保守着的秘密。/staff/讲述者 | 阿毛 阿妹（阿毛妈妈）主播 | @寇爱哲制作人 | 王沁采访 | 阿毛 王沁声音设计 | 桑泉文案整理 | 王沁 阿毛父亲的信朗读者 | Hantao实习生 | 俞柯伊运营 | 鸣鸣用你的声音，讲述你的故事。故事FM 是一档亲历者自述的声音节目。在以下渠道均可收听我们的节目：苹果播客 | 网易云音乐 | 喜马拉雅蜻蜓FM | 荔枝FM | 懒人听书小宇宙 | QQ音乐 | 酷狗音乐 | 酷我音乐Spotify |YouTube Music商务合作：
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微信公众号：故事FM (ID: story_fm)新浪微博：@故事FM_StoryFM个人微信号：gushi_fm02
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1:07:48
E833.一个心怀理想的支教老师，开始「黑化」体罚学生
故事FM ❜ 第 833 期今天这期节目的讲述者熊老师，出生在一个省会城市，从小出于兴趣爱好而熟读人文社科，在国内排名顶尖的大学读本科，又留学，曾在北京当过记者。他是城市精英教育的受益者，也是城市精英教育的对抗者。熊老师选择到乡村支教，原本是想当一个温和的陪伴孩子成长的老师，证明自己小时候在大城市经历的权威打压式的精英教育不是唯一的道路。但他来了之后才发现，这群山里的孩子已经习惯了家长和老师的打骂，甚至已经习惯了以暴制暴。成人世界中更隐晦、更冠冕堂皇的暴力，在孩子的世界中，以更加野蛮直接地生长。/staff/讲述者 | 熊老师主播 | @寇爱哲制作人 | 王沁声音设计 | 桑泉文案整理 | 王沁运营 | 鸣鸣用你的声音，讲述你的故事。故事FM 是一档亲历者自述的声音节目。在以下渠道均可收听我们的节目：苹果播客 | 网易云音乐 | 喜马拉雅蜻蜓FM | 荔枝FM | 懒人听书小宇宙 | QQ音乐 | 酷狗音乐 | 酷我音乐Spotify | Google Podcast商务合作：
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41:16
E832.指望不上丈夫娘家，我中年创业，却成了老赖
故事FM ❜ 第 832 期「中年女性」这个词，好像总带着些沉重的意味。可屈小姐在她的自我介绍中却没有回避失败，也没有自自我否定。身份被定格为「老赖」；由如何平衡家庭、孩子和事业，仿佛是每一个女性都无法逃避的课题。而对于今天这个故事的讲述者屈小姐来说，无论是她的原生家庭还是小家庭，基本的经济条件已经具备，但她却不能从中获得安全感。以至于屈小姐选择在中年创业，放手一搏，直至，跌得头破血流。她的选择、失落与挣扎，或许也是许多人心中的疑问：中年女性，在夹缝中还能找到属于自己的出路吗？/Staff/讲述者 | 屈小姐主播 | @寇爱哲采访 | @寇爱哲制作 | 水素声音设计 | 水素文案整理 | 水素运营 | 鸣鸣
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41:25
E831.《半边天》里的女人们：挣扎、出走与回归
新年好！今天是 2025 年的第一期节目，节目开始之前说一下，就在本周一，也是 2024 年的年底，我们上线了一档新的播客节目，叫「一件好事」。在这档节目中我会和好朋友海岳一起，每期访谈一位致力于公益行动的创作者。首期节目我们就邀请到了刚退役不久的，中国女足门将赵丽娜，来讲讲她「入坑」公益后遇到的种种崩溃时刻和治愈瞬间。欢迎你在小宇宙上订阅收听。故事FM ❜ 第 831 期央视栏目《半边天》二十多年前的节目中，平原上的农村女性刘小样热爱文学、向往诗与远方，却不得不每天务农、做家务，面对平静琐碎的生活。她的诉说「我宁愿痛苦，不要麻木」，打动了电视机前的很多人。创办于 1994 年底的央视节目《半边天》，是中国的女性议题电视节目的发端之一，讨论了男女平等、女性权益保障、外出打工女性、女性的事业与婚姻等议题。当时人们的女性主义意识还很懵懂，《半边天》成为了不少人对于女性议题的启蒙。2024 年，《半边天》的主持人张越在节目播出二十多年后，与刘小样在云南再次相见，并拍摄了一档女性访谈纪录片《她的房间》。我们请张越来讲述她在《半边天》所见到的，包括刘小样在内的，众多平凡而有力量的女性的故事。《半边天》的创办，最初是为了迎接 1995 年在北京召开的联合国世界妇女大会。世妇会是当时中国承办的规模最大的国际会议，当时的美国总统夫人希拉里·克林顿在会上发表演讲《妇女的权利也是人权》，「把妇女权利与人权分割开来讨论，是不可接受的。」世妇会也是国际上的女性主义观念传到中国的开端。/staff/讲述者 | 张越主播 | @寇爱哲采访 | @寇爱哲制作 | 王沁声音设计 | 桑泉文案整理 | 王沁运营 | 鸣鸣实习生 | 陈思宇用你的声音，讲述你的故事。故事FM 是一档亲历者自述的声音节目。在以下渠道均可收听我们的节目：苹果播客 | 网易云音乐 | 喜马拉雅蜻蜓FM | 荔枝FM | 懒人听书小宇宙 | QQ音乐 | 酷狗音乐 | 酷我音乐Spotify | Google Podcast商务合作：
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40:55
E830.我找到了泰坦尼克号上的中国人 | 故事开放麦
故事FM ❜ 第 830 期你好，欢迎来到故事开放麦，这里是 故事FM 的全新单元。我们去线下收集故事，面对面的见证一段人生，然后把其中一些带回来转交给你。今天你会听到五个故事，来自 故事FM 12月 21 日在成都举办的线下活动，这次的故事开放麦主题是「故事珍奇柜：给未来的礼物」。在这一次的故事开放麦，我们跟华夏基金、喜马拉雅一起围绕「未来」这个关键词，探索人生的更多可能。我们相信共享信息，互通有无，能让你我在通往未来的路上走得更踏实，变老也因此不再是一件令人焦虑的事儿。我们的第一位讲述者是 Arthur Jones ，中文名是罗飞，他是一位纪录片导演。罗飞导演曾经是好莱坞电影杂志《综艺》驻中国的首席记者，也是国家地理频道、BBC探索频道的合作导演，他已经在上海生活了 27 年。 2020 年，由他拍摄、卡梅隆监制的纪录片《六人-泰坦尼克上的中国幸存者 The Six》在中国上映，对，就是电影《泰坦尼克号》的导演詹姆斯·卡梅隆。《六人》是对泰坦尼克号沉船事件的一个钩沉，因为罗飞无意中发现，原来泰坦尼克号上有6个中国人，他就去探寻这六个中国人背后的故事。欢迎罗飞。/Staff/讲述者 | 罗飞、馨一、阿陀、李裕、赵德赛主播 | @寇爱哲 制作人 | 九度剪辑 | 陈思宇声音设计 | 王略文案整理 | 九度运营 | 鸣鸣
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1:52:10
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