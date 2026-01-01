Open app
Safety Squad Radio
Safety Squad Radio

Crosby Turner
Music
Safety Squad Radio
Latest episode

218 episodes

  • Safety Squad Radio

    NEW YEARS! 2026 Steve

    12/30/2025 | 27 mins.

    Franklin's Classic RockPlaylist! https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DX1YMPNuWL6BXAre New Years jingles. Were made By MRC. get yours made now. at mrc.fm\jingles

  • Safety Squad Radio

    Crosby Turner-Dec-24-2025-Christmas-Eve

    12/24/2025 | 23 mins.

    Franklin's Christmas Rock Station! Playlist Down Below!https://open.spotify.com/playlist/6Q7ZLcRXK3kngqdcTQpnl5

  • Safety Squad Radio

    Safety Squad_Christmas_DEC_19_2025

    12/19/2025 | 23 mins.

    Frankin's Christmas Rock Station!

  • Safety Squad Radio

    Crosby Christmas Dec 6

    12/06/2025 | 31 mins.

    Franklin's Christmas Rock Station

  • Safety Squad Radio

    Griffin-Thanks-Giving-Not-ALL-ROCk.mp3

    11/30/2025 | 54 mins.

    NOT ALL ROCK

About Safety Squad Radio

Franklin's Classic Rock
Music

