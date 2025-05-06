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ATGC doctors' chat

雅娴，莲燕，王祎
LeisureScience
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  • 大药企疯抢中国管线：资本寒冬下中国 Biotech 的困局与机会
    最近十年，中国的创新药行业经历了「过山车式」的发展。2015年的药政改革和随之而来的资本的助推，让中国的 biotech 呈爆发式的成长，截至2023年，中国创新药企的数量已经从个位数增长到了超过 1000 家，在多个创新药赛道都取得了突破性的进展。而然最近三年，随着资本回归理性，创新药企也遭遇了前所未有的危机，不少 biotech 选择以对外授权 （liscence out）的形式向国外大药企出售自己的产品，以此来度过资本寒冬。跨国药企在中国疯狂扫货背后的动机是什么？中国的新药管线为何物美价廉？中国的 biotech 是否有机会成长为全球性的 biopharma？本期节目，我们请到两位在中美两国都有丰富工作经验的医药投资人和创业者，与大家聊一聊中国创新药企在资本寒冬下正在经历的危机与未来发展的挑战。主要话题02:34 中美 biotech 有何差别？研发创新性，资本风险偏好，国家文化差异08:06 美元基金比中国资本更有耐心吗？耐心的背后是对超额回报的预期14:01 外企来华扫货，中国资产为什么又好又便宜？24:07 从 biotech 到 biopharma，重磅产品、商业化能力、领导团队缺一不可28:44 中国 biotech 能否复制日本药企的成长路径？34:06 如何找到重磅药物? Blockbuster 可遇而不可求的42:00 传统药企的艰难转型：同样是卖药，卖仿制药和创新药有何区别？49:16 展望：AI 在未来医药行业中必不可少补充内容：《血色财富》抗癌新药背后的阴谋、信念与梦想 本期人物舒骁， 盛鼎医药投资创始合伙人李铭曦， 上海湃隆生物科技有限公司 CEO联系我们商业合作：[email protected]微信：atgcdoctorschat，备注「加听友群」
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    59:54
  • 对话「癌症传」译者：手术刀与翻译笔的区别在哪儿？寻找医学前进的人文时刻
    在之前的节目中，我们分享过悉达多•穆克吉医生的《癌症传》和《基因传》，最近他的第三部作品《细胞传》的中文版也在中国上市。作为一线的医疗工作者，穆克吉医生书写的不止是医学的发展史，也是人类在探索疾病的过程中对生命的关怀与致敬。我们本期节目邀请到穆克吉医生生命三部曲的中文译者马向涛医生，作为外科医生和译者，他对疾病的治疗和生命的价值也有着自己独特的思考。【本期嘉宾】马向涛，北京大学外科学博士，研究员/副主任医师。译有《生活之道》《细胞传》《癌症传》《基因传》《认识身体》《肿瘤临床试验》等专著【时间轴】01:30 从医生到译者：翻译与行医一样，都是不完美的艺术08:10 花八年翻译「癌症传」，跟每一句话死磕11:00 封面背后的隐喻：螃蟹符号背后的千年抗癌史14:20 曾尝试写一本书，但远比想象中困难16:30 《癌症传》中的争议：我们要以怎样的态度面对医学进步的代价？18:10 疾病的治疗不只是科学问题，也是伦理问题21:30 科技狂飙的背面：CRISPR baby 事件再反思26:30 AI 能够代替人来翻译吗？29:30 基因和细胞治疗的未来是什么？【相关单集】《癌症传》：我们可以治愈癌症吗？Yesn't! | E27《基因传》：我们在认识自己还是想成为上帝？｜E39📬【联系我们】商业合作：[email protected]微信：atgcdoctorschat，备注「加听友群」
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    35:33
  • 生物系毕业，斜杠青年如何走出自己的职业道路？
    三月底我参加了清华生科院举办的校友职业分享会，我在会上就认识了我们今天的嘉宾刘宇宁，她是那天在场分享的校友中职业经历最丰富、跨度最大的一个：宝洁公司、麦肯锡、今日资本都是她的标签，而她现在是一名游戏制作人。宇宁特别打动我的地方是他对未来有一种开放的心态，还有顺势而为的行事风格。今天我们详细聊聊她在每一步选择时候的心路历程，还有他在这么多不同的行业的工作经历和体验。【嘉宾】刘宇宁 本科毕业于清华生物系，曾就职于宝洁公司、麦肯锡、今日资本，现在是一名游戏制作人🎙️【时间轴】03:30 清华生物系毕业，为什么没有像大多数人一样读研或读博06:20 gap year：世界很大， 选择很多，不必着急16:15 每次转行的内驱力是什么？是什么让投资女王伸出橄榄枝？21:00 在咨询公司工作是怎样的体验？每周工作至少60小时34:22 做投资人是怎样的体验？主动性更强，但反馈周期也很长52:15 在大厂工作是怎样一种体验：从早到晚都被安排了56:10 没有游戏制作经验，如何成为游戏制作人？1:05:00 职业选择的一些建议：connecting the dots📬【联系我们】商业合作：[email protected]微信：atgcdoctorschat，备注「加听友群」
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    1:11:21
  • 避孕简史：实现生育自由拢共分几步？为何男性没有避孕药？ E47
    这期节目我们由《避孕简史》这本书展开，聊聊人类自古以来各种千奇百怪的避孕方法，女性避孕的进化史 -- 从草药、物理屏障到避孕药，以及最重要的：男性为什么没有避孕药？？🎙️【时间轴】Part I 避孕方法和避孕药的历史㊙️06:05 草药、隔膜、避孕套与IUD：古今避孕方法大赏⭕️13:18 划时代之激素避孕药💊17:22 避孕药之于女性与社会🚺Part II 现代避孕方法和各种避孕药 🈲23:52 全球避孕方法一览🧾27:10 激素类避孕药的利弊与选择❓35:18 安全doi成本有多高？最低低至0元🔞38:55 男性避孕药的研发困境是哪些？最难的不在于研发❗️【相关资料】节育环百年发展图《避孕简史》【信息一览】短效避孕药 365/(21+71)=13.04 盒/年；妈富隆 ¥76/盒/21片；优思明 ¥100/盒/21片。 北京可否报销，视具体政策而定。如在医保目录内，甲类全报，乙类报50%以上。城镇职工医保门诊，社区医院报销90%，其他医院报销70%，超过2万元后都只能报销60%。男用安全套 以¥2/只计算单价。📬【联系我们】商业合作：[email protected]微信：atgcdoctorschat，备注「加听友群」
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    49:51
  • 青椒两年记：聊聊对个人发展和当下科研体制的思考 E46
    两年前我们还在疫情之中，我跟当时刚刚找到教职的孙磊聊了聊他找工作的经历和感想。两年过去了，我又请他来分享他成为 PI 的两年时光都是如何度过的，有什么感受。我也非常好奇，在全国都在倡导“有组织科研”的大环境下，这样的体制如何影响科研的独立性以及人才选拔。👨【本期嘉宾】孙磊 山东大学生命科学学院 研究员🎙️【时间轴】00:45 以为青椒生活会很穷很苦逼，结果并没有04:21 现在的科研方向很明确，但我依然非常苦恼08:06 青椒的一周都在干什么？12:54 “我现在最感兴趣的事情就是了解我自己”16:40 当 PI 的复杂度胜过创业公司的老板19:49 有组织科研是一种合理的科研形式么？23:44 现在的科研评价系统，文章和帽子还重要吗？25:31 未来发展：以后想当领导吗？【相关单集】葛纪弯x孙磊：从博士到教职统共分几步？E13 📬【联系我们】商业合作：[email protected]微信：atgcdoctorschat，备注「加听友群」
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    31:54

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是由两位生物医药领域的科研工作者发起的聊天类播客。我们关注生命如何走到今天，以及如何让ta更好。 商务合作：[email protected]
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