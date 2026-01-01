Open app
NEW YEARS! 2026 Steve
12/30/2025 | 27 mins.
Franklin's Classic RockPlaylist! https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DX1YMPNuWL6BXAre New Years jingles. Were made By MRC. get yours made now. at mrc.fm\jingles
Crosby Turner-Dec-24-2025-Christmas-Eve
12/24/2025 | 23 mins.
Franklin's Christmas Rock Station! Playlist Down Below!https://open.spotify.com/playlist/6Q7ZLcRXK3kngqdcTQpnl5
Safety Squad_Christmas_DEC_19_2025
12/19/2025 | 23 mins.
Frankin's Christmas Rock Station!
Crosby Christmas Dec 6
12/06/2025 | 31 mins.
Franklin's Christmas Rock Station
Griffin-Thanks-Giving-Not-ALL-ROCk.mp3
11/30/2025 | 54 mins.
NOT ALL ROCK
Safety Squad Radio